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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ренн
0:0
Перерыв
Лорьян
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 122
Ренн 89.3% (109)
X 9% (11)
Лорьян 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ренн
Ничья
Лорьян
4.50
7.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
36
Сейду
Алиду
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
11
Блас
Людовик
7
Террье
Мартен
33
Дуэ
Дезире
9
Мюинга
Арно
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
15
Лапорт
Жульен
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
37
Ле
Бри
Тео
44
Кари
Айман
9
Бамба
Мохаммед
21
Понсо
Жульен
Ренн
4-2-3-1
Лорьян
3-4-3

История личных встреч

Ренн
Лорьян

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
33.3%
18 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед

34 матча

52.9%
20.6%
26.5%
18 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
18 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
5:0
К
1:0
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:3
ТМК
2:0
ТМС
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
КЛ
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
ТМС
1:4
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:0
ТМС
2:1
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
Л1
2:0
К
0:0

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.78
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.06
0.72

Среднее время на гол

84
124

Всего голов

49
37

Голов в среднем за матч

1.44
1.09

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

62
82

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 6 (4) 0.25
Террье Мартен 5 0.21
Мюинга Арно 5 (2) 0.21
Гуйри Амин 4 0.17
Дуэ Дезире 3 0.13
Салах Ибрагим 3 0.13
Блас Людовик 3 (1) 0.13
Трюффер Адриен 1 0.04
Ассиньон Лоренс 1 0.04
Доку Жереми 1 0.04
Ву Кристофер 1 0.04
Теате Артур 1 0.04
Омари Вармед 1 0.04
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.21
Бамба Мохаммед 5 0.21
Крупи Эли Джуниор 4 0.17
Понсо Жульен 2 0.08
Бамба Дьенг 2 0.08
Тосин Айегун 2 0.08
Дукуре Сирине 1 0.04
Луза Имран 1 0.04
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Абергель Лоран 1 0.04
Бакайоко Тьемуэ 1 0.04
Йонгва Дарлин 1 0.04
Туре Сулейман 1 0.04
Кари Айман 1 0.04
Кацерис Панос 1 0.04
Менди Бенжамен 1 0.04
Ле Бри Тео 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Ассиньон Лоренс 4 0
Мюинга Арно 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Теате Артур 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Дуэ Дезире 2 0
Дуэ Гела 0 1
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Блас Людовик 1 0
Гуйри Амин 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 5 0
Менди Формоз III 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Абергель Лоран 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Ренн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Лорьян
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
7
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лорьян
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

9
13
Ренн
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Лорьян
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

25
12
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 18
4
16%
2
17%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
6
24%
3
25%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
5
20%
3
25%
76-90

Пропущено

16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
6
26%
16-30
6
38%
4
17%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
5
31%
3
13%
61-75
2
13%
6
26%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
1
8%
4
22%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
25%
4
22%
76-90

Пропущено

9
22
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
33%
6
27%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
22%
2
9%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
1
11%
4
18%
61-75
2
22%
4
18%
76-90

Забито

37
30
15 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
5
14%
6
20%
1-15
5
14%
3
10%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
9
24%
6
20%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
8
22%
7
23%
76-90

Пропущено

25
45
12 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
3
12%
6
13%
1-15
1
4%
9
20%
16-30
8
32%
6
13%
31-45
3
12%
7
16%
46-60
6
24%
7
16%
61-75
4
16%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1
Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1
Лорьян
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2
Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2

Результаты матчей

Ренн
Лорьян

Точный счет

3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
5 раз 22%
2
4 раза 17%
5
1 раз 4%
0
9 раз 39%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ренн
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
4
1.5
7
5
4
8
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
6
2
9
1.5
4
7
2
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
14
9
10
13
1.5
11
12
6
17
2.5
5
18
1
22
3.5
1
22
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 Заявка 24 13 7 4 35 - 18 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 24 11 7 6 23 - 17 40
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 0:0 Заявка 24 9 9 6 35 - 27 36
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
11.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
12.
Страсбург
 Заявка 24 6 8 10 25 - 37 26
13.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
14.
Гавр
 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
15.
Монпелье
 Заявка 24 5 9 10 31 - 35 23
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 24 5 8 11 31 - 44 23
17.
Мец
 Заявка 24 5 5 14 21 - 37 20
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
6.
Ренн
 0:0 Заявка 13 6 4 3 25 - 16 22
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 0:0 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
11.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
15.
Лорьян
 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
16.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
17.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
18.
Монпелье
 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: Ренн: 49%, Лорьян: 51%.
  • 46'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 45'
    Близко! Сейду Алиду нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 49%, Лорьян: 51%.
  • 45'
    Туре Сулейман из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Туре Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Дуэ Дезире пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем
    • 38'
      Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Абергель Лоран из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 49%, Лорьян: 51%.
    • 35'
      Лапорт Жульен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
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    Прогнозы 122
    Ренн 89.3% (109)
    X 9% (11)
    Лорьян 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Лорьян
    4.50
    7.50
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    7.90
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    Где смотреть матч Ренн 0:0 Лорьян онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 0:0 Лорьян

    Исход игры
    Ренн
    89.3% (109)
    Ничья
    9% (11)
    Лорьян
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.26% (61)
    Меньше
    48.74% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (70)
    Нет
    41.18% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    41.8% (51)
    1:0 Ренн
    19.7% (24)
    2:0 Ренн
    18.9% (23)
    1:1 Ничья
    8.2% (10)
    3:1 Ренн
    4.9% (6)
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