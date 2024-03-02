Тилеманс справа отправил к воротам Уоткинса, который с двенадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

У Огбене не получилась подача слева. Мяч прилетел сверху на сетку ворот.

Бурк получил жёлтую карточку за грубый фол в центральном круге.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! УОТКИНС!!! Уоткинс откликнулся на заброс вперёд со штрафного, переиграл Камински и оформил дубль.

Арбитры сначала зафиксировали офсайд в эпизоде со вторым голом Уоткинса, но проверка ВАР показала, что гол забит правильно.

Бурк и Уоткинс неудачно столкнулись перед чужой штрафной площадью. Обе медицинских бригады на поле.

Роджерс слева подошёл к штрафной площади и с линии пробил в дальний верхний угол ворот. Камински в отчаянном прыжке сумел отвести угрозу.

Бурк справа прошёл вперёд и сделал неточный пас к бровке на Каборе.

"Лутон Таун" активнее задвигался впереди, но уверенный контроль мяча хозяевам не даётся.

"Астон Вилла" продолжает контролировать ход игры. Гости много владеют мячом, вот только часто отходят на свою половину поля.

Замена в составе "Астон Виллы": вместо Джакоба Рамси на поле вышел Морган Роджерс.

Соарес от углового флага навесил к дальней штанге, где хозяева снова выбили мяч за пределы поля.

Бэйли разыграл угловой удар с партнёрами. Подача слева нашла голову Ленгле, который пробил левее ворот.

Макгинн чуть влево сделал пас в штрафную площадь на Рамси, чей удар в касание с пятнадцати метров в дальний угол Камински отразил.

У Рамси проблема с левой ногой. Медики вышли на поле.

Тилеманс от углового флага навесил на Соареса, который головой пробил левее ворот.

У Тилеманса не получился пас вперёд по центру на Уоткинса. Вмешался небольшой рикошет и мяч полетел к Камински.

Уоткинс справа вошёл в штрафную площадь и сильно прострелил к воротам. Камински забрал мяч в руки.

Бэйли справа вывел к воротам Уоткинса, чей удар под перекладину Камински отразил.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! УОТКИНС!!! Бэйли от углового флага навесил на Уоткинса, который головой отправил мяч в ближнюю "девятку".

16' Мартинес на выходе забрал мяч в руки после навеса от Таунсенда справа.

15' На длинный пас Менги вперёд по левому флангу никто из партнёров не откликнулся.

14' Рамси в центре поля отмахнулся от Баркли. Арбитр жёлтую карточку из кармашка доставать пока не стал.

13' "Астон Вилла" под прессингом соперников вынуждени часто и много комбинировать на своей половине поля.

12' Моррис у чужой штрафной площади толкнул в спину Консу.

11' Уоткинс на чужой половине поля придержал руками Менги.

10' Таунсенд оказался в офсайде после скидки от партнёра.

9' Уоткинс слева попытался прострелить к воротам. Бурк блокирует прострел, а мяч отскакивает в руку Олли.

8' Соарес от углового флага покатил мяч на партнёра, а после ответного паса сделал заброс к дальней штанге, где партнёрам борьбу вверху выиграть не удалось.

7' Замена в составе "Лутон Таун": вместо Амари Бэлла на поле вышел Чидози Огбене.

6' Бэллу потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

5' Баркли сделал длинный заброс вперёд, но Чон "зацепиться" за мяч не смог.

4' Бэйли справа получил пас от Уоткинса и прострелил к воротам. Мяч попал грудь Рамси и полетел рядом с дальней штангой.

3' "Лутон Таун" с первых минут старается применять прессинг на чужой половине поля.

2' "Лутон Таун" играет в розовых футболках с белой вертикальной полосой слева и чёрных трусах, "Астон Вилла" - в форме серо-голубого цвета.