Тур: 24. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
56' Желтая карточкаТуре Сулейман
0:1
59' ГолБамба Мохаммед
72' Желтая карточкаАбергель Лоран
74' Желтая карточкаБлас Людовик
0:2
90' ГолКрупи Эли Джуниор
1:2
90' ГолГуйри Амин
90'+8
Ход матча
56'
59'
0:1
72'
72'
74'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
11 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
491 Количество передач 407
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
36
Сейду
Алиду
23
Омари
Вармед
11
Блас
Людовик
33
Дуэ
Дезире
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
-
44 Кари АйманНападающий
- Нападающий
-
21 Понсо ЖульенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
-
11 Бамба ДьенгНападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Лорьян
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
33.3%
18 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед
34 матча
52.9%
20.6%
26.5%
18 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
18 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.78
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.06
0.72
Среднее время на гол
84
124
Всего голов
49
37
Голов в среднем за матч
1.44
1.09
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
62
82
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|6 (4)
|0.25
|Террье Мартен
|5
|0.21
|Гуйри Амин
|5
|0.21
|Мюинга Арно
|5 (2)
|0.21
|Дуэ Дезире
|3
|0.13
|Салах Ибрагим
|3
|0.13
|Блас Людовик
|3 (1)
|0.13
|Трюффер Адриен
|1
|0.04
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.04
|Доку Жереми
|1
|0.04
|Ву Кристофер
|1
|0.04
|Теате Артур
|1
|0.04
|Омари Вармед
|1
|0.04
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Дуэ Гела
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Мохаммед
|6
|0.25
|Крупи Эли Джуниор
|5
|0.21
|Февр Ромен
|5
|0.21
|Понсо Жульен
|2
|0.08
|Бамба Дьенг
|2
|0.08
|Тосин Айегун
|2
|0.08
|Дукуре Сирине
|1
|0.04
|Луза Имран
|1
|0.04
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.04
|Абергель Лоран
|1
|0.04
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.04
|Йонгва Дарлин
|1
|0.04
|Туре Сулейман
|1
|0.04
|Кари Айман
|1
|0.04
|Кацерис Панос
|1
|0.04
|Менди Бенжамен
|1
|0.04
|Ле Бри Тео
|0
|0
|Калюлю Гедеон
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Мюинга Арно
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Дуэ Дезире
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|6
|0
|Менди Формоз III
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Абергель Лоран
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Понсо Жульен
|3
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Кацерис Панос
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Лорьян
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
7
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лорьян
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
9
13
Ренн
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Лорьян
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
17
20
Голы по времени матча
Забито
26
14
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 18
4
15%
2
14%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
6
23%
4
29%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
6
23%
4
29%
76-90
Пропущено
18
24
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
6
33%
4
17%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
3
17%
7
29%
29%
76-90
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
1
8%
4
22%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
25%
4
22%
76-90
Пропущено
9
22
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
33%
6
27%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
22%
2
9%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
1
11%
4
18%
61-75
2
22%
4
18%
76-90
Забито
38
32
15 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
5
13%
6
19%
1-15
5
13%
3
9%
16-30
5
13%
4
13%
31-45
9
24%
7
22%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
9
24%
8
25%
76-90
Пропущено
27
46
12 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
3
11%
6
13%
1-15
1
4%
9
20%
16-30
8
30%
30%
6
13%
31-45
4
15%
7
15%
46-60
6
22%
7
15%
61-75
5
19%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1
Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1
Лорьян
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2
Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2
Результаты матчей
Ренн
Лорьян
Точный счет
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
5
1 раз 4%
0
9 раз 38%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ренн
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
93
85
75
49
210
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
66
29
57
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
159
1014
1212
618
519
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|54 - 19
|55
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|35 - 18
|46
|3.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|44 - 34
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 20
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|23 - 17
|40
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 24
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|36 - 29
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|30 - 32
|34
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 37
|26
|13.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 36
|25
|14.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|33 - 45
|25
|15.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 31
|24
|16.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|31 - 35
|23
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|18.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|19 - 45
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|31 - 12
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
|18.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|9
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 1:2 Лорьян
Исход игры
Ренн
89.3% (109)
Ничья
9% (11)
Лорьян
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.26% (61)
Меньше
48.74% (58)
Обе команды забьют
Да
58.82% (70)
Нет
41.18% (49)
Популярный счёт
2:1 Ренн
41.8% (51)
1:0 Ренн
19.7% (24)
2:0 Ренн
18.9% (23)
1:1 Ничья
8.2% (10)
3:1 Ренн
4.9% (6)
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