Тур: 27. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Мальорка
Жирона
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Среднее время на гол
63
126
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.36
0.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
114
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|5 (1)
|0.19
|Пратс Абдон
|5
|0.19
|Санчес Антонио
|3
|0.12
|Родригес Даниэль I
|2
|0.08
|Ларин Кайл
|2
|0.08
|Настасич Матия
|2
|0.08
|Раильо Антонио
|2
|0.08
|Саму Кошта
|1
|0.04
|Льябрес Хавьер
|1
|0.04
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.54
|Савио III
|7
|0.27
|Стуани Кристиан
|7
|0.27
|Цыганков Виктор
|6
|0.23
|Мартин Иван
|4
|0.15
|Эррера Янгель
|4
|0.15
|Гарсия Алеш
|3
|0.12
|Порту Кристиан
|3
|0.12
|Давид Лопес
|2
|0.08
|Гарсия Эрик
|2
|0.08
|Фернандес Валери
|2
|0.08
|Коуто Ян
|1
|0.04
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настасич Матия
|7
|0
|Коста Хауме
|6
|0
|Родригес Даниэль I
|6
|0
|Ларин Кайл
|6
|0
|Маскарель Омар
|4
|1
|Маффео Пабло
|3
|1
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Саму Кошта
|4
|0
|Копете Хосе
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Раильо Антонио
|2
|1
|Пратс Абдон
|3
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Лато Тони
|2
|0
|Райкович Предраг
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Алеш
|4
|1
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Эррера Янгель
|5
|0
|Коуто Ян
|5
|0
|Савио III
|4
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Мичел Мигель
|0
|1
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Жирона
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
6
4
Мальорка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Жирона
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
6
33
Мальорка
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (7)
69% (18)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Жирона
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
12
37
Голы по времени матча
Забито
12
24
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
5
42%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
25%
5
21%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
1
8%
5
21%
76-90
Пропущено
12
18
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
25%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Забито
11
33
3 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
9%
4
12%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
2
18%
8
24%
31-45
1
9%
6
18%
46-60
1
9%
2
6%
61-75
6
55%
9
27%
76-90
Пропущено
22
14
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
4
18%
4
29%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
5
23%
2
14%
61-75
4
18%
2
14%
76-90
Забито
23
57
11 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 31
7 Забивали первыми 14
11 Не забивали 4
6
26%
5
9%
1-15
0
0%
8
14%
16-30
5
22%
13
23%
31-45
3
13%
10
18%
46-60
2
9%
7
12%
61-75
7
30%
14
25%
76-90
Пропущено
34
32
18 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
7
21%
8
25%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
8
24%
3
9%
31-45
2
6%
7
22%
46-60
7
21%
4
13%
61-75
7
21%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1
Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0
Жирона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0
Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2
Результаты матчей
Мальорка
Жирона
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:4
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:4
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
4 раза 15%
3
3 раза 12%
5
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
310
85
112
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
310
76
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
224
620
1511
224
1016
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|20
|5
|1
|54 - 16
|65
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|57 - 32
|59
|3.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|52 - 28
|52
|5.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|46 - 26
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|31 - 26
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|35 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|26 - 26
|36
|10.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|33 - 38
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|30 - 37
|33
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 48
|29
|14.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|22 - 36
|25
|15.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|30 - 38
|24
|16.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|23 - 34
|24
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|29 - 39
|21
|18.
|Заявка
|26
|2
|12
|12
|17 - 37
|18
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|26
|0
|9
|17
|25 - 54
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|33 - 14
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|8.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
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|13
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|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогнозы на матч Мальорка - Жирона
Исход игры
Мальорка
11.6% (5)
Ничья
14% (6)
Жирона
74.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (28)
Меньше
33.33% (14)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
1:2 Жирона
51.2% (22)
0:1 Жирона
14% (6)
1:1 Ничья
9.3% (4)
0:2 Жирона
7% (3)
2:1 Мальорка
7% (3)
2:2 Ничья
4.7% (2)
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