Канселу на фланге выбил мяч у Уильямса за боковую линию поля.

Канселу у углового флага подтолкнул Уильямса в спину.

Унаи Гомес справа со штрафного навесил к воротам, где против Левандовски не по правилам сыграл Йерай.

Де Йонг в центральном круге после борьбы вверху с Унаи Гомесом неудачно приземлился на газон. Игроку из Нидерландов требуется помощь медиков.

Де Йонг не может самостоятельно покинуть пределы поля. Требуются носилки. Пожелаем Френки скорейшего выздоровления.

Замена в составе "Барселоны": вместо Френки Де Йонга на поле вышел Фермин Лопес.

Гюндоган справа со штрафного навесил на Кристенсена, который головой пробил выше ворот.

Беренгер слева получил мяч от Гурусеты и навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

Педри справа ворвался в штрафную площадь, но Йерай не позволил игроку "Барселоны" прострелить к воротам.

Гюндоган разыграл угловой удар с партнёрами. Де Йонг справа навесил на Кунде, который стоя спиной к воротам попытался нанести удар без падения. Мяч полетел выше цели.

Иманол Гарсия в центре поля подтолкнул в спину Рафинью.

Иманол Гарсия в чужой штрафной площади оказался на газоне. Алехандро Эрнандес находился рядом и уверенно показал, что Кунде правил не нарушал.

Беренгер слева отправил вперёд Иманола Гарсию, чей прострел в центр дошёл до Унаи Гомеса, но удар полузащитника "Атлетика" соперники заблокировали.

11' Паредес на фланге ударил сзади по ногам Рафинью.

10' Гюндоган от углового флага навесил к ближней штанге, откуда Уильямс ногой выбил мяч обратно на Илкая. Повторную подачу с фланга Гюндогану исполнить не удалось.

9' Кунде справа прошёл вперёд, но его прострел к воротам заблокировал Иманол Гарсия.

8' Беренгер справа из офсайда с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

7' Уильямс справа через рикошет в штрафную площадь, где Унаи Гомесу выиграть борьбу вверху не удалось.

6' Канселу слева обыгрался с Де Йонгом и навесил к дальней штанге. Скидку к воротам сумел прервать Паредес.

5' Перди слева немного замешкался перед входом в штрафную площадь и у него сзади мяч выбил Иньяки Уильямс.

4' Первые минуты встречи активнее действует "Атлетик". Действие происходит на половине поля гостей, но без ударов по воротам.

3' Иньяки Уильямс получил мяч перед штрафной площадью "Барселоны", но сохранить его в борьбе с защитниками не смог.