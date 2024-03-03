Тур: 27. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
5:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолСорлот Александр
15' Желтая карточкаПёнтковски Камиль
2:0
19' ГолСорлот Александр
3:0
32' ГолКапу Этьен
4:0
47' ГолГуэдеш Гонсалу
5:0
66' ГолСорлот Александр
70' Желтая карточкаСанчес Рикард
84' Желтая карточкаКапу Этьен
5:1
90' ГолКорбяну Теодор
90'+3
Ход матча
7'
1:0
19'
32'
3:0
47'
66'
70'
84'
90'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
436 Количество передач 457
-
2 Владение мячом, % 98
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Фемения
Кико
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
11
Узуни
Мюрто
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Юзвяк КамильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Медина Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вильярреал
Гранада
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
18 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Среднее время на гол
101
101
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.44
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
62
70
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|12
|0.44
|Морено Херард
|10 (2)
|0.37
|Моралес Луис
|6
|0.22
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.07
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.07
|Комесанья Санти
|2
|0.07
|Куэнка Хорхе
|2
|0.07
|Баэна Алехандро
|1
|0.04
|Педраса Альфонсо
|1
|0.04
|Ахомач Илиас
|1
|0.04
|Капу Этьен
|1
|0.04
|Морено Альберто
|1
|0.04
|Манди Аисса
|1
|0.04
|Фойт Хуан
|1
|0.04
|Альбиоль Рауль
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|7 (2)
|0.27
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.23
|Бое Лукас
|3
|0.12
|Санчес Рикард
|3
|0.12
|Вильяр Гонсало
|1
|0.04
|Микель Игнаси
|1
|0.04
|Пельистри Факундо
|1
|0.04
|Мендес Бруно II
|1
|0.04
|Рубио Мигель
|1
|0.04
|Корбяну Теодор
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Руис Серхио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|8
|1
|Капу Этьен
|7
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Куэнка Хорхе
|5
|0
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Фемения Кико
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Манди Аисса
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Коклен Франсис
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|5
|1
|Вильяр Гонсало
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Санчес Рикард
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Руис Серхио
|3
|0
|Нева Карлос
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|1
|1
|Пёнтковски Камиль
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Узуни Мюрто
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Гранада
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
11
13
Вильярреал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Гранада
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
16
11
Вильярреал
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Гранада
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
27
24
Голы по времени матча
Забито
24
13
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 1
15 Не забивали 20
2
8%
1
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
4
17%
4
31%
61-75
5
21%
6
46%
76-90
Пропущено
24
31
12 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
3
13%
4
13%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
5
21%
10
32%
31-45
5
21%
5
16%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
4
17%
4
13%
76-90
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
10%
2
13%
1-15
5
25%
3
20%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
3
15%
5
33%
61-75
5
25%
1
7%
76-90
Пропущено
24
23
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
8%
3
13%
1-15
7
29%
29%
5
22%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
3
13%
4
17%
76-90
Забито
44
28
18 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 5
4 Не забивали 11
4
9%
3
11%
1-15
7
16%
3
11%
16-30
7
16%
4
14%
31-45
9
20%
2
7%
46-60
7
16%
9
32%
61-75
10
23%
7
25%
76-90
Пропущено
48
54
24 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 25
5
10%
7
13%
1-15
11
23%
9
17%
16-30
8
17%
15
28%
31-45
9
19%
9
17%
46-60
8
17%
6
11%
61-75
7
15%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0
Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2
Гранада
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0
Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1
Результаты матчей
Вильярреал
Гранада
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
3:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
2
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Гранада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
103
68
58
410
112
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
67
310
310
310
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
1610
918
818
720
422
225
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|6
|1
|56 - 18
|66
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|57 - 32
|59
|3.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|52 - 28
|52
|5.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|46 - 26
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|31 - 26
|42
|7.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|37 - 29
|40
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|31 - 31
|37
|9.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 29
|37
|10.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 41
|35
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|30 - 37
|33
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 49
|32
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|23 - 37
|26
|16.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|23 - 34
|24
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18.
|Заявка
|27
|2
|13
|12
|18 - 38
|19
|19.
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|28 - 54
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|33 - 14
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 8
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 5:1 Гранада
Исход игры
Вильярреал
93% (120)
Ничья
4.7% (6)
Гранада
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
59.66% (71)
Меньше
40.34% (48)
Обе команды забьют
Да
62.18% (74)
Нет
37.82% (45)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
51.2% (66)
2:0 Вильярреал
18.6% (24)
1:0 Вильярреал
14.7% (19)
3:1 Вильярреал
2.3% (3)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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