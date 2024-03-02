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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Эвертон
 
Позже
Вест Хэм

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 124
Эвертон 48.4% (60)
X 37.9% (47)
Вест Хэм 13.7% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Вест Хэм
3.60
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
8
Онана
Амаду
37
Гарнер
Джеймс
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
14
Гомеш
Бету
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
4
Зума
Курт
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
19
Альварес
Эдсон
14
Кудус
Мохаммед
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
Эвертон
4-4-1-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Вест Хэм

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
8.7%
21.7%
16 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 7 побед

35 матчей

54.3%
22.9%
22.8%
19 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.3%
45.7%
20%
12 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.7%
34.3%
20%
16 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
2:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
КC
1:2

Голы

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.76
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.06
1

Среднее время на гол

85
90

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.4
1.26

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

64
71

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.23
Харрисон Джек 3 0.12
Калверт-Льюин Доминик 3 0.12
Макнил Дуайт 2 0.08
Миколенко Виталий 2 0.08
Брэнтуэйт Джерред 2 0.08
Онана Амаду 2 0.08
Тарковски Джеймс 1 0.04
Гарнер Джеймс 1 0.04
Гуэйе Идрисса 1 0.04
Кин Майкл 1 0.04
Гомеш Андре 1 0.04
Данджума Арно 1 0.04
Гомеш Бету 1 0.04
Доббин Льюис 1 0.04
Паттерсон Нэйтан 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 14 0.54
Кудус Мохаммед 6 0.23
Уорд-Праус Джеймс 5 (2) 0.19
Соучек Томаш 5 0.19
Пакета Лукас 2 (1) 0.08
Антонио Майкл 2 0.08
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Корне Максвелл 1 0.04
Агер Наиф 1 0.04
Мавропанос Константинос 1 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Альварес Эдсон 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэйе Идрисса 7 0
Брэнтуэйт Джерред 7 0
Янг Эшли 5 1
Тарковски Джеймс 5 0
Гарнер Джеймс 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Дукуре Абдулай 4 0
Шон 3 0
Пикфорд Джордан 3 0
Онана Амаду 3 0
Гомеш Андре 2 0
Годфри Бен 2 0
Гомеш Бету 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Доббин Льюис 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 9 0
Цоуфал Владимир 6 1
Эмерсон Палмиери 7 0
Пакета Лукас 6 0
Кудус Мохаммед 5 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Антонио Майкл 3 0
Зума Курт 3 0
Соучек Томаш 3 0
Керер Тило 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Джонсон Бен 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Результаты матчей

Эвертон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

7
8
Эвертон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Вест Хэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

14
21
Эвертон
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Вест Хэм
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
19% (5)
46% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

21
29

Голы по времени матча

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
6
33%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
47%
3
17%
76-90

Пропущено

14
27
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
14%
2
7%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
5
36%
2
7%
61-75
2
14%
10
37%
76-90

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
3
20%
6
27%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
4
27%
6
27%
61-75
2
13%
4
18%
76-90

Пропущено

18
19
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
11%
2
11%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
5
28%
4
21%
61-75
3
17%
3
16%
76-90

Забито

30
40
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 14
10 Не забивали 6
5
17%
7
18%
1-15
4
13%
6
15%
16-30
3
10%
5
13%
31-45
5
17%
7
18%
46-60
4
13%
8
20%
61-75
9
30%
7
18%
76-90

Пропущено

32
46
13 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 21
4
13%
4
9%
1-15
6
19%
5
11%
16-30
3
9%
9
20%
31-45
4
13%
9
20%
46-60
10
31%
6
13%
61-75
5
16%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2
Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0
Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2

Результаты матчей

Эвертон
Вест Хэм

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
7
6
2
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
7
6
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
20
6
8
18
1.5
14
12
4
22
2.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 Заявка 26 16 4 6 56 - 35 52
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Вест Хэм
 Заявка 26 11 6 9 40 - 46 39
8.
Брайтон
 Заявка 26 10 9 7 49 - 41 39
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 26 11 5 10 40 - 40 38
10.
Ньюкасл
 Заявка 26 11 4 11 54 - 45 37
11.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
12.
Фулхэм
 Заявка 26 9 5 12 36 - 42 32
13.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 26 7 7 12 31 - 44 28
15.
Эвертон
 Заявка 26 8 7 11 28 - 34 25
16.
Брентфорд
 Заявка 26 7 4 15 37 - 48 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 26 6 6 14 34 - 48 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
8.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
15.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (10)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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Прогнозы 124
Эвертон 48.4% (60)
X 37.9% (47)
Вест Хэм 13.7% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Вест Хэм
3.60
3.70
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3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эвертон - Вест Хэм

Исход игры
Эвертон
48.4% (60)
Ничья
37.9% (47)
Вест Хэм
13.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (52)
Меньше
56.3% (67)
Обе команды забьют
Да
81.51% (97)
Нет
18.49% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (46)
2:1 Эвертон
23.4% (29)
1:0 Эвертон
14.5% (18)
1:2 Вест Хэм
9.7% (12)
3:1 Эвертон
3.2% (4)
3:2 Эвертон
2.4% (3)
1:3 Вест Хэм
1.6% (2)
0:1 Вест Хэм
1.6% (2)
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