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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 14921
Гурник Забже
2:1
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
23' Желтая карточка
Дигес Адриан
1:0
24' Гол
Расак Дамиан
39' Желтая карточка
Пачеко Даниэль
45' Желтая карточка
Стойинович Душан
58' Желтая карточка
Нене III
2:0
68' Гол
Эннали Лоуренс
2:1
70' Гол
Калисканер Каан
85' Желтая карточка
Скшипчак Матеуш
86' Желтая карточка
Романчук Тарас
90'+10
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
27
Сала
Доминик
5
Щесняк
Криспин
64
Янжа
Эрик
8
Пачеко
Даниэль
6
Расак
Дамиан
7
Капралик
Адриан
10
Подольски
Лукас
11
Эннали
Лоуренс
41
Кодзуки
Соитиро
1
Аломерович
Златан
3
Стойинович
Душан
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
36
Левицки
Якуб
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
Гурник Забже
4-2-3-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Забже
Ягеллония Белосток

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

32 матча

37.5%
15.6%
46.9%
12 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:0
К
3:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
ЭГБ
0:0
Э
2:3
Э
1:3
ЭГА
3:2
Э
1:0
Э
3:0
Э
3:3
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
OE
1:0
OE
1:0
OE
3:0

Голы

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.93
1.12

Среднее время на гол

46
80

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.65
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

57
37

Голов в среднем за матч

1.78
1.16

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

50
77

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокота Дайсуке 7 (3) 0.3
Капралик Адриан 5 0.22
Мусёлик Себастьян 3 0.13
Подольски Лукас 3 0.13
Эннали Лоуренс 3 0.13
Расак Дамиан 2 0.09
Яницки Рафал 2 0.09
Чиж Шимон 2 0.09
Ольковски Павел 1 0.04
Сиплак Михал 1 0.04
Щесняк Криспин 1 0.04
Янжа Эрик 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Пачеко Даниэль 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Кравчик Пётр 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.39
Имас Хесус 7 0.3
Пюлюлю Афимико 7 (3) 0.3
Хансен Кристоффер 6 0.26
Наранхо Хосе 6 0.26
Нене III 5 0.22
Dominik Marczuk 3 0.13
Скшипчак Матеуш 2 0.09
Левицки Якуб 2 0.09
Калисканер Каан 1 0.04
Wojciech Laski 1 0.04
Кубицки Ярослав 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 4 1
Секулич Борис 5 0
Янжа Эрик 3 1
Щесняк Криспин 3 1
Йокота Дайсуке 4 0
Пачеко Даниэль 3 0
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Капралик Адриан 3 0
Kamil Lukoszek 1 1
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Расак Дамиан 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 7 1
Нене III 6 0
Сачек Михал 4 0
Дигес Адриан 4 0
Купиш Томаш 3 0
Wojciech Laski 3 0
Имас Хесус 2 0
Наранхо Хосе 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Скшипчак Матеуш 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Стойинович Душан 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Калисканер Каан 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ягеллония Белосток
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

1
12
Гурник Забже
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Ягеллония Белосток
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

12
26
Гурник Забже
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Ягеллония Белосток
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
22% (5)
57% (13)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

13
38

Голы по времени матча

Забито

13
22
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
15%
5
23%
1-15
4
31%
2
9%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
2
15%
5
23%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
3
23%
4
18%
76-90

Пропущено

9
24
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
22%
6
25%
31-45
1
11%
6
25%
46-60
3
33%
5
21%
61-75
3
33%
3
13%
76-90

Забито

17
27
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
18%
3
11%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
4
24%
5
19%
31-45
2
12%
2
7%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
4
24%
7
26%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
16%
2
18%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
5
26%
3
27%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
3
27%
76-90

Забито

30
49
15 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
5
17%
8
16%
1-15
5
17%
8
16%
16-30
5
17%
7
14%
31-45
4
13%
7
14%
46-60
4
13%
8
16%
61-75
7
23%
11
22%
76-90

Пропущено

28
35
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
3
11%
4
11%
1-15
2
7%
5
14%
16-30
7
25%
9
26%
31-45
3
11%
6
17%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
7
25%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3
Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3
Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4

Результаты матчей

Гурник Забже
Ягеллония Белосток

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 57%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
5 раз 22%
0
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
8
3
2
9
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
2
10
1.5
7
5
2
10
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
21
2
6
17
1.5
15
8
4
19
2.5
10
13
1
22
3.5
5
18
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:0 23 12 7 4 31 - 17 43
2.
Ягеллония Белосток
 23 12 6 5 51 - 33 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Легия
 22 10 7 5 34 - 27 37
6.
Ракув
 21 10 6 5 39 - 25 36
7.
Гурник Забже
 23 10 5 8 31 - 27 35
8.
Сталь Мелец
 22 9 5 8 29 - 30 32
9.
Видзев Лодзь
 0:0 23 8 5 10 28 - 31 29
10.
Заглембе Любин
 22 7 6 9 25 - 36 27
11.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
12.
Краковия
 23 5 11 7 29 - 30 26
13.
Радомяк Радом
 22 6 7 9 24 - 33 25
14.
Пяст
 22 4 13 5 20 - 23 25
15.
Пуща Неполомице
 21 5 7 9 28 - 39 22
16.
Корона Кельце
 21 4 10 7 25 - 28 22
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 22 2 4 16 16 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Гурник Забже
 11 7 2 2 14 - 8 23
5.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
7.
Шленск Вроцлав
 0:0 12 5 4 3 15 - 9 19
8.
Видзев Лодзь
 0:0 11 6 0 5 14 - 15 18
9.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
10.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
11.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
12.
Корона Кельце
 10 3 5 2 17 - 14 14
13.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
16.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
17.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
18.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:0 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
4.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
5.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 12 - 18 14
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Видзев Лодзь
 0:0 12 2 5 5 14 - 16 11
13.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Рух Хожув Щепан Даниэль 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Стойинович Душан получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Пачеко Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Янжа Эрик сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Расак Дамиан бьет в цель!
    • 23'
      Дигес Адриан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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