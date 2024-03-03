Тур: 20. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Jakob Sundberg
0'
1:0
23' ПенальтиГюткьяер Фредерик
45' Желтая карточкаХамалайнен Брайан
45' Желтая карточкаMatti Olsen
2:0
45' Гол в свои воротаКиилерик Мальте
2:1
55' ГолКамили Лирим
2:2
67' ГолКамили Лирим
70' Желтая карточкаФиннссон Кольбейн
2:3
80' ГолМакиенок Симон
2:4
83' ГолAndreas Smed
89' Желтая карточкаПер Франдсен
Ход матча
23'
45'
45'
2:0
55'
2:1
67'
80'
83'
2:4
89'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
238 Количество передач 215
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikkel Beckmann
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Jeffrey PapaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
- Нападающий
-
29 Anders Ravn
-
-
32 _Nicolaj J.
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Люнгбю
Видовре
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
19 матчей
73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
6
Голов в среднем за матч
2.33
0.86
Среднее время на гол
38
105
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.57
0.83
Среднее время на гол
157
108
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
1.68
0.84
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
53
106
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|7
|0.35
|Гюткьяер Фредерик
|4 (2)
|0.2
|Чуквуани Точи
|3
|0.15
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.1
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.1
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.05
|Грегор Паскаль
|1
|0.05
|Ромер Марсель
|1
|0.05
|Йенсен Магнус
|1
|0.05
|Винтер Каспер
|1
|0.05
|William Kumado
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|4
|0.2
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.15
|Камили Лирим
|3 (1)
|0.15
|Magnus Fredslund
|1
|0.05
|Andreas Smed
|1
|0.05
|Макиенок Симон
|1
|0.05
|Jeffrey Papa
|1
|0.05
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Marc Nielsen
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|4
|1
|Муньеса Марк
|5
|0
|Винтер Каспер
|3
|1
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Грегор Паскаль
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|Йенсен Магнус
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|6
|0
|Matti Olsen
|4
|0
|Ильязовски Ахмед
|4
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Спельманн Мартин
|3
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Камили Лирим
|3
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Джукич Филип
|1
|0
|Jeffrey Papa
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Видовре
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
3
Люнгбю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Видовре
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
21
Упущенные победы
5
3
Люнгбю
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
21% (4)
16% (3)
Видовре
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
21
Упущенные победы
13
6
Голы по времени матча
Забито
14
5
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
3
21%
2
40%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
15%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
5
33%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
3
20%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
17
24
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
18%
4
17%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
7
29%
29%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
24%
6
25%
76-90
Забито
24
13
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
4 Не забивали 10
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
3
13%
5
38%
31-45
6
25%
2
15%
46-60
3
13%
4
31%
61-75
6
25%
1
8%
76-90
Пропущено
30
39
14 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
5
17%
8
21%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
6
20%
5
13%
31-45
6
20%
8
21%
46-60
2
7%
5
13%
61-75
8
27%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1
Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4
Видовре
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2
Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8
Результаты матчей
Люнгбю
Видовре
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Видовре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
64
45
19
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
36
37
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
910
712
316
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|3
|4
|39 - 23
|42
|2.
|19
|12
|4
|3
|37 - 17
|40
|3.
|20
|12
|3
|5
|39 - 23
|39
|4.
|19
|8
|6
|5
|29 - 18
|30
|5.
|19
|7
|8
|4
|23 - 20
|29
|6.
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|3:0
|20
|6
|5
|9
|23 - 33
|23
|8.
|0:3
|20
|5
|7
|8
|22 - 35
|22
|9.
|19
|5
|5
|9
|23 - 29
|20
|10.
|2:4
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|11.
|19
|4
|6
|9
|18 - 21
|18
|12.
|4:2
|20
|2
|5
|13
|16 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|3.
|10
|6
|1
|3
|18 - 9
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|5.
|3:0
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|7.
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|8.
|2:4
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|9.
|0:3
|10
|3
|4
|3
|10 - 15
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|11.
|10
|0
|3
|7
|8 - 20
|3
|12.
|4:2
|10
|0
|2
|8
|7 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|3.
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|10
|3
|6
|1
|11 - 7
|15
|6.
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|8.
|4:2
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|9.
|0:3
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|2:4
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|12.
|3:0
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5
|Вайле
|Колингер Денис
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6