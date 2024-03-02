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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Германнштадт
4:1
Конец матча
Оцелул Галац
0'
0:1
12' Гол
Teles
25' Желтая карточка
Jonathan Cisse
1:1
26' Гол
Стойка Янис
2:1
44' Пенальти
Паращив Даниэль
3:1
49' Гол
Стойка Янис
80' Желтая карточка
Мурджа Алессандро
82' Желтая карточка
George Carjan
83' Желтая карточка
Живулич Диего
84' Желтая карточка
Фонсека Рубен
4:1
87' Гол
Негуц Кристиан
90' Желтая карточка
Бейян Флориан
90'+5
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
16
Мурджа
Алессандро
7
Стойка
Янис
10
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
94
Пап
Эдуард
2
Желев
Милен
6
Jonathan
Cisse
16
Costin
Ghiocel
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
17
Танасе
Рэзван
Германнштадт
Оцелул Галац

История личных встреч

Германнштадт
Оцелул Галац

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 8 (3) 0.28
Балауре Сильвиу 7 0.24
Янку Габриэль 3 0.1
Негуц Кристиан 2 0.07
Alexandru Daniel Jipa 2 0.07
Ороиан Александру 2 0.07
Стойка Янис 2 0.07
Альхассан Баба 2 0.07
Мурджа Алессандро 1 0.03
Petru Dragos 1 0.03
Гэман Валеричэ 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Петреску Петришор 1 0.03
Фонсека Рубен 1 0.03
Sota Mino 1 0.03
Опрут Рауль 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 11 (3) 0.38
Yuri Cisotti 6 (3) 0.21
Фредерик 4 0.14
Teles 3 0.1
Бодиштяну Штефан 2 0.07
Фатаи Кехинде 1 0.03
George Carjan 1 0.03
Jonathan Cisse 1 0.03
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 8 1
Бейян Флориан 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Альхассан Баба 5 0
Янку Габриэль 3 0
Мурджа Алессандро 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Гэман Валеричэ 2 0
Бутян Михай 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Фонсека Рубен 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Летица Карло 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвес 7 0
Живулич Диего 7 0
Желев Милен 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Andrei Rus 4 1
Yuri Cisotti 5 0
Jonathan Cisse 5 0
Mihai Adascalitei 5 0
Alexandru Pop 3 1
George Carjan 4 0
Teles 4 0
Бодиштяну Штефан 4 0
Доринель Мунтеану 2 1
Relu Stoian 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Costin Ghiocel 2 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Рушевич Анес 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Оцелул Галац
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
9
Германнштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Оцелул Галац
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

9
9
Германнштадт
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
24% (7)
21% (6)
Оцелул Галац
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

25
18
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
4
16%
6
33%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
9
36%
2
11%
46-60
3
12%
4
22%
61-75
5
20%
3
17%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
4
36%
5
29%
29%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
6
35%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
5
25%
9
50%
76-90

Забито

35
30
12 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
5
14%
6
20%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
4
11%
4
13%
31-45
12
34%
3
10%
46-60
4
11%
7
23%
61-75
7
20%
6
20%
76-90

Пропущено

31
35
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
2
6%
3
9%
1-15
7
23%
2
6%
16-30
6
19%
9
26%
31-45
6
19%
3
9%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
6
19%
15
43%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0
Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0

Результаты матчей

Германнштадт
Оцелул Галац

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
0:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
14 раз 48%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
5
8
7
1.5
3
11
3
12
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
3
2
12
1.5
4
11
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
21
8
10
19
1.5
7
22
4
25
2.5
1
28
2
27
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 28 18 7 3 52 - 24 61
2.
Рапид Бухарест
 28 14 9 5 50 - 31 51
3.
ЧФР Клуж
 0:0 29 14 8 7 52 - 28 50
4.
Университатя Крайова
 28 12 9 7 44 - 36 45
5.
Фарул Констанца
 0:0 29 11 9 9 36 - 37 42
6.
УТА Арад
 29 10 10 9 36 - 42 40
7.
Германнштадт
 29 9 13 7 36 - 30 40
8.
Университатя Клуж
 28 9 11 8 34 - 38 38
9.
Сепси
 28 10 7 11 37 - 33 37
10.
Петролул Плоешти
 28 7 14 7 28 - 29 35
11.
Оцелул Галац
 29 6 15 8 30 - 35 33
12.
Политехника Яссы
 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 29 9 4 16 42 - 48 31
14.
Волунтари
 28 6 9 13 31 - 45 27
15.
Динамо Бухарест
 29 7 5 17 21 - 41 26
16.
Ботошани
 28 3 11 14 30 - 51 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 0:0 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 14 9 3 2 25 - 12 30
3.
Германнштадт
 15 8 6 1 25 - 11 30
4.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
5.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
6.
Университатя Крайова
 14 7 4 3 22 - 16 25
7.
Сепси
 14 6 5 3 22 - 15 23
8.
Фарул Констанца
 0:0 15 5 7 3 19 - 15 22
9.
Петролул Плоешти
 14 5 6 3 20 - 19 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
12.
Университатя Клуж
 14 4 4 6 13 - 19 16
13.
Динамо Бухарест
 14 4 3 7 9 - 15 15
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 21 13
15.
Ботошани
 14 2 7 5 14 - 20 13
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 12 31
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 0:0 14 6 2 6 17 - 22 20
5.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 0:0 15 5 4 6 24 - 22 19
8.
Сепси
 14 4 2 8 15 - 18 14
9.
Волунтари
 14 3 5 6 16 - 24 14
10.
УТА Арад
 14 3 5 6 14 - 23 14
11.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 14 1 7 6 11 - 19 10
16.
Ботошани
 14 1 4 9 16 - 31 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (8)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
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    • 92'
      Опрут Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Оцелул Галац пытается что-то создать.
    • 92'
      Costin Ghiocel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Германнштадт начинает контратаку
    • 92'
      Ороиан Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 91'
      Andrei Rus ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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