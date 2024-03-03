Тур: 27. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Эрнандес Алехандро
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гарсия
Дани
30
Гомес
Унаи
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
11
Рафинья
Диас
8
Педри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ринкон УгоЗащитник
-
27 Эгилус УнаиЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
23 Арес МалкомПолузащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
-
8 ПедриНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кочен ДиегоВратарь
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
39 Форт ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
19 Роке ВиторНападающий
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Барселона
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
100%
6 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
36 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 33 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 22 победы
Второй тайм
13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 27 побед
50 матчей
16%
18%
66%
8 побед 9 ничьих 33 победы
Первый тайм
12%
44%
44%
6 побед 22 ничьи 22 победы
Второй тайм
20%
26%
54%
10 побед 13 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
12
Голов в среднем за матч
1.22
0.52
Среднее время на гол
73
172
Всего голов
58
46
Голов в среднем за матч
2.52
1.7
Среднее время на гол
35
52
Всего голов
91
58
Голов в среднем за матч
1.82
1.16
Тотал матчей
2.5
48
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 78%
Меньше 22%
11
29
Больше 58%
Меньше 42%
21
19
Больше 38%
Меньше 62%
31
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|10
|0.37
|Уильямс Иньяки
|9
|0.33
|Беренгер Алекс
|6 (1)
|0.22
|Уильямс Нико
|3
|0.11
|Сансет Ойян
|3
|0.11
|Юри Берчиче
|3
|0.11
|Весга Микель
|3 (2)
|0.11
|Гомес Унаи
|2
|0.07
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Руис Иньиго
|1
|0.04
|Вильялибре Асьер
|1
|0.04
|Муньяин Икер
|1
|0.04
|Гарсия Дани
|1
|0.04
|Паредес Айтор
|1
|0.04
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|12 (3)
|0.44
|Торрес Ферран
|7
|0.26
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.19
|Фелиш Жоау
|5
|0.19
|Рафинья Диас
|4
|0.15
|Ямаль Ламин
|3
|0.11
|Роберто Серхи
|3
|0.11
|Канселу Жоау
|2
|0.07
|Педри
|2
|0.07
|Де Йонг Френки
|2
|0.07
|Роке Витор
|2
|0.07
|Лопес Фермин
|2
|0.07
|Кунде Жюль
|1
|0.04
|Гави
|1
|0.04
|Араухо Рональд
|1
|0.04
|Гиу Марк
|1
|0.04
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Нико
|4
|1
|Сансет Ойян
|2
|2
|Вивиан Даниэль
|5
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Юри Берчиче
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Гарсия Иманол
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Хави Эрнандес
|4
|1
|Гави
|5
|0
|Левандовски Роберт
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Араухо Рональд
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Гюндоган Илкай
|3
|0
|Иньиго Мартинес
|3
|0
|Кристенсен Андреас
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Барселона
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
4
5
Атлетик Б
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Барселона
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
12
25
Атлетик Б
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
27% (7)
19% (5)
Барселона
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
16
21
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
33
23
14 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
4
12%
2
9%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
6
18%
4
17%
31-45
4
12%
4
17%
46-60
8
24%
4
17%
61-75
7
21%
7
30%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
3
20%
5
31%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
14
30
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 13
3
21%
2
7%
1-15
5
36%
4
13%
16-30
2
14%
2
7%
31-45
1
7%
4
13%
46-60
1
7%
6
20%
61-75
2
14%
12
40%
76-90
Пропущено
10
21
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
3
30%
8
38%
76-90
Забито
47
53
24 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
7
15%
4
8%
1-15
9
19%
6
11%
16-30
8
17%
6
11%
31-45
5
11%
8
15%
46-60
9
19%
10
19%
61-75
9
19%
19
36%
76-90
Пропущено
25
37
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
3
12%
5
14%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
2
8%
7
19%
31-45
5
20%
7
19%
46-60
7
28%
5
14%
61-75
5
20%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0
Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3
Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Барселона
Точный счет
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
3:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
1
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
1
8 раз 31%
2
8 раз 31%
3
5 раз 19%
4
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
95
76
68
49
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
111
49
84
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
251
1511
179
818
917
422
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|6
|1
|56 - 18
|66
|2.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|57 - 33
|59
|3.
|0:0 Заявка
|27
|17
|7
|3
|56 - 34
|58
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|54 - 29
|55
|5.
|0:0 Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 26
|50
|6.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|32 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|37 - 29
|40
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|31 - 31
|37
|9.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 29
|37
|10.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 41
|35
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|30 - 37
|33
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 49
|32
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|Заявка
|27
|5
|12
|10
|24 - 34
|27
|16.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|23 - 37
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18.
|Заявка
|27
|2
|13
|12
|18 - 38
|19
|19.
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|28 - 54
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|0:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|4.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|33 - 14
|32
|5.
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 8
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|0:0 Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Барселона
Исход игры
Атлетик Б
17.6% (27)
Ничья
24.2% (37)
Барселона
58.2% (89)
Тотал 2.5
Больше
66.39% (81)
Меньше
33.61% (41)
Обе команды забьют
Да
90.98% (111)
Нет
9.02% (11)
Популярный счёт
1:2 Барселона
36.6% (56)
1:1 Ничья
19.6% (30)
2:1 Атлетик Б
9.2% (14)
0:1 Барселона
3.9% (6)
1:3 Барселона
3.3% (5)
0:2 Барселона
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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