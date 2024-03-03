Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Бога Жереми пробил со штрафного прямо в стенку

47' Коста Логан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Каманзи Уоррен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Хорошую попытку сделал Доннум Арон . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Бар Мельвен бьет со штрафного в створ, но Guillaume Restes держит все под контролем

40' Удар от ворот произведет Тулуза

40' Моффи Теремас не смог попасть в створ ударом издали

39' Будауи Хишем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Guillaume Restes ослабляет давление, выбив мяч.

38' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хорошую попытку сделал Гессан Эванн . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Хорошую попытку сделал Гбоо Янн . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Будауи Хишем получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Будауи Хишем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Ницца

29' Гбоо Янн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Удар от ворот произведет Ницца

28' Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Тулуза

26' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Ницца

24' Удар от ворот произведет Ницца

24' Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Игрок из команды Ницца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

13' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Ницца

11' Сьерро Венсан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Г О О О О О Л - Моффи Теремас из команды Ницца легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

8' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Коста Логан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Тюрам Кефрен грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

2' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Тулуза начинает с центра поля