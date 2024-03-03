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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 10306 Главный судья: Маншот Ероен
Фортуна Ситтард
5:2
Конец матча
Эксельсиор
0'
2' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
1:0
13' Гол
Лонвейк Джастин
2:0
15' Гол
Сирхейс Кай
3:0
29' Гол
Сирхейс Кай
4:0
34' Гол
Сирхейс Кай
36' Желтая карточка
Бас Юлиан
58' Желтая карточка
Загре Артур
4:1
61' Гол
Санчес-Фернандес Деренсили
62' Желтая карточка
Пинту Иву
5:1
68' Гол
Гут Родриго
5:2
82' Гол
Оморова Ричи
90' Желтая карточка
Удденес Оскар
90'+3

Ход матча

2'
Лонвейк Джастин
 
13'
Лонвейк Джастин
(Сирхейс Кай)
1:0
15'
Сирхейс Кай
(Лонвейк Джастин)
2:0
29'
Сирхейс Кай
(Гут Родриго)
3:0
34'
Сирхейс Кай
(Гут Родриго)
4:0
36'
 
Бас Юлиан
46'
 
Ньивпорт Свен
Виделль Каспер
46'
 
Оморова Ричи
Пэрротт Трой
58'
 
Загре Артур
60'
 
Науйокс Ноа
Гаудмейн Кензо
61'
4:1
Санчес-Фернандес Деренсили
(Дёйвестейн Лансе)
62'
Пинту Иву
 
68'
Гут Родриго
(Сирхейс Кай)
5:1
71'
Розье Лорейнц
Озьякуп Огузхан
 
72'
Петерсон Кристофер
Лонвейк Джастин
 
72'
Халилович Ален
Оратмангун Рагнар
 
76'
 
Удденес Оскар
Санчес-Фернандес Деренсили
82'
Маркело Натангело
Пинту Иву
 
82'
5:2
Оморова Ричи
(Хореман Сибе)
83'
 
Ван Дёйнен Майк
Дёйвестейн Лансе
87'
Да Крус Алессио
Сирхейс Кай
 
90'
 
Удденес Оскар

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 410 Количество передач 466
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
99
Веррипс
Михаэл
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
15
Озьякуп
Огузхан
6
Дуарте
Дерой
34
Оратмангун
Рагнар
21
Лонвейк
Джастин
9
Сирхейс
Кай
7
Кордоба
Иньиго
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
4
Эль-Яакуби
Редуан
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
8
Сандра
Сиссе
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
23
Дёйвестейн
Лансе
10
Гаудмейн
Кензо
9
Пэрротт
Трой
Фортуна Ситтард
4-2-1-3
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Эксельсиор

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
2:2
Э
3:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
1:1
ТМК
0:13
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
4:2
ПД
3:0
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
5:1

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

2
2.13

Среднее время на гол

45
42

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.43
1.17

Среднее время на гол

37
77

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

2.21
1.71

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

40
52

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 9 (1) 0.38
Халилович Ален 4 (1) 0.17
Гут Родриго 3 0.13
Нослин Тейяни 3 0.13
Кордоба Иньиго 2 0.08
Лонвейк Джастин 1 0.04
Озьякуп Огузхан 1 0.04
Дуарте Дерой 1 0.04
Розье Лорейнц 1 0.04
Бельхейр Мухамед 1 0.04
Робберехт Милан 1 0.04
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 0.29
Аграфиотис Николас 5 0.21
Дриауех Каухайб 4 0.17
Лампру Лазарос 3 0.13
Удденес Оскар 3 0.13
Хореман Сибе 2 0.08
Бас Юлиан 2 0.08
Оморова Ричи 2 0.08
Дёйвестейн Лансе 2 0.08
Санчес-Фернандес Деренсили 2 0.08
Загре Артур 1 0.04
Сандра Сиссе 1 0.04
Ньивпорт Свен 1 0.04
Пири Кик 1 0.04
Виделль Каспер 1 0.04
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 6 0
Сиовас Димитрис 4 0
Пинту Иву 4 0
Дейкс Митчелл 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Дуарте Дерой 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Кордоба Иньиго 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 5 1
Бас Юлиан 6 0
Лампру Лазарос 3 1
Хореман Сибе 4 0
Дриауех Каухайб 3 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Сандра Сиссе 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ньивпорт Свен 1 0
Удденес Оскар 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Виделль Каспер 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Оморова Ричи 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
14
Фортуна Ситтард
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Эксельсиор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

22
13

Упущенные победы

4
12
Фортуна Ситтард
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (13)
29% (7)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Эксельсиор
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

29
16

Упущенные победы

8
26

Голы по времени матча

Забито

21
21
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
4
19%
4
19%
1-15
5
24%
4
19%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
3
14%
5
24%
76-90

Пропущено

17
31
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
6%
3
10%
1-15
3
18%
4
13%
16-30
3
18%
6
19%
31-45
2
12%
7
23%
46-60
4
24%
6
19%
61-75
4
24%
5
16%
76-90

Забито

7
17
0 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
2
29%
5
29%
29%
61-75
4
57%
4
24%
76-90

Пропущено

24
21
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
6
25%
8
38%
61-75
7
29%
29%
4
19%
76-90

Забито

28
38
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 3
4
14%
4
11%
1-15
5
18%
8
21%
16-30
3
11%
4
11%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
5
18%
9
24%
61-75
7
25%
9
24%
76-90

Пропущено

41
52
16 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 20
1
2%
7
13%
1-15
6
15%
5
10%
16-30
9
22%
6
12%
31-45
4
10%
11
21%
46-60
10
24%
14
27%
61-75
11
27%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0
Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1
Эксельсиор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1
Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Эксельсиор

Точный счет

3:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
6
6
5
7
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
11
1
1
11
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
21
3
7
17
1.5
13
11
5
19
2.5
3
21
2
22
3.5
1
23
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 24 21 3 0 79 - 13 66
2.
Фейеноорд
 Заявка 24 17 5 2 63 - 19 56
3.
Твенте
 Заявка 24 15 5 4 47 - 23 50
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 24 12 7 5 46 - 25 43
5.
Аякс
 Заявка 24 11 6 7 56 - 48 39
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 24 10 7 7 38 - 32 37
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 Заявка 24 8 8 8 29 - 32 32
9.
Херенвен
 Заявка 24 9 4 11 40 - 44 31
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 24 8 6 10 30 - 34 30
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 24 8 6 10 28 - 41 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 23 7 6 10 22 - 39 27
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 24 7 6 11 32 - 43 27
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 24 4 9 11 38 - 52 21
16.
Валвейк
 Заявка 24 5 3 16 22 - 44 18
17.
Витесс
 Заявка 24 4 4 16 19 - 49 16
18.
Волендам
 Заявка 24 3 4 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 12 9 1 2 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
Аякс
 Заявка 12 7 3 2 29 - 18 24
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
11.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Витесс
 Заявка 12 3 0 9 11 - 31 9
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 3 7 21 - 31 9
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 22 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Аякс Бробби Брайан 16 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 79'
      Оооо... вот это был удар! Сирхейс Кай должен был забить с этой позиции.
    • 79'
      Хорошую попытку сделал Сирхейс Кай. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 79'
      Кордоба Иньиго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 79'
      Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Матч возобновлен
    • 77'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 77'
      Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • 76'
      Пинту Иву ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Фортуна Ситтард 5:2 Эксельсиор онлайн

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