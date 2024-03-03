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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Брест
1:0
Конец матча
Гавр
0'
1:0
34' Гол
Лис-Мелу Пьерр
52' Желтая карточка
Дель Кастильо Ромен
55' Желтая карточка
Эль-Хаджам Уалид
72' Желтая карточка
Мартен Жонас
76' Желтая карточка
Сатриано Мартин
83' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
90'+5

Ход матча

34'
Лис-Мелу Пьерр
(Перейра-Лаже Матиаш)
1:0
46'
 
Касимир Хосуэ
Сальмье Йоанн
52'
Дель Кастильо Ромен
 
55'
 
Эль-Хаджам Уалид
64'
Думбия Камори
Камара Махди
 
64'
Мартен Жонас
Маньетти Уго
 
72'
Мартен Жонас
 
74'
Ле Дуарон Жереми
Дель Кастильо Ромен
 
76'
Сатриано Мартин
 
76'
 
Джуджу Антуан
Айю Андре
76'
 
Нгура Стив
Сабби Эммануэль
83'
Лис-Мелу Пьерр
 
83'
 
Него Лоик
Кечта Яссин
84'
 
Эбоног Саймон
Эль-Хаджам Уалид
88'
Лебо Адриен
Перейра-Лаже Матиаш
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 554 Количество передач 346
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Брест 85.9% (110)
X 9.4% (12)
Гавр 4.7% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
45
Камара
Махди
26
Перейра-Лаже
Матиаш
7
Сатриано
Мартин
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
22
Сальмье
Йоанн
4
Льорис
Готье
17
Эль-Хаджам
Уалид
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
27
Опери
Кристофер
28
Айю
Андре
9
Байо
Мохамед
11
Сабби
Эммануэль
Брест
4-2-3-1
Гавр
3-4-3

История личных встреч

Брест
Гавр

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л2
1:1
КЛ
3:3
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
ТМС
2:2
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:2

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.18
0.5

Среднее время на гол

76
180

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.11
0.79

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
114

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.21
Думбия Камори 5 0.21
Камара Махди 5 (1) 0.21
Лис-Мелу Пьерр 4 0.17
Ле Дуарон Жереми 4 0.17
Мунье Стив 3 0.13
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.13
Маньетти Уго 2 0.08
Сатриано Мартин 1 0.04
Лала Кенни 1 0.04
Брассье Лилиан 1 0.04
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.17
Байо Мохамед 4 (1) 0.17
Сабби Эммануэль 4 (1) 0.17
Айю Андре 2 0.08
Льорис Готье 2 0.08
Кузяев Далер 2 0.08
Опери Кристофер 1 0.04
Сальмье Йоанн 1 0.04
Мбемба Нолан 1 0.04
Грандсир Самуэль 1 0.04
Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 7 1
Лис-Мелу Пьерр 8 0
Камара Махди 6 0
Мартен Жонас 4 0
Лала Кенни 4 0
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Бизот Марко 2 1
Мунье Стив 2 1
Маньетти Уго 3 0
Сатриано Мартин 3 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Локо Брэдли 2 0
Ле Кардинал Жюльен 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Браими Билаль 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Грандсир Самуэль 2 2
Касимир Хосуэ 5 0
Санганте Аруна 5 0
Опери Кристофер 4 0
Туре Абдулайе 3 0
Сабби Эммануэль 3 0
Байо Мохамед 3 0
Айю Андре 1 1
Сальмье Йоанн 2 0
Таргаллин Уссама 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Него Лоик 1 0
Льорис Готье 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Кечта Яссин 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Брест
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Гавр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
9
Брест
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Гавр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

15
11
Брест
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Гавр
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
0
0%
2
18%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
6
32%
1
9%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
26%
5
45%
76-90

Пропущено

7
19
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
1
14%
2
11%
1-15
4
57%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
29%
3
16%
76-90

Забито

15
14
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
0
0%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
8
53%
5
36%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

34
25
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
6 Не забивали 11
0
0%
5
20%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
8
24%
2
8%
31-45
12
35%
6
24%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
7
21%
6
24%
76-90

Пропущено

19
30
12 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 18
3
16%
2
7%
1-15
7
37%
6
20%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
2
11%
8
27%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
2
11%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1
Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0
Гавр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1
Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2

Результаты матчей

Брест
Гавр

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
12 раз 50%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Брест
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
5
5
7
1.5
4
7
3
9
2.5
3
8
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
7
6
6
1.5
4
9
2
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
12
12
11
13
1.5
8
16
5
19
2.5
4
20
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 Заявка 24 13 7 4 35 - 18 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 24 11 7 6 23 - 17 40
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 0:0 Заявка 24 9 9 6 35 - 27 36
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
11.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
12.
Страсбург
 Заявка 24 6 8 10 25 - 37 26
13.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
14.
Гавр
 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
15.
Монпелье
 Заявка 24 5 9 10 31 - 35 23
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 24 5 8 11 31 - 44 23
17.
Мец
 Заявка 24 5 5 14 21 - 37 20
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
6.
Ренн
 0:0 Заявка 13 6 4 3 25 - 16 22
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 0:0 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
11.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
15.
Лорьян
 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
16.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
17.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
18.
Монпелье
 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Брест заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Брест: 60%, Гавр: 40%.
  • 94'
    Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Брест поставил подножку. Пострадал Джуджу Антуан
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Брест 85.9% (110)
    X 9.4% (12)
    Гавр 4.7% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:0 Гавр

    Исход игры
    Брест
    85.9% (110)
    Ничья
    9.4% (12)
    Гавр
    4.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (49)
    Меньше
    58.82% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    48.74% (58)
    Нет
    51.26% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    28.9% (37)
    2:0 Брест
    23.4% (30)
    1:0 Брест
    21.9% (28)
    1:1 Ничья
    7.8% (10)
    3:1 Брест
    5.5% (7)
    3:2 Брест
    1.6% (2)
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