Тур: 24. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
1:0
34' ГолЛис-Мелу Пьерр
52' Желтая карточкаДель Кастильо Ромен
55' Желтая карточкаЭль-Хаджам Уалид
72' Желтая карточкаМартен Жонас
76' Желтая карточкаСатриано Мартин
83' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
90'+5
Ход матча
34'
55'
72'
76'
83'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
554 Количество передач 346
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
30
Десма
Артур
28
Айю
Андре
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Айю АндреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгура СтивНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брест
Гавр
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.18
0.5
Среднее время на гол
76
180
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.11
0.79
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
81
114
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.21
|Думбия Камори
|5
|0.21
|Камара Махди
|5 (1)
|0.21
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0.17
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.17
|Мунье Стив
|3
|0.13
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.13
|Маньетти Уго
|2
|0.08
|Сатриано Мартин
|1
|0.04
|Лала Кенни
|1
|0.04
|Брассье Лилиан
|1
|0.04
|Локо Брэдли
|0
|0
|Мартен Жонас
|0
|0
|Шардонне Брендан
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.17
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.17
|Сабби Эммануэль
|4 (1)
|0.17
|Айю Андре
|2
|0.08
|Льорис Готье
|2
|0.08
|Кузяев Далер
|2
|0.08
|Опери Кристофер
|1
|0.04
|Сальмье Йоанн
|1
|0.04
|Мбемба Нолан
|1
|0.04
|Грандсир Самуэль
|1
|0.04
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|7
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|8
|0
|Камара Махди
|6
|0
|Мартен Жонас
|4
|0
|Лала Кенни
|4
|0
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Дель Кастильо Ромен
|4
|0
|Бизот Марко
|2
|1
|Мунье Стив
|2
|1
|Маньетти Уго
|3
|0
|Сатриано Мартин
|3
|0
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0
|Локо Брэдли
|2
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Грандсир Самуэль
|2
|2
|Касимир Хосуэ
|5
|0
|Санганте Аруна
|5
|0
|Опери Кристофер
|4
|0
|Туре Абдулайе
|3
|0
|Сабби Эммануэль
|3
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Айю Андре
|1
|1
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Таргаллин Уссама
|2
|0
|Горжелен Матьё
|1
|0
|Него Лоик
|1
|0
|Льорис Готье
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Кечта Яссин
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Результаты матчей
Брест
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Гавр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
9
Брест
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Гавр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
15
11
Брест
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Гавр
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
0
0%
2
18%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
6
32%
1
9%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
26%
5
45%
76-90
Пропущено
7
19
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
1
14%
2
11%
1-15
4
57%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
29%
3
16%
76-90
Забито
15
14
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
0
0%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
8
53%
5
36%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
34
25
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
6 Не забивали 11
0
0%
5
20%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
8
24%
2
8%
31-45
12
35%
6
24%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
7
21%
6
24%
76-90
Пропущено
19
30
12 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 18
3
16%
2
7%
1-15
7
37%
6
20%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
2
11%
8
27%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
2
11%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1
Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0
Гавр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1
Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2
Результаты матчей
Брест
Гавр
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
12 раз 50%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Брест
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
65
57
47
39
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
67
66
49
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
1212
1113
816
519
420
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|54 - 19
|55
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|35 - 18
|46
|3.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|44 - 34
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 20
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|23 - 17
|40
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 24
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|8.
|0:0 Заявка
|24
|9
|9
|6
|35 - 27
|36
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|30 - 32
|34
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 37
|26
|13.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 36
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 31
|24
|15.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|31 - 35
|23
|16.
|0:0 Заявка
|24
|5
|8
|11
|31 - 44
|23
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|18.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|19 - 45
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|31 - 12
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|6.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 16
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
|18.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 1:0 Гавр
Исход игры
Брест
85.9% (110)
Ничья
9.4% (12)
Гавр
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (49)
Меньше
58.82% (70)
Обе команды забьют
Да
48.74% (58)
Нет
51.26% (61)
Популярный счёт
2:1 Брест
28.9% (37)
2:0 Брест
23.4% (30)
1:0 Брест
21.9% (28)
1:1 Ничья
7.8% (10)
3:1 Брест
5.5% (7)
3:2 Брест
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!