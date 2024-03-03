Тур: 20. Стадион: Брондбю. Зрители: 23106 Главный судья: Крог Мортен
0'
61' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
70' Желтая карточкаКолингер Денис
0:1
83' ГолOliver Provstgaard
87' Желтая карточкаГуннелунн Томас
1:1
88' ПенальтиВасс Даниэль
89' Желтая карточкаТротт Натан
89' Желтая карточкаВасс Даниэль
90'+7
Ход матча
61'
70'
83'
87'
88'
1:1
89'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
10 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
695 Количество передач 194
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
История личных встреч
Брондбю
Вайле
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.18
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
70
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|10
|0.5
|Омойджуфано Охи
|7 (2)
|0.35
|Квистгарден Матиас
|6
|0.3
|Дивкович Марко
|2
|0.1
|Васс Даниэль
|2 (2)
|0.1
|Радошевич Йосип
|2
|0.1
|Судзуки Юито
|2
|0.1
|Клейбер Шон
|2
|0.1
|Греве Матиас
|1
|0.05
|Эвьен Хэкон
|1
|0.05
|Расмуссен Якоб
|1
|0.05
|Алвес Фредерик
|1
|0.05
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|7
|0.35
|Альбентоса Рауль
|2
|0.1
|Нгбакото Йени
|2
|0.1
|Барри Хамза
|1
|0.05
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.05
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.05
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.05
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.05
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.05
|Oliver Provstgaard
|1
|0.05
|Ювара Муса
|0
|0
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Васс Даниэль
|5
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Шиембе Кевин
|1
|1
|Радошевич Йосип
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Дивкович Марко
|2
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|9
|0
|Колингер Денис
|7
|0
|Эззатоллахи Саид
|6
|0
|Велков Стефан
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|1
|Альборнос Миико
|3
|0
|Oliver Provstgaard
|3
|0
|Онугха Герман
|2
|0
|Тротт Натан
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Чолина Давид
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Вайле
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
6
Брондбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Вайле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
90% (9)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
18
7
Брондбю
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
Вайле
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
75% (15)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
23
13
Голы по времени матча
Забито
18
8
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
3
17%
1
13%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
17%
3
38%
61-75
3
17%
2
25%
76-90
Пропущено
10
12
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
5
50%
4
33%
76-90
Забито
19
10
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
4
36%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Забито
37
18
21 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
7
19%
1
6%
1-15
6
16%
3
17%
16-30
8
22%
3
17%
31-45
3
8%
2
11%
46-60
5
14%
5
28%
61-75
8
22%
4
22%
76-90
Пропущено
19
23
3 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
1
5%
1
4%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
16%
6
26%
46-60
5
26%
5
22%
61-75
8
42%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3
Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3
Вайле
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1
Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2
Результаты матчей
Брондбю
Вайле
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:3
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
3
6 раз 30%
2
4 раза 20%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
37
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
64
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
146
119
416
713
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|3
|4
|39 - 23
|42
|2.
|20
|12
|5
|3
|38 - 18
|41
|3.
|20
|12
|3
|5
|39 - 23
|39
|4.
|19
|8
|6
|5
|29 - 18
|30
|5.
|0:1
|20
|7
|8
|5
|23 - 21
|29
|6.
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|1:0
|20
|6
|5
|9
|24 - 29
|23
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 33
|23
|9.
|20
|5
|7
|8
|22 - 35
|22
|10.
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|11.
|20
|4
|7
|9
|19 - 22
|19
|12.
|20
|2
|5
|13
|16 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|3.
|10
|6
|1
|3
|18 - 9
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|7.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|12 - 14
|14
|8.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|9.
|10
|3
|4
|3
|10 - 15
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|11.
|1:0
|10
|0
|3
|7
|8 - 20
|3
|12.
|10
|0
|2
|8
|7 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|2.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|5.
|0:1
|10
|3
|6
|1
|11 - 7
|15
|6.
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|8.
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|11.
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|12.
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5
|Видовре
|Геммер Йонас
|6