  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Стандард
0:1
Первый тайм: 36'
Гент
0'
0:1
14' Гол
Тиссудали Тарик
18' Красная карточка
Фортуна Нуриу

Ход матча

14'
0:1
Тиссудали Тарик
(Геркенс Питер)
18'
 
Фортуна Нуриу
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Гент
3.15
3.50
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Все Коэффициенты
16
Бодар
Арно
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
34
Лайфис
Константинос
5
Панзо
Джонатан
17
Альсате
Стивен
8
Прайс
Айзек
24
О'Нил
Эйден
19
Дженепо
Мусса
6
Кавабэ
Хаяо
14
Канга
Вилфрид
9
Йебоа
Келвин
16
Шмидт
Дэниел
4
Ватанабэ
Цуёси
20
Митрович
Стефан
25
Фортуна
Нуриу
22
Фадига
Ноа
3
Браун
Арчи
13
Де
Сар
Жюльен
8
Геркенс
Питер
7
Хон
Хён-Сок
28
Фернандес-Пардо
Матиас
10
Тиссудали
Тарик
Стандард
3-5-2
Гент
3-4-2-1

История личных встреч

Стандард
Гент

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

31 матч

6.5%
93.5%
0 побед 2 ничьи 29 побед

Первый тайм

29%
71%
0 побед 9 ничьих 21 победа

Второй тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 25 побед

53 матча

30.2%
15.1%
54.7%
16 побед 8 ничьих 29 побед

Первый тайм

20.8%
39.6%
39.6%
11 побед 21 ничья 21 победа

Второй тайм

24.5%
28.3%
47.2%
13 побед 15 ничьих 25 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
0:1
К
3:1
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПОЗЧТ
2:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:3
ЛП
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
7:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
4:2
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
4:0
К
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.46
0.85

Среднее время на гол

61
105

Всего голов

51
35

Голов в среднем за матч

1.89
1.35

Среднее время на гол

47
66

Всего голов

89
58

Голов в среднем за матч

1.68
1.09

Тотал матчей

2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
37
Больше 70%
Меньше 30%
16
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

53
82

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 7 (1) 0.25
Кавабэ Хаяо 6 0.21
Сова Камал 2 0.07
Альсате Стивен 1 0.04
Фосси Марлон 1 0.04
Прайс Айзек 1 0.04
Бокади Мервей 1 0.04
Лайфис Константинос 1 0.04
О'Нил Эйден 1 0.04
Дженепо Мусса 1 0.04
Драгус Денис 1 0.04
Йебоа Келвин 1 0.04
Nathan Ngoy 1 0.04
Cihan Canak 0 0
Девале Жиль 0 0
Доннум Арон 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 9 0.32
Кейперс Уго 6 (1) 0.21
Хон Хён-Сок 4 0.14
Самуаз Матисс 4 0.14
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.14
Орбан Гифт 3 0.11
Гандельман Омри 2 0.07
Фофана Малик 2 0.07
Ватанабэ Цуёси 2 0.07
Геркенс Питер 2 0.07
Кумс Свен 1 0.04
Торунарига Джордан 1 0.04
Депуатр Лоран 1 0.04
Кандусс Исмаэль 1 0.04
Браун Арчи 0 0
Фадига Ноа 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 7 0
Хефкенс Карл 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Альсате Стивен 2 1
Баликвиша Вильям 2 1
Хэйден Айзак 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Лайфис Константинос 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Доннум Арон 2 0
Lucas Noubi Ngnokam 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Девале Жиль 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Драгус Денис 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Фосси Марлон 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандусс Исмаэль 3 1
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Фортуна Нуриу 2 1
Торунарига Джордан 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Митрович Стефан 1 0
Геркенс Питер 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0

Результаты матчей

Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Гент
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
5
Стандард
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Гент
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

12
24
Стандард
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Гент
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

15
29

Голы по времени матча

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
1
10%
3
20%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
4
40%
3
19%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Забито

16
26
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
6
38%
8
31%
31-45
2
13%
7
27%
46-60
3
19%
3
12%
61-75
3
19%
4
15%
76-90

Пропущено

27
21
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
11%
5
24%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
8
30%
30%
3
14%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
8
30%
30%
4
19%
76-90

Забито

26
41
12 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
2
8%
4
10%
1-15
4
15%
5
12%
16-30
6
23%
11
27%
31-45
4
15%
11
27%
46-60
5
19%
4
10%
61-75
5
19%
6
15%
76-90

Пропущено

37
37
19 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
3
8%
6
16%
1-15
7
19%
8
22%
16-30
9
24%
6
16%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
6
16%
4
11%
61-75
11
30%
30%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2
Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1
Гент
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0
Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1

Результаты матчей

Стандард
Гент

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Стандард
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
2
11
1.5
9
5
1
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
5
8
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
23
4
6
21
1.5
14
13
2
25
2.5
6
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 28 21 5 2 61 - 29 68
2.
Андерлехт
 27 16 9 2 54 - 29 57
3.
Гент
 1:0 28 12 10 6 46 - 33 46
4.
Брюгге
 27 12 9 6 55 - 26 45
5.
Антверпен
 27 12 9 6 50 - 26 45
6.
Генк
 27 11 10 6 49 - 27 43
7.
Серкль Брюгге
 28 13 4 11 40 - 34 43
8.
Мехелен
 28 12 6 10 36 - 32 42
9.
Сент-Трейден
 27 9 10 8 33 - 41 37
10.
Вестерло
 28 7 8 13 40 - 50 29
11.
Спортинг Шарлеруа
 28 7 7 14 26 - 43 28
12.
Стандард
 0:1 28 6 10 12 25 - 39 28
13.
АХ Лёвен
 28 6 8 14 32 - 44 26
14.
РВДМ 47
 27 5 8 14 29 - 57 23
15.
Эйпен
 27 6 3 18 23 - 53 21
16.
Кортрейк
 27 4 6 17 18 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
2.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Гент
 1:0 14 6 6 2 29 - 18 24
7.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
8.
Мехелен
 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
11.
Стандард
 0:1 14 4 5 5 10 - 11 17
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 14 6 6 2 25 - 17 24
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Гент
 1:0 14 6 4 4 17 - 15 22
5.
Серкль Брюгге
 14 6 2 6 17 - 16 20
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
8.
Антверпен
 14 4 5 5 20 - 17 17
9.
Вестерло
 14 2 7 5 20 - 24 13
10.
Сент-Трейден
 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 0:1 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (7)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    УДАЛЕНИЕ! - Фортуна Нуриу увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 14'
    Геркенс Питер сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Тиссудали Тарик бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Стандард
Ничья
Гент
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