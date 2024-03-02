  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Лутон Таун
0:2
Первый тайм: 45'
Астон Вилла
0'
0:1
24' Гол
Уоткинс Олли
38' Желтая карточка
Бурк Рис
0:2
38' Гол
Уоткинс Олли

Ход матча

6'
Огбене Чидози
Бэлл Амари
 
24'
0:1
Уоткинс Олли
(Бэйли Леон)
29'
 
Роджерс Морган
Рамси Джакоб
38'
Бурк Рис
 
38'
0:2
Уоткинс Олли
(Соарес Дуглас)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 126
Лутон Таун 2.4% (3)
X 10.3% (13)
Астон Вилла 87.3% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лутон Таун
Ничья
Астон Вилла
4.60
Реклама, pari.ru
5.65
Реклама, olimp.bet
1.72
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
18
Кларк
Джордан
6
Баркли
Росс
30
Таунсенд
Андрос
14
Чон
Тахит
9
Моррис
Карлтон
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
17
Ленгле
Клеман
15
Морено
Алекс
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
31
Бэйли
Леон
8
Тилеманс
Юри
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
Лутон Таун
3-4-2-1
Астон Вилла
4-2-3-1

История личных встреч

Лутон Таун
Астон Вилла

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1
КЛ
3:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
135

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.38
Моррис Карлтон 7 (4) 0.27
Баркли Росс 3 0.12
Огбене Чидози 3 0.12
Браун Джейкоб 2 0.08
Ошо Гэбриэл 2 0.08
Доти Алфи 1 0.04
Таунсенд Андрос 1 0.04
Локьер Том 1 0.04
Андерсен Мадс 1 0.04
Чон Тахит 1 0.04
Менги Теден 1 0.04
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 15 0.56
Соарес Дуглас 9 (4) 0.33
Бэйли Леон 8 0.3
Макгинн Джон 6 0.22
Диаби Мусса 4 0.15
Кэш Мэтти 2 0.07
Морено Алекс 2 0.07
Дуран Джон 2 0.07
Торрес Пау II 2 0.07
Тилеманс Юри 1 0.04
Рамси Джакоб 1 0.04
Дендонкер Леандер 1 0.04
Дзаньоло Николо 1 0.04
Динь Люка 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Каборе Исса 5 0
Баркли Росс 4 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Доти Алфи 4 0
Камински Томас 3 0
Чон Тахит 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Кларк Джордан 2 0
Вудроу Коули 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Менги Теден 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Бурк Рис 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 7 1
Макгинн Джон 7 0
Кэш Мэтти 6 0
Соарес Дуглас 6 0
Динь Люка 5 0
Дзаньоло Николо 5 0
Конса Эзри 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Дуран Джон 4 0
Карлос Диего Сантос 3 0
Бэйли Леон 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Тилеманс Юри 1 0
Диаби Мусса 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Астон Вилла
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

12
7
Лутон Таун
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Астон Вилла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

10
31
Лутон Таун
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
Астон Вилла
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

22
38

Голы по времени матча

Забито

19
22
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
16%
3
14%
1-15
2
11%
9
41%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
32%
3
14%
76-90

Пропущено

22
19
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
4
21%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
1
5%
31-45
3
14%
7
37%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
4
18%
3
16%
76-90

Забито

14
34
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
7%
3
9%
1-15
3
21%
7
21%
16-30
2
14%
3
9%
31-45
1
7%
4
12%
46-60
2
14%
8
24%
61-75
5
36%
9
26%
76-90

Пропущено

31
16
7 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
3%
0
0%
1-15
3
10%
4
25%
16-30
3
10%
3
19%
31-45
7
23%
4
25%
46-60
9
29%
29%
3
19%
61-75
8
26%
2
13%
76-90

Забито

33
56
13 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
4
12%
6
11%
1-15
5
15%
16
29%
16-30
4
12%
4
7%
31-45
5
15%
7
13%
46-60
4
12%
11
20%
61-75
11
33%
12
21%
76-90

Пропущено

53
35
17 В 1-м тайме 14
36 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 20
4
8%
4
11%
1-15
5
9%
6
17%
16-30
8
15%
4
11%
31-45
10
19%
11
31%
46-60
14
26%
5
14%
61-75
12
23%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3
Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1

Результаты матчей

Лутон Таун
Астон Вилла

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
4
3 раза 23%
6
1 раз 8%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
3:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 52%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
8
5
2
11
2.5
8
5
1
12
3.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
8
1.5
7
6
2
10
2.5
2
11
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
23
3
8
17
1.5
15
11
4
21
2.5
10
16
2
23
3.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 27 17 4 6 58 - 35 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 26 15 5 6 55 - 39 50
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Вест Хэм
 Заявка 27 12 6 9 43 - 47 42
8.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
9.
Брайтон
 Заявка 27 10 9 8 49 - 44 39
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 11 5 11 40 - 43 38
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 27 10 5 12 39 - 42 35
13.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 7 7 13 32 - 47 28
15.
Брентфорд
 Заявка 27 7 5 15 39 - 50 26
16.
Эвертон
 Заявка 27 8 7 12 29 - 37 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 6 15 34 - 49 24
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 26 5 5 16 36 - 54 20
19.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 14 3 2 9 19 - 24 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
3.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
4.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 14 7 3 4 23 - 20 24
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    44'
    Роджерс слева подошёл к штрафной площади и с линии пробил в дальний верхний угол ворот. Камински в отчаянном прыжке сумел отвести угрозу.
  • Травма, повреждение
    42'
    Бурк и Уоткинс неудачно столкнулись перед чужой штрафной площадью. Обе медицинских бригады на поле.
  • Видеоповтор
    40'
    Арбитры сначала зафиксировали офсайд в эпизоде со вторым голом Уоткинса, но проверка ВАР показала, что гол забит правильно.
  • 2 гола - дубль!
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    УОТКИНС!!! Уоткинс откликнулся на заброс вперёд со штрафного, переиграл Камински и оформил дубль.
  • Желтая карточка
    38'
    Бурк получил жёлтую карточку за грубый фол в центральном круге.
  • 37'
    У Огбене не получилась подача слева. Мяч прилетел сверху на сетку ворот.
  • Опасный момент
    36'
    Тилеманс справа отправил к воротам Уоткинса, который с двенадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • Травма, повреждение
    34'
    Менги требуется помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • Угловой
    33'
    Бэйли разыграл угловой удар с партнёрами. Подача слева нашла голову Ленгле, который пробил левее ворот.
  • Угловой
    32'
    Соарес от углового флага навесил к дальней штанге, где хозяева снова выбили мяч за пределы поля.
  • Замена
    31'
    Замена в составе "Астон Виллы": вместо Джакоба Рамси на поле вышел Морган Роджерс.
  • 30'
    "Астон Вилла" продолжает контролировать ход игры. Гости много владеют мячом, вот только часто отходят на свою половину поля.
  • 28'
    Заброс Бурка вперёд перехватил Бэйли.
  • 27'
    "Лутон Таун" активнее задвигался впереди, но уверенный контроль мяча хозяевам не даётся.
  • 26'
    Бурк справа прошёл вперёд и сделал неточный пас к бровке на Каборе.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      УОТКИНС!!! Бэйли от углового флага навесил на Уоткинса, который головой отправил мяч в ближнюю "девятку".
    • Опасный момент
      23'
      Бэйли справа вывел к воротам Уоткинса, чей удар под перекладину Камински отразил.
    • 22'
      Уоткинс справа вошёл в штрафную площадь и сильно прострелил к воротам. Камински забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      22'
      Бэйли на линии чужой штрафной площади зацепил ногу Огбене.
    • Фол, нарушение
      21'
      Менги на чужой половине поля сбил Рамси.
    • 21'
      У Тилеманса не получился пас вперёд по центру на Уоткинса. Вмешался небольшой рикошет и мяч полетел к Камински.
    • 20'
      Прострел Огбене слева к воротам прервал Конса.
    • Угловой
      19'
      Тилеманс от углового флага навесил на Соареса, который головой пробил левее ворот.
    • Травма, повреждение
      18'
      У Рамси проблема с левой ногой. Медики вышли на поле.
    • Опасный момент
      17'
      Макгинн чуть влево сделал пас в штрафную площадь на Рамси, чей удар в касание с пятнадцати метров в дальний угол Камински отразил.
    • 16'
      Мартинес на выходе забрал мяч в руки после навеса от Таунсенда справа.
    • 15'
      На длинный пас Менги вперёд по левому флангу никто из партнёров не откликнулся.
    • Фол, нарушение
      14'
      Рамси в центре поля отмахнулся от Баркли. Арбитр жёлтую карточку из кармашка доставать пока не стал.
    • 13'
      "Астон Вилла" под прессингом соперников вынуждени часто и много комбинировать на своей половине поля.
    • Фол, нарушение
      12'
      Моррис у чужой штрафной площади толкнул в спину Консу.
    • Фол, нарушение
      11'
      Уоткинс на чужой половине поля придержал руками Менги.
    • Офсайд
      10'
      Таунсенд оказался в офсайде после скидки от партнёра.
    • Фол, нарушение
      9'
      Уоткинс слева попытался прострелить к воротам. Бурк блокирует прострел, а мяч отскакивает в руку Олли.
    • Угловой
      8'
      Соарес от углового флага покатил мяч на партнёра, а после ответного паса сделал заброс к дальней штанге, где партнёрам борьбу вверху выиграть не удалось.
    • Замена
      7'
      Замена в составе "Лутон Таун": вместо Амари Бэлла на поле вышел Чидози Огбене.
    • Травма, повреждение
      6'
      Бэллу потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • 5'
      Баркли сделал длинный заброс вперёд, но Чон "зацепиться" за мяч не смог.
    • 4'
      Бэйли справа получил пас от Уоткинса и прострелил к воротам. Мяч попал  грудь Рамси и полетел рядом с дальней штангой.
    • 3'
      "Лутон Таун" с первых минут старается применять прессинг на чужой половине поля.
    • 2'
      "Лутон Таун" играет в розовых футболках с белой вертикальной полосой слева и чёрных трусах, "Астон Вилла" - в форме серо-голубого цвета.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Кенилуорт Роуд"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kenilworth Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Астон Вилла.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.72. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.72 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Лутон Таун 0:2 Астон Вилла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 0:2 Астон Вилла

    Исход игры
    Лутон Таун
    2.4% (3)
    Ничья
    10.3% (13)
    Астон Вилла
    87.3% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (91)
    Меньше
    23.53% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (98)
    Нет
    17.65% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    58.7% (74)
    0:1 Астон Вилла
    8.7% (11)
    1:3 Астон Вилла
    7.9% (10)
    1:1 Ничья
    7.1% (9)
    0:2 Астон Вилла
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:3 Астон Вилла
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лутон Таун
    Астон Вилла
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный