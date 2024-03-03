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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ренн
1:2
Конец матча
Лорьян
0'
56' Желтая карточка
Туре Сулейман
0:1
59' Гол
Бамба Мохаммед
72' Желтая карточка
Абергель Лоран
74' Желтая карточка
Блас Людовик
0:2
90' Гол
Крупи Эли Джуниор
1:2
90' Гол
Гуйри Амин
90'+8

Ход матча

56'
 
Туре Сулейман
59'
0:1
Бамба Мохаммед
67'
Гуйри Амин
Сантамария Батист
 
72'
 
Абергель Лоран
72'
Дуэ Гела
Сейду Алиду
 
74'
Блас Людовик
 
82'
Йылдырым Бертуг
Мюинга Арно
 
82'
Салах Ибрагим
Дуэ Дезире
 
82'
Ву Кристофер
Омари Вармед
 
82'
 
Калюлю Гедеон
Кацерис Панос
82'
 
Тосин Айегун
Кари Айман
83'
 
Крупи Эли Джуниор
Бамба Мохаммед
90'
0:2
Крупи Эли Джуниор
(Калюлю Гедеон)
90'
Гуйри Амин
(Буриго Бенжамен)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 491 Количество передач 407
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Ренн 89.3% (109)
X 9% (11)
Лорьян 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
36
Сейду
Алиду
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
11
Блас
Людовик
7
Террье
Мартен
33
Дуэ
Дезире
9
Мюинга
Арно
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
15
Лапорт
Жульен
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
37
Ле
Бри
Тео
44
Кари
Айман
9
Бамба
Мохаммед
21
Понсо
Жульен
Ренн
4-2-3-1
Лорьян
3-4-3

История личных встреч

Ренн
Лорьян

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
33.3%
18 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед

34 матча

52.9%
20.6%
26.5%
18 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
18 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
5:0
К
1:0
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:3
ТМК
2:0
ТМС
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
КЛ
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
ТМС
1:4
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:0
ТМС
2:1
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
Л1
2:0
К
0:0

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.78
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.06
0.72

Среднее время на гол

84
124

Всего голов

49
37

Голов в среднем за матч

1.44
1.09

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

62
82

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 6 (4) 0.25
Террье Мартен 5 0.21
Гуйри Амин 5 0.21
Мюинга Арно 5 (2) 0.21
Дуэ Дезире 3 0.13
Салах Ибрагим 3 0.13
Блас Людовик 3 (1) 0.13
Трюффер Адриен 1 0.04
Ассиньон Лоренс 1 0.04
Доку Жереми 1 0.04
Ву Кристофер 1 0.04
Теате Артур 1 0.04
Омари Вармед 1 0.04
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 6 0.25
Крупи Эли Джуниор 5 0.21
Февр Ромен 5 0.21
Понсо Жульен 2 0.08
Бамба Дьенг 2 0.08
Тосин Айегун 2 0.08
Дукуре Сирине 1 0.04
Луза Имран 1 0.04
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Абергель Лоран 1 0.04
Бакайоко Тьемуэ 1 0.04
Йонгва Дарлин 1 0.04
Туре Сулейман 1 0.04
Кари Айман 1 0.04
Кацерис Панос 1 0.04
Менди Бенжамен 1 0.04
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Ассиньон Лоренс 4 0
Мюинга Арно 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Блас Людовик 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Теате Артур 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Дуэ Дезире 2 0
Дуэ Гела 0 1
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Гуйри Амин 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Абергель Лоран 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Ренн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Лорьян
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
7
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лорьян
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

9
13
Ренн
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Лорьян
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

26
14
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 18
4
15%
2
14%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
6
23%
4
29%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
6
23%
4
29%
76-90

Пропущено

18
24
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
6
33%
4
17%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
3
17%
7
29%
29%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
1
8%
4
22%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
25%
4
22%
76-90

Пропущено

9
22
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
33%
6
27%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
22%
2
9%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
1
11%
4
18%
61-75
2
22%
4
18%
76-90

Забито

38
32
15 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
5
13%
6
19%
1-15
5
13%
3
9%
16-30
5
13%
4
13%
31-45
9
24%
7
22%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
9
24%
8
25%
76-90

Пропущено

27
46
12 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
3
11%
6
13%
1-15
1
4%
9
20%
16-30
8
30%
30%
6
13%
31-45
4
15%
7
15%
46-60
6
22%
7
15%
61-75
5
19%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1
Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1
Лорьян
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2
Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2

Результаты матчей

Ренн
Лорьян

Точный счет

3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
5
1 раз 4%
0
9 раз 38%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ренн
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
5
1.5
7
5
4
9
2.5
2
10
1
12
3.5
1
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
6
2
9
1.5
5
7
2
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
15
9
10
14
1.5
12
12
6
18
2.5
5
19
1
23
3.5
1
23
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 Заявка 24 13 7 4 35 - 18 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 24 11 7 6 23 - 17 40
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 24 9 8 7 36 - 29 35
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
11.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
12.
Страсбург
 Заявка 24 6 8 10 25 - 37 26
13.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
14.
Лорьян
 Заявка 24 6 7 11 33 - 45 25
15.
Гавр
 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
16.
Монпелье
 Заявка 24 5 9 10 31 - 35 23
17.
Мец
 Заявка 24 5 5 14 21 - 37 20
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
6.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
11.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
15.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
16.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
17.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
18.
Монпелье
 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 122
    Ренн 89.3% (109)
    X 9% (11)
    Лорьян 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 1:2 Лорьян

    Исход игры
    Ренн
    89.3% (109)
    Ничья
    9% (11)
    Лорьян
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.26% (61)
    Меньше
    48.74% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (70)
    Нет
    41.18% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    41.8% (51)
    1:0 Ренн
    19.7% (24)
    2:0 Ренн
    18.9% (23)
    1:1 Ничья
    8.2% (10)
    3:1 Ренн
    4.9% (6)
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