Тур: 23. Стадион: Эрнест Поль. Зрители: 14921
2:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаДигес Адриан
1:0
24' ГолРасак Дамиан
39' Желтая карточкаПачеко Даниэль
45' Желтая карточкаСтойинович Душан
58' Желтая карточкаНене III
2:0
68' ГолЭннали Лоуренс
2:1
70' ГолКалисканер Каан
85' Желтая карточкаСкшипчак Матеуш
86' Желтая карточкаРоманчук Тарас
90'+10
Ход матча
23'
24'
1:0
39'
45'
58'
68'
2:0
70'
2:1
85'
86'
27
Сала
Доминик
64
Янжа
Эрик
17
Дигес
Адриан
36
Левицки
Якуб
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сала ДоминикЗащитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Гурник Забже
Ягеллония Белосток
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
32 матча
37.5%
15.6%
46.9%
12 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.93
1.12
Среднее время на гол
46
80
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.65
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
57
37
Голов в среднем за матч
1.78
1.16
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
50
77
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.3
|Капралик Адриан
|5
|0.22
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.13
|Подольски Лукас
|3
|0.13
|Эннали Лоуренс
|3
|0.13
|Расак Дамиан
|2
|0.09
|Яницки Рафал
|2
|0.09
|Чиж Шимон
|2
|0.09
|Ольковски Павел
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|1
|0.04
|Щесняк Криспин
|1
|0.04
|Янжа Эрик
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.39
|Имас Хесус
|7
|0.3
|Пюлюлю Афимико
|7 (3)
|0.3
|Хансен Кристоффер
|6
|0.26
|Наранхо Хосе
|6
|0.26
|Нене III
|5
|0.22
|Dominik Marczuk
|3
|0.13
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.09
|Левицки Якуб
|2
|0.09
|Калисканер Каан
|1
|0.04
|Wojciech Laski
|1
|0.04
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|4
|1
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Щесняк Криспин
|3
|1
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Пачеко Даниэль
|3
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|7
|1
|Нене III
|6
|0
|Сачек Михал
|4
|0
|Дигес Адриан
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Наранхо Хосе
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Стойинович Душан
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ягеллония Белосток
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
1
12
Гурник Забже
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Ягеллония Белосток
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
12
26
Гурник Забже
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Ягеллония Белосток
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
22% (5)
57% (13)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
13
38
Голы по времени матча
Забито
13
22
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
15%
5
23%
1-15
4
31%
2
9%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
2
15%
5
23%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
3
23%
4
18%
76-90
Пропущено
9
24
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
22%
6
25%
31-45
1
11%
6
25%
46-60
3
33%
5
21%
61-75
3
33%
3
13%
76-90
Забито
17
27
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
18%
3
11%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
4
24%
5
19%
31-45
2
12%
2
7%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
4
24%
7
26%
76-90
Пропущено
19
11
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
16%
2
18%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
5
26%
3
27%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
3
27%
76-90
Забито
30
49
15 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
5
17%
8
16%
1-15
5
17%
8
16%
16-30
5
17%
7
14%
31-45
4
13%
7
14%
46-60
4
13%
8
16%
61-75
7
23%
11
22%
76-90
Пропущено
28
35
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
3
11%
4
11%
1-15
2
7%
5
14%
16-30
7
25%
9
26%
31-45
3
11%
6
17%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
7
25%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3
Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3
Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4
Результаты матчей
Гурник Забже
Ягеллония Белосток
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 57%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
5 раз 22%
0
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
47
83
29
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
210
75
210
48
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
212
617
158
419
1013
122
518
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|23
|12
|7
|4
|31 - 17
|43
|2.
|23
|12
|6
|5
|51 - 33
|42
|3.
|22
|11
|7
|4
|36 - 26
|40
|4.
|22
|12
|3
|7
|43 - 25
|39
|5.
|22
|10
|7
|5
|34 - 27
|37
|6.
|21
|10
|6
|5
|39 - 25
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|31 - 27
|35
|8.
|22
|9
|5
|8
|29 - 30
|32
|9.
|0:0
|23
|8
|5
|10
|28 - 31
|29
|10.
|22
|7
|6
|9
|25 - 36
|27
|11.
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|12.
|23
|5
|11
|7
|29 - 30
|26
|13.
|22
|6
|7
|9
|24 - 33
|25
|14.
|22
|4
|13
|5
|20 - 23
|25
|15.
|21
|5
|7
|9
|28 - 39
|22
|16.
|21
|4
|10
|7
|25 - 28
|22
|17.
|23
|2
|12
|9
|26 - 36
|18
|18.
|22
|2
|4
|16
|16 - 45
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|24 - 5
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|5.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|7.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|8.
|0:0
|11
|6
|0
|5
|14 - 15
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|10.
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|11.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|12.
|10
|3
|5
|2
|17 - 14
|14
|13.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|16.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|17.
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|18.
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|2.
|11
|7
|1
|3
|18 - 5
|22
|3.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|12 - 14
|16
|5.
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|9.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|14 - 16
|11
|13.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|14.
|10
|2
|3
|5
|15 - 20
|9
|15.
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|18.
|11
|0
|0
|11
|6 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Рух Хожув
|Щепан Даниэль
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 7