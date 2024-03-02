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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Шленск Вроцлав
0:0
Первый тайм: 27'
Видзев Лодзь
0'
3' Желтая карточка
Мустафич Ален

Ход матча

3'
Мустафич Ален
 
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Видзев Лодзь
2.35
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3.30
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3.90
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Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
33
Маценко
Егор
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
19
Янасик
Патрик
28
Жуховски
Михал
24
Самец-Талар
Пётр
8
Ольсен
Патрик
20
Мустафич
Ален
10
Науэль
Матиас
11
Климала
Патрик
1
Гикевич
Рафал
62
Кастрати
Лирим
4
Жиро
Матеуш
5
Шота
Серафин
2
Сильва
Луис
44
Дилиберто
Ноа
22
Dominik
Kun
19
Павловски
Бартоломей
13
Ernest
Terpilowski
9
Санчез
Джорди
8
Dawid
Tkacz
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Видзев Лодзь

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
78.6%
7.1%
2 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:2
Э
1:0
Э
0:0
К
2:0
КП
1:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 14 (5) 0.61
Самец-Талар Пётр 4 0.17
Науэль Матиас 4 0.17
Шварц Петр 2 0.09
Индже Бурак 2 0.09
Палюшек Александр 1 0.04
Кончковски Мартин 1 0.04
Жуховски Михал 1 0.04
Patryk Szwedzik 1 0.04
Бейгер Лукаш 1 0.04
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 5 (1) 0.22
Санчез Джорди 5 0.22
Альварес Франциско 3 0.13
Нунеш Фабиу 2 0.09
Цыганик Андрей 2 0.09
Рондич Имад 2 0.09
Antoni Klimek 2 0.09
Стемпиньски Мариуш 1 0.04
Фернандес Хуан III 1 0.04
Жиро Матеуш 1 0.04
Дилиберто Ноа 1 0.04
Ernest Terpilowski 1 0.04
Милош Мато 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Dominik Kun 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 7 1
Ольсен Патрик 5 0
Науэль Матиас 3 1
Шварц Петр 4 0
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Маценко Егор 2 1
Экспозито Эрик 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Лещыньски Рафал 2 0
Patryk Szwedzik 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Мустафич Ален 1 0
Индже Бурак 1 0
Яцек Магера 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 4 2
Цыганик Андрей 5 0
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Санчез Джорди 4 0
Жиро Матеуш 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Зелиньски Павел 3 0
Альварес Франциско 3 0
Dominik Kun 2 0
Шота Серафин 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Фернандес Хуан III 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Видзев Лодзь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
8
Шленск Вроцлав
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Видзев Лодзь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

15
11
Шленск Вроцлав
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Видзев Лодзь
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

15
13
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
6
46%
76-90

Пропущено

9
17
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
38%
3
23%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Забито

31
26
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
3
10%
3
12%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
4
13%
8
31%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
5
16%
1
4%
61-75
10
32%
9
35%
76-90

Пропущено

17
33
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 19
0
0%
5
15%
1-15
3
18%
4
12%
16-30
2
12%
5
15%
31-45
5
29%
29%
6
18%
46-60
2
12%
7
21%
61-75
5
29%
29%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1
Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3
Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Видзев Лодзь

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
18
4
9
13
1.5
7
15
3
19
2.5
3
19
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:0 23 12 7 4 31 - 17 43
2.
Ягеллония Белосток
 23 12 6 5 51 - 33 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Легия
 22 10 7 5 34 - 27 37
6.
Ракув
 21 10 6 5 39 - 25 36
7.
Гурник Забже
 23 10 5 8 31 - 27 35
8.
Сталь Мелец
 22 9 5 8 29 - 30 32
9.
Видзев Лодзь
 0:0 23 8 5 10 28 - 31 29
10.
Заглембе Любин
 22 7 6 9 25 - 36 27
11.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
12.
Краковия
 23 5 11 7 29 - 30 26
13.
Радомяк Радом
 22 6 7 9 24 - 33 25
14.
Пяст
 22 4 13 5 20 - 23 25
15.
Пуща Неполомице
 21 5 7 9 28 - 39 22
16.
Корона Кельце
 21 4 10 7 25 - 28 22
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 22 2 4 16 16 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Гурник Забже
 11 7 2 2 14 - 8 23
5.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
7.
Шленск Вроцлав
 0:0 12 5 4 3 15 - 9 19
8.
Видзев Лодзь
 0:0 11 6 0 5 14 - 15 18
9.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
10.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
11.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
12.
Корона Кельце
 10 3 5 2 17 - 14 14
13.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
16.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
17.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
18.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:0 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
4.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
5.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 12 - 18 14
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Видзев Лодзь
 0:0 12 2 5 5 14 - 16 11
13.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Рух Хожув Щепан Даниэль 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Мустафич Ален получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Шленск Вроцлав
Ничья
Видзев Лодзь
2.35
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