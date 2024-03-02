Тур: 23. Стадион: Tarczynski Arena Wroclaw.
2:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаМустафич Ален
41' Желтая карточкаErnest Terpilowski
43' Желтая карточкаПавловски Бартоломей
1:0
51' ПенальтиНауэль Матиас
51' Желтая карточкаГикевич Рафал
56' Желтая карточкаDominik Kun
78' Желтая карточкаМаценко Егор
2:0
78' ГолНауэль Матиас
84' Желтая карточкаСанчез Джорди
2:1
90' ГолРондич Имад
90'+6
Ход матча
51'
1:0
51'
56'
78'
78'
84'
90'
2:1
33
Маценко
Егор
22
Dominik
Kun
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
88 Ignacy Dawid
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Видзев Лодзь
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
78.6%
7.1%
2 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
80
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|14 (5)
|0.61
|Науэль Матиас
|6 (1)
|0.26
|Самец-Талар Пётр
|4
|0.17
|Шварц Петр
|2
|0.09
|Индже Бурак
|2
|0.09
|Палюшек Александр
|1
|0.04
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Жуховски Михал
|1
|0.04
|Patryk Szwedzik
|1
|0.04
|Бейгер Лукаш
|1
|0.04
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|5 (1)
|0.22
|Санчез Джорди
|5
|0.22
|Рондич Имад
|3
|0.13
|Альварес Франциско
|3
|0.13
|Нунеш Фабиу
|2
|0.09
|Цыганик Андрей
|2
|0.09
|Antoni Klimek
|2
|0.09
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.04
|Фернандес Хуан III
|1
|0.04
|Жиро Матеуш
|1
|0.04
|Дилиберто Ноа
|1
|0.04
|Ernest Terpilowski
|1
|0.04
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|7
|1
|Ольсен Патрик
|5
|0
|Науэль Матиас
|3
|1
|Маценко Егор
|3
|1
|Шварц Петр
|4
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Мустафич Ален
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Цыганик Андрей
|5
|0
|Санчез Джорди
|5
|0
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Жиро Матеуш
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Альварес Франциско
|3
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Видзев Лодзь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
9
Шленск Вроцлав
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Видзев Лодзь
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
15
11
Шленск Вроцлав
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Видзев Лодзь
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
7
50%
76-90
Пропущено
10
19
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
3
30%
5
26%
76-90
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
38%
3
23%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
33
27
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
3
9%
3
11%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
4
12%
8
30%
30%
31-45
6
18%
3
11%
46-60
5
15%
1
4%
61-75
11
33%
10
37%
76-90
Пропущено
18
35
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 20
0
0%
5
14%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
2
11%
5
14%
31-45
5
28%
7
20%
46-60
2
11%
7
20%
61-75
6
33%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1
Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3
Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Видзев Лодзь
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
12 раз 52%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
57
47
210
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
111
56
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
194
1013
716
320
320
122
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Рух Хожув
|Щепан Даниэль
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 7