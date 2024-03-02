Тур: 28. Стадион: Морис Дюфран.
0'
0:1
14' ГолТиссудали Тарик
18' Красная карточкаФортуна Нуриу
45' Желтая карточкаХейн Ванхаезебрук
1:1
45' ПенальтиКанга Вилфрид
2:1
55' ГолЙебоа Келвин
57' Желтая карточкаКанга Вилфрид
3:1
62' ГолКавабэ Хаяо
4:1
65' ГолЙебоа Келвин
70' Желтая карточкаАльсате Стивен
4:2
80' ГолСамуаз Матисс
86' Желтая карточкаПрайс Айзек
86' Желтая карточкаТиссудали Тарик
90'+9
Ход матча
14'
0:1
18'
45'
1:1
55'
2:1
57'
62'
3:1
65'
4:1
70'
80'
4:2
86'
86'
16
Бодар
Арно
24
О'Нил
Эйден
16
Шмидт
Дэниел
22
Фадига
Ноа
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
11 Фини СейдуНападающий
-
61 Cihan Canak
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Jorthy Mokio
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Стандард
Гент
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
31 матч
6.5%
93.5%
0 побед 2 ничьи 29 побед
Первый тайм
29%
71%
0 побед 9 ничьих 21 победа
Второй тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 25 побед
53 матча
30.2%
15.1%
54.7%
16 побед 8 ничьих 29 побед
Первый тайм
20.8%
39.6%
39.6%
11 побед 21 ничья 21 победа
Второй тайм
24.5%
28.3%
47.2%
13 побед 15 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.46
0.85
Среднее время на гол
61
105
Всего голов
51
35
Голов в среднем за матч
1.89
1.35
Среднее время на гол
47
66
Всего голов
89
58
Голов в среднем за матч
1.68
1.09
Тотал матчей
2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
37
Больше 70%
Меньше 30%
16
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
53
82
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|8 (2)
|0.29
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.25
|Йебоа Келвин
|3
|0.11
|Сова Камал
|2
|0.07
|Альсате Стивен
|1
|0.04
|Фосси Марлон
|1
|0.04
|Прайс Айзек
|1
|0.04
|Бокади Мервей
|1
|0.04
|Лайфис Константинос
|1
|0.04
|О'Нил Эйден
|1
|0.04
|Дженепо Мусса
|1
|0.04
|Драгус Денис
|1
|0.04
|Nathan Ngoy
|1
|0.04
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Баликвиша Вильям
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|9
|0.32
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.21
|Самуаз Матисс
|5
|0.18
|Хон Хён-Сок
|4
|0.14
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.14
|Орбан Гифт
|3
|0.11
|Гандельман Омри
|2
|0.07
|Фофана Малик
|2
|0.07
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.07
|Геркенс Питер
|2
|0.07
|Кумс Свен
|1
|0.04
|Торунарига Джордан
|1
|0.04
|Депуатр Лоран
|1
|0.04
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.04
|Браун Арчи
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Альсате Стивен
|3
|1
|Хефкенс Карл
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Канга Вилфрид
|4
|0
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кандусс Исмаэль
|3
|1
|Браун Арчи
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|1
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Тиссудали Тарик
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Митрович Стефан
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Гент
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
7
Стандард
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Гент
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
12
24
Стандард
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Гент
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
15
31
Голы по времени матча
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
1
7%
4
24%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
21%
4
24%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
2
14%
3
18%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
8%
1
5%
1-15
4
33%
3
15%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
17%
3
15%
61-75
4
33%
4
20%
76-90
Забито
16
26
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
6
38%
8
31%
31-45
2
13%
7
27%
46-60
3
19%
3
12%
61-75
3
19%
4
15%
76-90
Пропущено
27
21
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
11%
5
24%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
8
30%
30%
3
14%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
8
30%
30%
4
19%
76-90
Забито
30
43
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
2
7%
5
12%
1-15
4
13%
5
12%
16-30
7
23%
11
26%
31-45
5
17%
11
26%
46-60
7
23%
4
9%
61-75
5
17%
7
16%
76-90
Пропущено
39
41
20 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
4
10%
6
15%
1-15
7
18%
8
20%
16-30
9
23%
7
17%
31-45
1
3%
6
15%
46-60
6
15%
6
15%
61-75
12
31%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2
Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1
Гент
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0
Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Результаты матчей
Стандард
Гент
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Стандард
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
311
95
212
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
410
68
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
244
721
1513
325
622
127
226
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (7)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9