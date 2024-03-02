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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: George Gaman
Фарул Констанца
1:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
20' Желтая карточка
Попеску Михай
1:0
65' Гол
Дякону Роналдо
1:1
82' Гол
Айети Арлинд
90' Желтая карточка
Отеле Филип
90'+4
1
Бузбуки
Александру
99
Дюссо
Дамьен
21
Боли
Кевин
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
77
Дякону
Роналдо
16
Неделку
Драгош
8
Вынэ
Йонуц
30
Григорян
Нарек
9
Мунтяну
Луис
7
Ривалдиньо
90
Сава
Рэзван
4
Маня
Кристьян
42
Бобен
Матия
6
Айети
Арлинд
3
Абейд
Али
73
Мухар
Карло
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
82
Фика
Алин
9
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
Фарул Констанца
ЧФР Клуж

История личных встреч

Фарул Констанца
ЧФР Клуж

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

38 матчей

31.6%
18.4%
50%
12 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
8 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.7%
39.5%
36.8%
9 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
0:3
К
0:0
С
1:3
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ДА
0:1
ДА
3:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

0.72
0.9

Среднее время на гол

124
100

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.3
1.11

Среднее время на гол

69
81

Всего голов

39
38

Голов в среднем за матч

1.03
1

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
5
Больше 13%
Меньше 87%
33

Среднее время на гол

87
90

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 7 (5) 0.24
Будеску Константин 6 (2) 0.21
Мунтяну Луис 5 0.17
Ривалдиньо 5 0.17
Артян Андрей 3 0.1
Вынэ Йонуц 2 0.07
Грамени Константин 2 0.07
Дякону Роналдо 2 0.07
Мазилу Адриан 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Балута Тудор 1 0.03
Крисиума Матеус 1 0.03
Сали Энес 1 0.03
Кики Давид 0 0
Попеску Михай 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Григорян Нарек 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 12 0.41
Бирлигея Даниэль 8 0.28
Мухар Карло 7 0.24
Тахцидис Панайотис 6 (3) 0.21
Авуну Дюрель 3 0.1
Айети Арлинд 3 0.1
Дяк Чиприан 2 0.07
Камора Мауру 2 0.07
Джуричич Лука 2 0.07
Йебоа Эммануэль 2 0.07
Бетанкор Хефте 1 0.03
Михаэль Петер 1 0.03
Эль-Каддури Омар 1 0.03
Маня Кристьян 1 0.03
Кейта Абдул-Кадер 1 0.03
Крешич Антон 0 0
Красники Эрмал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 8 0
Грамени Константин 6 0
Ларие Йонуц 5 0
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Ганя Кристиан 2 1
Кики Давид 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Дюссо Дамьен 3 0
Дякону Роналдо 2 0
Балута Тудор 2 0
Сырбу Дан 2 0
Маринс Густаво 2 0
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Ionut Cojocaru 1 0
Iustin Doicaru 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Тахцидис Панайотис 5 0
Дяк Чиприан 4 0
Эль-Каддури Омар 3 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Отеле Филип 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Морган Зив 2 0
Илие Матей 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
ЧФР Клуж
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

8
9
Фарул Констанца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
ЧФР Клуж
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

12
28
Фарул Констанца
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
ЧФР Клуж
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

20
37

Голы по времени матча

Забито

20
24
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
2
10%
2
8%
1-15
5
25%
2
8%
16-30
3
15%
8
33%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
2
10%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

16
24
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
3
19%
4
17%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
1
6%
7
29%
29%
61-75
4
25%
4
17%
76-90

Забито

19
28
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
2
11%
5
18%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
4
21%
2
7%
46-60
2
11%
8
29%
61-75
6
32%
5
18%
76-90

Пропущено

20
6
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
2
33%
1-15
2
10%
2
33%
16-30
7
35%
1
17%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
1
17%
61-75
3
15%
0
0%
76-90

Забито

39
52
17 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
4
10%
7
13%
1-15
7
18%
4
8%
16-30
6
15%
14
27%
31-45
8
21%
6
12%
46-60
6
15%
9
17%
61-75
8
21%
12
23%
76-90

Пропущено

36
30
18 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
4
11%
6
20%
1-15
5
14%
6
20%
16-30
9
25%
5
17%
31-45
6
17%
1
3%
46-60
5
14%
8
27%
61-75
7
19%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2
ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1
Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
ЧФР Клуж

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
3
6 раз 21%
4
5 раз 17%
2
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
10
1.5
8
6
2
13
2.5
6
8
1
14
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
4
5
9
1.5
7
8
1
13
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
22
7
10
19
1.5
15
14
3
26
2.5
11
18
1
28
3.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 28 18 7 3 52 - 24 61
2.
Рапид Бухарест
 28 14 9 5 50 - 31 51
3.
ЧФР Клуж
 29 14 8 7 53 - 29 50
4.
Университатя Крайова
 28 12 9 7 44 - 36 45
5.
Фарул Констанца
 29 11 9 9 37 - 38 42
6.
УТА Арад
 29 10 10 9 36 - 42 40
7.
Германнштадт
 29 9 13 7 36 - 30 40
8.
Университатя Клуж
 28 9 11 8 34 - 38 38
9.
Сепси
 28 10 7 11 37 - 33 37
10.
Петролул Плоешти
 28 7 14 7 28 - 29 35
11.
Оцелул Галац
 29 6 15 8 30 - 35 33
12.
Политехника Яссы
 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 29 9 4 16 42 - 48 31
14.
Волунтари
 28 6 9 13 31 - 45 27
15.
Динамо Бухарест
 29 7 5 17 21 - 41 26
16.
Ботошани
 28 3 11 14 30 - 51 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 14 9 3 2 25 - 12 30
3.
Германнштадт
 15 8 6 1 25 - 11 30
4.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
5.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
6.
Университатя Крайова
 14 7 4 3 22 - 16 25
7.
Сепси
 14 6 5 3 22 - 15 23
8.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Петролул Плоешти
 14 5 6 3 20 - 19 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
12.
Университатя Клуж
 14 4 4 6 13 - 19 16
13.
Динамо Бухарест
 14 4 3 7 9 - 15 15
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 21 13
15.
Ботошани
 14 2 7 5 14 - 20 13
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 12 31
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 17 - 22 20
5.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 14 4 2 8 15 - 18 14
9.
Волунтари
 14 3 5 6 16 - 24 14
10.
УТА Арад
 14 3 5 6 14 - 23 14
11.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 14 1 7 6 11 - 19 10
16.
Ботошани
 14 1 4 9 16 - 31 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (8)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
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