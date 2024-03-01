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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Атлетик Б
 
Позже
Барселона
Прогнозы 43
Атлетик Б 14% (6)
X 16.3% (7)
Барселона 69.8% (30)
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Атлетик Б
Ничья
Барселона
3.55
3.65
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Атлетик Б
Барселона

История личных встреч

Атлетик Б
Барселона

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
100%
6 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

36 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 33 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 22 победы

Второй тайм

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 27 побед

50 матчей

16%
18%
66%
8 побед 9 ничьих 33 победы

Первый тайм

12%
44%
44%
6 побед 22 ничьи 22 победы

Второй тайм

20%
26%
54%
10 побед 13 ничьих 27 побед

История матчей

КК
4:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
4:0
КК
3:2
ЛЛ
1:1
КК
0:4
ЛЛ
2:1
С
2:3
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
КК
1:0
ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:0
П
0:2
П
3:0
КК
3:1
КК
2:1
П
0:1
КК
3:1
КК
1:2
П
6:0
П
0:1
СИ
1:1
СИ
4:0
КК
1:3
П
2:5
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
5:1
КК
3:0
П
2:0
П
2:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:0
П
1:3
П
4:1
П
1:1
С
3:0
С
1:2
КК
1:4
П
2:0
П
0:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

33
12

Голов в среднем за матч

1.22
0.52

Среднее время на гол

73
172

Всего голов

58
46

Голов в среднем за матч

2.52
1.7

Среднее время на гол

35
52

Всего голов

91
58

Голов в среднем за матч

1.82
1.16

Тотал матчей

2.5
48
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 78%
Меньше 22%
11
29
Больше 58%
Меньше 42%
21
19
Больше 38%
Меньше 62%
31
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 10 0.38
Уильямс Иньяки 9 0.35
Беренгер Алекс 6 (1) 0.23
Уильямс Нико 3 0.12
Сансет Ойян 3 0.12
Юри Берчиче 3 0.12
Весга Микель 3 (2) 0.12
Гомес Унаи 2 0.08
Де Маркос Оскар 1 0.04
Руис Иньиго 1 0.04
Вильялибре Асьер 1 0.04
Муньяин Икер 1 0.04
Гарсия Дани 1 0.04
Паредес Айтор 1 0.04
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 12 (3) 0.46
Торрес Ферран 7 0.27
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.19
Фелиш Жоау 5 0.19
Рафинья Диас 4 0.15
Ямаль Ламин 3 0.12
Роберто Серхи 3 0.12
Канселу Жоау 2 0.08
Педри 2 0.08
Де Йонг Френки 2 0.08
Роке Витор 2 0.08
Лопес Фермин 2 0.08
Кунде Жюль 1 0.04
Гави 1 0.04
Араухо Рональд 1 0.04
Гиу Марк 1 0.04
Кристенсен Андреас 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Форт Эктор 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Нико 4 1
Сансет Ойян 2 2
Вивиан Даниэль 5 0
Руис Иньиго 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Де Маркос Оскар 3 0
Юри Берчиче 3 0
Гарсия Дани 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Беренгер Алекс 3 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Гарсия Иманол 1 0
Гомес Унаи 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 7 0
Хави Эрнандес 4 1
Гави 5 0
Левандовски Роберт 4 0
Ромеу Ориоль 4 0
Канселу Жоау 4 0
Араухо Рональд 4 0
Рафинья Диас 2 1
Роке Витор 2 1
Гюндоган Илкай 3 0
Иньиго Мартинес 3 0
Кристенсен Андреас 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 2 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Роберто Серхи 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Барселона
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

4
5
Атлетик Б
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Барселона
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

12
25
Атлетик Б
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
27% (7)
19% (5)
Барселона
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

16
21

Упущенные победы

16
30

Голы по времени матча

Забито

33
23
14 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
4
12%
2
9%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
6
18%
4
17%
31-45
4
12%
4
17%
46-60
8
24%
4
17%
61-75
7
21%
7
30%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
3
20%
5
31%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

14
30
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 13
3
21%
2
7%
1-15
5
36%
4
13%
16-30
2
14%
2
7%
31-45
1
7%
4
13%
46-60
1
7%
6
20%
61-75
2
14%
12
40%
76-90

Пропущено

10
21
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
3
30%
8
38%
76-90

Забито

47
53
24 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
7
15%
4
8%
1-15
9
19%
6
11%
16-30
8
17%
6
11%
31-45
5
11%
8
15%
46-60
9
19%
10
19%
61-75
9
19%
19
36%
76-90

Пропущено

25
37
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
3
12%
5
14%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
2
8%
7
19%
31-45
5
20%
7
19%
46-60
7
28%
5
14%
61-75
5
20%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0
Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3
Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Барселона

Точный счет

2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
3:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
1
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
1
8 раз 31%
2
8 раз 31%
3
5 раз 19%
4
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
1.5
9
5
7
6
2.5
6
8
4
9
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
8
4
1
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
25
1
15
11
1.5
17
9
8
18
2.5
9
17
4
22
3.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 26 20 5 1 54 - 16 65
2.
Жирона
 Заявка 26 18 5 3 57 - 32 59
3.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 26 10 12 4 31 - 26 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 10 10 6 35 - 26 40
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 26 10 6 10 26 - 26 36
10.
Хетафе
 Заявка 26 8 10 8 33 - 38 34
11.
Осасуна
 Заявка 26 9 6 11 30 - 37 33
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Райо Вальекано
 Заявка 26 5 10 11 22 - 36 25
15.
Севилья
 Заявка 26 5 9 12 30 - 38 24
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 26 4 9 13 29 - 39 21
18.
Кадис
 Заявка 26 2 12 12 17 - 37 18
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 26 0 9 17 25 - 54 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
8.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 4 минуты.

    Главный судья: Эрнандес Алехандро

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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 43
    Атлетик Б 14% (6)
    X 16.3% (7)
    Барселона 69.8% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Барселона
    3.55
    3.65
    Реклама, ligastavok.ru
    2.93
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Барселона

    Исход игры
    Атлетик Б
    14% (6)
    Ничья
    16.3% (7)
    Барселона
    69.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.73% (29)
    Меньше
    29.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    41.9% (18)
    1:1 Ничья
    11.6% (5)
    2:1 Атлетик Б
    11.6% (5)
    0:1 Барселона
    9.3% (4)
    0:2 Барселона
    7% (3)
    1:3 Барселона
    7% (3)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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