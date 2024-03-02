Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Германнштадт

89' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Г О О О О Л - Cristian Negut забивает с правой ноги!

87' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

87' Jonathan Cisse нанес удар, но тот был заблокирован.

86' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Рубен Фонсека получает желтую карточку за игру рукой

84' Рубен Фонсека задерживает мяч рукой

84' Sota Mino бьет со штрафного в створ, но Eduard Pap держит все под контролем

83' Живулич Диего совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' George Carjan совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Удар от ворот произведет Германнштадт

80' Тактическая замена. Паращив Даниэль уходит с поля и его заменяет Рубен Фонсека

80' Судья подбегает и показывает Мурджа Алессандро из команды Германнштадт отложенную желтую карточку за фол.

78' Удар от ворот произведет Германнштадт

78' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

76' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Catalin Cabuz ослабляет давление, выбив мяч.

74' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Тактическая замена. Янку Габриэль уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

67' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Costin Ghiocel получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Costin Ghiocel на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Рушевич Анес

60' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Янку Габриэль из команды Германнштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

59' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Ламейра Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Германнштадт будет все-таки засчитан.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германнштадт

49' Г О О О О Л - Стойка Янис забивает с правой ноги!

49' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника