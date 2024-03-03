Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Редуан Эль-Якуби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Фортуна Ситтард , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Сегодняшная посещаемость составляет 10306 болельщиков

46' Озьякуп Огузхан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Хорошую попытку сделал Кордоба Иньиго . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Озьякуп Огузхан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Бас Юлиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Лонвейк Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Третий свой гол забил Сирхейс Кай . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

35' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

34' Г О О О О Л - Сирхейс Кай правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

34' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Озьякуп Огузхан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Удар от ворот произведет Эксельсиор

32' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Эксельсиор

28' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Озьякуп Огузхан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Сирхейс Кай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Пэрротт Трой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Хореман Сибе из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Г О О О О О О Л - Сирхейс Кай из команды Фортуна Ситтард с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

15' Лонвейк Джастин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Оратмангун Рагнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сирхейс Кай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Удар от ворот произведет Эксельсиор

11' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

3' Кензо Гудмийн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Лонвейк Джастин получил желтую карточку от судьи

2' Безумный фол. Лонвейк Джастин грубо играет против соперника. Пострадал Кензо Гудмийн

2' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эксельсиор начинает с центра поля