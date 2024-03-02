Тур: 27. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Робинсон Тим
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бёрн
Дэн
28
Уиллок
Джо
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
20
Дойл
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
-
15 Барнс ХарвиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Noha Lemina
-
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Вулверхэмптон
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
19 матчей
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.22
Среднее время на гол
64
73
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.4
Среднее время на гол
81
64
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.26
1.32
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
71
68
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|10 (2)
|0.37
|Гордон Энтони
|8 (1)
|0.3
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.26
|Лонгстафф Шон
|4
|0.15
|Гимараэс Бруно
|3
|0.11
|Альмирон Мигель
|3
|0.11
|Шёр Фабиан
|3
|0.11
|Бёрн Дэн
|2
|0.07
|Ботман Свен
|2
|0.07
|Жоэлинтон
|2
|0.07
|Барнс Харви
|2
|0.07
|Триппьер Киран
|1
|0.04
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Майли Льюис
|1
|0.04
|Ритчи Мэтт
|1
|0.04
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|Тонали Сандро
|1
|0.04
|Уиллок Джо
|1
|0.04
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.37
|Кунья Матеус
|9 (1)
|0.33
|Лемина Марио
|4
|0.15
|Сарабия Пабло
|3 (1)
|0.11
|Нету Педру
|2
|0.07
|Гомес Жоао
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.07
|Калайджич Саша
|2
|0.07
|Килман Макс
|2
|0.07
|Доусон Крэйг
|1
|0.04
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|8
|0
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Лонгстафф Шон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|9
|1
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Гомес Жоао
|6
|0
|Семеду Нелсон
|6
|0
|Кунья Матеус
|5
|0
|Килман Макс
|5
|0
|Аит-Нури Раян
|5
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Гомеш Тоти
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Вулверхэмптон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
10
7
Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Вулверхэмптон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
17
14
Ньюкасл
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (11)
46% (12)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (15)
19% (5)
23% (6)
Вулверхэмптон
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
23
18
Упущенные победы
27
21
Голы по времени матча
Забито
31
19
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
5
16%
2
11%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
7
23%
4
21%
61-75
6
19%
7
37%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
4
19%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
3
19%
6
29%
76-90
Забито
23
20
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
5
22%
5
25%
61-75
5
22%
6
30%
76-90
Пропущено
29
20
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
3%
5
25%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
4
14%
6
30%
46-60
8
28%
1
5%
61-75
7
24%
4
20%
76-90
Забито
54
39
23 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
6
11%
3
8%
1-15
7
13%
5
13%
16-30
10
19%
4
10%
31-45
8
15%
5
13%
46-60
12
22%
9
23%
61-75
11
20%
13
33%
76-90
Пропущено
45
41
16 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
2
4%
8
20%
1-15
8
18%
6
15%
16-30
6
13%
4
10%
31-45
8
18%
9
22%
46-60
11
24%
4
10%
61-75
10
22%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3
Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1
Результаты матчей
Ньюкасл
Вулверхэмптон
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:8
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
8
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
2:2
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
58
211
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
67
67
310
211
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
224
1412
1214
818
422
521
224
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|18
|7
|2
|63 - 25
|61
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|56 - 35
|52
|5.
|0:0 Заявка
|26
|14
|6
|6
|52 - 38
|48
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|0:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|40 - 46
|40
|8.
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|49 - 41
|40
|9.
|0:0 Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 40
|39
|10.
|0:0 Заявка
|27
|11
|5
|11
|54 - 45
|38
|11.
|0:0 Заявка
|26
|10
|6
|10
|42 - 41
|36
|12.
|0:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|36 - 42
|33
|13.
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 44
|29
|14.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 48
|28
|15.
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|28 - 34
|26
|16.
|0:0 Заявка
|27
|7
|5
|15
|37 - 48
|26
|17.
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|34 - 48
|25
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|5.
|0:0 Заявка
|14
|9
|1
|4
|26 - 18
|28
|6.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|7.
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|8.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 15
|23
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|14.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 27
|16
|15.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|16.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 15
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|3.
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 23
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 27
|18
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|13.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|0:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|0:0 Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (10)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Ньюкасл
84% (105)
Ничья
11.2% (14)
Вулверхэмптон
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (80)
Меньше
33.33% (40)
Обе команды забьют
Да
74.17% (89)
Нет
25.83% (31)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
52% (65)
1:0 Ньюкасл
13.6% (17)
1:1 Ничья
8% (10)
2:0 Ньюкасл
8% (10)
3:1 Ньюкасл
3.2% (4)
1:2 Вулверхэмптон
2.4% (3)
3:2 Ньюкасл
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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