Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Тезе Джордан получает желтую карточку за толчок соперника.

45' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Тильман Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Лосано Ирвинг навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

39' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хименес Сантьяго Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Фейеноорд

35' Схаутен Йерди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Тезе Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

33' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

30' Удар от ворот произведет ПСВ

30' Тильман Малик из команды ПСВ нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

29' Жуниор Мауро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

28' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

28' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Минте Янкуба получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Минте Янкуба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Лосано Ирвинг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Схаутен Йерди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Боскальи Оливье плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

22' Г О О О О О Л - Минте Янкуба из команды Фейеноорд легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

22' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Минте Янкуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Тимон Велленройтер спокойно отбил мяч.

20' Жуниор Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго Томас должен был забить с этой позиции.

18' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет ПСВ

15' Лосано Ирвинг пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

14' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

12' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

11' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет ПСВ

8' Схаутен Йерди нанес удар головой, но Тимон Велленройтер спокойно отбил мяч.

8' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Г О О О О Л - Тильман Малик забивает с правой ноги!

4' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

2' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' ПСВ начинает с центра поля