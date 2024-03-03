Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Боскальи Оливье получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Ох, нехорошо это выглядит. Хименес Сантьяго Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Хименес Сантьяго Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Боскальи Оливье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Боскальи Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Белен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

87' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

87' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Матч возобновлен

85' Жуниор Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Тимбер Квинтен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Удар от ворот произведет Фейеноорд

82' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

78' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

78' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

76' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет ПСВ

73' Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Супер-замена от тренера! Тиль Гус только вышел на поле и уже забил!

71' Г О О О О Л - Тиль Гус правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

71' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Тимбер Квинтен получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Тимбер Квинтен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

65' Виффер Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Гертрейда Лютсхарел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Рефери не любит споров - именно за это Гертрейда Лютсхарел сейчас получил желтую

59' Бакайоко Жоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Матч возобновится спорным мячом

55' Зерруки Рамиз получает желтую карточку за неспортивное поведение

55' Тильман Малик получает желтую карточку за неспортивное поведение

54' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

54' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Тимон Велленройтер спокойно отбил мяч.

54' Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Зерруки Рамиз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Хорошую попытку сделал Белен Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Оооо... вот это был удар! Гертрейда Лютсхарел должен был забить с этой позиции.

52' Хорошую попытку сделал Гертрейда Лютсхарел . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Тимбер Квинтен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Тимбер Квинтен пробил со штрафного прямо в стенку

51' Рамальо Андре тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

50' Удар от ворот произведет Фейеноорд

48' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

48' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника