Тур: 24. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Брисар Жером
0'
29' Желтая карточкаГради Жонатан
0:1
43' ГолСотока Флориан
0:2
53' ПенальтиВахи Элю
83' Желтая карточкаДансо Кевин
84' Красная карточкаМэйтленд-Найлс Эйнсли
0:3
87' ГолДансо Кевин
90'+6
Ход матча
29'
43'
0:1
53'
0:2
79'
83'
87'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 8
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
444 Количество передач 503
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
37
Нуама
Эрнест
30
Самба
Брис
10
Коста
Давид
9
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
31 Пуйи ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лион
Ланс
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.56
Среднее время на гол
51
57
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Среднее время на гол
67
80
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.53
1.35
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
58
66
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|12 (1)
|0.5
|О'Брайан Джек
|3
|0.13
|Какере Максанс
|1
|0.04
|Нуама Эрнест
|1
|0.04
|Джеффиньо
|1
|0.04
|Тальяфико Николас
|1
|0.04
|Бенрахма Саид
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Милагрес Энрике
|1
|0.04
|Альверо Скелли
|1
|0.04
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.04
|Шерки Райан
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Мата Клинтон
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саид Уэсли
|6
|0.25
|Сотока Флориан
|5 (2)
|0.21
|Вахи Элю
|5 (1)
|0.21
|Коста Давид
|3
|0.13
|Мачадо Дейвер
|3
|0.13
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.08
|Гилавоги Морган
|2
|0.08
|Медина Факундо
|1
|0.04
|Томассон Адриен
|1
|0.04
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.04
|Кортес Оскар
|1
|0.04
|Гради Жонатан
|1
|0.04
|Дансо Кевин
|1
|0.04
|Диуф Энди
|1
|0.04
|Агилар Рубен
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|5
|0
|О'Брайан Джек
|3
|1
|Мата Клинтон
|4
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|1
|1
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Нуама Эрнест
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|9
|0
|Гради Жонатан
|7
|1
|Вахи Элю
|6
|1
|Дансо Кевин
|5
|0
|Сотока Флориан
|3
|1
|Самба Брис
|3
|0
|Томассон Адриен
|1
|1
|Менди Нампали
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Хусанов Абдукодир
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Коста Давид
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
Результаты матчей
Лион
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Ланс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
4
Лион
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Ланс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
6
17
Лион
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Ланс
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
2
14%
1-15
5
36%
2
14%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
21%
76-90
Пропущено
23
12
15 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
8
35%
4
33%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
4
17%
3
25%
76-90
Забито
10
19
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
3
30%
4
21%
61-75
3
30%
4
21%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
5
31%
3
25%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
1
6%
2
17%
76-90
Забито
24
33
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
1
4%
3
9%
1-15
5
21%
6
18%
16-30
3
13%
6
18%
31-45
4
17%
7
21%
46-60
5
21%
4
12%
61-75
6
25%
7
21%
76-90
Пропущено
39
24
22 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
3
8%
1
4%
1-15
10
26%
4
17%
16-30
9
23%
8
33%
31-45
6
15%
4
17%
46-60
6
15%
2
8%
61-75
5
13%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2
Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3
Ланс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0
Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0
Результаты матчей
Лион
Ланс
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лион
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
92
310
65
211
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
85
38
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
177
618
1014
222
519
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|54 - 19
|55
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|35 - 18
|46
|3.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|44 - 34
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 20
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|23 - 17
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|33 - 24
|39
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|36 - 29
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|30 - 32
|34
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 37
|26
|13.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 36
|25
|14.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|33 - 45
|25
|15.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 31
|24
|16.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|31 - 35
|23
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|18.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|19 - 45
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|31 - 12
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
|18.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 0:3 Ланс
Исход игры
Лион
60.7% (82)
Ничья
31.1% (42)
Ланс
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.32% (50)
Меньше
58.68% (71)
Обе команды забьют
Да
71.07% (86)
Нет
28.93% (35)
Популярный счёт
2:1 Лион
28.9% (39)
1:1 Ничья
27.4% (37)
1:0 Лион
17% (23)
2:0 Лион
5.2% (7)
1:2 Ланс
3.7% (5)
0:2 Ланс
2.2% (3)
3:1 Лион
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!