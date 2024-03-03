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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лион
0:3
Конец матча
Ланс
0'
29' Желтая карточка
Гради Жонатан
0:1
43' Гол
Сотока Флориан
0:2
53' Пенальти
Вахи Элю
83' Желтая карточка
Дансо Кевин
84' Красная карточка
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
0:3
87' Гол
Дансо Кевин
90'+6

Ход матча

29'
 
Гради Жонатан
43'
0:1
Сотока Флориан
(Коста Давид)
53'
0:2
Вахи Элю
61'
Фофана Малик
Мангаля Орель
 
61'
Шерки Райан
Орбан Гифт
 
73'
 
Абдул-Самед Салис
Менди Нампали
74'
 
Томассон Адриен
Коста Давид
77'
Бальде Мама
Бенрахма Саид
 
79'
 
Саид Уэсли
Вахи Элю
83'
 
Дансо Кевин
84'
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
 
86'
Мата Клинтон
Нуама Эрнест
 
87'
 
Хусанов Абдукодир
Гради Жонатан
87'
0:3
Дансо Кевин
(Томассон Адриен)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 444 Количество передач 503
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 135
Лион 60.7% (82)
X 31.1% (42)
Ланс 8.1% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
25
Мангаля
Орель
37
Нуама
Эрнест
9
Орбан
Гифт
17
Бенрахма
Саид
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
29
Франковски
Пшемыслав
26
Менди
Нампали
23
Эль-Айнауи
Нейл
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
Лион
4-3-3
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Лион
Ланс

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
0:2
К
2:3
Л1
0:1
К
1:2
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:2
ТМС
2:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.56

Среднее время на гол

51
57

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Среднее время на гол

67
80

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.53
1.35

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 12 (1) 0.5
О'Брайан Джек 3 0.13
Какере Максанс 1 0.04
Нуама Эрнест 1 0.04
Джеффиньо 1 0.04
Тальяфико Николас 1 0.04
Бенрахма Саид 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Милагрес Энрике 1 0.04
Альверо Скелли 1 0.04
Толиссо Корентен 1 (1) 0.04
Шерки Райан 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Мата Клинтон 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 6 0.25
Сотока Флориан 5 (2) 0.21
Вахи Элю 5 (1) 0.21
Коста Давид 3 0.13
Мачадо Дейвер 3 0.13
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.08
Гилавоги Морган 2 0.08
Медина Факундо 1 0.04
Томассон Адриен 1 0.04
Эль-Айнауи Нейл 1 0.04
Кортес Оскар 1 0.04
Гради Жонатан 1 0.04
Дансо Кевин 1 0.04
Диуф Энди 1 0.04
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 5 0
О'Брайан Джек 3 1
Мата Клинтон 4 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Чалета-Цар Дуе 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Нуама Эрнест 2 0
Альверо Скелли 2 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 9 0
Гради Жонатан 7 1
Вахи Элю 6 1
Дансо Кевин 5 0
Сотока Флориан 3 1
Самба Брис 3 0
Томассон Адриен 1 1
Менди Нампали 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Агилар Рубен 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Хусанов Абдукодир 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Коста Давид 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0

Результаты матчей

Лион
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Ланс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
4
Лион
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Ланс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

6
17
Лион
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Ланс
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
2
14%
1-15
5
36%
2
14%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Пропущено

23
12
15 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
8
35%
4
33%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Забито

10
19
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
3
30%
4
21%
61-75
3
30%
4
21%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
5
31%
3
25%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
1
6%
2
17%
76-90

Забито

24
33
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
1
4%
3
9%
1-15
5
21%
6
18%
16-30
3
13%
6
18%
31-45
4
17%
7
21%
46-60
5
21%
4
12%
61-75
6
25%
7
21%
76-90

Пропущено

39
24
22 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
3
8%
1
4%
1-15
10
26%
4
17%
16-30
9
23%
8
33%
31-45
6
15%
4
17%
46-60
6
15%
2
8%
61-75
5
13%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2
Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3
Ланс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0
Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0

Результаты матчей

Лион
Ланс

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лион
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
10
1.5
6
5
2
11
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
8
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
17
7
6
18
1.5
10
14
2
22
2.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 Заявка 24 13 7 4 35 - 18 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 24 11 7 6 23 - 17 40
6.
Ланс
 Заявка 24 11 6 7 33 - 24 39
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 24 9 8 7 36 - 29 35
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
11.
Лион
 Заявка 24 8 4 12 25 - 38 28
12.
Страсбург
 Заявка 24 6 8 10 25 - 37 26
13.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
14.
Лорьян
 Заявка 24 6 7 11 33 - 45 25
15.
Гавр
 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
16.
Монпелье
 Заявка 24 5 9 10 31 - 35 23
17.
Мец
 Заявка 24 5 5 14 21 - 37 20
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
6.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
6.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
11.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
15.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
16.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
17.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
18.
Монпелье
 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Бальде Мама.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 92'
    Сотока Флориан из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 92'
    Саид Уэсли из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 91'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Лион: 47%, Ланс: 53%.
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    Прогнозы 135
    Лион 60.7% (82)
    X 31.1% (42)
    Ланс 8.1% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:3 Ланс

    Исход игры
    Лион
    60.7% (82)
    Ничья
    31.1% (42)
    Ланс
    8.1% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.32% (50)
    Меньше
    58.68% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    71.07% (86)
    Нет
    28.93% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    28.9% (39)
    1:1 Ничья
    27.4% (37)
    1:0 Лион
    17% (23)
    2:0 Лион
    5.2% (7)
    1:2 Ланс
    3.7% (5)
    0:2 Ланс
    2.2% (3)
    3:1 Лион
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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