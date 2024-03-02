Тур: 23. Стадион: Эрнест Поль.
1:0
Перерыв
0'
23' Желтая карточкаДигес Адриан
1:0
24' ГолРасак Дамиан
39' Желтая карточкаПачеко Даниэль
45' Желтая карточкаСтойинович Душан
Ход матча
23'
24'
1:0
39'
45'
27
Сала
Доминик
64
Янжа
Эрик
17
Дигес
Адриан
36
Левицки
Якуб
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сала ДоминикЗащитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Гурник Забже
Ягеллония Белосток
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
32 матча
37.5%
15.6%
46.9%
12 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.93
1.12
Среднее время на гол
46
80
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.65
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
57
37
Голов в среднем за матч
1.78
1.16
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
50
77
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.3
|Капралик Адриан
|5
|0.22
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.13
|Подольски Лукас
|3
|0.13
|Расак Дамиан
|2
|0.09
|Яницки Рафал
|2
|0.09
|Чиж Шимон
|2
|0.09
|Эннали Лоуренс
|2
|0.09
|Ольковски Павел
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|1
|0.04
|Щесняк Криспин
|1
|0.04
|Янжа Эрик
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.39
|Имас Хесус
|7
|0.3
|Пюлюлю Афимико
|7 (3)
|0.3
|Хансен Кристоффер
|6
|0.26
|Наранхо Хосе
|6
|0.26
|Нене III
|5
|0.22
|Dominik Marczuk
|3
|0.13
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.09
|Левицки Якуб
|2
|0.09
|Wojciech Laski
|1
|0.04
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|4
|1
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Щесняк Криспин
|3
|1
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Пачеко Даниэль
|3
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|6
|1
|Нене III
|5
|0
|Сачек Михал
|4
|0
|Дигес Адриан
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Наранхо Хосе
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Стойинович Душан
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ягеллония Белосток
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
11
Гурник Забже
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Ягеллония Белосток
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
12
26
Гурник Забже
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Ягеллония Белосток
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
18% (4)
59% (13)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
13
37
Голы по времени матча
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
18%
5
24%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
2
18%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
27%
4
19%
76-90
Пропущено
8
22
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
25%
6
27%
31-45
1
13%
6
27%
46-60
2
25%
4
18%
61-75
3
38%
3
14%
76-90
Забито
17
27
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
18%
3
11%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
4
24%
5
19%
31-45
2
12%
2
7%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
4
24%
7
26%
76-90
Пропущено
19
11
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
16%
2
18%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
5
26%
3
27%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
3
27%
76-90
Забито
28
48
14 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
5
18%
8
17%
1-15
4
14%
8
17%
16-30
5
18%
7
15%
31-45
4
14%
7
15%
46-60
3
11%
7
15%
61-75
7
25%
11
23%
76-90
Пропущено
27
33
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
3
11%
4
12%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
7
26%
9
27%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
5
19%
4
12%
61-75
7
26%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3
Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3
Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4
Результаты матчей
Гурник Забже
Ягеллония Белосток
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
13 раз 59%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
5 раз 23%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
4
5 раз 23%
0
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
101
37
83
28
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
101
210
74
210
47
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
202
517
157
418
1012
121
517
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|12
|6
|4
|31 - 17
|42
|2.
|0:1
|23
|12
|6
|5
|50 - 32
|42
|3.
|22
|11
|7
|4
|36 - 26
|40
|4.
|22
|12
|3
|7
|43 - 25
|39
|5.
|22
|10
|7
|5
|34 - 27
|37
|6.
|21
|10
|6
|5
|39 - 25
|36
|7.
|1:0
|23
|10
|5
|8
|30 - 26
|35
|8.
|22
|9
|5
|8
|29 - 30
|32
|9.
|22
|8
|4
|10
|28 - 31
|28
|10.
|22
|7
|6
|9
|25 - 36
|27
|11.
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|12.
|23
|5
|11
|7
|29 - 30
|26
|13.
|22
|6
|7
|9
|24 - 33
|25
|14.
|22
|4
|13
|5
|20 - 23
|25
|15.
|21
|5
|7
|9
|28 - 39
|22
|16.
|21
|4
|10
|7
|25 - 28
|22
|17.
|23
|2
|12
|9
|26 - 36
|18
|18.
|22
|2
|4
|16
|16 - 45
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|24 - 5
|27
|2.
|0:1
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|13 - 7
|23
|5.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|7.
|11
|6
|0
|5
|14 - 15
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|10.
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|11.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|12.
|10
|3
|5
|2
|17 - 14
|14
|13.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|16.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|17.
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|18.
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|2.
|11
|7
|1
|3
|18 - 5
|22
|3.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|12 - 14
|16
|5.
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|6.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|22 - 22
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|9.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|13.
|11
|2
|4
|5
|14 - 16
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|15 - 20
|9
|15.
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|18.
|11
|0
|0
|11
|6 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Рух Хожув
|Щепан Даниэль
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 7