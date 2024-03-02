Тур: 23. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
1:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
49'
1:0
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диаш ЖильЗащитник
-
25 Морисита РёяЗащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Легия
Погонь Щецин
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
31 матч
58.1%
12.9%
29%
18 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
54.8%
25.8%
19.4%
17 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
2.19
1.6
Среднее время на гол
41
56
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
71
90
Всего голов
54
40
Голов в среднем за матч
1.74
1.29
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.26
|Жозуэ Филипе
|6 (4)
|0.26
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.17
|Мучи Эрнест
|4
|0.17
|Вшолек Павел
|3
|0.13
|Гуаль Марк
|3
|0.13
|Кун Патрик
|1
|0.04
|Панков Радован
|1
|0.04
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.04
|Росолек Мацей
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Августиняк Рафал
|1
|0.04
|Капюади Стив
|1
|0.04
|Стржалек Игорь
|1
|0.04
|Капустка Бартош
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|10 (4)
|0.43
|Кулурис Эфтимос
|8
|0.35
|Горгон Александр
|7
|0.3
|Ульвестад Фредрик
|5
|0.22
|Бичахчян Ваан
|4
|0.17
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.09
|Захович Лука
|1
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Лонкар Даниель
|1
|0.04
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.04
|Patryk Paryzek
|1
|0.04
|Вальквист Линус
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|8
|1
|Енджейчик Артур
|6
|2
|Капюади Стив
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Панков Радован
|4
|0
|Рибейру Юри
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Элитим Хуэрхен
|4
|0
|Бурч Марко
|2
|1
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Августиняк Рафал
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|5
|0
|Кужава Рафал
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|1
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Кутрис Леонардо
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
Легия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Погонь Щецин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
0
Легия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Погонь Щецин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
15
20
Легия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Погонь Щецин
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
21
20
Голы по времени матча
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
5
25%
3
18%
76-90
Пропущено
9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Забито
15
25
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
3
20%
1
4%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
3
20%
6
24%
61-75
2
13%
4
16%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
6%
3
15%
1-15
4
24%
3
15%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
2
12%
7
35%
76-90
Забито
35
42
15 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
5
14%
2
5%
1-15
5
14%
7
17%
16-30
5
14%
9
21%
31-45
5
14%
8
19%
46-60
8
23%
9
21%
61-75
7
20%
7
17%
76-90
Пропущено
26
26
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
12%
4
15%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
7
27%
3
12%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
3
12%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Молде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Молде - Легия 3:2
Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1
Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4
Результаты матчей
Легия
Погонь Щецин
Точный счет
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
1
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Легия
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
65
83
38
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
56
38
38
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
166
913
139
616
814
121
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|13
|6
|4
|33 - 18
|45
|2.
|23
|12
|6
|5
|51 - 33
|42
|3.
|22
|11
|7
|4
|36 - 26
|40
|4.
|1:0
|23
|11
|7
|5
|35 - 27
|40
|5.
|0:1
|23
|12
|3
|8
|43 - 26
|39
|6.
|21
|10
|6
|5
|39 - 25
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|31 - 27
|35
|8.
|22
|9
|5
|8
|29 - 30
|32
|9.
|23
|8
|4
|11
|29 - 33
|28
|10.
|22
|7
|6
|9
|25 - 36
|27
|11.
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|12.
|23
|5
|11
|7
|29 - 30
|26
|13.
|22
|6
|7
|9
|24 - 33
|25
|14.
|22
|4
|13
|5
|20 - 23
|25
|15.
|21
|5
|7
|9
|28 - 39
|22
|16.
|21
|4
|10
|7
|25 - 28
|22
|17.
|23
|2
|12
|9
|26 - 36
|18
|18.
|22
|2
|4
|16
|16 - 45
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|24 - 5
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|1:0
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|6.
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|8.
|11
|6
|0
|5
|14 - 15
|18
|9.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|10.
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|11.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|12.
|10
|3
|5
|2
|17 - 14
|14
|13.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|16.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|17.
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|18.
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|2.
|0:1
|12
|7
|1
|4
|18 - 6
|22
|3.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|12 - 14
|16
|5.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|9.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|15 - 20
|9
|15.
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|18.
|11
|0
|0
|11
|6 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Рух Хожув
|Щепан Даниэль
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 7