Тур: 28. Стадион: Ян Брейдель.
2:3
Конец матча
0'
1:0
21' ГолМинда Алан
1:1
41' ГолМрабти Керим
2:1
44' ГолВиейра Фелипе
2:2
45' ГолХайреманс Джеффри
45' Желтая карточкаКонате Мори
46' Желтая карточкаГарананга Мунаше
84' Желтая карточкаЛемарешаль Феликс
2:3
85' ГолБафдили Билал
90'+8
Ход матча
21'
1:0
41'
44'
2:1
45'
45'
46'
85'
2:3
1
Варлесон
11
Минда
Алан
18
Мьянге
Сенна
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
38
Антонио
Билл
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мьянге СеннаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
81 Dre Callens
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
38 Антонио БиллПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Серкль Брюгге
Мехелен
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.45
1.22
Среднее время на гол
61
73
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.36
Среднее время на гол
54
66
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.55
1.3
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
58
69
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|21 (2)
|0.75
|Минда Алан
|6
|0.21
|Сомерс Тибо
|5
|0.18
|Олайгбе Казим
|3
|0.11
|Лопес Леонардо
|2
|0.07
|Виейра Фелипе
|1
|0.04
|Назиньо Флавио
|1
|0.04
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|6
|0.21
|Мрабти Керим
|5
|0.18
|Хайреманс Джеффри
|5 (3)
|0.18
|Флюке Патрик
|3
|0.11
|Бассетте Норман
|3
|0.11
|Антонио Билл
|3
|0.11
|Фулон Дам
|2
|0.07
|Лаубербах Лион
|2
|0.07
|Бафдили Билал
|2
|0.07
|Сторм Никола
|1
|0.04
|Rafik Belghali
|1
|0.04
|Бейтс Дэвид
|1
|0.04
|Маледе Йонас
|0
|0
|Слимани Ислам
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Денкей Кевин
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Лемарешаль Феликс
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Даланн Йеспер
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Виейра Фелипе
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|6
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Бейтс Дэвид
|4
|0
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Гарананга Мунаше
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Мехелен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
4
Серкль Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Мехелен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
12
17
Серкль Брюгге
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Мехелен
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
24
16
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
3
13%
1
6%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
6
25%
3
19%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
4
17%
5
31%
76-90
Пропущено
17
22
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
12%
2
9%
1-15
1
6%
6
27%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
6
35%
4
18%
76-90
Забито
17
19
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
7
41%
2
11%
61-75
3
18%
9
47%
76-90
Пропущено
16
11
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
3
27%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
1
6%
3
27%
76-90
Забито
41
35
15 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
6
15%
1
3%
1-15
1
2%
2
6%
16-30
8
20%
7
20%
31-45
8
20%
5
14%
46-60
11
27%
6
17%
61-75
7
17%
14
40%
76-90
Пропущено
33
33
18 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 18
5
15%
5
15%
1-15
5
15%
6
18%
16-30
8
24%
6
18%
31-45
7
21%
4
12%
46-60
1
3%
5
15%
61-75
7
21%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1
Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0
Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1
Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Мехелен
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 39%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
3
6 раз 21%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
86
59
311
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
68
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
199
1414
919
325
721
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|28
|21
|5
|2
|60 - 29
|68
|2.
|27
|16
|9
|2
|54 - 29
|57
|3.
|27
|12
|9
|6
|55 - 26
|45
|4.
|27
|12
|9
|6
|50 - 26
|45
|5.
|27
|11
|10
|6
|49 - 27
|43
|6.
|27
|11
|10
|6
|45 - 33
|43
|7.
|28
|13
|4
|11
|40 - 34
|43
|8.
|28
|12
|6
|10
|36 - 32
|42
|9.
|27
|9
|10
|8
|33 - 41
|37
|10.
|28
|7
|8
|13
|40 - 50
|29
|11.
|27
|6
|10
|11
|25 - 38
|28
|12.
|28
|7
|7
|14
|26 - 43
|28
|13.
|0:1
|28
|6
|8
|14
|32 - 43
|26
|14.
|27
|5
|8
|14
|29 - 57
|23
|15.
|27
|6
|3
|18
|23 - 53
|21
|16.
|27
|4
|6
|17
|18 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|11
|2
|1
|33 - 15
|35
|2.
|13
|10
|3
|0
|29 - 12
|33
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|14
|7
|6
|1
|32 - 13
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|7.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|8.
|14
|6
|4
|4
|19 - 11
|22
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|20 - 23
|21
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|0:1
|14
|4
|4
|6
|18 - 14
|16
|14.
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|14
|3
|2
|9
|14 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|10
|3
|1
|27 - 14
|33
|2.
|14
|6
|6
|2
|25 - 17
|24
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|5.
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|6.
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|20 - 17
|17
|9.
|14
|2
|7
|5
|20 - 24
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|17 - 28
|12
|11.
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (7)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9