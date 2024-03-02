Тур: 27. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Поусон Крейг
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Годфри
Бен
14
Гомеш
Бету
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эвертон
Вест Хэм
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
8.7%
21.7%
16 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 7 побед
35 матчей
54.3%
22.9%
22.8%
19 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.3%
45.7%
20%
12 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.7%
34.3%
20%
16 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.76
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.06
1
Среднее время на гол
85
90
Всего голов
49
44
Голов в среднем за матч
1.4
1.26
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
64
71
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.23
|Харрисон Джек
|3
|0.12
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.12
|Макнил Дуайт
|2
|0.08
|Миколенко Виталий
|2
|0.08
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.08
|Онана Амаду
|2
|0.08
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Гарнер Джеймс
|1
|0.04
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.04
|Кин Майкл
|1
|0.04
|Гомеш Андре
|1
|0.04
|Данджума Арно
|1
|0.04
|Гомеш Бету
|1
|0.04
|Доббин Льюис
|1
|0.04
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|14
|0.54
|Кудус Мохаммед
|6
|0.23
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (2)
|0.19
|Соучек Томаш
|5
|0.19
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.08
|Антонио Майкл
|2
|0.08
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.04
|Зума Курт
|1
|0.04
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|Агер Наиф
|1
|0.04
|Мавропанос Константинос
|1
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|7
|0
|Янг Эшли
|5
|1
|Тарковски Джеймс
|5
|0
|Гарнер Джеймс
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Пикфорд Джордан
|3
|0
|Онана Амаду
|3
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|9
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Пакета Лукас
|6
|0
|Кудус Мохаммед
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Антонио Майкл
|3
|0
|Зума Курт
|3
|0
|Соучек Томаш
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
7
8
Эвертон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Вест Хэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
14
21
Эвертон
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Вест Хэм
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
19% (5)
46% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
21
29
Голы по времени матча
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
6
33%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
47%
3
17%
76-90
Пропущено
14
27
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
14%
2
7%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
5
36%
2
7%
61-75
2
14%
10
37%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
3
20%
6
27%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
4
27%
6
27%
61-75
2
13%
4
18%
76-90
Пропущено
18
19
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
11%
2
11%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
5
28%
4
21%
61-75
3
17%
3
16%
76-90
Забито
30
40
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 14
10 Не забивали 6
5
17%
7
18%
1-15
4
13%
6
15%
16-30
3
10%
5
13%
31-45
5
17%
7
18%
46-60
4
13%
8
20%
61-75
9
30%
7
18%
76-90
Пропущено
32
46
13 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 21
4
13%
4
9%
1-15
6
19%
5
11%
16-30
3
9%
9
20%
31-45
4
13%
9
20%
46-60
10
31%
6
13%
61-75
5
16%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2
Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0
Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2
Результаты матчей
Эвертон
Вест Хэм
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
49
76
211
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
49
76
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
206
818
1412
422
521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|56 - 35
|52
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|40 - 46
|39
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|49 - 41
|39
|9.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|40 - 40
|38
|10.
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|54 - 45
|37
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|12.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 42
|32
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 48
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|28 - 34
|25
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|37 - 48
|25
|17.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|34 - 48
|24
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|17.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (10)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон - Вест Хэм
Исход игры
Эвертон
48.4% (60)
Ничья
37.9% (47)
Вест Хэм
13.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (52)
Меньше
56.3% (67)
Обе команды забьют
Да
81.51% (97)
Нет
18.49% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (46)
2:1 Эвертон
23.4% (29)
1:0 Эвертон
14.5% (18)
1:2 Вест Хэм
9.7% (12)
3:1 Эвертон
3.2% (4)
3:2 Эвертон
2.4% (3)
1:3 Вест Хэм
1.6% (2)
0:1 Вест Хэм
1.6% (2)
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