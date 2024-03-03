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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 23106 Главный судья: Крог Мортен
Брондбю
1:1
Конец матча
Вайле
0'
61' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
70' Желтая карточка
Колингер Денис
0:1
83' Гол
Oliver Provstgaard
87' Желтая карточка
Гуннелунн Томас
1:1
88' Пенальти
Васс Даниэль
89' Желтая карточка
Тротт Натан
89' Желтая карточка
Васс Даниэль
90'+7

Ход матча

46'
Шиембе Кевин
Себулонсен Себастьян
 
57'
 
Франсуа Тайриз
Линн Виктор
57'
 
Ювара Муса
Онугха Герман
57'
 
Anders Jacobsen II
Офори Эбенезер
61'
 
Альбентоса Рауль
62'
Квистгарден Матиас
Судзуки Юито
 
62'
Бундгаард Филип
Омойджуфано Охи
 
70'
 
Колингер Денис
73'
 
Нгбакото Йени
Эммануилидис Димитриос
77'
Noah Nartey
Греве Матиас
 
83'
0:1
Oliver Provstgaard
86'
 
Альборнос Миико
Чолина Давид
87'
 
Гуннелунн Томас
88'
Васс Даниэль
1:1
89'
 
Тротт Натан
89'
Васс Даниэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 695 Количество передач 194
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
24
Дивкович
Марко
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
38
Чолина
Давид
5
Барри
Хамза
15
Офори
Эбенезер
19
Линн
Виктор
17
Эммануилидис
Димитриос
9
Онугха
Герман
Брондбю
3-4-2-1
Вайле
3-4-2-1

История личных встреч

Брондбю
Вайле

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

СД
0:1
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
1:1
К
1:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.18
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
70

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.5
Омойджуфано Охи 7 (2) 0.35
Квистгарден Матиас 6 0.3
Дивкович Марко 2 0.1
Васс Даниэль 2 (2) 0.1
Радошевич Йосип 2 0.1
Судзуки Юито 2 0.1
Клейбер Шон 2 0.1
Греве Матиас 1 0.05
Эвьен Хэкон 1 0.05
Расмуссен Якоб 1 0.05
Алвес Фредерик 1 0.05
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 7 0.35
Альбентоса Рауль 2 0.1
Нгбакото Йени 2 0.1
Барри Хамза 1 0.05
Kristian Kirkegaard 1 0.05
Эззатоллахи Саид 1 0.05
Леуритсен Тобиас 1 0.05
Эммануилидис Димитриос 1 0.05
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.05
Oliver Provstgaard 1 0.05
Ювара Муса 0 0
Гуннелунн Томас 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 6 0
Васс Даниэль 5 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Квистгарден Матиас 4 0
Шиембе Кевин 1 1
Радошевич Йосип 2 0
Греве Матиас 2 0
Дивкович Марко 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Пенц Патрик 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 9 0
Колингер Денис 7 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Велков Стефан 4 0
Леуритсен Тобиас 2 1
Альборнос Миико 3 0
Oliver Provstgaard 3 0
Онугха Герман 2 0
Тротт Натан 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Marius Elvius 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Чолина Давид 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Гуннелунн Томас 1 0
Ivan Prelec 1 0

Результаты матчей

Брондбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Вайле
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
6
Брондбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Вайле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
90% (9)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

18
7
Брондбю
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
Вайле
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
75% (15)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

23
13

Голы по времени матча

Забито

18
8
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
3
17%
1
13%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
17%
3
38%
61-75
3
17%
2
25%
76-90

Пропущено

10
12
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
5
50%
4
33%
76-90

Забито

19
10
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
4
36%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Забито

37
18
21 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
7
19%
1
6%
1-15
6
16%
3
17%
16-30
8
22%
3
17%
31-45
3
8%
2
11%
46-60
5
14%
5
28%
61-75
8
22%
4
22%
76-90

Пропущено

19
23
3 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
1
5%
1
4%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
16%
6
26%
46-60
5
26%
5
22%
61-75
8
42%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3
Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3
Вайле
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1
Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2

Результаты матчей

Брондбю
Вайле

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:3
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
3
6 раз 30%
2
4 раза 20%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
3
7
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
1
9
4
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
14
6
11
9
1.5
4
16
7
13
2.5
1
19
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 20 13 3 4 39 - 23 42
2.
Брондбю
 20 12 5 3 38 - 18 41
3.
Копенгаген
 20 12 3 5 39 - 23 39
4.
Норшелланн
 19 8 6 5 29 - 18 30
5.
АГФ Орхус
 0:1 20 7 8 5 23 - 21 29
6.
Силькеборг
 19 8 3 8 26 - 24 27
7.
Оденсе
 1:0 20 6 5 9 24 - 29 23
8.
Виборг
 20 6 5 9 23 - 33 23
9.
Раннерс
 20 5 7 8 22 - 35 22
10.
Люнгбю
 20 5 5 10 25 - 35 20
11.
Вайле
 20 4 7 9 19 - 22 19
12.
Видовре
 20 2 5 13 16 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Брондбю
 10 6 2 2 19 - 9 20
3.
Копенгаген
 10 6 1 3 18 - 9 19
4.
Норшелланн
 9 5 3 1 16 - 7 18
5.
Виборг
 10 5 3 2 16 - 12 18
6.
Силькеборг
 10 5 2 3 15 - 11 17
7.
АГФ Орхус
 0:1 10 4 2 4 12 - 14 14
8.
Люнгбю
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 10 3 3 4 11 - 10 12
11.
Оденсе
 1:0 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 10 0 2 8 7 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 10 6 3 1 19 - 9 21
2.
Оденсе
 1:0 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Копенгаген
 10 6 2 2 21 - 14 20
4.
Мидтьюлланн
 10 6 1 3 20 - 16 19
5.
АГФ Орхус
 0:1 10 3 6 1 11 - 7 15
6.
Норшелланн
 10 3 3 4 13 - 11 12
7.
Силькеборг
 9 3 1 5 11 - 13 10
8.
Видовре
 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Люнгбю
 10 2 1 7 8 - 19 7
11.
Вайле
 10 1 4 5 8 - 12 7
12.
Виборг
 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Вайле Колингер Денис 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Видовре Геммер Йонас 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Команда Брондбю играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 23106 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Брондбю: 78%, Вайле: 22%.
  • 97'
    Нгбакото Йени из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Колингер Денис из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Франсуа Тайриз наказан за толчок Noah Nartey
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    Где смотреть матч Брондбю 1:1 Вайле онлайн

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