Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Robert Filip оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Robert Filip навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

86' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ЧФР Клуж

82' Г О О О О Л - Айети Арлинд правой ногой классно пробил с лета.

82' Robert Filip навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

77' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

77' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Тактическая замена. Фика Алин уходит с поля и его заменяет Robert Filip

76' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

76' Отеле Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

75' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

74' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

73' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

73' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

71' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Будеску Константин

68' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

68' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

67' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Луи Мунтяну сделал результативную передачу.

65' Г О О О О Л - Дякону Роналдо забивает с левой ноги!

65' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

63' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

62' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

61' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Тактическая замена. Narek Grigoryan уходит с поля и его заменяет Грамени Константин

58' Тахцидис Панайотис не смог попасть в створ ударом издали

57' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

56' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Дякону Роналдо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

53' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Фика Алин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

46' Хорошую попытку сделал Фика Алин . Удар в створ, но вратарь начеку