Тур: 24. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
2' Желтая карточкаТюрам Кефрен
0:1
8' ГолМоффи Теремас
45' Желтая карточкаКоста Логан
50' Желтая карточкаМоффи Теремас
1:1
65' ГолДаллинга Тийс
2:1
69' ГолГбоо Янн
90' Желтая карточкаСпирингс Стейн
90'+6
Ход матча
2'
8'
0:1
45'
50'
65'
1:1
69'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
414 Количество передач 522
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
25
Кебен
Кевин
15
Доннум
Арон
37
Гбоо
Янн
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
29
Гессан
Эванн
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
-
37 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
39 Дауда ТраореВратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
-
32 Лоше ТомНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тулуза
Ницца
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
32 матча
25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.29
0.73
Среднее время на гол
69
122
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.2
1.35
Среднее время на гол
75
66
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.25
1.06
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
72
84
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|9 (1)
|0.38
|Магри Франк
|4
|0.17
|Сьерро Венсан
|3 (2)
|0.13
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.13
|Мависса Кристиан
|2
|0.08
|Хелаберт Сесар
|1
|0.04
|Коста Логан
|1
|0.04
|Гбоо Янн
|1
|0.04
|Шмидт Никлас
|1
|0.04
|Николайсен Расмус
|1
|0.04
|Бабика Шави
|1
|0.04
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Каманзи Уоррен
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|7 (1)
|0.29
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.17
|Гессан Эванн
|4 (1)
|0.17
|Бога Жереми
|3
|0.13
|Будауи Хишем
|2
|0.08
|Аталь Юсеф
|1
|0.04
|Лоше Том
|1
|0.04
|Сансон Морган
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|7
|0
|Сьерро Венсан
|6
|0
|Коста Логан
|6
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Даллинга Тийс
|5
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Николайсен Расмус
|4
|0
|Магри Франк
|4
|0
|Спирингс Стейн
|3
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Рестес Гийом
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|6
|1
|Данте Бонфим
|5
|1
|Бар Мельвен
|5
|0
|Тюрам Кефрен
|5
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Лотомба Жордан
|3
|0
|Моффи Теремас
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Сансон Морган
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ницца
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
3
Тулуза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Ницца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
10
11
Тулуза
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Ницца
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
63% (15)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
18
14
Голы по времени матча
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
3
19%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
4
25%
3
33%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
1
9%
4
31%
76-90
Пропущено
17
6
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
67%
76-90
Забито
27
22
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 8
5
19%
2
9%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
7
26%
6
27%
61-75
4
15%
6
27%
76-90
Пропущено
32
18
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 11
4
13%
1
6%
1-15
4
13%
4
22%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
7
22%
3
17%
46-60
3
9%
2
11%
61-75
9
28%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1
Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4
Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0
Результаты матчей
Тулуза
Ницца
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
1:2
5 раз 21%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
48
57
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
39
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
168
717
618
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|54 - 19
|55
|2.
|1:0 Заявка
|24
|13
|7
|4
|35 - 18
|46
|3.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|44 - 34
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 20
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|23 - 17
|40
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 24
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|35 - 27
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|30 - 32
|34
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|12.
|0:0 Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 34
|26
|13.
|0:0 Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 35
|26
|14.
|0:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 31
|24
|15.
|0:0 Заявка
|24
|5
|9
|10
|29 - 33
|23
|16.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|31 - 44
|22
|17.
|0:0 Заявка
|24
|4
|6
|14
|19 - 37
|18
|18.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|19 - 45
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|31 - 12
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|1:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|0:0 Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 14
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|12.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 18
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|16.
|0:1 Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
|17.
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 2:1 Ницца
Исход игры
Тулуза
23.2% (29)
Ничья
44.8% (56)
Ницца
32% (40)
Тотал 2.5
Больше
36.97% (44)
Меньше
63.03% (75)
Обе команды забьют
Да
77.31% (92)
Нет
22.69% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.2% (49)
1:2 Ницца
17.6% (22)
0:1 Ницца
12% (15)
2:1 Тулуза
12% (15)
1:0 Тулуза
5.6% (7)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья<