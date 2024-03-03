Брайан Де Керсмакер не смог попасть в створ ударом издали

74' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

73' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Хераклес

67' Катлайн Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Катлайн Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Хорнкамп Ииц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Г О О О О Л - Хрустич Айдин из команды Хераклес правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

65' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Хорнкамп Ииц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Брайан Де Керсмакер нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес подал угловой справа.

63' Хоогма Джастин из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Брайан Де Керсмакер не смог попасть в створ ударом издали

60' Хрустич Айдин пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

59' Матч возобновлен

58' Рефери не любит споров - именно за это Erwin van de Looi сейчас получил желтую

57' Ох, нехорошо это выглядит. Робине Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Алмере Сити

55' Леердам Келвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Бриан Лимбомбе наказан за толчок Флоранюс Шерел

54' Оооо... вот это был удар! Пенья Альваро должен был забить с этой позиции.

54' Хорошую попытку сделал Катлайн Йоанн . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хрустич Айдин из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Г О О О О О Л - Хорнкамп Ииц из команды Хераклес забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Нордин Баккер прыгнул не в ту сторону.

48' После проверки VAR судья изменил решение - Хераклес пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хераклес

47' Брюнс Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Брюнс Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля