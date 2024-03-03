  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Монпелье
2:2
Конец матча
Страсбург
0'
19' Желтая карточка
Ферри Жордан
34' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
0:1
47' Пенальти
Диарра Хабиб
66' Желтая карточка
Диарра Хабиб
1:1
71' Гол
Норден Арно
1:2
83' Гол
Эмега Эмануэль
84' Желтая карточка
Эмега Эмануэль
2:2
87' Гол
Норден Арно
90'+8

Ход матча

19'
Ферри Жордан
 
34'
 
Сиссоко Ибраима
47'
0:1
Диарра Хабиб
60'
 
Гамейро Кевин
Баква Дилан
66'
 
Диарра Хабиб
68'
Хазри Вахби
Аль-Тамари Мусса
 
68'
Кулибали Танги
Шотар Жорис
 
71'
Норден Арно
(Саванье Тежи)
1:1
76'
 
Гильберт Фредерик
Сеная Марвин
81'
Карамо Янн
Адамс Акор
 
83'
1:2
Эмега Эмануэль
(Соу Саиду)
84'
 
Эмега Эмануэль
87'
Норден Арно
2:2
90'
 
Нзингула Рабби
Делен Тома
90'
 
Деминге Джесси
Эмега Эмануэль

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 506 Количество передач 355
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Монпелье 64.2% (77)
X 25% (30)
Страсбург 10.8% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
4
Куяте
Кики
5
Модибо
Саньян
3
Силла
Иссиага
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
7
Норден
Арно
8
Адамс
Акор
36
Беллаароуч
Алаа
29
Дукуре
Исмаэль
5
Перрен
Люка
13
Соу
Саиду
28
Сеная
Марвин
27
Сиссоко
Ибраима
19
Диарра
Хабиб
3
Делен
Тома
18
Мванга
Жуниор
10
Эмега
Эмануэль
26
Баква
Дилан
Монпелье
4-2-3-1
Страсбург
3-4-3

История личных встреч

Монпелье
Страсбург

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
3:1
К
1:0
Л1
1:1
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:3
ТМС
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л2
2:1
Л2
1:0

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.88
1.2

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.61
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 7 (6) 0.29
Адамс Акор 7 0.29
Аль-Тамари Мусса 6 0.25
Норден Арно 5 0.21
Фаяд Халил 2 0.08
Силла Иссиага 1 0.04
Эстев Максим 1 0.04
Хазри Вахби 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 5 0.21
Мотиба Лебо 3 0.13
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.08
Баква Дилан 2 0.08
Сахи Дион 2 0.08
Гамейро Кевин 2 (1) 0.08
Диарра Хабиб 2 (1) 0.08
Делен Тома 1 0.04
Мванга Жуниор 1 0.04
Гильберт Фредерик 1 0.04
Абакар Силла 1 0.04
Себас Жереми 1 0.04
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 5 1
Саванье Тежи 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Ферри Жордан 4 0
Эстев Максим 2 1
Модибо Саньян 3 0
Омерагич Бечир 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Хазри Вахби 2 0
Силла Иссиага 2 0
Адамс Акор 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Хефти Сильван 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 5 0
Баква Дилан 3 1
Сеная Марвин 3 1
Делен Тома 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Сантос Андрей 1 0
Нзингула Рабби 1 0

Результаты матчей

Монпелье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Страсбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
8
Монпелье
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Страсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

11
10
Монпелье
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Страсбург
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

21
18

Голы по времени матча

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
3
19%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
25%
2
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
6
55%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
3
23%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
8%
5
25%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
2
10%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
29%
4
31%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
24%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
18%
7
39%
31-45
3
18%
6
33%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
2
12%
1
6%
76-90

Забито

30
24
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 6
5
17%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
7
23%
4
17%
61-75
6
20%
10
42%
76-90

Пропущено

30
38
11 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 21
7
23%
4
11%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
4
13%
12
32%
31-45
6
20%
10
26%
46-60
7
23%
3
8%
61-75
6
20%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4
Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3
Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1
Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0

Результаты матчей

Монпелье
Страсбург

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
5
7
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
2
10
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
18
6
7
17
1.5
7
17
4
20
2.5
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 Заявка 24 13 7 4 35 - 18 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 24 11 7 6 23 - 17 40
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 0:0 Заявка 24 9 9 6 35 - 27 36
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
11.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
12.
Страсбург
 Заявка 24 6 8 10 25 - 37 26
13.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
14.
Гавр
 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
15.
Монпелье
 Заявка 24 5 9 10 31 - 35 23
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 24 5 8 11 31 - 44 23
17.
Мец
 Заявка 24 5 5 14 21 - 37 20
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
6.
Ренн
 0:0 Заявка 13 6 4 3 25 - 16 22
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 0:0 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
11.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
15.
Лорьян
 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
16.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
17.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
18.
Монпелье
 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Монпелье 64.2% (77)
    X 25% (30)
    Страсбург 10.8% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монпелье 2:2 Страсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 2:2 Страсбург

    Исход игры
    Монпелье
    64.2% (77)
    Ничья
    25% (30)
    Страсбург
    10.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.3% (67)
    Меньше
    43.7% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (91)
    Нет
    23.53% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    42.5% (51)
    1:1 Ничья
    20% (24)
    1:0 Монпелье
    19.2% (23)
    1:2 Страсбург
    10% (12)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Монпелье
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный