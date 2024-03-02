Тур: 28. Стадион: King Power at Den Dreef.
0:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
24' Желтая карточкаМертенс Матье
24' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
0:1
28' ГолСайкс Росс
40' Желтая карточкаСайкс Росс
52' Желтая карточкаТеклаб Хенок
0:2
74' ГолТерхо Каспер
79' Желтая карточкаМисао Кенто
90'+10
Ход матча
24'
28'
0:1
40'
52'
74'
0:2
79'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Матида КокиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Терхо КасперНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
АХ Лёвен
Юнион Сент-Жиллуаз
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
21 матч
28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
9.5%
42.9%
47.6%
2 победы 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.73
2.1
Среднее время на гол
52
42
Всего голов
31
32
Голов в среднем за матч
1.48
1.52
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
59
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|4
|0.14
|Торстейнссон Йон
|4
|0.14
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.11
|Мендиль Хамза
|3
|0.11
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.11
|Richie Sagrado
|2
|0.07
|Плетинкс Эвауд
|2
|0.07
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.07
|Nachon Nsingi
|1
|0.04
|Мисао Кенто
|1
|0.04
|Мигель Флориан
|1
|0.04
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.04
|Мертенс Матье
|1
|0.04
|Рикка Федерико
|1
|0.04
|Шломо Раз
|1
|0.04
|Муеанта Супханат
|1
|0.04
|Joel Schingtienne
|1
|0.04
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (1)
|0.61
|Нильссон Хокан
|11 (4)
|0.39
|Эккерт Айенса Деннис
|7 (3)
|0.25
|Пуэртас Кэмерон
|5 (2)
|0.18
|Лапуссен Лоик
|5
|0.18
|Сайкс Росс
|4
|0.14
|Родригес Кевин II
|3
|0.11
|Терхо Каспер
|3
|0.11
|Расмуссен Матиас
|2
|0.07
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.07
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.04
|Кабангу Элтон
|1
|0.04
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Мертенс Матье
|5
|0
|Ezechiel Banzuzi
|5
|0
|Richie Sagrado
|3
|1
|Рикка Федерико
|4
|0
|Мигель Флориан
|4
|0
|Мисао Кенто
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Плетинкс Эвауд
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванхутт Шарль
|9
|0
|Бёрджесс Кристиан
|8
|0
|Нильссон Хокан
|7
|0
|Макаллистер Кевин
|6
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Лапуссен Лоик
|5
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|4
|0
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Морис Антони
|1
|1
|Матида Коки
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Теклаб Хенок
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Юнион Сент-Жиллуаз
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
4
АХ Лёвен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Юнион Сент-Жиллуаз
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
25
2
Упущенные победы
8
33
АХ Лёвен
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Юнион Сент-Жиллуаз
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
14
37
Голы по времени матча
Забито
19
28
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
5
26%
5
18%
1-15
3
16%
7
25%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
4
21%
6
21%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
5
26%
3
11%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
5
36%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
2
14%
5
36%
76-90
Забито
14
33
10 В 1-м тайме 20
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
5
36%
1
3%
1-15
1
7%
8
24%
16-30
4
29%
11
33%
31-45
1
7%
4
12%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
3
21%
5
15%
76-90
Пропущено
29
15
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
5
17%
1
7%
1-15
5
17%
4
27%
16-30
4
14%
3
20%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
6
21%
4
27%
76-90
Забито
33
61
19 В 1-м тайме 36
14 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 22
8 Не забивали 2
10
30%
6
10%
1-15
4
12%
15
25%
16-30
5
15%
15
25%
31-45
5
15%
10
16%
46-60
1
3%
7
11%
61-75
8
24%
8
13%
76-90
Пропущено
43
29
20 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 20
5
12%
2
7%
1-15
6
14%
4
14%
16-30
9
21%
8
28%
31-45
7
16%
4
14%
46-60
8
19%
2
7%
61-75
8
19%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3
АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3
Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
8 раз 29%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
2
11 раз 39%
3
7 раз 25%
1
5 раз 18%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
410
122
311
59
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
311
95
113
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
262
721
217
424
1018
127
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|21
|5
|2
|61 - 29
|68
|2.
|27
|16
|9
|2
|54 - 29
|57
|3.
|1:0
|28
|12
|10
|6
|46 - 33
|46
|4.
|27
|12
|9
|6
|55 - 26
|45
|5.
|27
|12
|9
|6
|50 - 26
|45
|6.
|27
|11
|10
|6
|49 - 27
|43
|7.
|28
|13
|4
|11
|40 - 34
|43
|8.
|28
|12
|6
|10
|36 - 32
|42
|9.
|27
|9
|10
|8
|33 - 41
|37
|10.
|28
|7
|8
|13
|40 - 50
|29
|11.
|28
|7
|7
|14
|26 - 43
|28
|12.
|0:1
|28
|6
|10
|12
|25 - 39
|28
|13.
|28
|6
|8
|14
|32 - 44
|26
|14.
|27
|5
|8
|14
|29 - 57
|23
|15.
|27
|6
|3
|18
|23 - 53
|21
|16.
|27
|4
|6
|17
|18 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|33 - 15
|35
|2.
|13
|10
|3
|0
|29 - 12
|33
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|14
|7
|6
|1
|32 - 13
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|1:0
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|7.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|8.
|14
|6
|4
|4
|19 - 11
|22
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|20 - 23
|21
|11.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|10 - 11
|17
|12.
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|18 - 15
|16
|14.
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|14
|3
|2
|9
|14 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 14
|33
|2.
|14
|6
|6
|2
|25 - 17
|24
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|5.
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|6.
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|20 - 17
|17
|9.
|14
|2
|7
|5
|20 - 24
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|17 - 28
|12
|11.
|0:1
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (7)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9