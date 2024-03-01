  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Мальорка
 
Позже
Жирона
Прогнозы 43
Мальорка 11.6% (5)
X 14% (6)
Жирона 74.4% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Жирона
3.35
Реклама, pari.ru
3.30
Реклама, betcity.ru
3.30
Все Коэффициенты
Мальорка
Жирона

История личных встреч

Мальорка
Жирона

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

КК
3:2
ЛЛ
5:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.36
0.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
114

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (1) 0.19
Пратс Абдон 5 0.19
Санчес Антонио 3 0.12
Родригес Даниэль I 2 0.08
Ларин Кайл 2 0.08
Настасич Матия 2 0.08
Раильо Антонио 2 0.08
Саму Кошта 1 0.04
Льябрес Хавьер 1 0.04
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 14 (3) 0.54
Савио III 7 0.27
Стуани Кристиан 7 0.27
Цыганков Виктор 6 0.23
Мартин Иван 4 0.15
Эррера Янгель 4 0.15
Гарсия Алеш 3 0.12
Порту Кристиан 3 0.12
Давид Лопес 2 0.08
Гарсия Эрик 2 0.08
Фернандес Валери 2 0.08
Коуто Ян 1 0.04
Гутьеррес Мигель 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 7 0
Коста Хауме 6 0
Родригес Даниэль I 6 0
Ларин Кайл 6 0
Маскарель Омар 4 1
Маффео Пабло 3 1
Гонсалес Джованни 4 0
Саму Кошта 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Раильо Антонио 2 1
Пратс Абдон 3 0
Дардер Серхи 3 0
Вальент Мартин 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Лато Тони 2 0
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Мурики Ведат 1 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Алеш 4 1
Стуани Кристиан 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Эррера Янгель 5 0
Коуто Ян 5 0
Савио III 4 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Мичел Мигель 0 1
Хуан Карлос Мартин 1 0
Довбик Артём 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Жирона
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

6
4
Мальорка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Жирона
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

6
33
Мальорка
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (7)
69% (18)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Жирона
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

12
37

Голы по времени матча

Забито

12
24
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
5
42%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
25%
5
21%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
1
8%
5
21%
76-90

Пропущено

12
18
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
25%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Забито

11
33
3 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
9%
4
12%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
2
18%
8
24%
31-45
1
9%
6
18%
46-60
1
9%
2
6%
61-75
6
55%
9
27%
76-90

Пропущено

22
14
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
4
18%
4
29%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
5
23%
2
14%
61-75
4
18%
2
14%
76-90

Забито

23
57
11 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 31
7 Забивали первыми 14
11 Не забивали 4
6
26%
5
9%
1-15
0
0%
8
14%
16-30
5
22%
13
23%
31-45
3
13%
10
18%
46-60
2
9%
7
12%
61-75
7
30%
14
25%
76-90

Пропущено

34
32
18 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
7
21%
8
25%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
8
24%
3
9%
31-45
2
6%
7
22%
46-60
7
21%
4
13%
61-75
7
21%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1
Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0
Жирона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0
Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2

Результаты матчей

Мальорка
Жирона

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:4
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:4
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
4 раза 15%
3
3 раза 12%
5
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
8
5
1
12
2.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
22
4
6
20
1.5
15
11
2
24
2.5
10
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 26 20 5 1 54 - 16 65
2.
Жирона
 Заявка 26 18 5 3 57 - 32 59
3.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 26 10 12 4 31 - 26 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 10 10 6 35 - 26 40
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 26 10 6 10 26 - 26 36
10.
Хетафе
 Заявка 26 8 10 8 33 - 38 34
11.
Осасуна
 Заявка 26 9 6 11 30 - 37 33
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Райо Вальекано
 Заявка 26 5 10 11 22 - 36 25
15.
Севилья
 Заявка 26 5 9 12 30 - 38 24
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 26 4 9 13 29 - 39 21
18.
Кадис
 Заявка 26 2 12 12 17 - 37 18
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 26 0 9 17 25 - 54 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
8.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 34 минуты.

    Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 51.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 43
    Мальорка 11.6% (5)
    X 14% (6)
    Жирона 74.4% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Жирона
    3.35
    Реклама, pari.ru
    3.30
    Реклама, betcity.ru
    3.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мальорка - Жирона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Мальорка - Жирона

    Исход игры
    Мальорка
    11.6% (5)
    Ничья
    14% (6)
    Жирона
    74.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    51.2% (22)
    0:1 Жирона
    14% (6)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    0:2 Жирона
    7% (3)
    2:1 Мальорка
    7% (3)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Мальорка
    Жирона
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный