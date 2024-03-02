Тур: 27. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Зрители: 52206 Главный судья: Робинсон Тим
3:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолИсак Александр
2:0
33' ГолГордон Энтони
85' Желтая карточкаАит-Нури Раян
3:0
90' ГолЛивраменто Валентино
90'+6
Ход матча
14'
1:0
33'
2:0
46'
59'
85'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
447 Количество передач 550
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бёрн
Дэн
28
Уиллок
Джо
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
20
Дойл
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
-
15 Барнс ХарвиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Noha Lemina
-
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Вулверхэмптон
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
19 матчей
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.22
Среднее время на гол
64
73
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.4
Среднее время на гол
81
64
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.26
1.32
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
71
68
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|11 (2)
|0.41
|Гордон Энтони
|9 (1)
|0.33
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.26
|Лонгстафф Шон
|4
|0.15
|Гимараэс Бруно
|3
|0.11
|Шёр Фабиан
|3
|0.11
|Альмирон Мигель
|3
|0.11
|Бёрн Дэн
|2
|0.07
|Ботман Свен
|2
|0.07
|Жоэлинтон
|2
|0.07
|Барнс Харви
|2
|0.07
|Триппьер Киран
|1
|0.04
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Майли Льюис
|1
|0.04
|Ритчи Мэтт
|1
|0.04
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|Тонали Сандро
|1
|0.04
|Уиллок Джо
|1
|0.04
|Ливраменто Валентино
|1
|0.04
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.37
|Кунья Матеус
|9 (1)
|0.33
|Лемина Марио
|4
|0.15
|Сарабия Пабло
|3 (1)
|0.11
|Нету Педру
|2
|0.07
|Гомес Жоао
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.07
|Калайджич Саша
|2
|0.07
|Килман Макс
|2
|0.07
|Доусон Крэйг
|1
|0.04
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|8
|0
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Лонгстафф Шон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|9
|1
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Гомес Жоао
|6
|0
|Семеду Нелсон
|6
|0
|Аит-Нури Раян
|6
|0
|Кунья Матеус
|5
|0
|Килман Макс
|5
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Гомеш Тоти
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Вулверхэмптон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
10
7
Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Вулверхэмптон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
17
14
Ньюкасл
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (12)
44% (12)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
19% (5)
22% (6)
Вулверхэмптон
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
23
18
Упущенные победы
27
21
Голы по времени матча
Забито
34
19
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
6
18%
2
11%
1-15
4
12%
3
16%
16-30
5
15%
1
5%
31-45
5
15%
2
11%
46-60
7
21%
4
21%
61-75
7
21%
7
37%
76-90
Пропущено
16
24
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
6%
4
17%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90
Забито
23
20
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
5
22%
5
25%
61-75
5
22%
6
30%
76-90
Пропущено
29
20
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
3%
5
25%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
4
14%
6
30%
46-60
8
28%
1
5%
61-75
7
24%
4
20%
76-90
Забито
57
39
25 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
7
12%
3
8%
1-15
7
12%
5
13%
16-30
11
19%
4
10%
31-45
8
14%
5
13%
46-60
12
21%
9
23%
61-75
12
21%
13
33%
76-90
Пропущено
45
44
16 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 22
2
4%
9
20%
1-15
8
18%
6
14%
16-30
6
13%
5
11%
31-45
8
18%
9
20%
46-60
11
24%
4
9%
61-75
10
22%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3
Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1
Результаты матчей
Ньюкасл
Вулверхэмптон
Точный счет
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:8
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
8
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
67
68
211
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
67
68
310
212
112
212
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
225
1512
1215
918
423
522
225
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|2:0 Заявка
|27
|17
|4
|6
|58 - 35
|55
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|10.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|40 - 43
|38
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|39 - 42
|35
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 48
|28
|14.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|32 - 47
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|39 - 50
|26
|16.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|29 - 37
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18.
|0:2 Заявка
|26
|5
|5
|16
|36 - 54
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|2:0 Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|0:2 Заявка
|14
|3
|2
|9
|19 - 24
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|4.
|2:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 20
|24
|5.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|0:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9