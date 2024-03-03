Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

48' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Страсбург

42' Люка Перрен успешно блокирует удар.

42' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

40' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Страсбург

36' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Адамс Акор и попал в каркас ворот!

36' Норден Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Норден Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Сиссоко Ибраима получает желтую карточку за неспортивное поведение

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Баква Дилан получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Баква Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Alaa Bellaarouch держит все под контролем

31' Ферри Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Удар от ворот произведет Страсбург

30' Норден Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Саванье Тежи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Удар от ворот произведет Монпелье

27' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Баква Дилан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Соу Саиду нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.

26' Хорошую попытку сделал Мванга Жуниор . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Делен Тома создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Адамс Акор пробует нанести удар издали, но Alaa Bellaarouch держит все под контролем

22' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

22' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Судья подбегает и показывает Ферри Жордан из команды Монпелье отложенную желтую карточку за фол.

18' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Монпелье

16' Тшато Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Удар от ворот произведет Монпелье

15' Диарра Хабиб из команды Страсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

15' Эмега Эмануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Тшато Энзо из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Монпелье

5' Делен Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Баква Дилан из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

4' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монпелье начинает с центра поля