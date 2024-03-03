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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 3818 Главный судья: Jakob Sundberg
Люнгбю
2:4
Конец матча
Видовре
0'
1:0
23' Пенальти
Гюткьяер Фредерик
45' Желтая карточка
Хамалайнен Брайан
45' Желтая карточка
Matti Olsen
2:0
45' Гол в свои ворота
Киилерик Мальте
2:1
55' Гол
Камили Лирим
2:2
67' Гол
Камили Лирим
70' Желтая карточка
Финнссон Кольбейн
2:3
80' Гол
Макиенок Симон
2:4
83' Гол
Andreas Smed
88' Желтая карточка
Пер Франдсен
90'+7

Ход матча

6'
 
Киилерик Мальте
Стендеруп Даниэль
23'
Гюткьяер Фредерик
1:0
45'
Хамалайнен Брайан
 
45'
 
Matti Olsen
45'
Киилерик Мальте
2:0
55'
2:1
Камили Лирим
(Marc Nielsen)
56'
 
Якобсен Кристиан
Спельманн Мартин
56'
 
Макиенок Симон
Томсен Тобиас
56'
 
Геммер Йонас
Ильязовски Ахмед
67'
2:2
Камили Лирим
(Якобсен Кристиан II)
69'
Gustav Mortensen
William Kumado
 
69'
Магнуссон Сайвар-Атли
Гудьонсен Андри
 
70'
Финнссон Кольбейн
 
78'
 
Andreas Smed
Jeffrey Papa
80'
2:3
Макиенок Симон
(Magnus Fredslund)
83'
2:4
Andreas Smed
(Макиенок Симон)
84'
Фрауло Густав
Винтер Каспер
 
84'
Амон Джонатан
Хамалайнен Брайан
 
88'
 
Пер Франдсен

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 442 Количество передач 429
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Йенсен
Давид
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
3
Хамалайнен
Брайан
7
William
Kumado
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
22
Гудьонсен
Андри
26
Гюткьяер
Фредерик
13
Adrian
Kappenberger
15
Ильязовски
Ахмед
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
26
Marc
Nielsen
11
Thomas
Joergensen
30
Magnus
Fredslund
10
Спельманн
Мартин
7
Камили
Лирим
9
Томсен
Тобиас
16
Jeffrey
Papa
Люнгбю
3-5-2
Видовре
4-3-3

История личных встреч

Люнгбю
Видовре

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

19 матчей

73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СД
0:1
ТМК
1:0
ТМК
3:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ТМС
3:0
ТМК
3:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:2
ПД
4:1
ПД
3:1

Голы

Всего голов

28
6

Голов в среднем за матч

2.33
0.86

Среднее время на гол

38
105

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.57
0.83

Среднее время на гол

157
108

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.68
0.84

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

53
106

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 7 0.35
Гюткьяер Фредерик 4 (2) 0.2
Чуквуани Точи 3 0.15
Финнбогасон Альфред 2 0.1
Финнссон Кольбейн 2 0.1
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.05
Грегор Паскаль 1 0.05
Ромер Марсель 1 0.05
Йенсен Магнус 1 0.05
Винтер Каспер 1 0.05
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 4 0.2
Якобсен Кристиан II 3 0.15
Камили Лирим 3 (1) 0.15
Макиенок Симон 2 0.1
Andreas Smed 2 0.1
Magnus Fredslund 1 0.05
Jeffrey Papa 1 0.05
Ильязовски Ахмед 0 0
Marc Nielsen 0 0
Линдберг Маркус 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 4 1
Муньеса Марк 5 0
Винтер Каспер 3 1
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Грегор Паскаль 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Ромер Марсель 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Йенсен Магнус 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Enock Otoo 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 6 0
Matti Olsen 4 0
Ильязовски Ахмед 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Спельманн Мартин 3 0
Геертсен Николай 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Камили Лирим 3 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Пер Франдсен 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Макиенок Симон 1 0
Marc Nielsen 1 0
Джукич Филип 1 0
Jeffrey Papa 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Видовре
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
3
Люнгбю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Видовре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
21

Упущенные победы

5
3
Люнгбю
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
20% (4)
20% (4)
Видовре
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
22

Упущенные победы

14
6

Голы по времени матча

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
11%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
22%
5
31%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
33%
3
19%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

17
24
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
18%
4
17%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
7
29%
29%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
24%
6
25%
76-90

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
4 Не забивали 10
1
4%
0
0%
1-15
6
24%
1
6%
16-30
3
12%
6
33%
31-45
6
24%
3
17%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
6
24%
3
17%
76-90

Пропущено

35
40
15 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
5
14%
8
20%
1-15
3
9%
5
13%
16-30
7
20%
5
13%
31-45
7
20%
8
20%
46-60
3
9%
5
13%
61-75
10
29%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1
Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4
Видовре
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2
Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8

Результаты матчей

Люнгбю
Видовре

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
1
9
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
6
3
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
10
10
8
12
1.5
4
16
2
18
2.5
1
19
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 20 13 3 4 39 - 23 42
2.
Брондбю
 1:1 20 12 5 3 38 - 18 41
3.
Копенгаген
 20 12 3 5 39 - 23 39
4.
Норшелланн
 19 8 6 5 29 - 18 30
5.
АГФ Орхус
 19 7 8 4 23 - 20 29
6.
Силькеборг
 19 8 3 8 26 - 24 27
7.
Виборг
 20 6 5 9 23 - 33 23
8.
Раннерс
 20 5 7 8 22 - 35 22
9.
Оденсе
 19 5 5 9 23 - 29 20
10.
Люнгбю
 20 5 5 10 25 - 35 20
11.
Вайле
 1:1 20 4 7 9 19 - 22 19
12.
Видовре
 20 2 5 13 16 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Брондбю
 1:1 10 6 2 2 19 - 9 20
3.
Копенгаген
 10 6 1 3 18 - 9 19
4.
Норшелланн
 9 5 3 1 16 - 7 18
5.
Виборг
 10 5 3 2 16 - 12 18
6.
Силькеборг
 10 5 2 3 15 - 11 17
7.
АГФ Орхус
 9 4 2 3 12 - 13 14
8.
Люнгбю
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 1:1 10 3 3 4 11 - 10 12
11.
Оденсе
 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 10 0 2 8 7 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:1 10 6 3 1 19 - 9 21
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 21 - 14 20
3.
Мидтьюлланн
 10 6 1 3 20 - 16 19
4.
Оденсе
 9 5 2 2 15 - 9 17
5.
АГФ Орхус
 10 3 6 1 11 - 7 15
6.
Норшелланн
 10 3 3 4 13 - 11 12
7.
Силькеборг
 9 3 1 5 11 - 13 10
8.
Видовре
 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Люнгбю
 10 2 1 7 8 - 19 7
11.
Вайле
 1:1 10 1 4 5 8 - 12 7
12.
Виборг
 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Вайле Колингер Денис 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Видовре Геммер Йонас 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3818 болельщиков
  • 97'
    После классного второго тайма Видовре совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Магнуссон Сайвар-Атли наказан за толчок Matti Olsen
  • 96'
    Gustav Mortensen из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Gustav Mortensen из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 96'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Magnus Fredslund выиграл воздушное противоборство у Финнссон Кольбейн.
  • 95'
    Контроль мяча: Люнгбю: 50%, Видовре: 50%.
  • 95'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Thomas Joergensen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Где смотреть матч Люнгбю 2:4 Видовре онлайн

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