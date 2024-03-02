Тур: 28. Стадион: Морис Дюфран.
Ход матча
14'
0:1
18'
16
Бодар
Арно
24
О'Нил
Эйден
16
Шмидт
Дэниел
22
Фадига
Ноа
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
11 Фини СейдуНападающий
-
61 Cihan Canak
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Jorthy Mokio
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Стандард
Гент
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
31 матч
6.5%
93.5%
0 побед 2 ничьи 29 побед
Первый тайм
29%
71%
0 побед 9 ничьих 21 победа
Второй тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 25 побед
53 матча
30.2%
15.1%
54.7%
16 побед 8 ничьих 29 побед
Первый тайм
20.8%
39.6%
39.6%
11 побед 21 ничья 21 победа
Второй тайм
24.5%
28.3%
47.2%
13 побед 15 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.46
0.85
Среднее время на гол
61
105
Всего голов
51
35
Голов в среднем за матч
1.89
1.35
Среднее время на гол
47
66
Всего голов
89
58
Голов в среднем за матч
1.68
1.09
Тотал матчей
2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
37
Больше 70%
Меньше 30%
16
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
53
82
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|7 (1)
|0.25
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.21
|Сова Камал
|2
|0.07
|Альсате Стивен
|1
|0.04
|Фосси Марлон
|1
|0.04
|Прайс Айзек
|1
|0.04
|Бокади Мервей
|1
|0.04
|Лайфис Константинос
|1
|0.04
|О'Нил Эйден
|1
|0.04
|Дженепо Мусса
|1
|0.04
|Драгус Денис
|1
|0.04
|Йебоа Келвин
|1
|0.04
|Nathan Ngoy
|1
|0.04
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|9
|0.32
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.21
|Хон Хён-Сок
|4
|0.14
|Самуаз Матисс
|4
|0.14
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.14
|Орбан Гифт
|3
|0.11
|Гандельман Омри
|2
|0.07
|Фофана Малик
|2
|0.07
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.07
|Геркенс Питер
|2
|0.07
|Кумс Свен
|1
|0.04
|Торунарига Джордан
|1
|0.04
|Депуатр Лоран
|1
|0.04
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.04
|Браун Арчи
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Хефкенс Карл
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Альсате Стивен
|2
|1
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Канга Вилфрид
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кандусс Исмаэль
|3
|1
|Браун Арчи
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|1
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Митрович Стефан
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Гент
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
5
Стандард
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Гент
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
12
24
Стандард
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Гент
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
15
29
Голы по времени матча
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
1
10%
3
20%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
4
40%
3
19%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
4
25%
76-90
Забито
16
26
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
6
38%
8
31%
31-45
2
13%
7
27%
46-60
3
19%
3
12%
61-75
3
19%
4
15%
76-90
Пропущено
27
21
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
11%
5
24%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
8
30%
30%
3
14%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
8
30%
30%
4
19%
76-90
Забито
26
41
12 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
2
8%
4
10%
1-15
4
15%
5
12%
16-30
6
23%
11
27%
31-45
4
15%
11
27%
46-60
5
19%
4
10%
61-75
5
19%
6
15%
76-90
Пропущено
37
37
19 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
3
8%
6
16%
1-15
7
19%
8
22%
16-30
9
24%
6
16%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
6
16%
4
11%
61-75
11
30%
30%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2
Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1
Гент
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0
Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Результаты матчей
Стандард
Гент
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Стандард
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
211
95
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
410
58
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
234
621
1413
225
621
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|21
|5
|2
|61 - 29
|68
|2.
|27
|16
|9
|2
|54 - 29
|57
|3.
|1:0
|28
|12
|10
|6
|46 - 33
|46
|4.
|27
|12
|9
|6
|55 - 26
|45
|5.
|27
|12
|9
|6
|50 - 26
|45
|6.
|27
|11
|10
|6
|49 - 27
|43
|7.
|28
|13
|4
|11
|40 - 34
|43
|8.
|28
|12
|6
|10
|36 - 32
|42
|9.
|27
|9
|10
|8
|33 - 41
|37
|10.
|28
|7
|8
|13
|40 - 50
|29
|11.
|28
|7
|7
|14
|26 - 43
|28
|12.
|0:1
|28
|6
|10
|12
|25 - 39
|28
|13.
|28
|6
|8
|14
|32 - 44
|26
|14.
|27
|5
|8
|14
|29 - 57
|23
|15.
|27
|6
|3
|18
|23 - 53
|21
|16.
|27
|4
|6
|17
|18 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|33 - 15
|35
|2.
|13
|10
|3
|0
|29 - 12
|33
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|14
|7
|6
|1
|32 - 13
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|1:0
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|7.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|8.
|14
|6
|4
|4
|19 - 11
|22
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|20 - 23
|21
|11.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|10 - 11
|17
|12.
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|18 - 15
|16
|14.
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|14
|3
|2
|9
|14 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 14
|33
|2.
|14
|6
|6
|2
|25 - 17
|24
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|5.
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|6.
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|20 - 17
|17
|9.
|14
|2
|7
|5
|20 - 24
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|17 - 28
|12
|11.
|0:1
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (7)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9