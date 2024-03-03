Тур: 27. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Ход матча
33'
1:0
37'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
152 Количество передач 262
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Ларин
Кайл
20
Коуто
Ян
25
Гарсия
Эрик
15
Хуанпе
Хуан
22
Солис
Джон
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
-
22 Видаль НачоЗащитник
-
31 Лей ЮсунЗащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Коуто ЯнЗащитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
10 Гарсия БорхаПолузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Жирона
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Среднее время на гол
63
126
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.36
0.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
114
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|5 (1)
|0.19
|Пратс Абдон
|5
|0.19
|Санчес Антонио
|3
|0.11
|Родригес Даниэль I
|2
|0.07
|Ларин Кайл
|2
|0.07
|Настасич Матия
|2
|0.07
|Раильо Антонио
|2
|0.07
|Саму Кошта
|1
|0.04
|Копете Хосе
|1
|0.04
|Льябрес Хавьер
|1
|0.04
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.52
|Савио III
|7
|0.26
|Стуани Кристиан
|7
|0.26
|Цыганков Виктор
|6
|0.22
|Мартин Иван
|4
|0.15
|Эррера Янгель
|4
|0.15
|Гарсия Алеш
|3
|0.11
|Порту Кристиан
|3
|0.11
|Давид Лопес
|2
|0.07
|Гарсия Эрик
|2
|0.07
|Фернандес Валери
|2
|0.07
|Коуто Ян
|1
|0.04
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настасич Матия
|7
|0
|Коста Хауме
|6
|0
|Родригес Даниэль I
|6
|0
|Ларин Кайл
|6
|0
|Маскарель Омар
|4
|1
|Маффео Пабло
|3
|1
|Вальент Мартин
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Саму Кошта
|4
|0
|Копете Хосе
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Раильо Антонио
|2
|1
|Пратс Абдон
|3
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Лато Тони
|2
|0
|Райкович Предраг
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Алеш
|4
|1
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Эррера Янгель
|5
|0
|Коуто Ян
|5
|0
|Савио III
|4
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Мичел Мигель
|1
|1
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Жирона
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
6
4
Мальорка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Жирона
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
6
33
Мальорка
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (7)
69% (18)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Жирона
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
12
37
Голы по времени матча
Забито
12
24
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
5
42%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
25%
5
21%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
1
8%
5
21%
76-90
Пропущено
12
18
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
25%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Забито
11
33
3 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
9%
4
12%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
2
18%
8
24%
31-45
1
9%
6
18%
46-60
1
9%
2
6%
61-75
6
55%
9
27%
76-90
Пропущено
22
14
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
4
18%
4
29%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
5
23%
2
14%
61-75
4
18%
2
14%
76-90
Забито
23
57
11 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 31
7 Забивали первыми 14
11 Не забивали 4
6
26%
5
9%
1-15
0
0%
8
14%
16-30
5
22%
13
23%
31-45
3
13%
10
18%
46-60
2
9%
7
12%
61-75
7
30%
14
25%
76-90
Пропущено
34
32
18 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
7
21%
8
25%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
8
24%
3
9%
31-45
2
6%
7
22%
46-60
7
21%
4
13%
61-75
7
21%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1
Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0
Жирона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0
Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2
Результаты матчей
Мальорка
Жирона
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:4
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:4
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
4 раза 15%
3
3 раза 12%
5
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
310
85
112
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
310
76
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
224
620
1511
224
1016
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|6
|1
|56 - 18
|66
|2.
|0:1 Заявка
|27
|18
|5
|4
|57 - 33
|59
|3.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|54 - 29
|55
|5.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|46 - 26
|49
|6.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|32 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|37 - 29
|40
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|31 - 31
|37
|9.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 29
|37
|10.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 41
|35
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|30 - 37
|33
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 49
|32
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|1:0 Заявка
|27
|5
|12
|10
|24 - 34
|27
|16.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|23 - 37
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18.
|Заявка
|27
|2
|13
|12
|18 - 38
|19
|19.
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|28 - 54
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|0:1 Заявка
|13
|10
|2
|1
|33 - 14
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 8
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|1:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|0:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|1:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
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|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Жирона
Исход игры
Мальорка
10.1% (14)
Ничья
18.8% (26)
Жирона
71% (98)
Тотал 2.5
Больше
57.02% (69)
Меньше
42.98% (52)
Обе команды забьют
Да
72.73% (88)
Нет
27.27% (33)
Популярный счёт
1:2 Жирона
38.4% (53)
1:1 Ничья
14.5% (20)
0:1 Жирона
14.5% (20)
0:2 Жирона
5.8% (8)
2:1 Мальорка
4.3% (6)
1:3 Жирона
3.6% (5)
1:0 Мальорка
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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