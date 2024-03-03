Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

50' Команда Брондбю имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Удар от ворот произведет Вайле

48' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

46' Оооо... вот это был удар! Судзуки Юито должен был забить с этой позиции.

46' Судзуки Юито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Вайле

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Оооо... вот это был удар! Омойджуфано Охи должен был забить с этой позиции.

45' Хорошую попытку сделал Омойджуфано Охи . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

44' Судзуки Юито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

42' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Офори Эбенезер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Матч возобновлен

33' Колингер Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Колингер Денис нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

33' Эммануилидис Димитриос из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Oliver Provstgaard нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

31' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Омойджуфано Охи нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.

30' Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Офори Эбенезер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

26' Игра в одни ворота сейчас. Брондбю доминирует и владеет мячом

25' Удар от ворот произведет Вайле

24' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Расмуссен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Расмуссен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Вайле

20' Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Вайле

17' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Вайле

16' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Судзуки Юито

15' Sebastian Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.

14' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

13' Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Валлис Николай пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

11' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

8' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вайле пробьет пенальти!

8' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вайле

7' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

7' Идет дождь, трудные условия для игроков.

6' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Sebastian Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.

5' Онугха Герман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

4' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Вайле

3' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Васс Даниэль бьет со штрафного в створ, но Натан Тротт держит все под контролем

1' Брондбю начинает с центра поля