Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

43' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Гавр

39' Удар от ворот произведет Гавр

39' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

35' Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

34' Г О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр забивает с правой ноги!

34' Перейра-Лаже Матиаш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Брест

30' Опери Кристофер не смог попасть в створ ударом издали

29' Удар от ворот произведет Гавр

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Матч остановлен

27' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

27' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Гавр

25' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Гавр

23' Дель Кастильо Ромен не смог попасть в створ ударом издали

21' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Перейра-Лаже Матиаш бьет со штрафного в створ, но Артур Десмас держит все под контролем

19' Туре Абдулайе пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

18' Удар от ворот произведет Гавр

17' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Брест

9' Айю Андре нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Туре Абдулайе получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Гавр

5' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Сабби Эммануэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Айю Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест начинает с центра поля