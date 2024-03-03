Тур: 20. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Menelaos Antoniou
0'
1:0
20' ГолСёндергаард Мадс
2:0
34' ГолAnosike Ementa
3:0
47' ГолБонде Якуб
61' Желтая карточкаСёндергаард Мадс
74' Желтая карточкаИбрагим Саид
74' Желтая карточкаЭнггаард Мэдс
75' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
90'+4
Ход матча
20'
34'
2:0
47'
3:0
61'
74'
74'
75'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 11
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
456 Количество передач 425
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
58
Мантл
Нико
55
Радич
Стипе
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
-
15 Йенсен ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Виборг
Раннерс
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
25.8%
29%
45.2%
8 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.47
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.25
1.73
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
42
42
Голов в среднем за матч
1.35
1.35
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
66
66
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|6
|0.3
|Йенсен Исак
|3
|0.15
|Ибрагим Саид
|2
|0.1
|Sergio Andrade
|2
|0.1
|Бонде Якуб
|2
|0.1
|Сёндергаард Мадс
|2
|0.1
|Жуниор Ренато
|1
|0.05
|Томас Найджел
|1
|0.05
|Бундгаард Оливер
|1
|0.05
|Джатта Алассана
|1
|0.05
|Залетел Жан
|1
|0.05
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.05
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.2
|Одей Стивен
|3
|0.15
|Нордли Симен Болькан
|3
|0.15
|Копплин Бьорн
|2
|0.1
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|Хег Даниэль
|1
|0.05
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.05
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.05
|Даммерс Вессель
|1
|0.05
|Hugo Andersson2
|1
|0.05
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Ольсен Оливер
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|5
|0
|Anosike Ementa
|5
|0
|Жуниор Ренато
|2
|1
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Сёндергаард Мадс
|3
|0
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даммерс Вессель
|4
|1
|Ольсен Оливер
|5
|0
|Энггаард Мэдс
|4
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Кулибали Лассо
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Раннерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
7
Виборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Раннерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
5
7
Виборг
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Раннерс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
6%
2
17%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
4
24%
4
33%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
4
24%
2
17%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
7
35%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
3
27%
3
15%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
14%
3
30%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
10%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
5%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
5
24%
2
13%
46-60
4
19%
4
27%
61-75
4
19%
5
33%
76-90
Забито
24
22
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
2
8%
5
23%
1-15
5
21%
2
9%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
4
17%
6
27%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
7
29%
29%
3
14%
76-90
Пропущено
32
35
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
2
6%
3
9%
1-15
5
16%
8
23%
16-30
6
19%
5
14%
31-45
7
22%
4
11%
46-60
5
16%
7
20%
61-75
7
22%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0
Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1
Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1
Результаты матчей
Виборг
Раннерс
Точный счет
2:1
4 раза 40%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
0
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Виборг
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
73
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
146
911
713
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|3
|4
|39 - 23
|42
|2.
|19
|12
|4
|3
|37 - 17
|40
|3.
|20
|12
|3
|5
|39 - 23
|39
|4.
|19
|8
|6
|5
|29 - 18
|30
|5.
|19
|7
|8
|4
|23 - 20
|29
|6.
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|20
|6
|5
|9
|23 - 33
|23
|8.
|20
|5
|7
|8
|22 - 35
|22
|9.
|19
|5
|5
|9
|23 - 29
|20
|10.
|2:4
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|11.
|19
|4
|6
|9
|18 - 21
|18
|12.
|4:2
|20
|2
|5
|13
|16 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|3.
|10
|6
|1
|3
|18 - 9
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|7.
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|8.
|2:4
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|9.
|10
|3
|4
|3
|10 - 15
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|11.
|10
|0
|3
|7
|8 - 20
|3
|12.
|4:2
|10
|0
|2
|8
|7 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|3.
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|10
|3
|6
|1
|11 - 7
|15
|6.
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|8.
|4:2
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|2:4
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|12.
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5
|Вайле
|Колингер Денис
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6