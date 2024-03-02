Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Фантастический гол, где все сам сделал Валентино Ливраменто!

Г О О О О Л - Валентино Ливраменто забивает с правой ноги!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Ньюкасл

87' Килман Макс не смог попасть в створ ударом издали

87' Буэно Уго из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Рефери не любит споров - именно за это Аит-Нури Раян сейчас получил желтую

84' Семеду Нелсон из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Сарабия Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

82' Гимараэс Бруно не смог попасть в створ ударом издали

82' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Хорошую попытку сделал Альмирон Мигель . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Матч возобновится спорным мячом

76' Лонгстафф Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Беллегард Жан-Рикнер нанес удар головой, но Мартин Дубравка спокойно отбил мяч.

73' Семеду Нелсон из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Бентли Даниел взял и забрал мяч на выходе

72' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Валентино Ливраменто из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Сарабия Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Хорошую попытку сделал Сарабия Пабло . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Фрейзер Натан пробует нанести удар издали, но Мартин Дубравка держит все под контролем

66' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Ньюкасл

64' Беллегард Жан-Рикнер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Аит-Нури Раян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Сегодняшная посещаемость составляет 52206 болельщиков

64' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Буэно Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Бёрн Дэн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Валентино Ливраменто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Ньюкасл

53' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

53' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

52' Триппьер Киран получил травму и заменен. Валентино Ливраменто выходит на поле.

52' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Триппьер Киран получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Триппьер Киран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Триппьер Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника