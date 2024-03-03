Ларин после ошибки соперника врывается в штрафную с правого края и пробивает низом - мяч цепляет соперника и проходит рядом со штангой.

Раильо после навеса с углового пробивает головой в борьбе с соперником - мяч пролетает выше перекладины.

Штрафной с правого фланга исполняет "Жирона", однако Гарсии на дальней штанге не удается добраться до мяча.

Готовит первые замены Хавьер Агирре, пора освежать переднюю линию, чтобы проводит толковые контратаки.

Есть работа у медицинского штаба "Жироны", Савио нужна помощь.

Савио с линии штрафной наносит крайне неточный удар, мяч пролетает в нескольких метрах от дальней "девятки".

Вальент фолит против Савио в нескольких метрах от угла штрафной площади, хороший "стандарт" зарабатывает "Жирона", а защитник хозяев получает карточку.

Впрочем, штрафной получился не самым опасным - Цыганков пробил в "стенку". Вторым темпом Виктор навесил на дальнюю штангу, Солис пробил слёта, но Райкович накрыл мяч.

Позиционная атака "Мальорки" завершается дальним ударом в исполнении Санчеса - мяч сваливается с ноги и проходит мимо цели.

Ларин после передачи из глубины поля рвался к штрафной соперника, Гассанига вышел за пределы штрафной и попал в канадца, но мяч в итоге отскочил удачно для "Жироны".

Савио врывается в штрафную соперника с левого края, однако прострел в центр защитники "Мальорки" прерывают.

2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Хосе Франсиско Эрнандес.

Затягивается у нас на поле затишье, ничего опасного команды придумать не могут.

58 процентов игрового времени мячом владеет "Жирона", последние минуты под контролем гостевой команды.

Да, пока повторением голевой феерии из первого круга или кубкового матча не пахнет, но "Жирона" славится тем, что любит забивать серийно.

По-прежнему ничего серьезного в середине тайма не происходит, тянет в сон с происходящего на Балеарских островах.

Свой шестой угловой сегодня исполнили хозяева поля, однако мяч в момент подачи Родригеса покидает пределы поля.

Санчес врывается в штрафную гостей с правого края и простреливает во вратарскую - Гассанига забирает мяч.

И снова на поле ничего примечательного не происходит, на трибунах обстановка и то более праздничная.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! ХОСЕ КОПЕТЕ! Не удалось гостям выбить мяч далеко после очередного углового, снаряд вернулся в штрафную, Ларин скинул круглого на Копете, который с шести метров отправил его под перекладину!

Впрочем, ВАР надо внимательно изучить эпизод - Ларин, вероятно, подыграл себе рукой в момент скидки на Копете.

И всё-таки после подсказки с ВАР-центра арбитр указывает на центр поля. гол засчитан.

20' В первом круге соперники выдали один из самых веселых матчей сезона, который закончился со счётом 5:3 в пользу "Жироны" - правда, два гола "Мальорка" забила в самом конце.

18' В спокойном темпе проходит встреча в эти минуты, "Мальорка" по-прежнему смотрится пободрее.

16' Прорыв Довбика по центральной зоне срывает Копете, без карточки обходится арбитр встречи.

15' Еще один угловой подают хозяева, мяч вылетает из штрафной, а Гонсалес с подбора стреляет мимо створа.

14' Штрафной с левого фланга подают хозяева поля, мяч от головы игрока "Жироны" уходит за пределы поля. После навеса с углового мяч летит за шиворот Гассаниге, который переводит снаряд в штангу!

13' Цыганков с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, Эрик Гарсия же выигрывает верховую борьбу, но мяч проходит над перекладиной.

12' Савио врывается в штрафную с левого края и исполняет прострел в центр, однако игроки "Мальорки" обстановку разряжают.

11' Еще один угловой с левого фланга подает "Мальорка", однако верховая борьба остается за игроками "Жироны".

10' Мурики после передачи из глубины поля вываливается на рандеву с Гассанигой и перебрасывает мяч через вышедшего из ворот голкипера, однако снаряд попадает в штангу!

9' Первая атака "Жироны" завершается ударом Мартина головой после навеса с левого фланга - Райкович мяч забирает.

8' "Мальорка" в четвертьфинале Кубка Короля прошла как раз таки "Жирону", победив 3:2, причем после первого тайма счёт был уже 3:0.

7' Родригес подает угловой с правого фланга, однако дело завершается фолом в атаке, который допустил Раильо.

6' Угловой с левого фланга подают хозяева поля, скидка Раильо пришлась в голову Хуанпе, дальше снаряд снова улетает на угловой.

5' Гассанига пустился в дриблинг в своей штрафной площади, обыграв одного соперника, а дальше отдав пас на партнера.

4' "Мальорка" в чемпионате играет не очень удачно, зато в Кубке Короля команда Хавьера Агирре добралась до финала, где сыграет с "Атлетиком".

3' В феврале главный сюрприз испанского сезона растерял немало очков - 0:0 против "Реал Сосьедада", поражения от "Реала" и "Атлетика". Лишь в прошлом туре со счётом 3:0 был обыгран "Лас-Пальмас".

2' Напомним, что "Жирона" в случае победы может приблизиться к мадридскому "Реалу" на расстояние четырех очков, вчера команда Карло Анчелотти в скандальном матче потеряла очки против "Валенсии" (2:2).