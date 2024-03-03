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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Брест
1:0
Перерыв
Гавр
0'
1:0
34' Гол
Лис-Мелу Пьерр

Ход матча

34'
Лис-Мелу Пьерр
(Перейра-Лаже Матиаш)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 311 Количество передач 124
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 128
Брест 85.9% (110)
X 9.4% (12)
Гавр 4.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брест
Ничья
Гавр
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
45
Камара
Махди
26
Перейра-Лаже
Матиаш
7
Сатриано
Мартин
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
22
Сальмье
Йоанн
4
Льорис
Готье
17
Эль-Хаджам
Уалид
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
27
Опери
Кристофер
28
Айю
Андре
9
Байо
Мохамед
11
Сабби
Эммануэль
Брест
4-2-3-1
Гавр
3-4-3

История личных встреч

Брест
Гавр

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л2
1:1
КЛ
3:3
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
ТМС
2:2
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:2

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.18
0.5

Среднее время на гол

76
180

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.11
0.79

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
114

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.21
Думбия Камори 5 0.21
Камара Махди 5 (1) 0.21
Лис-Мелу Пьерр 4 0.17
Ле Дуарон Жереми 4 0.17
Мунье Стив 3 0.13
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.13
Маньетти Уго 2 0.08
Сатриано Мартин 1 0.04
Лала Кенни 1 0.04
Брассье Лилиан 1 0.04
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.17
Байо Мохамед 4 (1) 0.17
Сабби Эммануэль 4 (1) 0.17
Айю Андре 2 0.08
Льорис Готье 2 0.08
Кузяев Далер 2 0.08
Опери Кристофер 1 0.04
Сальмье Йоанн 1 0.04
Мбемба Нолан 1 0.04
Грандсир Самуэль 1 0.04
Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 7 1
Лис-Мелу Пьерр 7 0
Камара Махди 6 0
Лала Кенни 4 0
Шардонне Брендан 4 0
Бизот Марко 2 1
Мунье Стив 2 1
Мартен Жонас 3 0
Дель Кастильо Ромен 3 0
Маньетти Уго 3 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Локо Брэдли 2 0
Ле Кардинал Жюльен 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Браими Билаль 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Грандсир Самуэль 2 2
Касимир Хосуэ 5 0
Санганте Аруна 5 0
Опери Кристофер 4 0
Туре Абдулайе 3 0
Сабби Эммануэль 3 0
Байо Мохамед 3 0
Айю Андре 1 1
Сальмье Йоанн 2 0
Таргаллин Уссама 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Него Лоик 1 0
Льорис Готье 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Кечта Яссин 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Брест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Гавр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
9
Брест
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Гавр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

15
11
Брест
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Гавр
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
0
0%
2
18%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
5
28%
1
9%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
28%
5
45%
76-90

Пропущено

7
18
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
14%
2
11%
1-15
4
57%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
29%
3
17%
76-90

Забито

15
14
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
0
0%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
8
53%
5
36%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

33
25
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
0
0%
5
20%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
7
21%
2
8%
31-45
12
36%
6
24%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
7
21%
6
24%
76-90

Пропущено

19
29
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
3
16%
2
7%
1-15
7
37%
6
21%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
2
11%
8
28%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
2
11%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1
Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0
Гавр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1
Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2

Результаты матчей

Брест
Гавр

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Брест
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
4
7
3
8
2.5
3
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
12
11
11
12
1.5
8
15
5
18
2.5
4
19
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 1:0 Заявка 24 13 7 4 35 - 18 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 24 11 7 6 23 - 17 40
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 23 9 8 6 35 - 27 35
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
11.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
12.
Нант
 0:0 Заявка 24 7 5 12 23 - 34 26
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 24 6 8 10 23 - 35 26
14.
Гавр
 0:1 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
15.
Монпелье
 0:0 Заявка 24 5 9 10 29 - 33 23
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 0:0 Заявка 24 4 6 14 19 - 37 18
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 1:0 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 0:1 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 0:0 Заявка 13 2 8 3 17 - 14 14
15.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Нант
 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 0:0 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 1:0 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
11.
Нант
 0:0 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
12.
Мец
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 18 11
14.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
15.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
16.
Гавр
 0:1 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
17.
Монпелье
 0:0 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
18.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
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  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Брест: 71%, Гавр: 29%.
  • 47'
    Эль-Хаджам Уалид из команды Гавр в офсайде
  • 46'
    Судья сигнализирует, что Перейра-Лаже Матиаш из команды Брест поставил подножку. Пострадал Айю Андре
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Брест пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
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    Прогнозы 128
    Брест 85.9% (110)
    X 9.4% (12)
    Гавр 4.7% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Гавр
    3.80
    6.35
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    6.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:0 Гавр

    Исход игры
    Брест
    85.9% (110)
    Ничья
    9.4% (12)
    Гавр
    4.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (49)
    Меньше
    58.82% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    48.74% (58)
    Нет
    51.26% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    28.9% (37)
    2:0 Брест
    23.4% (30)
    1:0 Брест
    21.9% (28)
    1:1 Ничья
    7.8% (10)
    3:1 Брест
    5.5% (7)
    3:2 Брест
    1.6% (2)
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