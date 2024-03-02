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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 7'
Ливерпуль
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 139
Ноттингем Форест 1.4% (2)
X 1.4% (2)
Ливерпуль 97.1% (135)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ноттингем Форест
Ничья
Ливерпуль
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26
Селс
Матц
7
Уильямс
Неко
32
Омобамиделе
Эндрю
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
16
Домингес
Николас
22
Йейтс
Райан
27
Ориги
Дивок
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
21
Эланга
Энтони
62
Келлехер
Каомхин
84
Брэдли
Конор
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
10
Макаллистер
Алексис
2
Гомес
Джо
42
Кларк
Бобби
19
Эллиотт
Харви
18
Гакпо
Коди
7
Диас
Луис
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Ноттингем Форест
Ливерпуль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 8 0.31
Авонийи Тайво 6 0.23
Эланга Энтони 5 0.19
Хадсон-Одои Каллум 4 0.15
Гиббс-Уайт Морган 3 (1) 0.12
Домингес Николас 2 0.08
Тоффоло Харри 1 0.04
Эйна Ола 1 0.04
Боли Вийи 1 0.04
Данило Ларанжера 1 0.04
Ньякат Мусса 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Орье Серж 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Ориги Дивок 0 0
Уильямс Неко 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 15 (4) 0.58
Нуньес Дарвин 9 0.35
Жота Диогу 9 0.35
Диас Луис 6 0.23
Гакпо Коди 5 0.19
Собослаи Доминик 3 0.12
Александер-Арнольд Трент 2 0.08
Макаллистер Алексис 2 0.08
Ван Дейк Виргил 2 0.08
Эллиотт Харви 2 0.08
Брэдли Конор 1 0.04
Робертсон Эндрю 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Эндо Ватару 1 0.04
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 6 0
Гиббс-Уайт Морган 6 0
Сангаре Ибрахим 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Монтьель Гонсало 4 0
Йейтс Райан 4 0
Боли Вийи 2 1
Мурильо Джейсон 3 0
Эйна Ола 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Данило Ларанжера 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Фелипе Аугусто IV 2 0
Домингес Николас 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уильямс Неко 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Ориги Дивок 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Эланга Энтони 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 8 0
Эндо Ватару 7 0
Макаллистер Алексис 5 1
Конате Ибраима 4 1
Александер-Арнольд Трент 5 0
Гомес Джо 4 0
Жота Диогу 2 1
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Диас Луис 2 0
Юрген Клопп 2 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Куанса Джарелл 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Ливерпуль
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

11
7
Ноттингем Форест
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Ливерпуль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

25
0

Упущенные победы

6
35
Ноттингем Форест
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Ливерпуль
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
15% (4)
54% (14)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

17
42

Голы по времени матча

Забито

19
25
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
16%
1
4%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
4
21%
2
8%
61-75
6
32%
13
52%
76-90

Пропущено

20
15
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
4
20%
4
27%
76-90

Забито

15
35
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
4
27%
1
3%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
4
27%
7
20%
31-45
4
27%
6
17%
46-60
2
13%
7
20%
61-75
1
7%
10
29%
76-90

Пропущено

28
13
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
5
18%
3
23%
1-15
6
21%
3
23%
16-30
6
21%
3
23%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
4
14%
1
8%
61-75
4
14%
2
15%
76-90

Забито

34
60
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 41
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 2
7
21%
2
3%
1-15
1
3%
5
8%
16-30
6
18%
12
20%
31-45
7
21%
9
15%
46-60
6
18%
9
15%
61-75
7
21%
23
38%
76-90

Пропущено

48
28
23 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
6
13%
5
18%
1-15
7
15%
6
21%
16-30
10
21%
6
21%
31-45
8
17%
2
7%
46-60
9
19%
3
11%
61-75
8
17%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3
Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4
Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Ливерпуль

Точный счет

2:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 62%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
6 раз 46%
4
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 46%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
1 раз 4%
3
7 раз 27%
2
6 раз 23%
1
6 раз 23%
4
6 раз 23%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
11
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
8
5
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
25
1
13
13
1.5
19
7
1
25
2.5
13
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 27 18 7 2 63 - 25 61
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 Заявка 26 16 4 6 56 - 35 52
5.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 26 14 6 6 52 - 38 48
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 27 11 7 9 40 - 46 40
8.
Брайтон
 0:0 Заявка 27 10 10 7 49 - 41 40
9.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 27 11 6 10 40 - 40 39
10.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 27 11 5 11 54 - 45 38
11.
Челси
 0:0 Заявка 26 10 6 10 42 - 41 36
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 27 9 6 12 36 - 42 33
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 27 7 8 12 31 - 44 29
14.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 27 8 8 11 28 - 34 26
16.
Брентфорд
 0:0 Заявка 27 7 5 15 37 - 48 26
17.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 27 6 7 14 34 - 48 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 14 9 1 4 26 - 18 28
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 14 8 3 3 31 - 16 27
7.
Брайтон
 0:0 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 14 7 2 5 23 - 15 23
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 0:0 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
14.
Брентфорд
 0:0 Заявка 14 4 4 6 22 - 27 16
15.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 15 14
17.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Челси
 0:0 Заявка 14 5 3 6 22 - 23 18
9.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 14 5 3 6 18 - 27 18
10.
Брайтон
 0:0 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 25 14
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 0:0 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (10)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Пока ничего интересного на поле не происходит. Ориги попытался протиснуться к воротам соперника по левому краю, но в подкате мяч у него выбили оппоненты.
  • 5'
    Наставники команд пока визуально выглядят очень спокойно. Кажется, что у них пока находится эта игра под контролем.
  • 3'
    "Ноттингем Форест" предстал сегодня в красно-белых цветах на поле, а игроки "Ливерпуля" вышли во всем фиолетовом. 
  • Угловой
    2'
    Сразу же угловой заработали игроки "Ноттингем Форест". Подача с правого края пришла прямо на ван Дейка, который сыграл на вынос, получив толчок в спину. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
    Ассистент: Ричард Уэст (Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Англия);
    Ассистент: Скотт Леджер (Англия);
    Резервный: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках поединка 27-го тура чемпионата Англии сойдутся лицом к лицу игроки «Ноттингем Форест» и «Ливерпуля». Встреча состоится в Ноттингеме, на стадионе «Сити Граунд».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Ноттингем Форест
1.4% (2)
Ничья
1.4% (2)
Ливерпуль
97.1% (136)
Тотал 2.5
Больше
67.23% (80)
Меньше
32.77% (39)
Обе команды забьют
Да
64.71% (77)
Нет
35.29% (42)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
30% (42)
1:3 Ливерпуль
20.7% (29)
0:2 Ливерпуль
20.7% (29)
0:1 Ливерпуль
6.4% (9)
0:3 Ливерпуль
2.9% (4)
1:4 Ливерпуль
2.1% (3)
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