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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Мальорка
1:0
Второй тайм: 52'
Жирона
0'
1:0
33' Гол
Копете Хосе
37' Желтая карточка
Вальент Мартин
45' Желтая карточка
Мичел Мигель

Ход матча

33'
Копете Хосе
(Ларин Кайл)
1:0
37'
Вальент Мартин
 
45'
 
Мичел Мигель

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 152 Количество передач 262
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 138
Мальорка 10.1% (14)
X 18.8% (26)
Жирона 71% (98)
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Прогноз на матч от Liveresult
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1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
3
Лато
Тони
18
Санчес
Антонио
5
Маскарель
Омар
14
Родригес
Даниэль
I
17
Ларин
Кайл
7
Мурики
Ведат
13
Гассанига
Пауло
20
Коуто
Ян
25
Гарсия
Эрик
15
Хуанпе
Хуан
3
Гутьеррес
Мигель
22
Солис
Джон
14
Гарсия
Алеш
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
Мальорка
5-3-2
Жирона
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Жирона

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

КК
3:2
ЛЛ
5:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.36
0.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
114

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (1) 0.19
Пратс Абдон 5 0.19
Санчес Антонио 3 0.11
Родригес Даниэль I 2 0.07
Ларин Кайл 2 0.07
Настасич Матия 2 0.07
Раильо Антонио 2 0.07
Саму Кошта 1 0.04
Копете Хосе 1 0.04
Льябрес Хавьер 1 0.04
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 14 (3) 0.52
Савио III 7 0.26
Стуани Кристиан 7 0.26
Цыганков Виктор 6 0.22
Мартин Иван 4 0.15
Эррера Янгель 4 0.15
Гарсия Алеш 3 0.11
Порту Кристиан 3 0.11
Давид Лопес 2 0.07
Гарсия Эрик 2 0.07
Фернандес Валери 2 0.07
Коуто Ян 1 0.04
Гутьеррес Мигель 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 7 0
Коста Хауме 6 0
Родригес Даниэль I 6 0
Ларин Кайл 6 0
Маскарель Омар 4 1
Маффео Пабло 3 1
Вальент Мартин 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Саму Кошта 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Раильо Антонио 2 1
Пратс Абдон 3 0
Дардер Серхи 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Лато Тони 2 0
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Мурики Ведат 1 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Алеш 4 1
Стуани Кристиан 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Эррера Янгель 5 0
Коуто Ян 5 0
Савио III 4 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Мичел Мигель 1 1
Гассанига Пауло 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Довбик Артём 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Жирона
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

6
4
Мальорка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Жирона
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

6
33
Мальорка
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (7)
69% (18)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Жирона
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

12
37

Голы по времени матча

Забито

12
24
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
5
42%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
25%
5
21%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
1
8%
5
21%
76-90

Пропущено

12
18
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
25%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Забито

11
33
3 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
9%
4
12%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
2
18%
8
24%
31-45
1
9%
6
18%
46-60
1
9%
2
6%
61-75
6
55%
9
27%
76-90

Пропущено

22
14
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
4
18%
4
29%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
5
23%
2
14%
61-75
4
18%
2
14%
76-90

Забито

23
57
11 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 31
7 Забивали первыми 14
11 Не забивали 4
6
26%
5
9%
1-15
0
0%
8
14%
16-30
5
22%
13
23%
31-45
3
13%
10
18%
46-60
2
9%
7
12%
61-75
7
30%
14
25%
76-90

Пропущено

34
32
18 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
7
21%
8
25%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
8
24%
3
9%
31-45
2
6%
7
22%
46-60
7
21%
4
13%
61-75
7
21%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1
Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0
Жирона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0
Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2

Результаты матчей

Мальорка
Жирона

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:4
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:4
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
4 раза 15%
3
3 раза 12%
5
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
8
5
1
12
2.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
22
4
6
20
1.5
15
11
2
24
2.5
10
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 27 20 6 1 56 - 18 66
2.
Жирона
 0:1 Заявка 27 18 5 4 57 - 33 59
3.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
4.
Атлетико М
 Заявка 27 17 4 6 54 - 29 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 27 10 12 5 32 - 28 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 10 10 7 37 - 29 40
8.
Валенсия
 Заявка 26 10 7 9 31 - 31 37
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 27 10 7 10 29 - 29 37
10.
Хетафе
 Заявка 27 8 11 8 36 - 41 35
11.
Осасуна
 Заявка 26 9 6 11 30 - 37 33
12.
Вильярреал
 Заявка 27 8 8 11 43 - 49 32
13.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Мальорка
 1:0 Заявка 27 5 12 10 24 - 34 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 27 5 11 11 23 - 37 26
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 27 2 13 12 18 - 38 19
19.
Гранада
 Заявка 26 2 8 16 28 - 54 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 0:1 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 13 7 4 2 17 - 8 25
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Мальорка
 1:0 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
12.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
13.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Жирона
 0:1 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
10.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 1:0 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 14
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Готовит первые замены Хавьер Агирре, пора освежать переднюю линию, чтобы проводит толковые контратаки.
  • 51'
    Штрафной с правого фланга исполняет "Жирона", однако Гарсии на дальней штанге не удается добраться до мяча.
  • Угловой
    49'
    Раильо после навеса с углового пробивает головой в борьбе с соперником - мяч пролетает выше перекладины.
  • 48'
    Ларин после ошибки соперника врывается в штрафную с правого края и пробивает низом - мяч цепляет соперника и проходит рядом со штангой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Травма, повреждение
    45'
    Есть работа у медицинского штаба "Жироны", Савио нужна помощь.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Хосе Франсиско Эрнандес.
  • 43'
    Савио врывается в штрафную соперника с левого края, однако прострел в центр защитники "Мальорки" прерывают.
  • 42'
    Мурики пробивает низом из-за пределов штрафной площади - мяч застревает в оборонительных порядках "Жироны".
  • 40'
    Ларин после передачи из глубины поля рвался к штрафной соперника, Гассанига вышел за пределы штрафной и попал в канадца, но мяч в итоге отскочил удачно для "Жироны".
  • 39'
    Позиционная атака "Мальорки" завершается дальним ударом в исполнении Санчеса - мяч сваливается с ноги и проходит мимо цели.
  • 38'
    Впрочем, штрафной получился не самым опасным - Цыганков пробил в "стенку". Вторым темпом Виктор навесил на дальнюю штангу, Солис пробил слёта, но Райкович накрыл мяч.
  • Желтая карточка
    37'
    Вальент фолит против Савио в нескольких метрах от угла штрафной площади, хороший "стандарт" зарабатывает "Жирона", а защитник хозяев получает карточку.
  • 36'
    Савио с линии штрафной наносит крайне неточный удар, мяч пролетает в нескольких метрах от дальней "девятки".
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья
      35'
      И всё-таки после подсказки с ВАР-центра арбитр указывает на центр поля. гол засчитан.
    • Видеоповтор
      34'
      Впрочем, ВАР надо внимательно изучить эпизод - Ларин, вероятно, подыграл себе рукой в момент скидки на Копете.
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! ХОСЕ КОПЕТЕ!
      Не удалось гостям выбить мяч далеко после очередного углового, снаряд вернулся в штрафную, Ларин скинул круглого на Копете, который с шести метров отправил его под перекладину!
    • 32'
      И снова на поле ничего примечательного не происходит, на трибунах обстановка и то более праздничная.
    • 30'
      Санчес врывается в штрафную гостей с правого края и простреливает во вратарскую - Гассанига забирает мяч.
    • Угловой
      28'
      Свой шестой угловой сегодня исполнили хозяева поля, однако мяч в момент подачи Родригеса покидает пределы поля.
    • 27'
      По-прежнему ничего серьезного в середине тайма не происходит, тянет в сон с происходящего на Балеарских островах.
    • 25'
      Да, пока повторением голевой феерии из первого круга или кубкового матча не пахнет, но "Жирона" славится тем, что любит забивать серийно.
    • 23'
      58 процентов игрового времени мячом владеет "Жирона", последние минуты под контролем гостевой команды.
    • 22'
      Затягивается у нас на поле затишье, ничего опасного команды придумать не могут.
    • 20'
      В первом круге соперники выдали один из самых веселых матчей сезона, который закончился со счётом 5:3 в пользу "Жироны" - правда, два гола "Мальорка" забила в самом конце.
    • 18'
      В спокойном темпе проходит встреча в эти минуты, "Мальорка" по-прежнему смотрится пободрее.
    • Фол, нарушение
      16'
      Прорыв Довбика по центральной зоне срывает Копете, без карточки обходится арбитр встречи.
    • Угловой
      15'
      Еще один угловой подают хозяева, мяч вылетает из штрафной, а Гонсалес с подбора стреляет мимо створа.
    • Угловой
      14'
      Штрафной с левого фланга подают хозяева поля, мяч от головы игрока "Жироны" уходит за пределы поля. После навеса с углового мяч летит за шиворот Гассаниге, который переводит снаряд в штангу!
    • Угловой
      13'
      Цыганков с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, Эрик Гарсия же выигрывает верховую борьбу, но мяч проходит над перекладиной.
    • 12'
      Савио врывается в штрафную с левого края и исполняет прострел в центр, однако игроки "Мальорки" обстановку разряжают.
    • Угловой
      11'
      Еще один угловой с левого фланга подает "Мальорка", однако верховая борьба остается за игроками "Жироны".
    • Опасный момент
      10'
      Мурики после передачи из глубины поля вываливается на рандеву с Гассанигой и перебрасывает мяч через вышедшего из ворот голкипера, однако снаряд попадает в штангу!
    • 9'
      Первая атака "Жироны" завершается ударом Мартина головой после навеса с левого фланга - Райкович мяч забирает.
    • 8'
      "Мальорка" в четвертьфинале Кубка Короля прошла как раз таки "Жирону", победив 3:2, причем после первого тайма счёт был уже 3:0.
    • Угловой
      7'
      Родригес подает угловой с правого фланга, однако дело завершается фолом в атаке, который допустил Раильо.
    • Угловой
      6'
      Угловой с левого фланга подают хозяева поля, скидка Раильо пришлась в голову Хуанпе, дальше снаряд снова улетает на угловой.
    • 5'
      Гассанига пустился в дриблинг в своей штрафной площади, обыграв одного соперника, а дальше отдав пас на партнера.
    • 4'
      "Мальорка" в чемпионате играет не очень удачно, зато в Кубке Короля команда Хавьера Агирре добралась до финала, где сыграет с "Атлетиком".
    • 3'
      В феврале главный сюрприз испанского сезона растерял немало очков - 0:0 против "Реал Сосьедада", поражения от "Реала" и "Атлетика". Лишь в прошлом туре со счётом 3:0 был обыгран "Лас-Пальмас".
    • 2'
      Напомним, что "Жирона" в случае победы может приблизиться к мадридскому "Реалу" на расстояние четырех очков, вчера команда Карло Анчелотти в скандальном матче потеряла очки против "Валенсии" (2:2).
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Жирона

    Исход игры
    Мальорка
    10.1% (14)
    Ничья
    18.8% (26)
    Жирона
    71% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (69)
    Меньше
    42.98% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (88)
    Нет
    27.27% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    38.4% (53)
    1:1 Ничья
    14.5% (20)
    0:1 Жирона
    14.5% (20)
    0:2 Жирона
    5.8% (8)
    2:1 Мальорка
    4.3% (6)
    1:3 Жирона
    3.6% (5)
    1:0 Мальорка
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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