Тур: 27. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Брукс Джон
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Вернер
Тимо
26
Ричардс
Крис
20
Уортон
Адам
10
Эзе
Эберечи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
-
48 Планж ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
23 матча
69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
21.7%
65.2%
13.1%
5 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.73
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
0.92
0.18
Среднее время на гол
98
495
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
1.3
0.78
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
69
115
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|12 (1)
|0.48
|Ришарлисон
|10
|0.4
|Кулушевски Деян
|6
|0.24
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.12
|Джонсон Бреннан
|3
|0.12
|Сарр Пап Матар
|3
|0.12
|Ромеро Кристиан
|3
|0.12
|Удоги Дестини
|2
|0.08
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.08
|Дэвис Бен
|1
|0.04
|Бентанкур Родриго
|1
|0.04
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.04
|Ван де Вен Микки
|1
|0.04
|Велиз Алехо
|1
|0.04
|Порро Педро
|0
|0
|Вернер Тимо
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олисе Майкл
|6 (1)
|0.23
|Эдуар Одсонн
|6
|0.23
|Эзе Эберечи
|5 (1)
|0.19
|Айю Джордан
|4
|0.15
|Матета Жан-Филипп
|4 (2)
|0.15
|Андерсен Йоаким
|2
|0.08
|Митчелл Тайрик
|1
|0.04
|Шлупп Джеффри
|1
|0.04
|Хефферсон Лерма
|1
|0.04
|Ричардс Крис
|1
|0.04
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Франса Матеус
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Кулушевски Деян
|6
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Сарр Пап Матар
|5
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|7
|1
|Хефферсон Лерма
|6
|0
|Митчелл Тайрик
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Муньос Даниэль
|2
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Уортон Адам
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Кристал Пэлас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
4
10
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
24
13
Тоттенхэм
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)
Кристал Пэлас
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
54% (14)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
19% (5)
35% (9)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
28
23
Голы по времени матча
Забито
24
14
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
7
29%
29%
3
21%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
5
21%
4
29%
76-90
Пропущено
20
24
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
5%
5
21%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
6
30%
2
8%
61-75
7
35%
9
38%
76-90
Забито
27
19
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
5
19%
2
11%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
4
15%
4
21%
46-60
6
22%
4
21%
61-75
3
11%
4
21%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
16%
3
17%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
6
32%
8
44%
76-90
Забито
51
33
24 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 11
0 Не забивали 5
9
18%
2
6%
1-15
7
14%
5
15%
16-30
8
16%
4
12%
31-45
11
22%
7
21%
46-60
8
16%
7
21%
61-75
8
16%
8
24%
76-90
Пропущено
39
42
15 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
4
10%
8
19%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
7
18%
4
10%
31-45
3
8%
5
12%
46-60
8
21%
4
10%
61-75
13
33%
17
40%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0
Результаты матчей
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:2
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
14 раз 56%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
310
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
211
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
719
520
422
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|18
|7
|2
|63 - 25
|61
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|56 - 35
|52
|5.
|0:0 Заявка
|26
|14
|6
|6
|52 - 38
|48
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|0:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|40 - 46
|40
|8.
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|49 - 41
|40
|9.
|0:0 Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 40
|39
|10.
|0:0 Заявка
|27
|11
|5
|11
|54 - 45
|38
|11.
|0:0 Заявка
|26
|10
|6
|10
|42 - 41
|36
|12.
|0:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|36 - 42
|33
|13.
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 44
|29
|14.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 48
|28
|15.
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|28 - 34
|26
|16.
|0:0 Заявка
|27
|7
|5
|15
|37 - 48
|26
|17.
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|34 - 48
|25
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|5.
|0:0 Заявка
|14
|9
|1
|4
|26 - 18
|28
|6.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|7.
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|8.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 15
|23
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|14.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 27
|16
|15.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|16.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 15
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|3.
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 23
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 27
|18
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|13.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|0:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|0:0 Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (10)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Тоттенхэм
98.4% (127)
Ничья
0.8% (1)
Кристал Пэлас
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (77)
Меньше
35.29% (42)
Обе команды забьют
Да
63.03% (75)
Нет
36.97% (44)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
45% (58)
2:0 Тоттенхэм
24% (31)
3:1 Тоттенхэм
9.3% (12)
1:0 Тоттенхэм
7.8% (10)
3:0 Тоттенхэм
2.3% (3)
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