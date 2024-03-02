Тур: 23. Стадион: Tarczynski Arena Wroclaw.
0:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
33
Маценко
Егор
22
Dominik
Kun
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
88 Ignacy Dawid
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Видзев Лодзь
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
78.6%
7.1%
2 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
80
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|14 (5)
|0.61
|Самец-Талар Пётр
|4
|0.17
|Науэль Матиас
|4
|0.17
|Шварц Петр
|2
|0.09
|Индже Бурак
|2
|0.09
|Палюшек Александр
|1
|0.04
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Жуховски Михал
|1
|0.04
|Patryk Szwedzik
|1
|0.04
|Бейгер Лукаш
|1
|0.04
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|5 (1)
|0.22
|Санчез Джорди
|5
|0.22
|Альварес Франциско
|3
|0.13
|Нунеш Фабиу
|2
|0.09
|Цыганик Андрей
|2
|0.09
|Рондич Имад
|2
|0.09
|Antoni Klimek
|2
|0.09
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.04
|Фернандес Хуан III
|1
|0.04
|Жиро Матеуш
|1
|0.04
|Дилиберто Ноа
|1
|0.04
|Ernest Terpilowski
|1
|0.04
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|7
|1
|Ольсен Патрик
|5
|0
|Науэль Матиас
|3
|1
|Шварц Петр
|4
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Маценко Егор
|2
|1
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Мустафич Ален
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Цыганик Андрей
|5
|0
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Жиро Матеуш
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Альварес Франциско
|3
|0
|Dominik Kun
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Видзев Лодзь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
8
Шленск Вроцлав
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Видзев Лодзь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
15
11
Шленск Вроцлав
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Видзев Лодзь
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
6
46%
76-90
Пропущено
9
17
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
38%
3
23%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
31
26
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
3
10%
3
12%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
4
13%
8
31%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
5
16%
1
4%
61-75
10
32%
9
35%
76-90
Пропущено
17
33
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 19
0
0%
5
15%
1-15
3
18%
4
12%
16-30
2
12%
5
15%
31-45
5
29%
29%
6
18%
46-60
2
12%
7
21%
61-75
5
29%
29%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1
Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3
Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Видзев Лодзь
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
47
47
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
56
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
184
913
715
319
319
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|23
|12
|7
|4
|31 - 17
|43
|2.
|23
|12
|6
|5
|51 - 33
|42
|3.
|22
|11
|7
|4
|36 - 26
|40
|4.
|22
|12
|3
|7
|43 - 25
|39
|5.
|22
|10
|7
|5
|34 - 27
|37
|6.
|21
|10
|6
|5
|39 - 25
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|31 - 27
|35
|8.
|22
|9
|5
|8
|29 - 30
|32
|9.
|0:0
|23
|8
|5
|10
|28 - 31
|29
|10.
|22
|7
|6
|9
|25 - 36
|27
|11.
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|12.
|23
|5
|11
|7
|29 - 30
|26
|13.
|22
|6
|7
|9
|24 - 33
|25
|14.
|22
|4
|13
|5
|20 - 23
|25
|15.
|21
|5
|7
|9
|28 - 39
|22
|16.
|21
|4
|10
|7
|25 - 28
|22
|17.
|23
|2
|12
|9
|26 - 36
|18
|18.
|22
|2
|4
|16
|16 - 45
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|24 - 5
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|5.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|7.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|8.
|0:0
|11
|6
|0
|5
|14 - 15
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|10.
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|11.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|12.
|10
|3
|5
|2
|17 - 14
|14
|13.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|16.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|17.
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|18.
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|2.
|11
|7
|1
|3
|18 - 5
|22
|3.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|12 - 14
|16
|5.
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|9.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|14 - 16
|11
|13.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|14.
|10
|2
|3
|5
|15 - 20
|9
|15.
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|18.
|11
|0
|0
|11
|6 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Рух Хожув
|Щепан Даниэль
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 7