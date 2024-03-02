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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Германнштадт
0:0
Первый тайм: 6'
Оцелул Галац
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Оцелул Галац
3.05
3.15
Реклама, pari.ru
4.30
Все Коэффициенты
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
16
Мурджа
Алессандро
7
Стойка
Янис
10
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
94
Пап
Эдуард
2
Желев
Милен
6
Jonathan
Cisse
16
Costin
Ghiocel
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
17
Танасе
Рэзван
Германнштадт
Оцелул Галац

История личных встреч

Германнштадт
Оцелул Галац

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балауре Сильвиу 7 0.24
Паращив Даниэль 7 (2) 0.24
Янку Габриэль 3 0.1
Ороиан Александру 2 0.07
Alexandru Daniel Jipa 2 0.07
Альхассан Баба 2 0.07
Негуц Кристиан 1 0.03
Мурджа Алессандро 1 0.03
Petru Dragos 1 0.03
Гэман Валеричэ 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Петреску Петришор 1 0.03
Фонсека Рубен 1 0.03
Sota Mino 1 0.03
Опрут Рауль 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 11 (3) 0.38
Yuri Cisotti 6 (3) 0.21
Фредерик 4 0.14
Teles 2 0.07
Бодиштяну Штефан 2 0.07
Фатаи Кехинде 1 0.03
George Carjan 1 0.03
Jonathan Cisse 1 0.03
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 8 1
Негуц Кристиан 5 0
Альхассан Баба 5 0
Бейян Флориан 4 0
Янку Габриэль 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Гэман Валеричэ 2 0
Мурджа Алессандро 2 0
Бутян Михай 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Летица Карло 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Фонсека Рубен 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвес 7 0
Живулич Диего 6 0
Желев Милен 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Andrei Rus 4 1
Yuri Cisotti 5 0
Mihai Adascalitei 5 0
Alexandru Pop 3 1
Teles 4 0
Jonathan Cisse 4 0
Бодиштяну Штефан 4 0
Доринель Мунтеану 2 1
George Carjan 3 0
Relu Stoian 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Costin Ghiocel 2 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Рушевич Анес 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Оцелул Галац
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
8
Германнштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Оцелул Галац
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

9
9
Германнштадт
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
25% (7)
21% (6)
Оцелул Галац
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

21
17
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
19%
5
29%
29%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
8
38%
2
12%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
4
19%
3
18%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
4
31%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
5
38%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
5
25%
9
50%
76-90

Забито

31
29
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 9
5
16%
5
17%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
11
35%
3
10%
46-60
4
13%
7
24%
61-75
6
19%
6
21%
76-90

Пропущено

30
31
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 18
1
3%
3
10%
1-15
7
23%
1
3%
16-30
6
20%
8
26%
31-45
6
20%
2
6%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
6
20%
14
45%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0
Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0

Результаты матчей

Германнштадт
Оцелул Галац

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:0
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
20
8
9
19
1.5
7
21
3
25
2.5
1
27
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 28 18 7 3 52 - 24 61
2.
Рапид Бухарест
 28 14 9 5 50 - 31 51
3.
ЧФР Клуж
 28 14 7 7 52 - 28 49
4.
Университатя Крайова
 28 12 9 7 44 - 36 45
5.
Фарул Констанца
 28 11 8 9 36 - 37 41
6.
УТА Арад
 29 10 10 9 36 - 42 40
7.
Университатя Клуж
 28 9 11 8 34 - 38 38
8.
Германнштадт
 0:0 29 8 14 7 32 - 29 38
9.
Сепси
 28 10 7 11 37 - 33 37
10.
Петролул Плоешти
 28 7 14 7 28 - 29 35
11.
Оцелул Галац
 0:0 29 6 16 7 29 - 31 34
12.
Политехника Яссы
 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 29 9 4 16 42 - 48 31
14.
Волунтари
 28 6 9 13 31 - 45 27
15.
Динамо Бухарест
 29 7 5 17 21 - 41 26
16.
Ботошани
 28 3 11 14 30 - 51 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 14 9 3 2 25 - 12 30
3.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
4.
Германнштадт
 0:0 15 7 7 1 21 - 10 28
5.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
6.
Университатя Крайова
 14 7 4 3 22 - 16 25
7.
Сепси
 14 6 5 3 22 - 15 23
8.
Фарул Констанца
 14 5 6 3 19 - 15 21
9.
Петролул Плоешти
 14 5 6 3 20 - 19 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
12.
Университатя Клуж
 14 4 4 6 13 - 19 16
13.
Динамо Бухарест
 14 4 3 7 9 - 15 15
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 21 13
15.
Ботошани
 14 2 7 5 14 - 20 13
16.
Оцелул Галац
 0:0 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 12 31
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Оцелул Галац
 0:0 15 4 9 2 17 - 13 21
5.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 17 - 22 20
6.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
7.
ЧФР Клуж
 14 5 3 6 24 - 22 18
8.
Сепси
 14 4 2 8 15 - 18 14
9.
Волунтари
 14 3 5 6 16 - 24 14
10.
УТА Арад
 14 3 5 6 14 - 23 14
11.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 0:0 14 1 7 6 11 - 19 10
16.
Ботошани
 14 1 4 9 16 - 31 7
  • — Выход в группу лидеров
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Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (8)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
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    • 1'
      Опрут Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
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      Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
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      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
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      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
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      Оцелул Галац начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Германнштадт
    Ничья
    Оцелул Галац
    3.05
    3.15
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    4.30
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