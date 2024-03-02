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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Шленск Вроцлав
2:1
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
3' Желтая карточка
Мустафич Ален
41' Желтая карточка
Ernest Terpilowski
43' Желтая карточка
Павловски Бартоломей
1:0
51' Пенальти
Науэль Матиас
51' Желтая карточка
Гикевич Рафал
56' Желтая карточка
Dominik Kun
78' Желтая карточка
Маценко Егор
2:0
78' Гол
Науэль Матиас
84' Желтая карточка
Санчез Джорди
2:1
90' Гол
Рондич Имад
90'+6
12
Лещыньски
Рафал
33
Маценко
Егор
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
19
Янасик
Патрик
28
Жуховски
Михал
24
Самец-Талар
Пётр
8
Ольсен
Патрик
20
Мустафич
Ален
10
Науэль
Матиас
11
Климала
Патрик
1
Гикевич
Рафал
62
Кастрати
Лирим
4
Жиро
Матеуш
5
Шота
Серафин
2
Сильва
Луис
44
Дилиберто
Ноа
22
Dominik
Kun
19
Павловски
Бартоломей
13
Ernest
Terpilowski
9
Санчез
Джорди
8
Dawid
Tkacz
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Видзев Лодзь

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
78.6%
7.1%
2 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:2
Э
1:0
Э
0:0
К
2:0
КП
1:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 14 (5) 0.61
Науэль Матиас 6 (1) 0.26
Самец-Талар Пётр 4 0.17
Шварц Петр 2 0.09
Индже Бурак 2 0.09
Палюшек Александр 1 0.04
Кончковски Мартин 1 0.04
Жуховски Михал 1 0.04
Patryk Szwedzik 1 0.04
Бейгер Лукаш 1 0.04
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 5 (1) 0.22
Санчез Джорди 5 0.22
Рондич Имад 3 0.13
Альварес Франциско 3 0.13
Нунеш Фабиу 2 0.09
Цыганик Андрей 2 0.09
Antoni Klimek 2 0.09
Стемпиньски Мариуш 1 0.04
Фернандес Хуан III 1 0.04
Жиро Матеуш 1 0.04
Дилиберто Ноа 1 0.04
Ernest Terpilowski 1 0.04
Милош Мато 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Dominik Kun 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 7 1
Ольсен Патрик 5 0
Науэль Матиас 3 1
Маценко Егор 3 1
Шварц Петр 4 0
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Экспозито Эрик 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Лещыньски Рафал 2 0
Patryk Szwedzik 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Мустафич Ален 1 0
Индже Бурак 1 0
Яцек Магера 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 4 2
Цыганик Андрей 5 0
Санчез Джорди 5 0
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Жиро Матеуш 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Dominik Kun 3 0
Зелиньски Павел 3 0
Альварес Франциско 3 0
Павловски Бартоломей 2 0
Шота Серафин 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Фернандес Хуан III 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Видзев Лодзь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
9
Шленск Вроцлав
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Видзев Лодзь
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

15
11
Шленск Вроцлав
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Видзев Лодзь
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
7
50%
76-90

Пропущено

10
19
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
3
30%
5
26%
76-90

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
38%
3
23%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Забито

33
27
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
3
9%
3
11%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
4
12%
8
30%
30%
31-45
6
18%
3
11%
46-60
5
15%
1
4%
61-75
11
33%
10
37%
76-90

Пропущено

18
35
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 20
0
0%
5
14%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
2
11%
5
14%
31-45
5
28%
7
20%
46-60
2
11%
7
20%
61-75
6
33%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1
Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3
Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Видзев Лодзь

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
12 раз 52%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
4
7
2
10
2.5
2
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
5
6
1.5
3
9
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
19
4
10
13
1.5
7
16
3
20
2.5
3
20
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 23 13 6 4 33 - 18 45
2.
Ягеллония Белосток
 23 12 6 5 51 - 33 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Легия
 22 10 7 5 34 - 27 37
6.
Ракув
 21 10 6 5 39 - 25 36
7.
Гурник Забже
 23 10 5 8 31 - 27 35
8.
Сталь Мелец
 22 9 5 8 29 - 30 32
9.
Видзев Лодзь
 23 8 4 11 29 - 33 28
10.
Заглембе Любин
 22 7 6 9 25 - 36 27
11.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
12.
Краковия
 23 5 11 7 29 - 30 26
13.
Радомяк Радом
 22 6 7 9 24 - 33 25
14.
Пяст
 22 4 13 5 20 - 23 25
15.
Пуща Неполомице
 21 5 7 9 28 - 39 22
16.
Корона Кельце
 21 4 10 7 25 - 28 22
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 22 2 4 16 16 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Гурник Забже
 11 7 2 2 14 - 8 23
5.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
7.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
9.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
10.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
11.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
12.
Корона Кельце
 10 3 5 2 17 - 14 14
13.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
16.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
17.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
18.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
4.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
5.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 12 - 18 14
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Рух Хожув Щепан Даниэль 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 7
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Павловски Бартоломей получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Ernest Terpilowski получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Мустафич Ален получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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