Луи Мунтяну пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

31' Кики Давид пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

31' Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку

30' Narek Grigoryan пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

29' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

28' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

27' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

27' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Дякону Роналдо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хорошую попытку сделал Ривалдиньо . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

22' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Попеску Михай получил желтую карточку от судьи

19' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Narek Grigoryan из команды Фарул Констанца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Narek Grigoryan из команды Фарул Констанца в офсайде

18' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

16' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Narek Grigoryan из команды Фарул Констанца разыграл угловой с правого угла.

8' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Бирлигея Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

2' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру