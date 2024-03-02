Тур: 29. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: George Gaman
0:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
21'
Владение мячом
99
Дюссо
Дамьен
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
90
Сава
Рэзван
42
Бобен
Матия
73
Мухар
Карло
82
Фика
Алин
17
Отеле
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бану ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Беншаиб АминНападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
22 Аусси АланЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
76 Laley Fofana
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
Фарул Констанца
ЧФР Клуж
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
38 матчей
31.6%
18.4%
50%
12 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
8 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.7%
39.5%
36.8%
9 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
0.72
0.9
Среднее время на гол
124
100
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.3
1.11
Среднее время на гол
69
81
Всего голов
39
38
Голов в среднем за матч
1.03
1
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
Среднее время на гол
87
90
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.24
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.21
|Ривалдиньо
|5
|0.17
|Мунтяну Луис
|5
|0.17
|Артян Андрей
|3
|0.1
|Вынэ Йонуц
|2
|0.07
|Грамени Константин
|2
|0.07
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Дякону Роналдо
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
|Григорян Нарек
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|12
|0.41
|Бирлигея Даниэль
|8
|0.28
|Мухар Карло
|7
|0.24
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.21
|Авуну Дюрель
|3
|0.1
|Дяк Чиприан
|2
|0.07
|Камора Мауру
|2
|0.07
|Айети Арлинд
|2
|0.07
|Джуричич Лука
|2
|0.07
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.07
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Маня Кристьян
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|8
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ларие Йонуц
|5
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Ганя Кристиан
|2
|1
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|3
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Сырбу Дан
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Ionut Cojocaru
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Эль-Каддури Омар
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Илие Матей
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
ЧФР Клуж
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
7
8
Фарул Констанца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
ЧФР Клуж
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
12
28
Фарул Констанца
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
ЧФР Клуж
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
19
36
Голы по времени матча
Забито
19
23
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
2
11%
2
9%
1-15
5
26%
2
9%
16-30
3
16%
8
35%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
2
11%
6
26%
76-90
Пропущено
15
23
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
20%
4
17%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
20%
1
4%
46-60
1
7%
6
26%
61-75
3
20%
4
17%
76-90
Забито
19
28
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
2
11%
5
18%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
4
21%
2
7%
46-60
2
11%
8
29%
61-75
6
32%
5
18%
76-90
Пропущено
20
6
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
2
33%
1-15
2
10%
2
33%
16-30
7
35%
1
17%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
1
17%
61-75
3
15%
0
0%
76-90
Забито
38
51
17 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
4
11%
7
14%
1-15
7
18%
4
8%
16-30
6
16%
14
27%
31-45
8
21%
6
12%
46-60
5
13%
9
18%
61-75
8
21%
11
22%
76-90
Пропущено
35
29
18 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
4
11%
6
21%
1-15
5
14%
6
21%
16-30
9
26%
5
17%
31-45
6
17%
1
3%
46-60
5
14%
7
24%
61-75
6
17%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2
ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1
Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
ЧФР Клуж
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
5 раз 18%
2
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
59
86
212
68
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
59
77
113
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
217
1018
1513
325
1117
127
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|18
|7
|3
|52 - 24
|61
|2.
|28
|14
|9
|5
|50 - 31
|51
|3.
|0:0
|29
|14
|8
|7
|52 - 28
|50
|4.
|28
|12
|9
|7
|44 - 36
|45
|5.
|0:0
|29
|11
|9
|9
|36 - 37
|42
|6.
|29
|10
|10
|9
|36 - 42
|40
|7.
|29
|9
|13
|7
|36 - 30
|40
|8.
|28
|9
|11
|8
|34 - 38
|38
|9.
|28
|10
|7
|11
|37 - 33
|37
|10.
|28
|7
|14
|7
|28 - 29
|35
|11.
|29
|6
|15
|8
|30 - 35
|33
|12.
|29
|7
|11
|11
|32 - 43
|32
|13.
|29
|9
|4
|16
|42 - 48
|31
|14.
|28
|6
|9
|13
|31 - 45
|27
|15.
|29
|7
|5
|17
|21 - 41
|26
|16.
|28
|3
|11
|14
|30 - 51
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|9
|4
|1
|28 - 6
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|3.
|15
|8
|6
|1
|25 - 11
|30
|4.
|14
|9
|2
|3
|32 - 18
|29
|5.
|15
|7
|5
|3
|22 - 19
|26
|6.
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|7.
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|8.
|0:0
|15
|5
|7
|3
|19 - 15
|22
|9.
|14
|5
|6
|3
|20 - 19
|21
|10.
|14
|6
|2
|6
|27 - 25
|20
|11.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|12.
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|13.
|14
|4
|3
|7
|9 - 15
|15
|14.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|15.
|14
|2
|7
|5
|14 - 20
|13
|16.
|14
|2
|7
|5
|12 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|27 - 12
|31
|2.
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|3.
|14
|5
|7
|2
|21 - 19
|22
|4.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|17 - 22
|20
|5.
|14
|5
|5
|4
|22 - 20
|20
|6.
|15
|4
|8
|3
|18 - 17
|20
|7.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|8.
|14
|4
|2
|8
|15 - 18
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|11.
|14
|2
|8
|4
|8 - 10
|14
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|13.
|15
|3
|2
|10
|15 - 23
|11
|14.
|15
|3
|2
|10
|12 - 26
|11
|15.
|14
|1
|7
|6
|11 - 19
|10
|16.
|14
|1
|4
|9
|16 - 31
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (8)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8