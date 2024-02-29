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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Тоттенхэм
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 51
Тоттенхэм 96.1% (49)
X 2% (1)
Кристал Пэлас 2% (1)
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Ничья
Кристал Пэлас
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Тоттенхэм
Кристал Пэлас

История личных встреч

Тоттенхэм
Кристал Пэлас

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

23 матча

69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

21.7%
65.2%
13.1%
5 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.73
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

0.92
0.18

Среднее время на гол

98
495

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.3
0.78

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

69
115

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 12 (1) 0.48
Ришарлисон 10 0.4
Кулушевски Деян 6 0.24
Мэддисон Джеймс 3 0.12
Джонсон Бреннан 3 0.12
Сарр Пап Матар 3 0.12
Ромеро Кристиан 3 0.12
Удоги Дестини 2 0.08
Ло Чельсо Джовани 2 0.08
Дэвис Бен 1 0.04
Бентанкур Родриго 1 0.04
Эмерсон Жуниор 1 0.04
Ван де Вен Микки 1 0.04
Велиз Алехо 1 0.04
Порро Педро 0 0
Вернер Тимо 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 6 (1) 0.23
Эдуар Одсонн 6 0.23
Эзе Эберечи 5 (1) 0.19
Айю Джордан 4 0.15
Матета Жан-Филипп 4 (2) 0.15
Андерсен Йоаким 2 0.08
Митчелл Тайрик 1 0.04
Шлупп Джеффри 1 0.04
Хефферсон Лерма 1 0.04
Ричардс Крис 1 0.04
Уорд Джоэл 0 0
Гехи Марк 0 0
Франса Матеус 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Кулушевски Деян 6 0
Ромеро Кристиан 4 1
Сарр Пап Матар 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Манор Соломон 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 7 1
Хефферсон Лерма 6 0
Митчелл Тайрик 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Хьюз Уилл 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Гехи Марк 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Муньос Даниэль 2 0
Хендерсон Дин 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Уортон Адам 1 0
Рой Ходжсон 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Кристал Пэлас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

4
10
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

24
13
Тоттенхэм
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)
Кристал Пэлас
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
54% (14)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
19% (5)
35% (9)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

28
23

Голы по времени матча

Забито

24
14
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
7
29%
29%
3
21%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
5
21%
4
29%
76-90

Пропущено

20
24
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
5%
5
21%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
6
30%
2
8%
61-75
7
35%
9
38%
76-90

Забито

27
19
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
5
19%
2
11%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
4
15%
4
21%
46-60
6
22%
4
21%
61-75
3
11%
4
21%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
16%
3
17%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
6
32%
8
44%
76-90

Забито

51
33
24 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 11
0 Не забивали 5
9
18%
2
6%
1-15
7
14%
5
15%
16-30
8
16%
4
12%
31-45
11
22%
7
21%
46-60
8
16%
7
21%
61-75
8
16%
8
24%
76-90

Пропущено

39
42
15 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
4
10%
8
19%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
7
18%
4
10%
31-45
3
8%
5
12%
46-60
8
21%
4
10%
61-75
13
33%
17
40%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Кристал Пэлас

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:2
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
14 раз 56%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
5
8
3
10
2.5
4
9
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
2
11
2
10
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
1.5
Больше Меньше
7
19
5
20
2.5
4
22
2
23
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 Заявка 26 16 4 6 56 - 35 52
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Вест Хэм
 Заявка 26 11 6 9 40 - 46 39
8.
Брайтон
 Заявка 26 10 9 7 49 - 41 39
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 26 11 5 10 40 - 40 38
10.
Ньюкасл
 Заявка 26 11 4 11 54 - 45 37
11.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
12.
Фулхэм
 Заявка 26 9 5 12 36 - 42 32
13.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 26 7 7 12 31 - 44 28
15.
Эвертон
 Заявка 26 8 7 11 28 - 34 25
16.
Брентфорд
 Заявка 26 7 4 15 37 - 48 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 26 6 6 14 34 - 48 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
8.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
15.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (10)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2024, осталось 2 дня 6 часов 55 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.1% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Тоттенхэм 96.1% (49)
    X 2% (1)
    Кристал Пэлас 2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Кристал Пэлас
    4.55
    6.35
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    6.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Тоттенхэм
    96.1% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Кристал Пэлас
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    65.31% (32)
    Нет
    34.69% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    45.1% (23)
    2:0 Тоттенхэм
    29.4% (15)
    3:1 Тоттенхэм
    11.8% (6)
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