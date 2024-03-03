Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Рикар Санчес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

51' Команда Вильярреал играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Рикар Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Вильярреал

50' Руис Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Удар от ворот произведет Гранада

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

44' Вильярреал остается без одного игрока, потому что Эрик-Бертран Байи уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

44' Эрик-Бертран Байи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Вильярреал

36' Траоре Бертран пробует нанести удар издали, но Аугусто Баталья держит все под контролем

35' Морено Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Игра в одни ворота сейчас. Вильярреал доминирует и владеет мячом

32' Хорошую попытку сделал Траоре Бертран . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Морено Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Гранада

30' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Нева Карлос из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Руис Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Вильярреал

23' Онгла Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Микель Игнаси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Эрик-Бертран Байи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Гранада

16' Морено Альберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Пёнтковски Камиль получил желтую карточку от судьи

14' Удар от ворот произведет Вильярреал

14' Бое Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Рикар Санчес из команды Гранада в офсайде

12' Матч возобновлен

12' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Вильярреал

10' Вильяр Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Команда Вильярреал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Морено Херард и попал в перекладину!

7' Траоре Бертран из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Г О О О О Л - Сорлот Александр забивает ударом с левой ноги!

6' Капу Этьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Вильярреал

3' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Вильярреал

1' Узуни Мюрто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Гранада начинает с центра поля