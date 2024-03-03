Тур: 20. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Бурхардт Йорген
0'
9' Желтая карточкаTobias Slotsager
39' Желтая карточкаDon Deedson Louicius
55' Желтая карточкаКадри Башким
0:1
74' ГолКадри Башким
Ход матча
55'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
251 Количество передач 186
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Tobias Bach
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ДжеймсЗащитник
-
20 Овюсу ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Фенгер МаксНападающий
-
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
АГФ Орхус
Оденсе
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 16 побед
45 матчей
37.8%
28.9%
33.3%
17 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
37.8%
28.9%
15 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
24.4%
40%
35.6%
11 побед 18 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
33
Голов в среднем за матч
1.36
1.43
Среднее время на гол
66
62
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
1.7
1.36
Среднее время на гол
53
66
Всего голов
69
63
Голов в среднем за матч
1.53
1.4
Тотал матчей
2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
28
Больше 62%
Меньше 38%
17
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
58
64
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|0.45
|Бех Тобиас
|6
|0.3
|Поульсен Николай
|2
|0.1
|Тингагер Фредерик
|2
|0.1
|Серра Янни
|2
|0.1
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.05
|Кнудсен Магнус
|1
|0.05
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.4
|Кадри Башким
|6 (1)
|0.3
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.1
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.05
|Манне Аласана
|1
|0.05
|Микельсон Николас
|1
|0.05
|Тонгья Франко
|1
|0.05
|Tobias Slotsager
|1
|0.05
|Charly Horneman
|1
|0.05
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.05
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|7
|0
|Каль Эрик
|6
|0
|Frederik Brandhof
|3
|1
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Якоб Андерсен
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|6
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Don Deedson Louicius
|4
|0
|Трибулл Том
|3
|0
|Tobias Slotsager
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Хеландер Филип
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Оденсе
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
4
АГФ Орхус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Оденсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
16
Упущенные победы
10
4
АГФ Орхус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Оденсе
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
42% (8)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
19
Упущенные победы
16
8
Голы по времени матча
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
17%
3
20%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
4
27%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
38%
3
33%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
7
20
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
14%
5
25%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
3
43%
2
10%
31-45
1
14%
3
15%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Забито
23
23
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
4
17%
4
17%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
5
22%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
6
26%
4
17%
76-90
Пропущено
20
29
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
1
5%
5
17%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
7
35%
2
7%
31-45
4
20%
7
24%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
5
25%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1
Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1
Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0
Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3
Результаты матчей
АГФ Орхус
Оденсе
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:2
6 раз 32%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
3 раза 16%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
45
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
37
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
154
712
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|3
|4
|39 - 23
|42
|2.
|20
|12
|5
|3
|38 - 18
|41
|3.
|20
|12
|3
|5
|39 - 23
|39
|4.
|19
|8
|6
|5
|29 - 18
|30
|5.
|0:1
|20
|7
|8
|5
|23 - 21
|29
|6.
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|1:0
|20
|6
|5
|9
|24 - 29
|23
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 33
|23
|9.
|20
|5
|7
|8
|22 - 35
|22
|10.
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|11.
|20
|4
|7
|9
|19 - 22
|19
|12.
|20
|2
|5
|13
|16 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|3.
|10
|6
|1
|3
|18 - 9
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|7.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|12 - 14
|14
|8.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|9.
|10
|3
|4
|3
|10 - 15
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|11.
|1:0
|10
|0
|3
|7
|8 - 20
|3
|12.
|10
|0
|2
|8
|7 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|2.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|5.
|0:1
|10
|3
|6
|1
|11 - 7
|15
|6.
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|8.
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|11.
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|12.
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5
|Видовре
|Геммер Йонас
|6