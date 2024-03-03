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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Вильярреал
5:1
Конец матча
Гранада
0'
1:0
7' Гол
Сорлот Александр
15' Желтая карточка
Пёнтковски Камиль
2:0
19' Гол
Сорлот Александр
3:0
32' Гол
Капу Этьен
4:0
47' Гол
Гуэдеш Гонсалу
5:0
66' Гол
Сорлот Александр
70' Желтая карточка
Санчес Рикард
84' Желтая карточка
Капу Этьен
5:1
90' Гол
Корбяну Теодор
90'+3

Ход матча

7'
Сорлот Александр
1:0
15'
 
Пёнтковски Камиль
19'
Сорлот Александр
(Парехо Даниэль)
2:0
32'
Капу Этьен
(Парехо Даниэль)
3:0
46'
Манди Аисса
Эрик-Бертран Байи
 
46'
Гуэдеш Гонсалу
Морено Херард
 
47'
Гуэдеш Гонсалу
(Баэна Алехандро)
4:0
62'
Лекович Стефан
Манди Аисса
 
62'
Тригерос Мануэль
Баэна Алехандро
 
63'
 
Корбяну Теодор
Онгла Мартин
63'
 
Мендес Бруно
Пёнтковски Камиль
66'
Сорлот Александр
(Парехо Даниэль)
5:0
70'
 
Санчес Рикард
74'
Моралес Луис
Траоре Бертран
 
82'
 
Юзвяк Камиль
Пельистри Факундо
82'
 
Пуэртас Антонио
Бое Лукас
82'
 
Мелендо Оскар
Вильяр Гонсало
84'
Капу Этьен
 
90'
5:1
Корбяну Теодор
(Руис Серхио)

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 436 Количество передач 457
  • 2 Владение мячом, % 98

Владение мячом

Прогнозы 129
Вильярреал 93% (120)
X 4.7% (6)
Гранада 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рейна
Пепе
17
Фемения
Кико
12
Эрик-Бертран
Байи
2
Москера
Йерсон
18
Морено
Альберто
25
Траоре
Бертран
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
25
Баталья
Аугусто
12
Санчес
Рикард
22
Пёнтковски
Камиль
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
6
Онгла
Мартин
24
Вильяр
Гонсало
19
Пельистри
Факундо
7
Бое
Лукас
11
Узуни
Мюрто
Вильярреал
4-4-2
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Гранада

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

18 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:4
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:3
П
2:0
П
0:0
П
2:0
П
3:0
ТМС
1:1
П
3:1
П
1:0

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Среднее время на гол

101
101

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.44
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
70

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 12 0.44
Морено Херард 10 (2) 0.37
Моралес Луис 6 0.22
Парехо Даниэль 2 (2) 0.07
Гуэдеш Гонсалу 2 0.07
Комесанья Санти 2 0.07
Куэнка Хорхе 2 0.07
Баэна Алехандро 1 0.04
Педраса Альфонсо 1 0.04
Ахомач Илиас 1 0.04
Капу Этьен 1 0.04
Морено Альберто 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Фойт Хуан 1 0.04
Альбиоль Рауль 0 0
Террац Рамон 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 7 (2) 0.27
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.23
Бое Лукас 3 0.12
Санчес Рикард 3 0.12
Вильяр Гонсало 1 0.04
Микель Игнаси 1 0.04
Пельистри Факундо 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Рубио Мигель 1 0.04
Корбяну Теодор 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Руис Серхио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 8 1
Капу Этьен 7 0
Комесанья Санти 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Куэнка Хорхе 5 0
Альбиоль Рауль 4 0
Фемения Кико 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Парехо Даниэль 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Москера Йерсон 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Коклен Франсис 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 5 1
Вильяр Гонсало 6 0
Микель Игнаси 5 0
Санчес Рикард 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Баталья Аугусто 3 0
Руис Серхио 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Аресо Матиас 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Гранада
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

11
13
Вильярреал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Гранада
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

16
11
Вильярреал
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Гранада
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

27
24

Голы по времени матча

Забито

24
13
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 1
15 Не забивали 20
2
8%
1
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
4
17%
4
31%
61-75
5
21%
6
46%
76-90

Пропущено

24
31
12 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
3
13%
4
13%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
5
21%
10
32%
31-45
5
21%
5
16%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
4
17%
4
13%
76-90

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
10%
2
13%
1-15
5
25%
3
20%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
3
15%
5
33%
61-75
5
25%
1
7%
76-90

Пропущено

24
23
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
8%
3
13%
1-15
7
29%
29%
5
22%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
3
13%
4
17%
76-90

Забито

44
28
18 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 5
4 Не забивали 11
4
9%
3
11%
1-15
7
16%
3
11%
16-30
7
16%
4
14%
31-45
9
20%
2
7%
46-60
7
16%
9
32%
61-75
10
23%
7
25%
76-90

Пропущено

48
54
24 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 25
5
10%
7
13%
1-15
11
23%
9
17%
16-30
8
17%
15
28%
31-45
9
19%
9
17%
46-60
8
17%
6
11%
61-75
7
15%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0
Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2
Гранада
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0
Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1

Результаты матчей

Вильярреал
Гранада

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
3:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 52%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
2
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
5
8
4
10
2.5
1
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
7
3
10
1.5
3
10
3
10
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
16
10
9
18
1.5
8
18
7
20
2.5
4
22
2
25
3.5
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 27 20 6 1 56 - 18 66
2.
Жирона
 Заявка 26 18 5 3 57 - 32 59
3.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 26 10 12 4 31 - 26 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 10 10 7 37 - 29 40
8.
Валенсия
 Заявка 26 10 7 9 31 - 31 37
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 27 10 7 10 29 - 29 37
10.
Хетафе
 Заявка 27 8 11 8 36 - 41 35
11.
Осасуна
 Заявка 26 9 6 11 30 - 37 33
12.
Вильярреал
 Заявка 27 8 8 11 43 - 49 32
13.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Райо Вальекано
 Заявка 27 5 11 11 23 - 37 26
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 27 2 13 12 18 - 38 19
19.
Гранада
 Заявка 26 2 8 16 28 - 54 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 13 7 4 2 17 - 8 25
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 14
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
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    Прогнозы 129
    Вильярреал 93% (120)
    X 4.7% (6)
    Гранада 2.3% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 5:1 Гранада

    Исход игры
    Вильярреал
    93% (120)
    Ничья
    4.7% (6)
    Гранада
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.66% (71)
    Меньше
    40.34% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    62.18% (74)
    Нет
    37.82% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    51.2% (66)
    2:0 Вильярреал
    18.6% (24)
    1:0 Вильярреал
    14.7% (19)
    3:1 Вильярреал
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
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