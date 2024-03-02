Тур: 27. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Оливер Майкл
0:2
Первый тайм: 45'
Ход матча
24'
0:1
38'
38'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 5
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
15
Морено
Алекс
31
Бэйли
Леон
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Нельсон ЗакПолузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
- Защитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лутон Таун
Астон Вилла
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
33
135
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.38
|Моррис Карлтон
|7 (4)
|0.27
|Баркли Росс
|3
|0.12
|Огбене Чидози
|3
|0.12
|Браун Джейкоб
|2
|0.08
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.08
|Доти Алфи
|1
|0.04
|Таунсенд Андрос
|1
|0.04
|Локьер Том
|1
|0.04
|Андерсен Мадс
|1
|0.04
|Чон Тахит
|1
|0.04
|Менги Теден
|1
|0.04
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Бурк Рис
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|15
|0.56
|Соарес Дуглас
|9 (4)
|0.33
|Бэйли Леон
|8
|0.3
|Макгинн Джон
|6
|0.22
|Диаби Мусса
|4
|0.15
|Кэш Мэтти
|2
|0.07
|Морено Алекс
|2
|0.07
|Дуран Джон
|2
|0.07
|Торрес Пау II
|2
|0.07
|Тилеманс Юри
|1
|0.04
|Рамси Джакоб
|1
|0.04
|Дендонкер Леандер
|1
|0.04
|Дзаньоло Николо
|1
|0.04
|Динь Люка
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Каборе Исса
|5
|0
|Баркли Росс
|4
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Доти Алфи
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Кларк Джордан
|2
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Менги Теден
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Макгинн Джон
|7
|0
|Кэш Мэтти
|6
|0
|Соарес Дуглас
|6
|0
|Динь Люка
|5
|0
|Дзаньоло Николо
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Астон Вилла
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
12
7
Лутон Таун
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Астон Вилла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
10
31
Лутон Таун
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
Астон Вилла
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
22
38
Голы по времени матча
Забито
19
22
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
16%
3
14%
1-15
2
11%
9
41%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
32%
3
14%
76-90
Пропущено
22
19
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
4
21%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
1
5%
31-45
3
14%
7
37%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
4
18%
3
16%
76-90
Забито
14
34
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
7%
3
9%
1-15
3
21%
7
21%
16-30
2
14%
3
9%
31-45
1
7%
4
12%
46-60
2
14%
8
24%
61-75
5
36%
9
26%
76-90
Пропущено
31
16
7 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
3%
0
0%
1-15
3
10%
4
25%
16-30
3
10%
3
19%
31-45
7
23%
4
25%
46-60
9
29%
29%
3
19%
61-75
8
26%
2
13%
76-90
Забито
33
56
13 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
4
12%
6
11%
1-15
5
15%
16
29%
16-30
4
12%
4
7%
31-45
5
15%
7
13%
46-60
4
12%
11
20%
61-75
11
33%
12
21%
76-90
Пропущено
53
35
17 В 1-м тайме 14
36 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 20
4
8%
4
11%
1-15
5
9%
6
17%
16-30
8
15%
4
11%
31-45
10
19%
11
31%
46-60
14
26%
5
14%
61-75
12
23%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3
Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1
Результаты матчей
Лутон Таун
Астон Вилла
Точный счет
1:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
4
3 раза 23%
6
1 раз 8%
Точный счет
3:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
3:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
49
85
211
85
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
48
76
210
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
233
817
1511
421
1016
223
521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|2:0 Заявка
|27
|17
|4
|6
|58 - 35
|55
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|10.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|40 - 43
|38
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|39 - 42
|35
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 48
|28
|14.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|32 - 47
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|39 - 50
|26
|16.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|29 - 37
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18.
|0:2 Заявка
|26
|5
|5
|16
|36 - 54
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|2:0 Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|0:2 Заявка
|14
|3
|2
|9
|19 - 24
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|4.
|2:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 20
|24
|5.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|0:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун 0:2 Астон Вилла
Исход игры
Лутон Таун
2.4% (3)
Ничья
10.3% (13)
Астон Вилла
87.3% (110)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (91)
Меньше
23.53% (28)
Обе команды забьют
Да
82.35% (98)
Нет
17.65% (21)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
58.7% (74)
0:1 Астон Вилла
8.7% (11)
1:3 Астон Вилла
7.9% (10)
1:1 Ничья
7.1% (9)
0:2 Астон Вилла
6.3% (8)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:3 Астон Вилла
1.6% (2)
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