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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Атлетико М
 
Позже
Бетис
Прогнозы 129
Атлетико М 93% (120)
X 7% (9)
Бетис 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
20
Витсель
Аксель
4
Габриэль
Паулиста
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
24
Ривас
Пабло
Барриос
12
Лино
Сэмуел
19
Мората
Альваро
9
Депай
Мемфис
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
23
Сабали
Юссуф
4
Джонни
21
Рока
Марк
18
Форнальс
Пабло
17
Родри
Родриго
9
Авила
Эсекьель
12
Виллиан
Жозе
Атлетико М
3-5-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико М
Бетис

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

29 матчей

69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

34.5%
62.1%
3.4%
10 побед 18 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.2%
31%
13.8%
16 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
5:1
П
0:1
ТМК
3:0
П
0:2
П
5:0
П
1:0
КК
1:1
КК
2:0
П
2:4
П
2:2
П
0:2
П
0:2
П
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.87
1.57

Среднее время на гол

48
57

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

0.79
0.4

Среднее время на гол

114
225

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.34
0.97

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

66
93

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 13 0.5
Гризманн Антуан 11 (3) 0.42
Корреа Анхель 7 (1) 0.27
Льоренте Маркос 6 0.23
Депай Мемфис 5 0.19
Лино Сэмуел 3 0.12
Рикельме Родриго 2 0.08
Молина Науэль 2 0.08
Де Пауль Родриго 1 0.04
Мандава Рейнилду 1 0.04
Витсель Аксель 1 0.04
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 7 0.27
Иско Аларкон 6 (1) 0.23
Перес Айосе 4 0.15
Рока Марк 2 0.08
Руибаль Айтор 2 0.08
Диао Ассане 2 0.08
Джонни 1 0.04
Песселья Херман 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Форнальс Пабло 1 0.04
Авила Эсекьель 1 0.04
Эззалзули Абде 1 0.04
Алтимира Серхи 1 0.04
Энрике Луис IX 0 0
Фекир Набиль 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 7 0
Ньигес Сауль 6 0
Коке Хорхе 5 0
Савич Стефан 3 1
Хименес Хосе 4 0
Мората Альваро 2 1
Витсель Аксель 3 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Де Пауль Родриго 3 0
Льоренте Маркос 3 0
Молина Науэль 3 0
Ривас Пабло Барриос 3 0
Диего Симеоне 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 7 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Гидо Родригес 5 0
Рока Марк 5 0
Миранда Хуан 5 0
Песселья Херман 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Перес Айосе 3 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Авила Эсекьель 1 1
Гуардадо Андрес 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Джонни 1 0
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Луис Фелипе 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Бетис
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

3
8
Атлетико М
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Бетис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

16
16
Атлетико М
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Бетис
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
54% (14)
38% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

32
13
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 9
13 Не забивали 17
2
6%
5
38%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
7
22%
3
23%
31-45
5
16%
2
15%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
6
19%
1
8%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
3
15%
2
11%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
3
15%
5
28%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
6
30%
4
22%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
1
9%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
3
27%
76-90

Забито

52
31
23 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
5
10%
7
23%
1-15
9
17%
2
6%
16-30
9
17%
6
19%
31-45
8
15%
7
23%
46-60
9
17%
4
13%
61-75
12
23%
5
16%
76-90

Пропущено

28
26
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
4
14%
1
4%
1-15
6
21%
5
19%
16-30
4
14%
7
27%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
6
21%
4
15%
61-75
4
14%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0
Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1
Бетис
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1
Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1

Результаты матчей

Атлетико М
Бетис

Точный счет

2:1
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
7
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
8 раз 31%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 27%
3
7 раз 27%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
13 раз 50%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
5
9
6
7
2.5
2
12
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
3
9
3
10
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
5
16
10
1.5
8
18
9
17
2.5
2
24
2
24
3.5
2
24
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 27 20 6 1 56 - 18 66
2.
Жирона
 Заявка 26 18 5 3 57 - 32 59
3.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 26 10 12 4 31 - 26 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 10 10 7 37 - 29 40
8.
Валенсия
 Заявка 26 10 7 9 31 - 31 37
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 27 10 7 10 29 - 29 37
10.
Хетафе
 Заявка 27 8 11 8 36 - 41 35
11.
Осасуна
 Заявка 26 9 6 11 30 - 37 33
12.
Вильярреал
 Заявка 27 8 8 11 43 - 49 32
13.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Райо Вальекано
 Заявка 27 5 11 11 23 - 37 26
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 27 2 13 12 18 - 38 19
19.
Гранада
 Заявка 26 2 8 16 28 - 54 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 13 7 4 2 17 - 8 25
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 14
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 27-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" принимает "Бетис". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2024, осталось 18 минут.

    Главный судья: Сото Сесар

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Бетис.
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Прогнозы 129
Атлетико М 93% (120)
X 7% (9)
Бетис 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Бетис
4.35
6.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетико М - Бетис

Исход игры
Атлетико М
93% (120)
Ничья
7% (9)
Бетис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.26% (61)
Меньше
48.74% (58)
Обе команды забьют
Да
56.3% (67)
Нет
43.7% (52)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
40.3% (52)
1:0 Атлетико М
23.3% (30)
2:0 Атлетико М
16.3% (21)
1:1 Ничья
5.4% (7)
3:1 Атлетико М
3.1% (4)
3:2 Атлетико М
1.6% (2)
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