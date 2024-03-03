Тур: 24. Стадион: Филипс. Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
1:0
4' ГолТильман Малик
1:1
22' ГолМинте Янкуба
45' Желтая карточкаТезе Джордан
51' Желтая карточкаРамальо Андре
55' Желтая карточкаТильман Малик
55' Желтая карточкаЗерруки Рамиз
60' Желтая карточкаВиффер Матс
1:2
61' ГолХименес Сантьяго Томас
Ход матча
4'
1:0
22'
1:1
45'
51'
55'
55'
60'
61'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 6
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
243 Количество передач 152
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Жуниор
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
-
14 Пепи РикардоПолузащитник
-
20 Тиль ГусНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
-
26 Дживайро РидЗащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Фейеноорд
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
40 матчей
42.5%
15%
42.5%
17 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
25%
42.5%
32.5%
10 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
35%
35%
30%
14 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.89
1.19
Среднее время на гол
47
75
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.57
1.21
Среднее время на гол
57
74
Всего голов
69
48
Голов в среднем за матч
1.73
1.2
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|22 (5)
|0.92
|Тиль Гус
|7
|0.29
|Бакайоко Жоан
|6
|0.25
|Тильман Малик
|6
|0.25
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|0.25
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.21
|Лосано Ирвинг
|5
|0.21
|Ланг Ноа
|4
|0.17
|Веерман Йоэй
|3
|0.13
|Вертессен Йорбе
|3
|0.13
|Боскальи Оливье
|2
|0.08
|Рамальо Андре
|2
|0.08
|Схаутен Йерди
|2
|0.08
|Тезе Джордан
|1
|0.04
|Дест Серджиньо
|1
|0.04
|Бабади Исаак
|1
|0.04
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (1)
|0.88
|Тимбер Квинтен
|6
|0.25
|Гертрейда Лютсхарел
|6
|0.25
|Минте Янкуба
|6
|0.25
|Стенгс Келвин
|5
|0.21
|Пайшао Игор
|5
|0.21
|Виффер Матс
|4
|0.17
|Лингр Ондржей
|2
|0.08
|Сейер Лео
|1
|0.04
|Иванушец Лука
|1
|0.04
|Ганцко Давид
|1 (1)
|0.04
|Дилросун Джавайро
|1
|0.04
|Миламбо Антони
|1
|0.04
|Ниукоп Барт
|1
|0.04
|Уэда Аясэ
|1
|0.04
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Тезе Джордан
|3
|0
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|3
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
91% (10)
0% (0)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
Фейеноорд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
0
3
ПСВ
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
Фейеноорд
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
43
28
ПСВ
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
9% (2)
43% (10)
Фейеноорд
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
43
31
Голы по времени матча
Забито
33
29
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
3
9%
5
17%
1-15
6
18%
5
17%
16-30
5
15%
2
7%
31-45
10
30%
5
17%
46-60
3
9%
5
17%
61-75
6
18%
7
24%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
2
22%
76-90
Забито
43
29
15 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 13
5
12%
5
17%
1-15
4
9%
6
21%
16-30
6
14%
2
7%
31-45
7
16%
5
17%
46-60
11
26%
4
14%
61-75
10
23%
7
24%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
76
58
29 В 1-м тайме 25
47 Во 2-м тайме 33
20 Забивали первыми 17
0 Не забивали 2
8
11%
10
17%
1-15
10
13%
11
19%
16-30
11
14%
4
7%
31-45
17
22%
10
17%
46-60
14
18%
9
16%
61-75
16
21%
14
24%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
4
24%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
33%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5
Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0
Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4
Результаты матчей
ПСВ
Фейеноорд
Точный счет
2:0
4 раза 36%
3:1
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
6:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:4
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
4
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 45%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
0:4
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
6:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
6 раз 26%
4
6 раз 26%
2
5 раз 22%
1
2 раза 9%
5
2 раза 9%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
4
4 раза 17%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
6
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
57
38
39
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
93
47
75
47
39
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
167
167
914
1013
716
419
320
221
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|24
|21
|3
|0
|78 - 12
|66
|2.
|1:1 Заявка
|24
|17
|5
|2
|62 - 18
|56
|3.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|47 - 23
|50
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|46 - 25
|43
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|56 - 48
|39
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|38 - 32
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|50 - 40
|36
|8.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|9.
|1:0 Заявка
|24
|9
|4
|11
|39 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|30 - 34
|30
|11.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 39
|27
|13.
|0:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 42
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|36 - 47
|21
|16.
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 44
|18
|17.
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|19 - 49
|16
|18.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|12
|11
|1
|0
|34 - 6
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|1:1 Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|0:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|1:1 Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 10
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|12.
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|14.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (10)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|16 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Твенте
|Проппер Робин
|6