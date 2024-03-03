  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Тулуза
2:1
Конец матча
Ницца
0'
2' Желтая карточка
Тюрам Кефрен
0:1
8' Гол
Моффи Теремас
45' Желтая карточка
Коста Логан
50' Желтая карточка
Моффи Теремас
1:1
65' Гол
Даллинга Тийс
2:1
69' Гол
Гбоо Янн
90' Желтая карточка
Спирингс Стейн
90'+6

Ход матча

2'
 
Тюрам Кефрен
8'
0:1
Моффи Теремас
45'
Коста Логан
 
50'
 
Моффи Теремас
61'
Суасо Габриэль
Кебен Кевин
 
64'
 
Лаборд Гаэтан
Моффи Теремас
64'
 
Перро Ромен
Бар Мельвен
65'
Даллинга Тийс
(Каманзи Уоррен)
1:1
69'
Гбоо Янн
(Даллинга Тийс)
2:1
77'
 
Лоше Том
Лотомба Жордан
77'
 
Чо Мохамед-Али
Бога Жереми
83'
Магри Франк
Даллинга Тийс
 
84'
 
Клод-Морис Алексис
Будауи Хишем
90'
Скюття Наатан
Доннум Арон
 
90'
Кассерес Кристиан
Гбоо Янн
 
90'
Спирингс Стейн
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 414 Количество передач 522
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Тулуза 23.2% (29)
X 44.8% (56)
Ницца 32% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
25
Кебен
Кевин
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
12
Каманзи
Уоррен
13
Мависса
Кристиан
4
Спирингс
Стейн
8
Сьерро
Венсан
15
Доннум
Арон
37
Гбоо
Янн
9
Даллинга
Тийс
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
4
Данте
Бонфим
6
Тодибо
Жан-Клер
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
9
Моффи
Теремас
29
Гессан
Эванн
7
Бога
Жереми
Тулуза
3-4-2-1
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Ницца

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед

32 матча

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
3:0
Л1
1:1
К
4:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
3:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
3:4
Л1
1:0
Л1
0:0
КЛ
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.29
0.73

Среднее время на гол

69
122

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.2
1.35

Среднее время на гол

75
66

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.25
1.06

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

72
84

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 9 (1) 0.38
Магри Франк 4 0.17
Сьерро Венсан 3 (2) 0.13
Абухляль Закария 3 (1) 0.13
Мависса Кристиан 2 0.08
Хелаберт Сесар 1 0.04
Коста Логан 1 0.04
Гбоо Янн 1 0.04
Шмидт Никлас 1 0.04
Николайсен Расмус 1 0.04
Бабика Шави 1 0.04
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 7 (1) 0.29
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.17
Гессан Эванн 4 (1) 0.17
Бога Жереми 3 0.13
Будауи Хишем 2 0.08
Аталь Юсеф 1 0.04
Лоше Том 1 0.04
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 7 0
Сьерро Венсан 6 0
Коста Логан 6 0
Суасо Габриэль 5 0
Даллинга Тийс 5 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Магри Франк 4 0
Спирингс Стейн 3 0
Мартинес Карлес 3 0
Деслер Миккел 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Рестес Гийом 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 5 1
Бар Мельвен 5 0
Тюрам Кефрен 5 0
Будауи Хишем 4 0
Лотомба Жордан 3 0
Моффи Теремас 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0

Результаты матчей

Тулуза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ницца
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
3
Тулуза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Ницца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

10
11
Тулуза
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Ницца
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
63% (15)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

18
14

Голы по времени матча

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
3
19%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
4
25%
3
33%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Пропущено

17
6
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
67%
76-90

Забито

27
22
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 8
5
19%
2
9%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
7
26%
6
27%
61-75
4
15%
6
27%
76-90

Пропущено

32
18
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 11
4
13%
1
6%
1-15
4
13%
4
22%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
7
22%
3
17%
46-60
3
9%
2
11%
61-75
9
28%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1
Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4
Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0

Результаты матчей

Тулуза
Ницца

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
1:2
5 раз 21%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
5
7
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
1
11
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
16
8
7
17
1.5
6
18
3
21
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 1:0 Заявка 24 13 7 4 35 - 18 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 24 11 7 6 23 - 17 40
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 23 9 8 6 35 - 27 35
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
11.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
12.
Нант
 0:0 Заявка 24 7 5 12 23 - 34 26
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 24 6 8 10 23 - 35 26
14.
Гавр
 0:1 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
15.
Монпелье
 0:0 Заявка 24 5 9 10 29 - 33 23
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 0:0 Заявка 24 4 6 14 19 - 37 18
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 1:0 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 0:1 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 0:0 Заявка 13 2 8 3 17 - 14 14
15.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Нант
 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 0:0 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 1:0 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
11.
Нант
 0:0 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
12.
Мец
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 18 11
14.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
15.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
16.
Гавр
 0:1 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
17.
Монпелье
 0:0 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
18.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    После классного второго тайма Тулуза совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Тулуза: 45%, Ницца: 55%.
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Коста Логан
  • 95'
    Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Перро Ромен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Скюття Наатан
  • 94'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 93'
    Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Спирингс Стейн получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Чо Мохамед-Али
  • 92'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Тулуза: 46%, Ницца: 54%.
    • 50'
      Тулуза начинает контратаку
    • 50'
      Николайсен Расмус успешно блокирует удар.
    • 50'
      Мависса Кристиан успешно блокирует удар.
    • 50'
      Бога Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Бога Жереми пробил со штрафного прямо в стенку
    • 47'
      Коста Логан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 47'
      Коста Логан из команды Тулуза заходит слишком далеко, он валит Тюрам Кефрен.
    • 47'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Ницца контролирует мяч.
    • 47'
      Ницца контролирует мяч.
    • 47'
      Ницца контролирует мяч.
    • 47'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Тодибо Жан-Клер успешно блокирует удар.
    • 46'
      Сьерро Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Каманзи Уоррен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Ницца контролирует мяч.
    • 46'
      Николайсен Расмус наказан за толчок Бар Мельвен
    • 46'
      Сьерро Венсан из команды Тулуза подал угловой справа.
    • 45'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Тулуза: 54%, Ницца: 46%.
    • 45'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 45'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 45'
      Ницца контролирует мяч.
    • 45'
      Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Ницца контролирует мяч.
    • 44'
      Ницца контролирует мяч.
    • 44'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Ницца контролирует мяч.
    • 43'
      Хорошую попытку сделал Доннум Арон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 43'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 42'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 42'
      Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 42'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 41'
      Моффи Теремас из команды Ницца в офсайде
    • 41'
      Будауи Хишем из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
    • 41'
      Бар Мельвен бьет со штрафного в створ, но Guillaume Restes держит все под контролем
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Сьерро Венсан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Гессан Эванн
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Сьерро Венсан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Гессан Эванн
    • 40'
      Контроль мяча: Тулуза: 52%, Ницца: 48%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 40'
      Моффи Теремас не смог попасть в створ ударом издали
    • 40'
      Моффи Теремас задерживает мяч рукой
    • 40'
      Николайсен Расмус успешно блокирует удар.
    • 40'
      Бога Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Коста Логан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Будауи Хишем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Guillaume Restes ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 38'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Бога Жереми из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 38'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Гессан Эванн. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Гбоо Янн. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Будауи Хишем возвращается на поле.
    • 36'
      Ницца контролирует мяч.
    • 36'
      Ницца контролирует мяч.
    • 36'
      Ницца контролирует мяч.
    • 36'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Контроль мяча: Тулуза: 56%, Ницца: 44%.
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Ох, нехорошо это выглядит. Будауи Хишем получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 35'
      Будауи Хишем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Росарио Пабло
    • 34'
      Ницца контролирует мяч.
    • 34'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 34'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Гессан Эванн из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Николайсен Расмус
    • 33'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 33'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 32'
      Ницца контролирует мяч.
    • 32'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 32'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Тулуза: 54%, Ницца: 46%.
    • 30'
      Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Коста Логан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Моффи Теремас
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Будауи Хишем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Даллинга Тийс
    • 29'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 29'
      Гбоо Янн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 28'
      Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 26'
      Шанс! Моффи Теремас из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • 26'
      Будауи Хишем из команды Ницца подал угловой справа.
    • 26'
      Коста Логан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Тулуза: 51%, Ницца: 49%.
    • 25'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 24'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 24'
      Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Моффи Теремас из команды Ницца в офсайде
    • 21'
      Контроль мяча: Тулуза: 51%, Ницца: 49%.
    • 21'
      Кебен Кевин из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Игрок из команды Ницца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 21'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 20'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 20'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 17'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Ницца контролирует мяч.
    • 16'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Спирингс Стейн наказан за толчок Гессан Эванн
    • 15'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 15'
      Ницца контролирует мяч.
    • 14'
      Контроль мяча: Тулуза: 62%, Ницца: 38%.
    • 14'
      Ницца контролирует мяч.
    • 14'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 14'
      Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Коста Логан успешно блокирует удар.
    • 14'
      Бар Мельвен из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 13'
      Каманзи Уоррен из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бога Жереми
    • 13'
      Ницца контролирует мяч.
    • 12'
      Ницца контролирует мяч.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 11'
      Сьерро Венсан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 10'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Тулуза: 66%, Ницца: 34%.
    • 10'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 10'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 9'
      Моффи Теремас удалось забить из легкой позиции.
    • 8'
      Г О О О О О Л - Моффи Теремас из команды Ницца легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 8'
      Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 8'
      Ницца контролирует мяч.
    • 7'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 7'
      Лотомба Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 7'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 7'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 7'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 7'
      Ницца контролирует мяч.
    • 6'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 6'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ницца контролирует мяч.
    • 5'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Ницца контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Тулуза: 33%, Ницца: 67%.
    • 5'
      Ницца контролирует мяч.
    • 4'
      Ницца контролирует мяч.
    • 4'
      Ницца контролирует мяч.
    • 4'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 4'
      Каманзи Уоррен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 4'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 4'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Коста Логан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Тюрам Кефрен грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 2'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Коста Логан заработал фол
    • 2'
      Сьерро Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 2'
      Ницца контролирует мяч.
    • 1'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Тулуза начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Тулуза 23.2% (29)
    X 44.8% (56)
    Ницца 32% (40)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Тулуза 2:1 Ницца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 2:1 Ницца

    Исход игры
    Тулуза
    23.2% (29)
    Ничья
    44.8% (56)
    Ницца
    32% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.97% (44)
    Меньше
    63.03% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    77.31% (92)
    Нет
    22.69% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.2% (49)
    1:2 Ницца
    17.6% (22)
    0:1 Ницца
    12% (15)
    2:1 Тулуза
    12% (15)
    1:0 Тулуза
    5.6% (7)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
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