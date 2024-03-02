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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 7'
Вулверхэмптон
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 125
Ньюкасл 84% (105)
X 11.2% (14)
Вулверхэмптон 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюкасл
Ничья
Вулверхэмптон
1.88
4.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дубравка
Мартин
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
5
Лемина
Марио
20
Дойл
Томми
3
Аит-Нури
Раян
7
Нету
Педру
27
Беллегард
Жан-Рикнер
21
Сарабия
Пабло
Ньюкасл
4-3-3
Вулверхэмптон
3-4-3

История личных встреч

Ньюкасл
Вулверхэмптон

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Ч
0:1
КЛ
2:0
Ч
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.22

Среднее время на гол

64
73

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.4

Среднее время на гол

81
64

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.26
1.32

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
68

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 10 (2) 0.37
Гордон Энтони 8 (1) 0.3
Уилсон Каллум 7 (2) 0.26
Лонгстафф Шон 4 0.15
Гимараэс Бруно 3 0.11
Альмирон Мигель 3 0.11
Шёр Фабиан 3 0.11
Бёрн Дэн 2 0.07
Ботман Свен 2 0.07
Жоэлинтон 2 0.07
Барнс Харви 2 0.07
Триппьер Киран 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Майли Льюис 1 0.04
Ритчи Мэтт 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Тонали Сандро 1 0.04
Уиллок Джо 1 0.04
Андерсон Эллиот 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.37
Кунья Матеус 9 (1) 0.33
Лемина Марио 4 0.15
Сарабия Пабло 3 (1) 0.11
Нету Педру 2 0.07
Гомес Жоао 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Калайджич Саша 2 0.07
Килман Макс 2 0.07
Доусон Крэйг 1 0.04
Доэрти Мэтт 1 0.04
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 8 0
Гимараэс Бруно 8 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Лонгстафф Шон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Барнс Харви 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Майли Льюис 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 9 1
Доусон Крэйг 7 0
Гомес Жоао 6 0
Семеду Нелсон 6 0
Кунья Матеус 5 0
Килман Макс 5 0
Аит-Нури Раян 5 0
Нету Педру 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Гомеш Тоти 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Буэно Уго 1 0
Фрейзер Натан 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Вулверхэмптон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
7
Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Вулверхэмптон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
12

Упущенные победы

17
14
Ньюкасл
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (11)
46% (12)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (15)
19% (5)
23% (6)
Вулверхэмптон
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

23
18

Упущенные победы

27
21

Голы по времени матча

Забито

31
19
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
5
16%
2
11%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
7
23%
4
21%
61-75
6
19%
7
37%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
4
19%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
3
19%
6
29%
76-90

Забито

23
20
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
5
22%
5
25%
61-75
5
22%
6
30%
76-90

Пропущено

29
20
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
3%
5
25%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
4
14%
6
30%
46-60
8
28%
1
5%
61-75
7
24%
4
20%
76-90

Забито

54
39
23 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
6
11%
3
8%
1-15
7
13%
5
13%
16-30
10
19%
4
10%
31-45
8
15%
5
13%
46-60
12
22%
9
23%
61-75
11
20%
13
33%
76-90

Пропущено

45
41
16 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
2
4%
8
20%
1-15
8
18%
6
15%
16-30
6
13%
4
10%
31-45
8
18%
9
22%
46-60
11
24%
4
10%
61-75
10
22%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3
Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1

Результаты матчей

Ньюкасл
Вулверхэмптон

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:8
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
8
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
2:2
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
6
7
5
8
2.5
2
11
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
6
7
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
22
4
14
12
1.5
12
14
8
18
2.5
4
22
5
21
3.5
2
24
2
24
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 27 18 7 2 63 - 25 61
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 Заявка 26 16 4 6 56 - 35 52
5.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 26 14 6 6 52 - 38 48
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 27 11 7 9 40 - 46 40
8.
Брайтон
 0:0 Заявка 27 10 10 7 49 - 41 40
9.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 27 11 6 10 40 - 40 39
10.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 27 11 5 11 54 - 45 38
11.
Челси
 0:0 Заявка 26 10 6 10 42 - 41 36
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 27 9 6 12 36 - 42 33
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 27 7 8 12 31 - 44 29
14.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 27 8 8 11 28 - 34 26
16.
Брентфорд
 0:0 Заявка 27 7 5 15 37 - 48 26
17.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 27 6 7 14 34 - 48 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 14 9 1 4 26 - 18 28
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 14 8 3 3 31 - 16 27
7.
Брайтон
 0:0 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 14 7 2 5 23 - 15 23
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 0:0 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
14.
Брентфорд
 0:0 Заявка 14 4 4 6 22 - 27 16
15.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 15 14
17.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Челси
 0:0 Заявка 14 5 3 6 22 - 23 18
9.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 14 5 3 6 18 - 27 18
10.
Брайтон
 0:0 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 25 14
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 0:0 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (10)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
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    • 2'
      Томас Дойл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Триппьер Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Вулверхэмптон пытается что-то создать.
    • 2'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 1'
      Аит-Нури Раян из команды Вулверхэмптон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 1'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ньюкасл начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 52% пользователей.
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    Прогнозы 125
    Ньюкасл 84% (105)
    X 11.2% (14)
    Вулверхэмптон 4.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.88
    4.30
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Ньюкасл
    84% (105)
    Ничья
    11.2% (14)
    Вулверхэмптон
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (80)
    Меньше
    33.33% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    74.17% (89)
    Нет
    25.83% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    52% (65)
    1:0 Ньюкасл
    13.6% (17)
    1:1 Ничья
    8% (10)
    2:0 Ньюкасл
    8% (10)
    3:1 Ньюкасл
    3.2% (4)
    1:2 Вулверхэмптон
    2.4% (3)
    3:2 Ньюкасл
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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