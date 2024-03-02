Тур: 29. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Szabolcs Kovacs
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
94
Пап
Эдуард
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
67
Фредерик
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
11 Petru Dragos
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Малле АлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
14 Andrei Rus
-
-
24 Denis Bordun
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Германнштадт
Оцелул Галац
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|7
|0.24
|Паращив Даниэль
|7 (2)
|0.24
|Янку Габриэль
|3
|0.1
|Ороиан Александру
|2
|0.07
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.07
|Альхассан Баба
|2
|0.07
|Негуц Кристиан
|1
|0.03
|Мурджа Алессандро
|1
|0.03
|Petru Dragos
|1
|0.03
|Гэман Валеричэ
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1
|0.03
|Фонсека Рубен
|1
|0.03
|Sota Mino
|1
|0.03
|Опрут Рауль
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.38
|Yuri Cisotti
|6 (3)
|0.21
|Фредерик
|4
|0.14
|Teles
|2
|0.07
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.07
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Jonathan Cisse
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|8
|1
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Альхассан Баба
|5
|0
|Бейян Флориан
|4
|0
|Янку Габриэль
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|Бутян Михай
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Фонсека Рубен
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвес
|7
|0
|Живулич Диего
|6
|0
|Желев Милен
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Andrei Rus
|4
|1
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Mihai Adascalitei
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Teles
|4
|0
|Jonathan Cisse
|4
|0
|Бодиштяну Штефан
|4
|0
|Доринель Мунтеану
|2
|1
|George Carjan
|3
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Costin Ghiocel
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Оцелул Галац
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
8
Германнштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Оцелул Галац
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
9
9
Германнштадт
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
25% (7)
21% (6)
Оцелул Галац
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
21
17
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
19%
5
29%
29%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
8
38%
2
12%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
4
19%
3
18%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
4
31%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
5
38%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
5
25%
9
50%
76-90
Забито
31
29
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 9
5
16%
5
17%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
11
35%
3
10%
46-60
4
13%
7
24%
61-75
6
19%
6
21%
76-90
Пропущено
30
31
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 18
1
3%
3
10%
1-15
7
23%
1
3%
16-30
6
20%
8
26%
31-45
6
20%
2
6%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
6
20%
14
45%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0
Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0
Результаты матчей
Германнштадт
Оцелул Галац
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:0
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
77
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
212
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
208
919
721
325
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|18
|7
|3
|52 - 24
|61
|2.
|28
|14
|9
|5
|50 - 31
|51
|3.
|28
|14
|7
|7
|52 - 28
|49
|4.
|28
|12
|9
|7
|44 - 36
|45
|5.
|28
|11
|8
|9
|36 - 37
|41
|6.
|29
|10
|10
|9
|36 - 42
|40
|7.
|28
|9
|11
|8
|34 - 38
|38
|8.
|0:0
|29
|8
|14
|7
|32 - 29
|38
|9.
|28
|10
|7
|11
|37 - 33
|37
|10.
|28
|7
|14
|7
|28 - 29
|35
|11.
|0:0
|29
|6
|16
|7
|29 - 31
|34
|12.
|29
|7
|11
|11
|32 - 43
|32
|13.
|29
|9
|4
|16
|42 - 48
|31
|14.
|28
|6
|9
|13
|31 - 45
|27
|15.
|29
|7
|5
|17
|21 - 41
|26
|16.
|28
|3
|11
|14
|30 - 51
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|28 - 6
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|32 - 18
|29
|4.
|0:0
|15
|7
|7
|1
|21 - 10
|28
|5.
|15
|7
|5
|3
|22 - 19
|26
|6.
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|7.
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|8.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|9.
|14
|5
|6
|3
|20 - 19
|21
|10.
|14
|6
|2
|6
|27 - 25
|20
|11.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|12.
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|13.
|14
|4
|3
|7
|9 - 15
|15
|14.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|15.
|14
|2
|7
|5
|14 - 20
|13
|16.
|0:0
|14
|2
|7
|5
|12 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|27 - 12
|31
|2.
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|3.
|14
|5
|7
|2
|21 - 19
|22
|4.
|0:0
|15
|4
|9
|2
|17 - 13
|21
|5.
|14
|6
|2
|6
|17 - 22
|20
|6.
|14
|5
|5
|4
|22 - 20
|20
|7.
|14
|5
|3
|6
|24 - 22
|18
|8.
|14
|4
|2
|8
|15 - 18
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|11.
|14
|2
|8
|4
|8 - 10
|14
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|13.
|15
|3
|2
|10
|15 - 23
|11
|14.
|15
|3
|2
|10
|12 - 26
|11
|15.
|0:0
|14
|1
|7
|6
|11 - 19
|10
|16.
|14
|1
|4
|9
|16 - 31
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (8)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8