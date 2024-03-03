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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Menelaos Antoniou
Виборг
3:0
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
20' Гол
Сёндергаард Мадс
2:0
34' Гол
Anosike Ementa
3:0
47' Гол
Бонде Якуб
61' Желтая карточка
Сёндергаард Мадс
74' Желтая карточка
Ибрагим Саид
74' Желтая карточка
Энггаард Мэдс
75' Желтая карточка
Каллесеэ Миккель
90'+4

Ход матча

20'
Сёндергаард Мадс
(Бундгаард Оливер)
1:0
34'
Anosike Ementa
(Ибрагим Саид)
2:0
47'
Бонде Якуб
3:0
61'
Сёндергаард Мадс
 
61'
 
Tammer Bany Odeh
Фусейни Мохаммед
61'
 
Копплин Бьорн
Занден Оливер
62'
 
Браянац Муамер
Одей Стивен
70'
Гроннинг Йеппе
Сёндергаард Мадс
 
70'
Аниембе Даниэль
Srdjan Kuzmic
 
74'
Ибрагим Саид
 
74'
 
Энггаард Мэдс
75'
 
Каллесеэ Миккель
78'
Томас Найджел
Ибрагим Саид
 
78'
Абубакари Малик
Anosike Ementa
 
79'
 
Альбек Мадс
Нордли Симен Болькан
84'
 
Ольсен Оливер
Каллесеэ Миккель
87'
Агнарссон Мартин
Бундгаард Оливер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 456 Количество передач 425
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

58
Мантл
Нико
30
Srdjan
Kuzmic
55
Радич
Стипе
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
18
Мбом
Жан-Мануэль
6
Сёндергаард
Мадс
8
Ибрагим
Саид
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
14
Anosike
Ementa
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
5
Hugo
Andersson2
3
Хег
Даниэль
29
Занден
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
77
Фусейни
Мохаммед
II
Виборг
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Виборг
Раннерс

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

25.8%
29%
45.2%
8 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

СД
1:0
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
3:2
СД
0:1
СД
1:2
ТМК
4:4
ТМС
5:1
ТМК
2:4
ТМК
2:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
ТМК
0:0
ТМС
1:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.25
1.73

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

42
42

Голов в среднем за матч

1.35
1.35

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

66
66

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 6 0.3
Йенсен Исак 3 0.15
Ибрагим Саид 2 0.1
Sergio Andrade 2 0.1
Бонде Якуб 2 0.1
Сёндергаард Мадс 2 0.1
Жуниор Ренато 1 0.05
Томас Найджел 1 0.05
Бундгаард Оливер 1 0.05
Джатта Алассана 1 0.05
Залетел Жан 1 0.05
Srdjan Kuzmic 1 0.05
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.2
Одей Стивен 3 0.15
Нордли Симен Болькан 3 0.15
Копплин Бьорн 2 0.1
Бьёркенгрен Йон 1 0.05
Хег Даниэль 1 0.05
Фусейни Мохаммед II 1 0.05
Эйджийри Эрнест 1 0.05
Даммерс Вессель 1 0.05
Hugo Andersson2 1 0.05
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Ольсен Оливер 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 5 0
Anosike Ementa 5 0
Жуниор Ренато 2 1
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Сёндергаард Мадс 3 0
Гроннинг Йеппе 2 0
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 4 1
Ольсен Оливер 5 0
Энггаард Мэдс 4 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Виборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Раннерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
7
Виборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Раннерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

5
7
Виборг
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Раннерс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
6%
2
17%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
4
24%
4
33%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
4
24%
2
17%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
7
35%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
3
27%
3
15%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
14%
3
30%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
5%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
5
24%
2
13%
46-60
4
19%
4
27%
61-75
4
19%
5
33%
76-90

Забито

24
22
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
2
8%
5
23%
1-15
5
21%
2
9%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
4
17%
6
27%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
7
29%
29%
3
14%
76-90

Пропущено

32
35
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
2
6%
3
9%
1-15
5
16%
8
23%
16-30
6
19%
5
14%
31-45
7
22%
4
11%
46-60
5
16%
7
20%
61-75
7
22%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0
Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1
Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1

Результаты матчей

Виборг
Раннерс

Точный счет

2:1
4 раза 40%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
0
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Виборг
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
7
3
1.5
3
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
14
6
9
11
1.5
7
13
1
19
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 20 13 3 4 39 - 23 42
2.
Брондбю
 19 12 4 3 37 - 17 40
3.
Копенгаген
 20 12 3 5 39 - 23 39
4.
Норшелланн
 19 8 6 5 29 - 18 30
5.
АГФ Орхус
 19 7 8 4 23 - 20 29
6.
Силькеборг
 19 8 3 8 26 - 24 27
7.
Виборг
 20 6 5 9 23 - 33 23
8.
Раннерс
 20 5 7 8 22 - 35 22
9.
Оденсе
 19 5 5 9 23 - 29 20
10.
Люнгбю
 2:4 20 5 5 10 25 - 35 20
11.
Вайле
 19 4 6 9 18 - 21 18
12.
Видовре
 4:2 20 2 5 13 16 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Брондбю
 9 6 1 2 18 - 8 19
3.
Копенгаген
 10 6 1 3 18 - 9 19
4.
Норшелланн
 9 5 3 1 16 - 7 18
5.
Виборг
 10 5 3 2 16 - 12 18
6.
Силькеборг
 10 5 2 3 15 - 11 17
7.
АГФ Орхус
 9 4 2 3 12 - 13 14
8.
Люнгбю
 2:4 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 10 3 3 4 11 - 10 12
11.
Оденсе
 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 4:2 10 0 2 8 7 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 10 6 3 1 19 - 9 21
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 21 - 14 20
3.
Мидтьюлланн
 10 6 1 3 20 - 16 19
4.
Оденсе
 9 5 2 2 15 - 9 17
5.
АГФ Орхус
 10 3 6 1 11 - 7 15
6.
Норшелланн
 10 3 3 4 13 - 11 12
7.
Силькеборг
 9 3 1 5 11 - 13 10
8.
Видовре
 4:2 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Люнгбю
 2:4 10 2 1 7 8 - 19 7
11.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
12.
Виборг
 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Вайле Колингер Денис 6
Видовре Геммер Йонас 6
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