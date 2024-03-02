Тур: 27. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Тирни Пол
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
10.75 Точный счёт – 1:3
-
-
-
-
26
Селс
Матц
22
Йейтс
Райан
27
Ориги
Дивок
84
Брэдли
Конор
42
Кларк
Бобби
18
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Кларк БоббиПолузащитник
- Нападающий
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
67 Кумас ЛьюисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Ливерпуль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|8
|0.31
|Авонийи Тайво
|6
|0.23
|Эланга Энтони
|5
|0.19
|Хадсон-Одои Каллум
|4
|0.15
|Гиббс-Уайт Морган
|3 (1)
|0.12
|Домингес Николас
|2
|0.08
|Тоффоло Харри
|1
|0.04
|Эйна Ола
|1
|0.04
|Боли Вийи
|1
|0.04
|Данило Ларанжера
|1
|0.04
|Ньякат Мусса
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Орье Серж
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|15 (4)
|0.58
|Нуньес Дарвин
|9
|0.35
|Жота Диогу
|9
|0.35
|Диас Луис
|6
|0.23
|Гакпо Коди
|5
|0.19
|Собослаи Доминик
|3
|0.12
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.08
|Макаллистер Алексис
|2
|0.08
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.08
|Эллиотт Харви
|2
|0.08
|Брэдли Конор
|1
|0.04
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|Эндо Ватару
|1
|0.04
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангаля Орель
|6
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Данило Ларанжера
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уильямс Неко
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Ориги Дивок
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Эндо Ватару
|7
|0
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Конате Ибраима
|4
|1
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Гомес Джо
|4
|0
|Жота Диогу
|2
|1
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Ливерпуль
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
11
7
Ноттингем Форест
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Ливерпуль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
25
0
Упущенные победы
6
35
Ноттингем Форест
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Ливерпуль
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
15% (4)
54% (14)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
27
5
Упущенные победы
17
42
Голы по времени матча
Забито
19
25
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
16%
1
4%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
4
21%
2
8%
61-75
6
32%
13
52%
76-90
Пропущено
20
15
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
4
20%
4
27%
76-90
Забито
15
35
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
4
27%
1
3%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
4
27%
7
20%
31-45
4
27%
6
17%
46-60
2
13%
7
20%
61-75
1
7%
10
29%
76-90
Пропущено
28
13
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
5
18%
3
23%
1-15
6
21%
3
23%
16-30
6
21%
3
23%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
4
14%
1
8%
61-75
4
14%
2
15%
76-90
Забито
34
60
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 41
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 2
7
21%
2
3%
1-15
1
3%
5
8%
16-30
6
18%
12
20%
31-45
7
21%
9
15%
46-60
6
18%
9
15%
61-75
7
21%
23
38%
76-90
Пропущено
48
28
23 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
6
13%
5
18%
1-15
7
15%
6
21%
16-30
10
21%
6
21%
31-45
8
17%
2
7%
46-60
9
19%
3
11%
61-75
8
17%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3
Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4
Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Точный счет
2:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 62%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
6 раз 46%
4
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 46%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
1 раз 4%
3
7 раз 27%
2
6 раз 23%
1
6 раз 23%
4
6 раз 23%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
85
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
85
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
251
1313
197
125
1313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|18
|7
|2
|63 - 25
|61
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|56 - 35
|52
|5.
|0:0 Заявка
|26
|14
|6
|6
|52 - 38
|48
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|0:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|40 - 46
|40
|8.
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|49 - 41
|40
|9.
|0:0 Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 40
|39
|10.
|0:0 Заявка
|27
|11
|5
|11
|54 - 45
|38
|11.
|0:0 Заявка
|26
|10
|6
|10
|42 - 41
|36
|12.
|0:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|36 - 42
|33
|13.
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 44
|29
|14.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 48
|28
|15.
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|28 - 34
|26
|16.
|0:0 Заявка
|27
|7
|5
|15
|37 - 48
|26
|17.
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|34 - 48
|25
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|5.
|0:0 Заявка
|14
|9
|1
|4
|26 - 18
|28
|6.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|7.
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|8.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 15
|23
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|14.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 27
|16
|15.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|16.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 15
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|3.
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 23
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 27
|18
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|13.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|0:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|0:0 Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (10)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогноз на матч от Liveresult
-
10.75 Точный счёт – 1:3
-
-
-
-
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Ноттингем Форест
1.4% (2)
Ничья
1.4% (2)
Ливерпуль
97.1% (136)
Тотал 2.5
Больше
67.23% (80)
Меньше
32.77% (39)
Обе команды забьют
Да
64.71% (77)
Нет
35.29% (42)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
30% (42)
1:3 Ливерпуль
20.7% (29)
0:2 Ливерпуль
20.7% (29)
0:1 Ливерпуль
6.4% (9)
0:3 Ливерпуль
2.9% (4)
1:4 Ливерпуль
2.1% (3)
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