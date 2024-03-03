Тур: 24. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
19' Желтая карточкаФерри Жордан
34' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
0:1
47' ПенальтиДиарра Хабиб
66' Желтая карточкаДиарра Хабиб
1:1
71' ГолНорден Арно
1:2
83' ГолЭмега Эмануэль
84' Желтая карточкаЭмега Эмануэль
2:2
87' ГолНорден Арно
90'+8
Ход матча
19'
34'
47'
0:1
66'
71'
1:1
81'
83'
1:2
84'
87'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
506 Количество передач 355
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тшато
Энзо
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
13
Соу
Саиду
28
Сеная
Марвин
19
Диарра
Хабиб
26
Баква
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
37 Тео АллиЗащитник
- Полузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
23 Карамо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
28 Сеная МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Баква ДиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Басея СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Страсбург
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.88
1.2
Среднее время на гол
48
75
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.61
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
55
81
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|7 (6)
|0.29
|Адамс Акор
|7
|0.29
|Аль-Тамари Мусса
|6
|0.25
|Норден Арно
|5
|0.21
|Фаяд Халил
|2
|0.08
|Силла Иссиага
|1
|0.04
|Эстев Максим
|1
|0.04
|Хазри Вахби
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|5
|0.21
|Мотиба Лебо
|3
|0.13
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.08
|Баква Дилан
|2
|0.08
|Сахи Дион
|2
|0.08
|Гамейро Кевин
|2 (1)
|0.08
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.08
|Делен Тома
|1
|0.04
|Мванга Жуниор
|1
|0.04
|Гильберт Фредерик
|1
|0.04
|Абакар Силла
|1
|0.04
|Себас Жереми
|1
|0.04
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куяте Кики
|5
|1
|Саванье Тежи
|5
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Ферри Жордан
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Модибо Саньян
|3
|0
|Омерагич Бечир
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Хазри Вахби
|2
|0
|Силла Иссиага
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|Баква Дилан
|3
|1
|Сеная Марвин
|3
|1
|Делен Тома
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|3
|0
|Мванга Жуниор
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Диарра Хабиб
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Габриэл Анжело
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Сантос Андрей
|1
|0
|Нзингула Рабби
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Страсбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
8
Монпелье
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Страсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
11
10
Монпелье
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Страсбург
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
21
18
Голы по времени матча
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
3
19%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
25%
2
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
6
55%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
3
23%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
8%
5
25%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
2
10%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
29%
4
31%
61-75
3
21%
4
31%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
24%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
18%
7
39%
31-45
3
18%
6
33%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
2
12%
1
6%
76-90
Забито
30
24
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 6
5
17%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
7
23%
4
17%
61-75
6
20%
10
42%
76-90
Пропущено
30
38
11 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 21
7
23%
4
11%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
4
13%
12
32%
31-45
6
20%
10
26%
46-60
7
23%
3
8%
61-75
6
20%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4
Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3
Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1
Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0
Результаты матчей
Монпелье
Страсбург
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
49
57
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
93
38
210
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
186
717
717
420
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|54 - 19
|55
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|35 - 18
|46
|3.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|44 - 34
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 20
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|23 - 17
|40
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 24
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|8.
|0:0 Заявка
|24
|9
|9
|6
|35 - 27
|36
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|30 - 32
|34
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 37
|26
|13.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 36
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 31
|24
|15.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|31 - 35
|23
|16.
|0:0 Заявка
|24
|5
|8
|11
|31 - 44
|23
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|18.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|19 - 45
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|31 - 12
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|6.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 16
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
|18.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|9
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 2:2 Страсбург
Исход игры
Монпелье
64.2% (77)
Ничья
25% (30)
Страсбург
10.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
56.3% (67)
Меньше
43.7% (52)
Обе команды забьют
Да
76.47% (91)
Нет
23.53% (28)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
42.5% (51)
1:1 Ничья
20% (24)
1:0 Монпелье
19.2% (23)
1:2 Страсбург
10% (12)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Монпелье
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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