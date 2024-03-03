  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
ПСВ
1:2
Второй тайм: 64'
Фейеноорд
0'
1:0
4' Гол
Тильман Малик
1:1
22' Гол
Минте Янкуба
45' Желтая карточка
Тезе Джордан
51' Желтая карточка
Рамальо Андре
55' Желтая карточка
Тильман Малик
55' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
60' Желтая карточка
Виффер Матс
1:2
61' Гол
Хименес Сантьяго Томас

Ход матча

4'
Тильман Малик
(Де Йонг Люк)
1:0
22'
1:1
Минте Янкуба
45'
Тезе Джордан
 
51'
Рамальо Андре
 
55'
Тильман Малик
 
55'
 
Зерруки Рамиз
60'
 
Виффер Матс
61'
1:2
Хименес Сантьяго Томас
(Гертрейда Лютсхарел)
64'
Тиль Гус
Рамальо Андре
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 243 Количество передач 152
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Фейеноорд
3.75
3.65
Реклама, pari.ru
5.10
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
17
Жуниор
Мауро
11
Бакайоко
Жоан
10
Тильман
Малик
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
8
Тимбер
Квинтен
6
Зерруки
Рамиз
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
29
Хименес
Сантьяго
Томас
27
Миламбо
Антони
ПСВ
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Фейеноорд

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

40 матчей

42.5%
15%
42.5%
17 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

25%
42.5%
32.5%
10 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

35%
35%
30%
14 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:0
Э
1:2
С
0:1
Э
2:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
С
0:0
Э
1:3
К
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
С
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
4:3
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
К
2:1
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
10:0
Э
0:0
К
0:3
Э
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.89
1.19

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.57
1.21

Среднее время на гол

57
74

Всего голов

69
48

Голов в среднем за матч

1.73
1.2

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 22 (5) 0.92
Тиль Гус 7 0.29
Бакайоко Жоан 6 0.25
Тильман Малик 6 0.25
Пепи Рикардо 6 (1) 0.25
Сайбари Исмаэль 5 0.21
Лосано Ирвинг 5 0.21
Ланг Ноа 4 0.17
Веерман Йоэй 3 0.13
Вертессен Йорбе 3 0.13
Боскальи Оливье 2 0.08
Рамальо Андре 2 0.08
Схаутен Йерди 2 0.08
Тезе Джордан 1 0.04
Дест Серджиньо 1 0.04
Бабади Исаак 1 0.04
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 21 (1) 0.88
Тимбер Квинтен 6 0.25
Гертрейда Лютсхарел 6 0.25
Минте Янкуба 6 0.25
Стенгс Келвин 5 0.21
Пайшао Игор 5 0.21
Виффер Матс 4 0.17
Лингр Ондржей 2 0.08
Сейер Лео 1 0.04
Иванушец Лука 1 0.04
Ганцко Давид 1 (1) 0.04
Дилросун Джавайро 1 0.04
Миламбо Антони 1 0.04
Ниукоп Барт 1 0.04
Уэда Аясэ 1 0.04
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Тезе Джордан 3 0
Де Йонг Люк 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Тимбер Квинтен 3 0
Пайшао Игор 3 0
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Виффер Матс 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Ганцко Давид 1 0
Зерруки Рамиз 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
91% (10)
0% (0)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
Фейеноорд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

0
3
ПСВ
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
Фейеноорд
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

43
28
ПСВ
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
9% (2)
43% (10)
Фейеноорд
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

43
31

Голы по времени матча

Забито

33
29
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
3
9%
5
17%
1-15
6
18%
5
17%
16-30
5
15%
2
7%
31-45
10
30%
5
17%
46-60
3
9%
5
17%
61-75
6
18%
7
24%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
2
22%
76-90

Забито

43
29
15 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 13
5
12%
5
17%
1-15
4
9%
6
21%
16-30
6
14%
2
7%
31-45
7
16%
5
17%
46-60
11
26%
4
14%
61-75
10
23%
7
24%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

76
58
29 В 1-м тайме 25
47 Во 2-м тайме 33
20 Забивали первыми 17
0 Не забивали 2
8
11%
10
17%
1-15
10
13%
11
19%
16-30
11
14%
4
7%
31-45
17
22%
10
17%
46-60
14
18%
9
16%
61-75
16
21%
14
24%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
4
24%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
33%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5
Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0
Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4

Результаты матчей

ПСВ
Фейеноорд

Точный счет

2:0
4 раза 36%
3:1
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
6:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:4
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

4
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 45%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
0:4
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
6:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
6 раз 26%
4
6 раз 26%
2
5 раз 22%
1
2 раза 9%
5
2 раза 9%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
4
4 раза 17%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
6
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
2.5
Больше Меньше
5
7
3
8
3.5
3
9
1
10
4.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
9
2
9
3
2.5
4
7
7
5
3.5
4
7
3
9
4.5
1
10
2
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
1.5
Больше Меньше
16
7
16
7
2.5
9
14
10
13
3.5
7
16
4
19
4.5
3
20
2
21
5.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 24 21 3 0 78 - 12 66
2.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 24 17 5 2 62 - 18 56
3.
Твенте
 Заявка 24 15 5 4 47 - 23 50
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 24 12 7 5 46 - 25 43
5.
Аякс
 Заявка 24 11 6 7 56 - 48 39
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 24 10 7 7 38 - 32 37
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 Заявка 24 8 8 8 29 - 32 32
9.
Херенвен
 1:0 Заявка 24 9 4 11 39 - 44 31
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 24 8 6 10 30 - 34 30
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
12.
Алмере Сити
 Заявка 23 7 6 10 22 - 39 27
13.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 24 7 6 11 32 - 42 27
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 23 4 9 10 36 - 47 21
16.
Валвейк
 Заявка 24 5 3 16 22 - 44 18
17.
Витесс
 Заявка 24 4 4 16 19 - 49 16
18.
Волендам
 Заявка 24 3 4 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 12 11 1 0 34 - 6 34
2.
Твенте
 Заявка 12 9 1 2 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
Аякс
 Заявка 12 7 3 2 29 - 18 24
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
8.
Херенвен
 1:0 Заявка 12 6 2 4 21 - 16 20
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 12 9 2 1 33 - 10 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 12 4 4 4 21 - 19 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
11.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
12.
Херенвен
 1:0 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
14.
Витесс
 Заявка 12 3 0 9 11 - 31 9
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (10)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 16 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Твенте Проппер Робин 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Фейеноорд
    3.75
    3.65
    Реклама, pari.ru
    5.10
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСВ 1:2 Фейеноорд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПСВ
    Фейеноорд
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный