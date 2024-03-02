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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
АХ Лёвен
0:1
Первый тайм: 45+'
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
6' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
24' Желтая карточка
Мертенс Матье
24' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
0:1
28' Гол
Сайкс Росс
40' Желтая карточка
Сайкс Росс

Ход матча

6'
Торстейнссон Йон
 
24'
Мертенс Матье
 
24'
 
Бёрджесс Кристиан
28'
0:1
Сайкс Росс
(Бёрджесс Кристиан)
40'
 
Сайкс Росс
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АХ Лёвен
Ничья
Юнион Сент-Жиллуаз
6.20
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6.30
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1.50
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Все Коэффициенты
1
Лейсен
Тобе
52
Richie
Sagrado
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
23
Joel
Schingtienne
20
Мендиль
Хамза
8
Шрейверс
Сьебе
11
Ezechiel
Banzuzi
33
Мертенс
Матье
7
Торстейнссон
Йон
9
Браут-Брюнес
Джонатан
49
Морис
Антони
4
Расмуссен
Матиас
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
21
Кастро-Монтес
Алессио
23
Пуэртас
Кэмерон
27
Садики
Ноа
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
28
Матида
Коки
9
Эккерт
Айенса
Деннис
17
Терхо
Каспер
АХ Лёвен
3-4-1-2
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Юнион Сент-Жиллуаз

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

21 матч

28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

9.5%
42.9%
47.6%
2 победы 9 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
5:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
1:4
ПДА
1:3
ПДБВЭ
3:5
ПДБПЭ
0:0
ПДБВЭ
2:3
ПДБПЭ
1:1
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
1:3
ПДБПЭ
1:2
ПДБ
3:1
ПДБ
0:0
ПДБ
1:0
ПДБ
0:0
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
4:0
ПДБПЭ
2:0
ВД
0:3

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.73
2.1

Среднее время на гол

52
42

Всего голов

31
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.52

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
59

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 4 0.14
Торстейнссон Йон 4 0.14
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.11
Мендиль Хамза 3 0.11
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.11
Richie Sagrado 2 0.07
Плетинкс Эвауд 2 0.07
Ezechiel Banzuzi 2 0.07
Nachon Nsingi 1 0.04
Мисао Кенто 1 0.04
Мигель Флориан 1 0.04
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.04
Мертенс Матье 1 0.04
Рикка Федерико 1 0.04
Шломо Раз 1 0.04
Муеанта Супханат 1 0.04
Joel Schingtienne 1 0.04
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 17 (1) 0.61
Нильссон Хокан 11 (4) 0.39
Эккерт Айенса Деннис 7 (3) 0.25
Пуэртас Кэмерон 5 (2) 0.18
Лапуссен Лоик 5 0.18
Сайкс Росс 4 0.14
Родригес Кевин II 3 0.11
Расмуссен Матиас 2 0.07
Кастро-Монтес Алессио 2 0.07
Терхо Каспер 2 0.07
Бёрджесс Кристиан 1 0.04
Кабангу Элтон 1 0.04
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 9 0
Торстейнссон Йон 6 0
Мертенс Матье 5 0
Ezechiel Banzuzi 5 0
Richie Sagrado 3 1
Рикка Федерико 4 0
Мигель Флориан 4 0
Влитинк Тибо 3 0
Мазиз Юссеф 3 0
Плетинкс Эвауд 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Мисао Кенто 2 0
Кийине Софиан 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванхутт Шарль 9 0
Бёрджесс Кристиан 8 0
Нильссон Хокан 7 0
Макаллистер Кевин 6 0
Амани Жан 5 0
Лапуссен Лоик 5 0
Эль-Амин Амура Мохамед 4 0
Расмуссен Матиас 3 0
Морис Антони 1 1
Матида Коки 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Лейсен Федде 2 0
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Терхо Каспер 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Юнион Сент-Жиллуаз
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
4
АХ Лёвен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Юнион Сент-Жиллуаз
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

25
2

Упущенные победы

8
33
АХ Лёвен
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Юнион Сент-Жиллуаз
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

14
37

Голы по времени матча

Забито

19
26
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
5
26%
5
19%
1-15
3
16%
6
23%
16-30
1
5%
4
15%
31-45
4
21%
6
23%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
26%
3
12%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
42%
5
36%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
2
17%
5
36%
76-90

Забито

14
33
10 В 1-м тайме 20
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
5
36%
1
3%
1-15
1
7%
8
24%
16-30
4
29%
11
33%
31-45
1
7%
4
12%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
3
21%
5
15%
76-90

Пропущено

29
15
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
5
17%
1
7%
1-15
5
17%
4
27%
16-30
4
14%
3
20%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
6
21%
4
27%
76-90

Забито

33
59
19 В 1-м тайме 35
14 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 21
7 Не забивали 2
10
30%
6
10%
1-15
4
12%
14
24%
16-30
5
15%
15
25%
31-45
5
15%
10
17%
46-60
1
3%
6
10%
61-75
8
24%
8
14%
76-90

Пропущено

41
29
19 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 20
5
12%
2
7%
1-15
5
12%
4
14%
16-30
9
22%
8
28%
31-45
7
17%
4
14%
46-60
7
17%
2
7%
61-75
8
20%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3
АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3
Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
2
10 раз 37%
3
7 раз 26%
1
5 раз 19%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
13
1
4
9
1.5
12
2
3
10
2.5
5
9
1
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
11
1.5
8
5
1
13
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
25
2
7
20
1.5
20
7
4
23
2.5
10
17
1
26
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 28 21 5 2 60 - 29 68
2.
Андерлехт
 27 16 9 2 54 - 29 57
3.
Брюгге
 27 12 9 6 55 - 26 45
4.
Антверпен
 27 12 9 6 50 - 26 45
5.
Генк
 27 11 10 6 49 - 27 43
6.
Гент
 27 11 10 6 45 - 33 43
7.
Серкль Брюгге
 28 13 4 11 40 - 34 43
8.
Мехелен
 28 12 6 10 36 - 32 42
9.
Сент-Трейден
 27 9 10 8 33 - 41 37
10.
Вестерло
 28 7 8 13 40 - 50 29
11.
Стандард
 27 6 10 11 25 - 38 28
12.
Спортинг Шарлеруа
 28 7 7 14 26 - 43 28
13.
АХ Лёвен
 0:1 28 6 8 14 32 - 43 26
14.
РВДМ 47
 27 5 8 14 29 - 57 23
15.
Эйпен
 27 6 3 18 23 - 53 21
16.
Кортрейк
 27 4 6 17 18 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 14 11 2 1 33 - 15 35
2.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
7.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
8.
Мехелен
 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 0:1 14 4 4 6 18 - 14 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 14 10 3 1 27 - 14 33
2.
Андерлехт
 14 6 6 2 25 - 17 24
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Серкль Брюгге
 14 6 2 6 17 - 16 20
5.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
6.
Гент
 13 5 4 4 16 - 15 19
7.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
8.
Антверпен
 14 4 5 5 20 - 17 17
9.
Вестерло
 14 2 7 5 20 - 24 13
10.
Сент-Трейден
 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 0:1 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (7)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Юнион Сент-Жиллуаз
6.20
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