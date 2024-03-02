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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Эвертон
1:3
Конец матча
Вест Хэм
0'
0:0
45' Не забитый пенальти
Гомеш Бету
1:0
56' Гол
Гомеш Бету
1:1
62' Гол
Зума Курт
1:2
90' Гол
Соучек Томаш
90' Желтая карточка
Соучек Томаш
90' Желтая карточка
Пикфорд Джордан
90' Желтая карточка
Антонио Майкл
1:3
90' Гол
Альварес Эдсон
90'+9

Ход матча

45'
Гомеш Бету
0:0
56'
Гомеш Бету
(Гарнер Джеймс)
1:0
62'
1:1
Зума Курт
(Уорд-Праус Джеймс)
66'
 
Филлипс Кэлвин
Уорд-Праус Джеймс
74'
Калверт-Льюин Доминик
Гомеш Бету
 
80'
 
Антонио Майкл
Пакета Лукас
80'
Гомеш Андре
Харрисон Джек
 
90'
1:2
Соучек Томаш
(Кудус Мохаммед)
90'
 
Соучек Томаш
90'
Пикфорд Джордан
 
90'
Чермити Юссеф
Дукуре Абдулай
 
90'
Доббин Льюис
Макнил Дуайт
 
90'
 
Антонио Майкл
90'
1:3
Альварес Эдсон
91'
 
Огбонна Анджело
Эмерсон Палмиери
91'
 
Джонсон Бен
Кудус Мохаммед

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 493 Количество передач 405
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Эвертон 48.8% (61)
X 37.6% (47)
Вест Хэм 13.6% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
8
Онана
Амаду
37
Гарнер
Джеймс
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
14
Гомеш
Бету
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
4
Зума
Курт
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
19
Альварес
Эдсон
14
Кудус
Мохаммед
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
Эвертон
4-4-1-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Вест Хэм

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
8.7%
21.7%
16 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 7 побед

35 матчей

54.3%
22.9%
22.8%
19 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.3%
45.7%
20%
12 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.7%
34.3%
20%
16 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
2:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
КC
1:2

Голы

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.76
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.06
1

Среднее время на гол

85
90

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.4
1.26

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

64
71

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.22
Харрисон Джек 3 0.11
Калверт-Льюин Доминик 3 0.11
Макнил Дуайт 2 0.07
Миколенко Виталий 2 0.07
Брэнтуэйт Джерред 2 0.07
Гомеш Бету 2 0.07
Онана Амаду 2 0.07
Гарнер Джеймс 1 0.04
Тарковски Джеймс 1 0.04
Гуэйе Идрисса 1 0.04
Кин Майкл 1 0.04
Гомеш Андре 1 0.04
Данджума Арно 1 0.04
Доббин Льюис 1 0.04
Паттерсон Нэйтан 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 14 0.52
Кудус Мохаммед 6 0.22
Соучек Томаш 6 0.22
Уорд-Праус Джеймс 5 (2) 0.19
Пакета Лукас 2 (1) 0.07
Антонио Майкл 2 0.07
Зума Курт 2 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Альварес Эдсон 1 0.04
Корне Максвелл 1 0.04
Агер Наиф 1 0.04
Мавропанос Константинос 1 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэйе Идрисса 7 0
Брэнтуэйт Джерред 7 0
Янг Эшли 5 1
Тарковски Джеймс 5 0
Гарнер Джеймс 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Дукуре Абдулай 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Шон 3 0
Онана Амаду 3 0
Гомеш Андре 2 0
Годфри Бен 2 0
Гомеш Бету 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Доббин Льюис 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 9 0
Цоуфал Владимир 6 1
Эмерсон Палмиери 7 0
Пакета Лукас 6 0
Кудус Мохаммед 5 0
Антонио Майкл 4 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Соучек Томаш 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Джонсон Бен 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Результаты матчей

Эвертон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
8
Эвертон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

14
21
Эвертон
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
59% (16)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Вест Хэм
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
19% (5)
44% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

22
29

Голы по времени матча

Забито

16
21
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
6
29%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
7
44%
5
24%
76-90

Пропущено

17
28
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
12%
2
7%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
2
12%
6
21%
46-60
6
35%
2
7%
61-75
4
24%
10
36%
76-90

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
20%
6
27%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
4
27%
6
27%
61-75
2
13%
4
18%
76-90

Пропущено

18
19
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
11%
2
11%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
5
28%
4
21%
61-75
3
17%
3
16%
76-90

Забито

31
43
12 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 6
5
16%
7
16%
1-15
4
13%
6
14%
16-30
3
10%
5
12%
31-45
6
19%
7
16%
46-60
4
13%
9
21%
61-75
9
29%
29%
9
21%
76-90

Пропущено

35
47
13 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 22
4
11%
4
9%
1-15
6
17%
5
11%
16-30
3
9%
9
19%
31-45
4
11%
10
21%
46-60
11
31%
6
13%
61-75
7
20%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2
Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0
Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2

Результаты матчей

Эвертон
Вест Хэм

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
7
6
2
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
8
6
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
21
6
8
19
1.5
15
12
4
23
2.5
6
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 27 17 4 6 58 - 35 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 26 15 5 6 55 - 39 50
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Вест Хэм
 Заявка 27 12 6 9 43 - 47 42
8.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
9.
Брайтон
 Заявка 27 10 9 8 49 - 44 39
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 11 5 11 40 - 43 38
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 27 10 5 12 39 - 42 35
13.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 7 7 13 32 - 47 28
15.
Брентфорд
 Заявка 27 7 5 15 39 - 50 26
16.
Эвертон
 Заявка 27 8 7 12 29 - 37 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 6 15 34 - 49 24
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 26 5 5 16 36 - 54 20
19.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 14 3 2 9 19 - 24 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
3.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
4.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 14 7 3 4 23 - 20 24
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
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