Тур: 24. Стадион: Erve Asito. Главный судья: Хиглер Деннис
2:2
Второй тайм: 80'
0'
0:1
19' ГолКатлайн Йоанн
27' Желтая карточкаБарбе Тео
34' Желтая карточкаРоскен Рубен
0:2
35' ПенальтиРобине Тома
1:2
48' ПенальтиХорнкамп Ииц
58' Желтая карточкаВан де Лой Эрвин
59' Красная карточкаРобине Тома
2:2
65' ГолХрустич Айдин
Ход матча
19'
0:1
27'
34'
35'
0:2
48'
1:2
59'
65'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
218 Количество передач 176
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Роскен
Рубен
22
Барбе
Тео
28
Ресинк
Стейе
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Китала ЯннНападающий
-
16 Налич АдиНападающий
-
24 Маттуар ФезНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
История личных встреч
Хераклес
Алмере Сити
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
3.5
Среднее время на гол
60
25
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
40
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнкамп Ииц
|6 (1)
|0.25
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.21
|Энгельс Марио
|5
|0.21
|Санкох Мохамед
|4
|0.17
|Нанкиши Абденего
|3
|0.13
|Уахим Анас
|2
|0.08
|Хоогма Джастин
|1
|0.04
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.04
|Брюин Джорди
|1
|0.04
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.04
|Хрустич Айдин
|1
|0.04
|Зонненберг Свен
|1
|0.04
|Роскен Рубен
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|9 (3)
|0.38
|Катлайн Йоанн
|2
|0.08
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.08
|Якобс Йоей
|2
|0.08
|Китала Янн
|2
|0.08
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.04
|Мбе Со Лоик
|1
|0.04
|Хансен Корнелиус
|1
|0.04
|Ресинк Стейе
|1
|0.04
|Пост Данни
|1
|0.04
|Пенья Альваро
|1
|0.04
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Хоогма Джастин
|2
|1
|Вейинович Марко
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Зонненберг Свен
|2
|0
|Роскен Рубен
|2
|0
|Шеперман Сэм
|2
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|5
|1
|Флоранюс Шерел
|5
|0
|Якобс Йоей
|5
|0
|Копмейнерс Пер
|5
|0
|Ресинк Стейе
|5
|0
|Робине Тома
|3
|1
|Пенья Альваро
|3
|0
|Барбе Тео
|3
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Китала Янн
|2
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Алмере Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
5
Хераклес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Алмере Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
17
Упущенные победы
10
9
Хераклес
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
13% (3)
30% (7)
Алмере Сити
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
28
18
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
17
11
2 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
6%
3
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
7
41%
1
9%
61-75
4
24%
4
36%
76-90
Пропущено
25
18
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
4
16%
4
22%
1-15
7
28%
2
11%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
3
12%
4
22%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
5
45%
76-90
Пропущено
27
21
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
15%
2
10%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
3
11%
1
5%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
6
22%
7
33%
61-75
5
19%
8
38%
76-90
Забито
30
22
6 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
3
10%
3
14%
1-15
1
3%
1
5%
16-30
2
7%
5
23%
31-45
8
27%
1
5%
46-60
9
30%
3
14%
61-75
7
23%
9
41%
76-90
Пропущено
52
39
26 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 14
8
15%
6
15%
1-15
12
23%
4
10%
16-30
6
12%
3
8%
31-45
9
17%
2
5%
46-60
9
17%
12
31%
61-75
8
15%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1
Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1
Алмере Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1
ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0
Результаты матчей
Хераклес
Алмере Сити
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
4:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
9 раз 39%
2
4 раза 17%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
66
65
39
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
39
29
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
149
914
518
320
122
122
122
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|21
|3
|0
|79 - 13
|66
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|63 - 19
|56
|3.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|47 - 23
|50
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|46 - 25
|43
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|56 - 48
|39
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|38 - 32
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|50 - 40
|36
|8.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|40 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|30 - 34
|30
|11.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 41
|30
|12.
|2:2 Заявка
|24
|7
|7
|10
|24 - 41
|28
|13.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 43
|27
|14.
|2:2 Заявка
|24
|6
|5
|13
|31 - 55
|23
|15.
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|38 - 52
|21
|16.
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 44
|18
|17.
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|19 - 49
|16
|18.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|2:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|13.
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|2:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|21 - 31
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|2:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|22 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|16 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5