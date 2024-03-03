Тур: 27. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Сото Сесар
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
12
Лино
Сэмуел
13
Силва
Руи
28
Риад
Чади
23
Сабали
Юссуф
4
Джонни
21
Рока
Марк
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
4 ДжонниПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетико М
Бетис
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
29 матчей
69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
34.5%
62.1%
3.4%
10 побед 18 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.2%
31%
13.8%
16 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.87
1.57
Среднее время на гол
48
57
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
0.79
0.4
Среднее время на гол
114
225
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.34
0.97
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
66
93
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|13
|0.5
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.42
|Корреа Анхель
|7 (1)
|0.27
|Льоренте Маркос
|6
|0.23
|Депай Мемфис
|5
|0.19
|Лино Сэмуел
|3
|0.12
|Рикельме Родриго
|2
|0.08
|Молина Науэль
|2
|0.08
|Де Пауль Родриго
|1
|0.04
|Мандава Рейнилду
|1
|0.04
|Витсель Аксель
|1
|0.04
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|7
|0.27
|Иско Аларкон
|6 (1)
|0.23
|Перес Айосе
|4
|0.15
|Рока Марк
|2
|0.08
|Руибаль Айтор
|2
|0.08
|Диао Ассане
|2
|0.08
|Джонни
|1
|0.04
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|Форнальс Пабло
|1
|0.04
|Авила Эсекьель
|1
|0.04
|Эззалзули Абде
|1
|0.04
|Алтимира Серхи
|1
|0.04
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|7
|0
|Ньигес Сауль
|6
|0
|Коке Хорхе
|5
|0
|Савич Стефан
|3
|1
|Хименес Хосе
|4
|0
|Мората Альваро
|2
|1
|Витсель Аксель
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|3
|0
|Льоренте Маркос
|3
|0
|Молина Науэль
|3
|0
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|7
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Гидо Родригес
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Миранда Хуан
|5
|0
|Песселья Херман
|4
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Силва Руи
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Авила Эсекьель
|1
|1
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Джонни
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Бетис
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
3
8
Атлетико М
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Бетис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
16
16
Атлетико М
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Бетис
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
54% (14)
38% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
32
13
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 9
13 Не забивали 17
2
6%
5
38%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
7
22%
3
23%
31-45
5
16%
2
15%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
6
19%
1
8%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
3
15%
2
11%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
3
15%
5
28%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
6
30%
4
22%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
1
9%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
3
27%
76-90
Забито
52
31
23 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
5
10%
7
23%
1-15
9
17%
2
6%
16-30
9
17%
6
19%
31-45
8
15%
7
23%
46-60
9
17%
4
13%
61-75
12
23%
5
16%
76-90
Пропущено
28
26
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
4
14%
1
4%
1-15
6
21%
5
19%
16-30
4
14%
7
27%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
6
21%
4
15%
61-75
4
14%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0
Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1
Бетис
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1
Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1
Результаты матчей
Атлетико М
Бетис
Точный счет
2:1
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
7
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
8 раз 31%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 27%
3
7 раз 27%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
13 раз 50%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
59
67
212
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
93
58
39
310
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
215
1610
818
917
224
224
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|6
|1
|56 - 18
|66
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|57 - 32
|59
|3.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|52 - 28
|52
|5.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|46 - 26
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|31 - 26
|42
|7.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|37 - 29
|40
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|31 - 31
|37
|9.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 29
|37
|10.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 41
|35
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|30 - 37
|33
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 49
|32
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|23 - 37
|26
|16.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|23 - 34
|24
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18.
|Заявка
|27
|2
|13
|12
|18 - 38
|19
|19.
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|28 - 54
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|33 - 14
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 8
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М - Бетис
Исход игры
Атлетико М
93% (120)
Ничья
7% (9)
Бетис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.26% (61)
Меньше
48.74% (58)
Обе команды забьют
Да
56.3% (67)
Нет
43.7% (52)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
40.3% (52)
1:0 Атлетико М
23.3% (30)
2:0 Атлетико М
16.3% (21)
1:1 Ничья
5.4% (7)
3:1 Атлетико М
3.1% (4)
3:2 Атлетико М
1.6% (2)
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