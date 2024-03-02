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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Серкль Брюгге
2:3
Второй тайм: 90+'
Мехелен
0'
1:0
21' Гол
Минда Алан
1:1
41' Гол
Мрабти Керим
2:1
44' Гол
Виейра Фелипе
2:2
45' Гол
Хайреманс Джеффри
45' Желтая карточка
Конате Мори
46' Желтая карточка
Гарананга Мунаше
84' Желтая карточка
Лемарешаль Феликс
2:3
85' Гол
Бафдили Билал
1
Варлесон
3
Уткус
Эдгарас
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
20
Назиньо
Флавио
22
Лопес
Леонардо
7
Эфекеле
Маламин
11
Минда
Алан
10
Виейра
Фелипе
6
Лемарешаль
Феликс
18
Мьянге
Сенна
1
Куке
Гетан
42
Гарананга
Мунаше
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
38
Антонио
Билл
8
Конате
Мори
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
7
Хайреманс
Джеффри
13
Слимани
Ислам
19
Мрабти
Керим
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Мехелен
3-4-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Мехелен

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
2:2
К
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:1
ПДА
2:3
ПДА
3:2
ПДА
3:1
ТМК
1:2
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1
ТМС
0:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.45
1.22

Среднее время на гол

61
73

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.36

Среднее время на гол

54
66

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.55
1.3

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

58
69

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 21 (2) 0.75
Минда Алан 6 0.21
Сомерс Тибо 5 0.18
Олайгбе Казим 3 0.11
Лопес Леонардо 2 0.07
Виейра Фелипе 1 0.04
Назиньо Флавио 1 0.04
Лемарешаль Феликс 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Попович Борис 0 0
Уткус Эдгарас 0 0
Сике Уго 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Nils De Wilde 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 6 0.21
Мрабти Керим 5 0.18
Хайреманс Джеффри 5 (3) 0.18
Флюке Патрик 3 0.11
Бассетте Норман 3 0.11
Антонио Билл 3 0.11
Фулон Дам 2 0.07
Лаубербах Лион 2 0.07
Бафдили Билал 2 0.07
Сторм Никола 1 0.04
Rafik Belghali 1 0.04
Бейтс Дэвид 1 0.04
Маледе Йонас 0 0
Слимани Ислам 0 0
Уолш Сэнди 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 10 0
Уткус Эдгарас 7 0
Назиньо Флавио 4 1
Сомерс Тибо 5 0
Денкей Кевин 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Попович Борис 4 0
Лемарешаль Феликс 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Даланн Йеспер 2 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Минда Алан 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Виейра Фелипе 1 0
Деман Оливье 1 0
Эфекеле Маламин 1 0
Мирон Муслич 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 6 0
Конате Мори 5 0
Бейтс Дэвид 4 0
Уолш Сэнди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Коббо Элиас 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бафдили Билал 2 0
Бесник Хаши 1 0
Слимани Ислам 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Гарананга Мунаше 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Мехелен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
4
Серкль Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Мехелен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

12
17
Серкль Брюгге
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Мехелен
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

22
13
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
3
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
23%
1
8%
31-45
6
27%
1
8%
46-60
4
18%
4
31%
61-75
4
18%
4
31%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
3
21%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
36%
4
20%
76-90

Забито

17
19
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
7
41%
2
11%
61-75
3
18%
9
47%
76-90

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
3
27%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
1
6%
3
27%
76-90

Забито

39
32
13 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
6
15%
1
3%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
7
18%
5
16%
31-45
8
21%
5
16%
46-60
11
28%
6
19%
61-75
7
18%
13
41%
76-90

Пропущено

30
31
16 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
5
17%
5
16%
1-15
5
17%
5
16%
16-30
6
20%
5
16%
31-45
7
23%
4
13%
46-60
1
3%
5
16%
61-75
6
20%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1
Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0
Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1
Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Мехелен

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
3
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
5
7
6
1.5
5
9
3
10
2.5
4
10
1
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
8
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
18
9
13
14
1.5
8
19
3
24
2.5
6
21
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 27 20 5 2 59 - 29 65
2.
Андерлехт
 27 16 9 2 54 - 29 57
3.
Брюгге
 27 12 9 6 55 - 26 45
4.
Антверпен
 27 12 9 6 50 - 26 45
5.
Генк
 27 11 10 6 49 - 27 43
6.
Гент
 27 11 10 6 45 - 33 43
7.
Серкль Брюгге
 2:3 28 13 4 11 40 - 34 43
8.
Мехелен
 3:2 28 12 6 10 36 - 32 42
9.
Сент-Трейден
 27 9 10 8 33 - 41 37
10.
Вестерло
 28 7 8 13 40 - 50 29
11.
Стандард
 27 6 10 11 25 - 38 28
12.
Спортинг Шарлеруа
 28 7 7 14 26 - 43 28
13.
АХ Лёвен
 27 6 8 13 32 - 42 26
14.
РВДМ 47
 27 5 8 14 29 - 57 23
15.
Эйпен
 27 6 3 18 23 - 53 21
16.
Кортрейк
 27 4 6 17 18 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
2.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
7.
Серкль Брюгге
 2:3 14 7 2 5 23 - 18 23
8.
Мехелен
 3:2 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
13.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 9 3 1 26 - 14 30
2.
Андерлехт
 14 6 6 2 25 - 17 24
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Серкль Брюгге
 2:3 14 6 2 6 17 - 16 20
5.
Мехелен
 3:2 14 6 2 6 17 - 21 20
6.
Гент
 13 5 4 4 16 - 15 19
7.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
8.
Антверпен
 14 4 5 5 20 - 17 17
9.
Вестерло
 14 2 7 5 20 - 24 13
10.
Сент-Трейден
 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (7)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
  • 61'
    Эфекеле Маламин уходит с поля. Фрэнсис Абу выходит вместо него
  • 46'
    Гарананга Мунаше получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конате Мори получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Хайреманс Джеффри бьет в цель!
  • 46'
    Мрабти Керим сделал результативную передачу.
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