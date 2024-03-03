Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Одей Стивен наказан за толчок Оливер Бундгар Кристенсен

44' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе

43' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Занден Оливер из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Нордли Симен Болькан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Г О О О О Л - Аносике Эмента забивает с правой ноги!

34' Ибрагим Саид из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фусейни Мохаммед II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Виборг

33' Занден Оливер из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

31' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Нордли Симен Болькан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Кулибали Лассо

25' Удар от ворот произведет Раннерс

24' Удар от ворот произведет Виборг

24' Фусейни Мохаммед II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Каллесеэ Миккель из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Нордли Симен Болькан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Каллесеэ Миккель из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Кулибали Лассо

22' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Оливер Бундгар Кристенсен сделал результативную передачу.

20' Г О О О О Л - Сёндергаард Мадс забивает с левой ноги!

20' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Раннерс

19' Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Одей Стивен пробует нанести удар издали, но Нико Мантль держит все под контролем

16' Фусейни Мохаммед II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Виборг

13' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Кулибали Лассо выиграл воздушное противоборство у Оливер Бундгар Кристенсен.

11' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Мбом Жан-Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Виборг

10' Энггаард Мэдс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

8' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Виборг

7' Нордли Симен Болькан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Каллесеэ Миккель из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Раннерс

3' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Сёндергаард Мадс и попал в перекладину!

2' Бонде Якуб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Раннерс начинает с центра поля

1' Судья начинает матч