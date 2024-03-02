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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 52206 Главный судья: Робинсон Тим
Ньюкасл
3:0
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
1:0
14' Гол
Исак Александр
2:0
33' Гол
Гордон Энтони
85' Желтая карточка
Аит-Нури Раян
3:0
90' Гол
Ливраменто Валентино
90'+6

Ход матча

14'
Исак Александр
1:0
33'
Гордон Энтони
2:0
46'
 
Бентли Даниел
Са Жозе
46'
 
Фрейзер Натан
Нету Педру
52'
Ливраменто Валентино
Триппьер Киран
 
59'
 
Буэно Уго
Гомеш Тоти
70'
Барнс Харви
Исак Александр
 
70'
Альмирон Мигель
Мёрфи Джейкоб
 
70'
Майли Льюис
Уиллок Джо
 
81'
 
Чирева Таванда
Беллегард Жан-Рикнер
81'
 
Траоре Бубакар
Лемина Марио
85'
 
Аит-Нури Раян
90'
Ливраменто Валентино
(Шёр Фабиан)
3:0
90'
Андерсон Эллиот
Гордон Энтони
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 447 Количество передач 550
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Ньюкасл 84% (105)
X 11.2% (14)
Вулверхэмптон 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дубравка
Мартин
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
5
Лемина
Марио
20
Дойл
Томми
3
Аит-Нури
Раян
7
Нету
Педру
27
Беллегард
Жан-Рикнер
21
Сарабия
Пабло
Ньюкасл
4-3-3
Вулверхэмптон
3-4-3

История личных встреч

Ньюкасл
Вулверхэмптон

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Ч
0:1
КЛ
2:0
Ч
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.22

Среднее время на гол

64
73

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.4

Среднее время на гол

81
64

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.26
1.32

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
68

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 11 (2) 0.41
Гордон Энтони 9 (1) 0.33
Уилсон Каллум 7 (2) 0.26
Лонгстафф Шон 4 0.15
Гимараэс Бруно 3 0.11
Шёр Фабиан 3 0.11
Альмирон Мигель 3 0.11
Бёрн Дэн 2 0.07
Ботман Свен 2 0.07
Жоэлинтон 2 0.07
Барнс Харви 2 0.07
Триппьер Киран 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Майли Льюис 1 0.04
Ритчи Мэтт 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Тонали Сандро 1 0.04
Уиллок Джо 1 0.04
Ливраменто Валентино 1 0.04
Андерсон Эллиот 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.37
Кунья Матеус 9 (1) 0.33
Лемина Марио 4 0.15
Сарабия Пабло 3 (1) 0.11
Нету Педру 2 0.07
Гомес Жоао 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Калайджич Саша 2 0.07
Килман Макс 2 0.07
Доусон Крэйг 1 0.04
Доэрти Мэтт 1 0.04
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 8 0
Гимараэс Бруно 8 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Лонгстафф Шон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Барнс Харви 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Майли Льюис 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 9 1
Доусон Крэйг 7 0
Гомес Жоао 6 0
Семеду Нелсон 6 0
Аит-Нури Раян 6 0
Кунья Матеус 5 0
Килман Макс 5 0
Нету Педру 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Гомеш Тоти 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Буэно Уго 1 0
Фрейзер Натан 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Вулверхэмптон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
7
Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Вулверхэмптон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
12

Упущенные победы

17
14
Ньюкасл
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (12)
44% (12)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
19% (5)
22% (6)
Вулверхэмптон
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

23
18

Упущенные победы

27
21

Голы по времени матча

Забито

34
19
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
6
18%
2
11%
1-15
4
12%
3
16%
16-30
5
15%
1
5%
31-45
5
15%
2
11%
46-60
7
21%
4
21%
61-75
7
21%
7
37%
76-90

Пропущено

16
24
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
6%
4
17%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90

Забито

23
20
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
5
22%
5
25%
61-75
5
22%
6
30%
76-90

Пропущено

29
20
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
3%
5
25%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
4
14%
6
30%
46-60
8
28%
1
5%
61-75
7
24%
4
20%
76-90

Забито

57
39
25 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
7
12%
3
8%
1-15
7
12%
5
13%
16-30
11
19%
4
10%
31-45
8
14%
5
13%
46-60
12
21%
9
23%
61-75
12
21%
13
33%
76-90

Пропущено

45
44
16 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 22
2
4%
9
20%
1-15
8
18%
6
14%
16-30
6
13%
5
11%
31-45
8
18%
9
20%
46-60
11
24%
4
9%
61-75
10
22%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3
Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1

Результаты матчей

Ньюкасл
Вулверхэмптон

Точный счет

1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:8
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
8
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
6
7
6
8
2.5
2
11
4
10
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
7
1.5
6
8
3
10
2.5
2
12
1
12
3.5
2
12
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
22
5
15
12
1.5
12
15
9
18
2.5
4
23
5
22
3.5
2
25
2
25
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 27 17 4 6 58 - 35 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 26 15 5 6 55 - 39 50
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Вест Хэм
 Заявка 27 12 6 9 43 - 47 42
8.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
9.
Брайтон
 Заявка 27 10 9 8 49 - 44 39
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 11 5 11 40 - 43 38
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 27 10 5 12 39 - 42 35
13.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 7 7 13 32 - 47 28
15.
Брентфорд
 Заявка 27 7 5 15 39 - 50 26
16.
Эвертон
 Заявка 27 8 7 12 29 - 37 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 6 15 34 - 49 24
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 26 5 5 16 36 - 54 20
19.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 14 3 2 9 19 - 24 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
3.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
4.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 14 7 3 4 23 - 20 24
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Вулверхэмптон пытается что-то создать.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Эллиот Андерсон из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Траоре Бубакар
  • 93'
    Тактическая замена. Гордон Энтони уходит с поля и его заменяет Эллиот Андерсон
  • 92'
    Г О О О О Л - Валентино Ливраменто забивает с правой ноги!
  • 92'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 92'
    Фантастический гол, где все сам сделал Валентино Ливраменто!
  • 92'
    Шёр Фабиан сделал результативную передачу.
  • 91'
    Вулверхэмптон пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Ньюкасл 84% (105)
    X 11.2% (14)
    Вулверхэмптон 4.8% (6)
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