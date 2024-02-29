Тур: 27. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Оливер Майкл
Позже
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Главный тренер: Эдвардс Роб
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Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
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- Травмирован
История личных встреч
Лутон Таун
Астон Вилла
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
33
135
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.4
|Моррис Карлтон
|7 (4)
|0.28
|Баркли Росс
|3
|0.12
|Огбене Чидози
|3
|0.12
|Браун Джейкоб
|2
|0.08
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.08
|Доти Алфи
|1
|0.04
|Таунсенд Андрос
|1
|0.04
|Локьер Том
|1
|0.04
|Андерсен Мадс
|1
|0.04
|Чон Тахит
|1
|0.04
|Менги Теден
|1
|0.04
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Бурк Рис
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|14
|0.54
|Соарес Дуглас
|9 (4)
|0.35
|Бэйли Леон
|8
|0.31
|Макгинн Джон
|6
|0.23
|Диаби Мусса
|4
|0.15
|Кэш Мэтти
|2
|0.08
|Морено Алекс
|2
|0.08
|Дуран Джон
|2
|0.08
|Торрес Пау II
|2
|0.08
|Тилеманс Юри
|1
|0.04
|Рамси Джакоб
|1
|0.04
|Дендонкер Леандер
|1
|0.04
|Дзаньоло Николо
|1
|0.04
|Динь Люка
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Каборе Исса
|5
|0
|Баркли Росс
|4
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Доти Алфи
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Кларк Джордан
|2
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Менги Теден
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Макгинн Джон
|7
|0
|Кэш Мэтти
|6
|0
|Соарес Дуглас
|6
|0
|Динь Люка
|5
|0
|Дзаньоло Николо
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Астон Вилла
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
12
7
Лутон Таун
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Астон Вилла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
10
31
Лутон Таун
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
Астон Вилла
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
22
38
Голы по времени матча
Забито
19
22
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
16%
3
14%
1-15
2
11%
9
41%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
32%
3
14%
76-90
Пропущено
22
19
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
4
21%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
1
5%
31-45
3
14%
7
37%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
4
18%
3
16%
76-90
Забито
14
34
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
7%
3
9%
1-15
3
21%
7
21%
16-30
2
14%
3
9%
31-45
1
7%
4
12%
46-60
2
14%
8
24%
61-75
5
36%
9
26%
76-90
Пропущено
31
16
7 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
3%
0
0%
1-15
3
10%
4
25%
16-30
3
10%
3
19%
31-45
7
23%
4
25%
46-60
9
29%
29%
3
19%
61-75
8
26%
2
13%
76-90
Забито
33
56
13 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
4
12%
6
11%
1-15
5
15%
16
29%
16-30
4
12%
4
7%
31-45
5
15%
7
13%
46-60
4
12%
11
20%
61-75
11
33%
12
21%
76-90
Пропущено
53
35
17 В 1-м тайме 14
36 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 20
4
8%
4
11%
1-15
5
9%
6
17%
16-30
8
15%
4
11%
31-45
10
19%
11
31%
46-60
14
26%
5
14%
61-75
12
23%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3
Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1
Результаты матчей
Лутон Таун
Астон Вилла
Точный счет
1:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
4
3 раза 23%
6
1 раз 8%
Точный счет
3:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
3:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
49
85
211
85
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
48
76
210
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
233
817
1511
421
1016
223
521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|56 - 35
|52
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|40 - 46
|39
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|49 - 41
|39
|9.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|40 - 40
|38
|10.
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|54 - 45
|37
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|12.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 42
|32
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 48
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|28 - 34
|25
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|37 - 48
|25
|17.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|34 - 48
|24
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|17.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (10)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогнозы на матч Лутон Таун - Астон Вилла
Исход игры
Лутон Таун
0% (0)
Ничья
14.3% (7)
Астон Вилла
85.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (34)
Меньше
27.66% (13)
Обе команды забьют
Да
80.85% (38)
Нет
19.15% (9)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
61.2% (30)
0:2 Астон Вилла
12.2% (6)
1:1 Ничья
10.2% (5)
0:1 Астон Вилла
4.1% (2)
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