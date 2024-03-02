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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 25126
Легия
1:1
Конец матча
Погонь Щецин
0'
1:0
49' Гол
Вшолек Павел
59' Желтая карточка
Вальквист Линус
1:1
60' Гол
Кулурис Эфтимос
74' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
90' Желтая карточка
Кутрис Леонардо
90' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
90'+5
30
Хладун
Доминик
4
Бурч
Марко
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
67
Капустка
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
9
Крамер
Блаж
28
Гуаль
Марк
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
68
Лонкар
Даниель
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
21
Гамбоа
Жоау
22
Бичахчян
Ваан
8
Ульвестад
Фредрик
7
Кужава
Рафал
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Легия
3-4-3
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Легия
Погонь Щецин

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

31 матч

58.1%
12.9%
29%
18 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

54.8%
25.8%
19.4%
17 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
3:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
4:2
Э
0:0
ЭГА
1:2
Э
3:1
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:3
ЭГА
0:2
Э
2:0
Э
3:2
ЭГА
3:0
Э
0:0
Э
1:0
ЭГА
0:1
Э
2:1
Э
2:1
КП
3:1
ТМС
4:1
Э
0:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:3

Голы

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

2.19
1.6

Среднее время на гол

41
56

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

71
90

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

1.74
1.29

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 6 (4) 0.26
Пекхарт Томаш 6 0.26
Вшолек Павел 4 0.17
Крамер Блаж 4 (1) 0.17
Мучи Эрнест 4 0.17
Гуаль Марк 3 0.13
Кун Патрик 1 0.04
Панков Радован 1 0.04
Элитим Хуэрхен 1 0.04
Росолек Мацей 1 0.04
Баку Макана 1 0.04
Августиняк Рафал 1 0.04
Капюади Стив 1 0.04
Стржалек Игорь 1 0.04
Капустка Бартош 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 10 (4) 0.43
Кулурис Эфтимос 9 0.39
Горгон Александр 7 0.3
Ульвестад Фредрик 5 0.22
Бичахчян Ваан 4 0.17
Форнальчик Мариуш 2 0.09
Захович Лука 1 0.04
Кужава Рафал 1 0.04
Лонкар Даниель 1 0.04
Смолиньски Кацпер 1 0.04
Patryk Paryzek 1 0.04
Вальквист Линус 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Малец Мариуш 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Корчаковски Олаф 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 9 1
Енджейчик Артур 6 2
Капюади Стив 5 0
Челхака Юрген 5 0
Пекхарт Томаш 4 0
Панков Радован 4 0
Рибейру Юри 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Элитим Хуэрхен 4 0
Бурч Марко 2 1
Вшолек Павел 3 0
Августиняк Рафал 2 0
Кун Патрик 1 0
Гуаль Марк 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 5 0
Кужава Рафал 5 0
Бичахчян Ваан 5 0
Ульвестад Фредрик 3 1
Вальквист Линус 4 0
Гамбоа Жоау 4 0
Гросицки Камил 3 0
Кутрис Леонардо 3 0
Захович Лука 2 0
Малец Мариуш 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Patryk Paryzek 1 0

Результаты матчей

Легия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Погонь Щецин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
1
Легия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Погонь Щецин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

15
20
Легия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Погонь Щецин
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

22
21

Голы по времени матча

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
2
10%
1
6%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
5
24%
3
17%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Забито

15
25
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
3
20%
1
4%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
3
20%
6
24%
61-75
2
13%
4
16%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
6%
3
15%
1-15
4
24%
3
15%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
2
12%
7
35%
76-90

Забито

36
43
15 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
5
14%
2
5%
1-15
5
14%
7
16%
16-30
5
14%
9
21%
31-45
6
17%
9
21%
46-60
8
22%
9
21%
61-75
7
19%
7
16%
76-90

Пропущено

27
27
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
3
11%
4
15%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
7
26%
3
11%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
3
11%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Молде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Молде - Легия 3:2
Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1
Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4

Результаты матчей

Легия
Погонь Щецин

Точный счет

3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Легия
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
6
1.5
8
3
3
9
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
5
7
3
8
2.5
3
9
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
17
6
9
14
1.5
13
10
6
17
2.5
8
15
1
22
3.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 23 13 6 4 33 - 18 45
2.
Ягеллония Белосток
 23 12 6 5 51 - 33 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 23 12 4 7 44 - 26 40
5.
Легия
 23 10 8 5 35 - 28 38
6.
Ракув
 21 10 6 5 39 - 25 36
7.
Гурник Забже
 23 10 5 8 31 - 27 35
8.
Сталь Мелец
 22 9 5 8 29 - 30 32
9.
Видзев Лодзь
 23 8 4 11 29 - 33 28
10.
Заглембе Любин
 22 7 6 9 25 - 36 27
11.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
12.
Краковия
 23 5 11 7 29 - 30 26
13.
Радомяк Радом
 22 6 7 9 24 - 33 25
14.
Пяст
 22 4 13 5 20 - 23 25
15.
Пуща Неполомице
 21 5 7 9 28 - 39 22
16.
Корона Кельце
 21 4 10 7 25 - 28 22
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 22 2 4 16 16 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Гурник Забже
 11 7 2 2 14 - 8 23
5.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
7.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
9.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
10.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
11.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
12.
Корона Кельце
 10 3 5 2 17 - 14 14
13.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
16.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
17.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
18.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
4.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
5.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 12 - 18 14
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Лонкар Даниель уходит с поля. Леонардо Родригес выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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