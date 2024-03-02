Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Этот гол претендует на звание "Гола года"!

91' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

91' Г О О О О Л - Соучек Томаш забивает с правой ноги!

90' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Макнил Дуайт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Онана Амаду из команды Эвертон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

87' Хорошую попытку сделал Гомеш Андре . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Хорошую попытку сделал Гомеш Андре . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

86' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Гомеш Андре пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля держит все под контролем

83' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Хорошую попытку сделал Калверт-Льюин Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Макнил Дуайт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

80' Годфри Бен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Онана Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Кудус Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

79' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Годфри Бен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Эвертон

74' Макнил Дуайт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Хорошую попытку сделал Кудус Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

73' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Матч возобновится спорным мячом

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали

71' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Оооо... вот это был удар! Дукуре Абдулай должен был забить с этой позиции.

71' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Дукуре Абдулай завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

70' Гомеш Бету пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля держит все под контролем

70' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удар от ворот произведет Эвертон

66' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

65' Макнил Дуайт пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля держит все под контролем

65' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

60' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Оооо... вот это был удар! Макнил Дуайт должен был забить с этой позиции.

59' Хорошую попытку сделал Макнил Дуайт . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Харрисон Джек создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Дукуре Абдулай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

58' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Команда Эвертон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

56' Гарнер Джеймс из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Цоуфал Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

54' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Годфри Бен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Гомеш Бету из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

50' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Макнил Дуайт пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля держит все под контролем

49' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

47' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.