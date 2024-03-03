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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 8606 Главный судья: Бурхардт Йорген
АГФ Орхус
1:1
Конец матча
Оденсе
0'
9' Желтая карточка
Tobias Slotsager
39' Желтая карточка
Don Deedson Louicius
55' Желтая карточка
Кадри Башким
0:1
74' Гол
Кадри Башким
1:1
90' Гол
Дуэлунд Миккель
90' Желтая карточка
Bjoern Paulsen
90'+10

Ход матча

9'
 
Tobias Slotsager
39'
 
Don Deedson Louicius
46'
 
Фенгер Макс
Markus Gustav Jensen
55'
 
Кадри Башким
57'
Хансен Йеспер
Пикок-Фаррелл Бэйли
 
72'
 
Nicklas Mouritzen
Микельсон Николас
73'
Хенриксен Тобиас
Линкс Гифт
 
73'
Дуэлунд Миккель
Бех Тобиас
 
74'
0:1
Кадри Башким
(Nicklas Mouritzen)
81'
 
Luca Kjerrumgaard
Кадри Башким
83'
Tobias Bach
Йенсен-Эббью Йонас
 
83'
Поульсен Николай
Frederik Brandhof
 
86'
 
Bjoern Paulsen
Овюсу Лерой
87'
 
Gustav Grubbe
Don Deedson Louicius
90'
Дуэлунд Миккель
1:1
90'
 
Bjoern Paulsen

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 532 Количество передач 363
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Беихмо
Феликс
5
Тингагер
Фредерик
40
Йенсен-Эббью
Йонас
11
Линкс
Гифт
29
Frederik
Brandhof
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
29
Гомес
Джеймс
20
Овюсу
Лерой
6
Кёлер
Свен
22
Хаяль
Рами
2
Микельсон
Николас
10
Don
Deedson
Louicius
9
Кадри
Башким
11
Markus
Gustav
Jensen
АГФ Орхус
3-4-3
Оденсе
3-4-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Оденсе

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 16 побед

45 матчей

37.8%
28.9%
33.3%
17 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
37.8%
28.9%
15 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.4%
40%
35.6%
11 побед 18 ничьих 16 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
0:0
СД
4:2
СД
2:1
СД
1:0
К
1:0
СД
1:2
СД
1:2
ТМК
2:3
СД
2:2
СД
2:3
СД
3:2
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:1
СД
3:6
СД
2:1
СД
2:4
СД
1:2
ММ(
0:0
С
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:2
ТМС
1:1
СЛ
0:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
2:1
К
1:0
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

30
33

Голов в среднем за матч

1.36
1.43

Среднее время на гол

66
62

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

1.7
1.36

Среднее время на гол

53
66

Всего голов

69
63

Голов в среднем за матч

1.53
1.4

Тотал матчей

2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
28
Больше 62%
Меньше 38%
17
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

58
64

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 9 (3) 0.45
Бех Тобиас 6 0.3
Поульсен Николай 2 0.1
Тингагер Фредерик 2 0.1
Серра Янни 2 0.1
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.05
Дуэлунд Миккель 1 0.05
Кнудсен Магнус 1 0.05
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.4
Кадри Башким 7 (1) 0.35
Хаяль Рами 2 (1) 0.1
Буя Турай Мохамед 1 0.05
Манне Аласана 1 0.05
Микельсон Николас 1 0.05
Тонгья Франко 1 0.05
Tobias Slotsager 1 0.05
Charly Horneman 1 0.05
Сельвен Йоханнес 1 0.05
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 7 0
Каль Эрик 6 0
Frederik Brandhof 3 1
Андерсон Микаэль 4 0
Беихмо Феликс 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Якоб Андерсен 2 0
Кнустер Матс 2 0
Линкс Гифт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Мадсен Мадс Эмиль 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 6 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Don Deedson Louicius 4 0
Трибулл Том 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Хеландер Филип 1 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Оденсе
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
5
АГФ Орхус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Оденсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
16

Упущенные победы

10
4
АГФ Орхус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Оденсе
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (10)
45% (9)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
19

Упущенные победы

17
9

Голы по времени матча

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
15%
3
19%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
38%
4
25%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
4
40%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
36%
4
40%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

7
20
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
14%
5
25%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
3
43%
2
10%
31-45
1
14%
3
15%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Забито

24
24
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
4
17%
4
17%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
5
21%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
7
29%
29%
4
17%
76-90

Пропущено

21
30
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
1
5%
5
17%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
7
33%
2
7%
31-45
4
19%
7
23%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
5
24%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1
Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1
Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0
Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3

Результаты матчей

АГФ Орхус
Оденсе

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:2
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 30%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:2
6 раз 30%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
2
7 раз 35%
0
3 раза 15%
1
11 раз 55%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
16
4
7
13
1.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 20 13 3 4 39 - 23 42
2.
Брондбю
 20 12 5 3 38 - 18 41
3.
Копенгаген
 20 12 3 5 39 - 23 39
4.
Норшелланн
 19 8 6 5 29 - 18 30
5.
АГФ Орхус
 20 7 9 4 24 - 21 30
6.
Силькеборг
 19 8 3 8 26 - 24 27
7.
Виборг
 20 6 5 9 23 - 33 23
8.
Раннерс
 20 5 7 8 22 - 35 22
9.
Оденсе
 20 5 6 9 24 - 30 21
10.
Люнгбю
 20 5 5 10 25 - 35 20
11.
Вайле
 20 4 7 9 19 - 22 19
12.
Видовре
 20 2 5 13 16 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Брондбю
 10 6 2 2 19 - 9 20
3.
Копенгаген
 10 6 1 3 18 - 9 19
4.
Норшелланн
 9 5 3 1 16 - 7 18
5.
Виборг
 10 5 3 2 16 - 12 18
6.
Силькеборг
 10 5 2 3 15 - 11 17
7.
АГФ Орхус
 10 4 3 3 13 - 14 15
8.
Люнгбю
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 10 3 3 4 11 - 10 12
11.
Оденсе
 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 10 0 2 8 7 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 10 6 3 1 19 - 9 21
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 21 - 14 20
3.
Мидтьюлланн
 10 6 1 3 20 - 16 19
4.
Оденсе
 10 5 3 2 16 - 10 18
5.
АГФ Орхус
 10 3 6 1 11 - 7 15
6.
Норшелланн
 10 3 3 4 13 - 11 12
7.
Силькеборг
 9 3 1 5 11 - 13 10
8.
Видовре
 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Люнгбю
 10 2 1 7 8 - 19 7
11.
Вайле
 10 1 4 5 8 - 12 7
12.
Виборг
 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Вайле Колингер Денис 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Видовре Геммер Йонас 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8606 болельщиков
  • 100'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 59%, Оденсе: 41%.
  • 100'
    Судья сигнализирует, что Дуэлунд Миккель из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Gustav Grubbe
  • 98'
    Бьёрн Паульсен получил желтую карточку от судьи
  • 98'
    Безумный фол. Бьёрн Паульсен грубо играет против соперника. Пострадал Андерсон Микаэль
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