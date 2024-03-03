Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Это был отличный перфоманс от команды Люнгбю , есть о чем петь фанатам в перерыве.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Г О О О О Л - Киилерик Мальте уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

51' Ромер Марсель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Йенсен Магнус нанес удар головой, но Адриан Каппенбергер спокойно отбил мяч.

51' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Matti Olsen тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

50' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Люнгбю

49' Magnus Fredslund из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Хамалайнен Брайан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Винтер Каспер из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

46' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ахмед Ильязовский наказан за толчок Гудьонсен Андри

44' Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе

43' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Видовре

42' Чуквуани Точи не смог попасть в створ ударом издали

38' Thomas Joergensen пробует нанести удар издали, но Давид Йенсен держит все под контролем

36' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Magnus Fredslund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Magnus Fredslund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Камили Лирим получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Камили Лирим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновится спорным мячом

26' Ох, нехорошо это выглядит. Спельманн Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Спельманн Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе

23' Г О О О О О Л - Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Адриан Каппенбергер прыгнул не в ту сторону.

22' После проверки VAR судья изменил решение - Люнгбю пробьет пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Люнгбю

20' Ромер Марсель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Удар от ворот произведет Люнгбю

17' Томсен Тобиас из команды Видовре не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

16' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Удар от ворот произведет Люнгбю

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Стендеруп Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Стендеруп Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ахмед Ильязовский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Видовре начинает с центра поля