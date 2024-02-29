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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Лутон Таун
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 49
Лутон Таун 0% (0)
X 14.3% (7)
Астон Вилла 85.7% (42)
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Лутон Таун
Астон Вилла

История личных встреч

Лутон Таун
Астон Вилла

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1
КЛ
3:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
135

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.4
Моррис Карлтон 7 (4) 0.28
Баркли Росс 3 0.12
Огбене Чидози 3 0.12
Браун Джейкоб 2 0.08
Ошо Гэбриэл 2 0.08
Доти Алфи 1 0.04
Таунсенд Андрос 1 0.04
Локьер Том 1 0.04
Андерсен Мадс 1 0.04
Чон Тахит 1 0.04
Менги Теден 1 0.04
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 14 0.54
Соарес Дуглас 9 (4) 0.35
Бэйли Леон 8 0.31
Макгинн Джон 6 0.23
Диаби Мусса 4 0.15
Кэш Мэтти 2 0.08
Морено Алекс 2 0.08
Дуран Джон 2 0.08
Торрес Пау II 2 0.08
Тилеманс Юри 1 0.04
Рамси Джакоб 1 0.04
Дендонкер Леандер 1 0.04
Дзаньоло Николо 1 0.04
Динь Люка 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Каборе Исса 5 0
Баркли Росс 4 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Доти Алфи 4 0
Камински Томас 3 0
Чон Тахит 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Кларк Джордан 2 0
Вудроу Коули 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Менги Теден 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Бурк Рис 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 7 1
Макгинн Джон 7 0
Кэш Мэтти 6 0
Соарес Дуглас 6 0
Динь Люка 5 0
Дзаньоло Николо 5 0
Конса Эзри 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Дуран Джон 4 0
Карлос Диего Сантос 3 0
Бэйли Леон 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Тилеманс Юри 1 0
Диаби Мусса 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Астон Вилла
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

12
7
Лутон Таун
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Астон Вилла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

10
31
Лутон Таун
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
Астон Вилла
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

22
38

Голы по времени матча

Забито

19
22
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
16%
3
14%
1-15
2
11%
9
41%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
32%
3
14%
76-90

Пропущено

22
19
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
4
21%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
1
5%
31-45
3
14%
7
37%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
4
18%
3
16%
76-90

Забито

14
34
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
7%
3
9%
1-15
3
21%
7
21%
16-30
2
14%
3
9%
31-45
1
7%
4
12%
46-60
2
14%
8
24%
61-75
5
36%
9
26%
76-90

Пропущено

31
16
7 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
3%
0
0%
1-15
3
10%
4
25%
16-30
3
10%
3
19%
31-45
7
23%
4
25%
46-60
9
29%
29%
3
19%
61-75
8
26%
2
13%
76-90

Забито

33
56
13 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
4
12%
6
11%
1-15
5
15%
16
29%
16-30
4
12%
4
7%
31-45
5
15%
7
13%
46-60
4
12%
11
20%
61-75
11
33%
12
21%
76-90

Пропущено

53
35
17 В 1-м тайме 14
36 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 20
4
8%
4
11%
1-15
5
9%
6
17%
16-30
8
15%
4
11%
31-45
10
19%
11
31%
46-60
14
26%
5
14%
61-75
12
23%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3
Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1

Результаты матчей

Лутон Таун
Астон Вилла

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
4
3 раза 23%
6
1 раз 8%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
3:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 52%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
8
5
2
11
2.5
8
5
1
12
3.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
8
1.5
7
6
2
10
2.5
2
11
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
23
3
8
17
1.5
15
11
4
21
2.5
10
16
2
23
3.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 Заявка 26 16 4 6 56 - 35 52
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Вест Хэм
 Заявка 26 11 6 9 40 - 46 39
8.
Брайтон
 Заявка 26 10 9 7 49 - 41 39
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 26 11 5 10 40 - 40 38
10.
Ньюкасл
 Заявка 26 11 4 11 54 - 45 37
11.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
12.
Фулхэм
 Заявка 26 9 5 12 36 - 42 32
13.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 26 7 7 12 31 - 44 28
15.
Эвертон
 Заявка 26 8 7 11 28 - 34 25
16.
Брентфорд
 Заявка 26 7 4 15 37 - 48 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 26 6 6 14 34 - 48 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
8.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
15.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (10)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лутон Таун - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 24 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    Лутон Таун 0% (0)
    X 14.3% (7)
    Астон Вилла 85.7% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Астон Вилла
    4.20
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    4.30
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    1.83
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    Прогнозы на матч Лутон Таун - Астон Вилла

    Исход игры
    Лутон Таун
    0% (0)
    Ничья
    14.3% (7)
    Астон Вилла
    85.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.34% (34)
    Меньше
    27.66% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    80.85% (38)
    Нет
    19.15% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    61.2% (30)
    0:2 Астон Вилла
    12.2% (6)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    0:1 Астон Вилла
    4.1% (2)
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