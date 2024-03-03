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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 11381 Главный судья: Хиглер Деннис
Хераклес
2:2
Конец матча
Алмере Сити
0'
0:1
19' Гол
Катлайн Йоанн
27' Желтая карточка
Барбе Тео
34' Желтая карточка
Роскен Рубен
0:2
35' Пенальти
Робине Тома
1:2
48' Пенальти
Хорнкамп Ииц
58' Желтая карточка
Ван де Лой Эрвин
59' Красная карточка
Робине Тома
2:2
65' Гол
Хрустич Айдин
80' Желтая карточка
Зонненберг Свен
88' Желтая карточка
Копмейнерс Пер
90' Желтая карточка
Ван Дайвен Джейсон
90'+9

Ход матча

19'
0:1
Катлайн Йоанн
(Робине Тома)
27'
 
Барбе Тео
34'
Роскен Рубен
 
35'
0:2
Робине Тома
46'
Санкох Мохамед
Ханссон Эмиль
 
46'
Виекхофф Яннес
Роскен Рубен
 
46'
Брюнс Томас
Брюин Джорди
 
48'
Хорнкамп Ииц
1:2
58'
Ван де Лой Эрвин
 
59'
 
Робине Тома
59'
Зонненберг Свен
Леердам Келвин
 
64'
 
Ван ла Парра Райив
Пенья Альваро
64'
 
Акуджоби Хамди
Хансен Корнелиус
65'
Хрустич Айдин
(Хорнкамп Ииц)
2:2
70'
 
Коррин Милан
Барбе Тео
80'
Зонненберг Свен
 
84'
Энгельс Марио
Лимбомбе Брайан
 
87'
 
Ван Дайвен Джейсон
Катлайн Йоанн
88'
 
Копмейнерс Пер
90'
 
Ван Дайвен Джейсон

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 465 Количество передач 286
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Браувер
Микаэль
12
Роскен
Рубен
27
Леердам
Келвин
21
Хоогма
Джастин
22
Оппегорд
Фредрик
5
Брюин
Джорди
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
20
Хрустич
Айдин
7
Лимбомбе
Брайан
9
Хорнкамп
Ииц
29
Ханссон
Эмиль
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
2
Флоранюс
Шерел
19
Катлайн
Йоанн
28
Ресинк
Стейе
15
Копмейнерс
Пер
6
Пенья
Альваро
9
Робине
Тома
17
Хансен
Корнелиус
Хераклес
4-3-3
Алмере Сити
5-3-2

История личных встреч

Хераклес
Алмере Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:5
ПД
1:1
ПД
3:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
3.5

Среднее время на гол

60
25

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
2.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
40

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнкамп Ииц 6 (1) 0.25
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.21
Энгельс Марио 5 0.21
Санкох Мохамед 4 0.17
Нанкиши Абденего 3 0.13
Уахим Анас 2 0.08
Хоогма Джастин 1 0.04
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.04
Брюин Джорди 1 0.04
Лимбомбе Брайан 1 0.04
Хрустич Айдин 1 0.04
Зонненберг Свен 1 0.04
Роскен Рубен 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Бультман Стив 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 9 (3) 0.38
Катлайн Йоанн 2 0.08
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.08
Якобс Йоей 2 0.08
Китала Янн 2 0.08
Ван ла Парра Райив 1 0.04
Мбе Со Лоик 1 0.04
Хансен Корнелиус 1 0.04
Ресинк Стейе 1 0.04
Пост Данни 1 0.04
Пенья Альваро 1 0.04
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 5 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Хоогма Джастин 2 1
Вейинович Марко 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Зонненберг Свен 3 0
Де Кеерсмакер Брайан 3 0
Виекхофф Яннес 3 0
Лимбомбе Брайан 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Роскен Рубен 2 0
Шеперман Сэм 2 0
Хрустич Айдин 1 0
Брюин Джорди 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Бультман Стив 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 5 1
Копмейнерс Пер 6 0
Флоранюс Шерел 5 0
Якобс Йоей 5 0
Ресинк Стейе 5 0
Робине Тома 3 1
Пенья Альваро 3 0
Барбе Тео 3 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Китала Янн 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Налич Ади 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Ван Дайвен Джейсон 1 0

Результаты матчей

Хераклес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Алмере Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

9
7
Хераклес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Алмере Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
17

Упущенные победы

10
9
Хераклес
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (14)
13% (3)
29% (7)
Алмере Сити
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

28
18

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

19
13
2 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
5%
3
23%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
8
42%
1
8%
61-75
4
21%
4
31%
76-90

Пропущено

27
20
16 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
4
15%
4
20%
1-15
8
30%
30%
2
10%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
3
11%
6
30%
61-75
3
11%
4
20%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
5
45%
76-90

Пропущено

27
21
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
15%
2
10%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
3
11%
1
5%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
6
22%
7
33%
61-75
5
19%
8
38%
76-90

Забито

32
24
6 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
3
9%
3
13%
1-15
1
3%
2
8%
16-30
2
6%
6
25%
31-45
9
28%
1
4%
46-60
10
31%
3
13%
61-75
7
22%
9
38%
76-90

Пропущено

54
41
28 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 15
8
15%
6
15%
1-15
13
24%
4
10%
16-30
7
13%
3
7%
31-45
9
17%
3
7%
46-60
9
17%
13
32%
61-75
8
15%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1
Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1
Алмере Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1
ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0

Результаты матчей

Хераклес
Алмере Сити

Точный счет

2:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:2
3 раза 13%
4:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
7
5
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
15
9
10
14
1.5
6
18
3
21
2.5
1
23
1
23
3.5
1
23
1
23
4.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 24 21 3 0 79 - 13 66
2.
Фейеноорд
 Заявка 24 17 5 2 63 - 19 56
3.
Твенте
 Заявка 24 15 5 4 47 - 23 50
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 24 12 7 5 46 - 25 43
5.
Аякс
 Заявка 24 11 6 7 56 - 48 39
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 24 10 7 7 38 - 32 37
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 Заявка 24 8 8 8 29 - 32 32
9.
Херенвен
 Заявка 24 9 4 11 40 - 44 31
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 24 8 6 10 30 - 34 30
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 24 8 6 10 28 - 41 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 24 7 7 10 24 - 41 28
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 24 7 6 11 32 - 43 27
14.
Хераклес
 Заявка 24 6 5 13 31 - 55 23
15.
Эксельсиор
 Заявка 24 4 9 11 38 - 52 21
16.
Валвейк
 Заявка 24 5 3 16 22 - 44 18
17.
Витесс
 Заявка 24 4 4 16 19 - 49 16
18.
Волендам
 Заявка 24 3 4 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 12 9 1 2 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
Аякс
 Заявка 12 7 3 2 29 - 18 24
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 12 4 3 5 18 - 28 15
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 12 4 3 5 12 - 21 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Витесс
 Заявка 12 3 0 9 11 - 31 9
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 3 7 21 - 31 9
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 22 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Аякс Бробби Брайан 16 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Хераклес: 63%, Алмере Сити: 37%.
  • 99'
    Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 99'
    Хераклес начинает контратаку
  • 99'
    Хорнкамп Ииц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 99'
    Алмере Сити пытается что-то создать.
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