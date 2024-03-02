Первый тайм

6' Пока ничего интересного на поле не происходит. Ориги попытался протиснуться к воротам соперника по левому краю, но в подкате мяч у него выбили оппоненты.

5' Наставники команд пока визуально выглядят очень спокойно. Кажется, что у них пока находится эта игра под контролем.

3' "Ноттингем Форест" предстал сегодня в красно-белых цветах на поле, а игроки "Ливерпуля" вышли во всем фиолетовом.

2' Сразу же угловой заработали игроки "Ноттингем Форест". Подача с правого края пришла прямо на ван Дейка, который сыграл на вынос, получив толчок в спину.