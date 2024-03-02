Тур: 27. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Поусон Крейг
0'
0:0
45' Не забитый пенальтиГомеш Бету
1:0
56' ГолГомеш Бету
1:1
62' ГолЗума Курт
1:2
90' ГолСоучек Томаш
90' Желтая карточкаСоучек Томаш
90' Желтая карточкаПикфорд Джордан
90' Желтая карточкаАнтонио Майкл
1:3
90' ГолАльварес Эдсон
90'+9
Ход матча
45'
0:0
56'
1:0
62'
1:1
90'
1:2
90'
90'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
493 Количество передач 405
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Годфри
Бен
14
Гомеш
Бету
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эвертон
Вест Хэм
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
8.7%
21.7%
16 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 7 побед
35 матчей
54.3%
22.9%
22.8%
19 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.3%
45.7%
20%
12 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.7%
34.3%
20%
16 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.76
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.06
1
Среднее время на гол
85
90
Всего голов
49
44
Голов в среднем за матч
1.4
1.26
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
64
71
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.22
|Харрисон Джек
|3
|0.11
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.11
|Макнил Дуайт
|2
|0.07
|Миколенко Виталий
|2
|0.07
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.07
|Гомеш Бету
|2
|0.07
|Онана Амаду
|2
|0.07
|Гарнер Джеймс
|1
|0.04
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.04
|Кин Майкл
|1
|0.04
|Гомеш Андре
|1
|0.04
|Данджума Арно
|1
|0.04
|Доббин Льюис
|1
|0.04
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|14
|0.52
|Кудус Мохаммед
|6
|0.22
|Соучек Томаш
|6
|0.22
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (2)
|0.19
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.07
|Антонио Майкл
|2
|0.07
|Зума Курт
|2
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.04
|Альварес Эдсон
|1
|0.04
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|Агер Наиф
|1
|0.04
|Мавропанос Константинос
|1
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|7
|0
|Янг Эшли
|5
|1
|Тарковски Джеймс
|5
|0
|Гарнер Джеймс
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Онана Амаду
|3
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|9
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Пакета Лукас
|6
|0
|Кудус Мохаммед
|5
|0
|Антонио Майкл
|4
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Соучек Томаш
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Зума Курт
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
8
Эвертон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
14
21
Эвертон
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
59% (16)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Вест Хэм
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
19% (5)
44% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
22
29
Голы по времени матча
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
6
29%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
7
44%
5
24%
76-90
Пропущено
17
28
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
12%
2
7%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
2
12%
6
21%
46-60
6
35%
2
7%
61-75
4
24%
10
36%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
20%
6
27%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
4
27%
6
27%
61-75
2
13%
4
18%
76-90
Пропущено
18
19
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
11%
2
11%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
5
28%
4
21%
61-75
3
17%
3
16%
76-90
Забито
31
43
12 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 6
5
16%
7
16%
1-15
4
13%
6
14%
16-30
3
10%
5
12%
31-45
6
19%
7
16%
46-60
4
13%
9
21%
61-75
9
29%
29%
9
21%
76-90
Пропущено
35
47
13 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 22
4
11%
4
9%
1-15
6
17%
5
11%
16-30
3
9%
9
19%
31-45
4
11%
10
21%
46-60
11
31%
6
13%
61-75
7
20%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2
Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0
Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2
Результаты матчей
Эвертон
Вест Хэм
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
410
76
212
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
113
49
86
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
216
819
1512
423
621
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|2:0 Заявка
|27
|17
|4
|6
|58 - 35
|55
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|10.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|40 - 43
|38
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|39 - 42
|35
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 48
|28
|14.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|32 - 47
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|39 - 50
|26
|16.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|29 - 37
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18.
|0:2 Заявка
|26
|5
|5
|16
|36 - 54
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|2:0 Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|0:2 Заявка
|14
|3
|2
|9
|19 - 24
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|4.
|2:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 20
|24
|5.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|0:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9