Тур: 24. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 10306 Главный судья: Маншот Ероен
5:2
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаЛонвейк Джастин
1:0
13' ГолЛонвейк Джастин
2:0
15' ГолСирхейс Кай
3:0
29' ГолСирхейс Кай
4:0
34' ГолСирхейс Кай
36' Желтая карточкаБас Юлиан
58' Желтая карточкаЗагре Артур
4:1
61' ГолСанчес-Фернандес Деренсили
62' Желтая карточкаПинту Иву
5:1
68' ГолГут Родриго
5:2
82' ГолОморова Ричи
90' Желтая карточкаУдденес Оскар
90'+3
Ход матча
13'
1:0
15'
2:0
29'
3:0
34'
4:0
36'
58'
61'
62'
68'
5:1
82'
5:2
90'
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
410 Количество передач 466
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Гриффит ИманНападающий
-
27 Браф ДжейденНападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Эксельсиор
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
2
2.13
Среднее время на гол
45
42
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.43
1.17
Среднее время на гол
37
77
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
2.21
1.71
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
40
52
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|9 (1)
|0.38
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.17
|Гут Родриго
|3
|0.13
|Нослин Тейяни
|3
|0.13
|Кордоба Иньиго
|2
|0.08
|Лонвейк Джастин
|1
|0.04
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.04
|Дуарте Дерой
|1
|0.04
|Розье Лорейнц
|1
|0.04
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.04
|Робберехт Милан
|1
|0.04
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|7
|0.29
|Аграфиотис Николас
|5
|0.21
|Дриауех Каухайб
|4
|0.17
|Лампру Лазарос
|3
|0.13
|Удденес Оскар
|3
|0.13
|Хореман Сибе
|2
|0.08
|Бас Юлиан
|2
|0.08
|Оморова Ричи
|2
|0.08
|Дёйвестейн Лансе
|2
|0.08
|Санчес-Фернандес Деренсили
|2
|0.08
|Загре Артур
|1
|0.04
|Сандра Сиссе
|1
|0.04
|Ньивпорт Свен
|1
|0.04
|Пири Кик
|1
|0.04
|Виделль Каспер
|1
|0.04
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|6
|0
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|Пинту Иву
|4
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|5
|1
|Бас Юлиан
|6
|0
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Хореман Сибе
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Сандра Сиссе
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
|Оморова Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
14
Фортуна Ситтард
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Эксельсиор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
4
12
Фортуна Ситтард
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (13)
29% (7)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Эксельсиор
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
29
16
Упущенные победы
8
26
Голы по времени матча
Забито
21
21
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
4
19%
4
19%
1-15
5
24%
4
19%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
3
14%
5
24%
76-90
Пропущено
17
31
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
6%
3
10%
1-15
3
18%
4
13%
16-30
3
18%
6
19%
31-45
2
12%
7
23%
46-60
4
24%
6
19%
61-75
4
24%
5
16%
76-90
Забито
7
17
0 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
2
29%
5
29%
29%
61-75
4
57%
4
24%
76-90
Пропущено
24
21
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
6
25%
8
38%
61-75
7
29%
29%
4
19%
76-90
Забито
28
38
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 3
4
14%
4
11%
1-15
5
18%
8
21%
16-30
3
11%
4
11%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
5
18%
9
24%
61-75
7
25%
9
24%
76-90
Пропущено
41
52
16 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 20
1
2%
7
13%
1-15
6
15%
5
10%
16-30
9
22%
6
12%
31-45
4
10%
11
21%
46-60
10
24%
14
27%
61-75
11
27%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0
Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1
Эксельсиор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1
Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Эксельсиор
Точный счет
3:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
66
66
57
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
111
111
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
213
717
1311
519
321
222
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|21
|3
|0
|79 - 13
|66
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|63 - 19
|56
|3.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|47 - 23
|50
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|46 - 25
|43
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|56 - 48
|39
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|38 - 32
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|50 - 40
|36
|8.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|40 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|30 - 34
|30
|11.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 41
|30
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 39
|27
|13.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 43
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|38 - 52
|21
|16.
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 44
|18
|17.
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|19 - 49
|16
|18.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|21 - 31
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|22 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|16 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5