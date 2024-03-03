Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

93' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

92' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Luca Kjerrumgaard нанес удар головой, но Бэйли Пикок-Фаррелл спокойно отбил мяч.

91' Никлас Мурицен из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Gustav Grubbe оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Гомес Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

85' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

84' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Дуэлунд Миккель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Вильяр Михра держит все под контролем

82' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Кадри Башким получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Кадри Башким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Команда Оденсе довольна результатом к этому моменту.

78' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Команда Оденсе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

77' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Оденсе будет все-таки засчитан.

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Оденсе

74' Оооо... вот это был удар! Никлас Мурицен должен был забить с этой позиции.

74' Никлас Мурицен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Кёлер Свен из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Дуэлунд Миккель

73' Удар от ворот произведет Оденсе

71' Микельсон Николас из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

69' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Тобиас Бех пробил со штрафного прямо в стенку

67' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

67' Тобиас Бех выиграл воздушное противоборство у Гомес Джеймс

66' Ох, нехорошо это выглядит. Хеландер Филип получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Тобиас Бех задерживает мяч рукой

64' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

64' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Оденсе

60' Удар от ворот произведет Оденсе

59' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Пикок-Фаррелл Бэйли получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Кадри Башким получил желтую карточку от судьи

54' Пикок-Фаррелл Бэйли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Оденсе

52' Андерсон Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

52' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

52' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

51' Хорошую попытку сделал Мадсен Мадс Эмиль . Удар в створ, но вратарь начеку

50' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.